10 cosas que puedes esperar de “Dune 2” (con spoilers)

(CNN Español) — Luego de la primera película en 2021 y de retrasos en la llegada de la segunda parte por las huelgas en Hollywood, la épica de ciencia ficción “Dune 2” se estrena esta semana en la pantalla grande.

“Dune: Parte Dos”, de Warner Bros. (que, como CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery), llega a los cines estadounidenses el 1 de marzo y a los de Latinoamérica el 29 de febrero.

Si bien parte de la crítica se ha centrado en el avance lento de “Dune 2” por los enredos políticos de su trama, también se ha destacado lo “deslumbrante y abrumadora” que es visualmente.

Justamente, la parte visual es una de las cosas que convirtió en un gran éxito a “Dune”, haciéndola acreedora a seis premios Oscar, entre ellos el de mejor fotografía y mejores efectos visuales.

Con un elenco lleno de estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh y Rebecca Ferguson, ‘Dune 2’ “emerge como el último rayo de esperanza en la a menudo frustrante cruzada de Hollywood para atraer a la gente de nuevo a las salas de cine”, escribe Brian Lowry, de CNN, en su reseña del filme.

CNN en Español también tuvo la oportunidad de ver la película dirigida por Denis Villeneuve en el evento para fans del 6 de febrero en la Ciudad de México, lugar donde comenzó la gira promocional de “Dune 2” en todo el mundo. Si te da curiosidad lo que encontrarás en la nueva entrega, a continuación te dejamos 10 datos de la película.

(⚠️ OJO: leerás algunos spoilers, así que avanza con cautela, así como Paul Atreides sobre las arenas de Arrakis).

¿Qué puedes esperar de “Dune: Parte Dos”?

Para empezar, puedes esperar una épica aún más extensa que la primera película: “Dune 2” dura 166 minutos, en comparación con los 155 minutos de “Dune 1”. La primera hora de “Dune 2” se sumerge en las complejidades de la política imperial, las costumbres de los Fremen y enfrentamientos bélicos. Ante la mayor importancia dada a los Fremen en la parte dos, podrás notar que el papel de Zendaya como Chani es mucho más protagónico que el de la película de 2021. Verás a Paul Atreides entrenar con los Fremen y montar un gusano gigante (el más grande del que se tenga registro, según la película). Tras su entrenamiento, Paul Atreides se vuelve parte de los Fremen y, de hecho, se convierte en el Mahdi, el mesías guerrero que, según la profecía, salvará a este pueblo. Rabban Harkonnen (Dave Bautista) es despojado de su título como gobernante de Arrakis al no poder cumplir con las exigencias de su tío, el Barón Harkonnen, quien le da el puesto a su otro sobrino y hermano de Rabban, Feyd-Rautha (Austin Butler). Este no es el único enredo familiar que verás en “Dune 2”. En un momento, nos enteraremos que el Barón Harkonnen es el abuelo de Paul Atreides (algo que, en definitiva, desató una expresión de sorpresa en la sala). Esto quiere decir que la mamá de Paul, la reverenda madre Jessica Atreides (Rebecca Ferguson), es hija del Barón. Siguiendo con los líos entre familias, Léa Seydoux (Florence Pugh), la hija del emperador (Christopher Walken) terminará envolviéndose con Feyd-Rautha para descifrar su actuar y forma de pensar. En fin, termina embarazada del Harkonnen. Y hablando de embarazos, ya sabíamos que Jessica Atreides está esperando una hija. En un brevísimo pasaje (apenas unos segundos de duración), la actriz Anya Taylor-Joy hace un cameo y nos da a entender que interpretará a la hija de la reverenda madre en una próxima entrega de la franquicia. Finalmente, nadie se puede perder el duelo a muerte entre el Mahdi y Feyd-Rautha. Únicamente podemos agregar una cosa más sobre este punto final: escucharás cómo se le rompe el corazón a Chani. Bonus: No podemos irnos sin antes mencionar que el compositor Hans Zimmer ha vuelto a lograr una atmósfera resonante y envolvente que te hace realmente en Arrakis y en el pueblo de los Fremen. No sería extraño que la película gane otra vez el premio Oscar a la mejor edición de sonido o a la mejor banda sonora.