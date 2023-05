El dos veces campeón de IndyCar, Josef Newgarden, gana sus primeras 500 Millas de Indianápolis para ampliar el récord de Roger Penske de 19 victorias

Josef Newgarden celebrates after winning the Indianapolis 500 auto race at Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis, Sunday, May 28, 2023. (AP Photo/Michael Conroy)

INDIANAPOLIS (AP) — Las 500 Millas de Indianápolis es la única carrera que Josef Newgarden deseaba desesperadamente ganar.

Es básicamente la única carrera que le importa a su jefe.

Salir con las manos vacías durante 11 años consecutivos se había convertido en algo personal para el dos veces campeón de IndyCar.

Sin embargo, Newgarden finalmente se abrió paso el domingo, ganando la Indy 500 para extender el récord del propietario del equipo, Roger Penske, a 19 victorias, y la primera desde que compró Indianapolis Motor Speedway. Newgarden lo hizo con un audaz pase del ganador defensor de la carrera, Marcus Ericsson, durante un frenético y controvertido sprint de 2,5 millas hasta la meta.

“Tuvimos un paso difícil aquí en los últimos tres o cuatro años, y teníamos muchas preguntas que responder todos los días, después de cada fin de semana de calificación. Tuvimos que salir y poner cara de valiente”, dijo Newgarden. “Simplemente no es un lugar fácil para tener éxito. No estoy necesariamente de acuerdo con el hecho de que si no ganas las 500, tu carrera es un fracaso.

“Pero creo que mucha gente ve esta carrera y este campeonato con esa lente”, continuó Newgarden. “La 500 es independiente y si no eres capaz de capturar una, la carrera es realmente un fracaso”.

Después de que la carrera fuera marcada con bandera roja por tercera vez en las últimas 16 vueltas, el control de carrera movió a Newgarden del cuarto al segundo luego de una revisión del orden de carrera en el momento en que ondeaba la bandera amarilla.

Se aprovechó de su posición mejorada para lanzarse alrededor de Ericsson en el reinicio y mantenerlo a raya desde allí.

Newgarden detuvo su automóvil con motor Chevrolet en el tramo delantero, saltó y encontró un agujero en la cerca, sumergiéndose en parte de una multitud estimada en más de 300,000 para celebrar. Luego, Newgarden se subió a la valla para imitar al veterano piloto del Team Penske y cuatro veces ganador de la Indy 500, Helio Castroneves.

El hombre de 32 años de Nashville es el primer estadounidense en ganar la Indy 500 desde Alexander Rossi en 2016. Lideró cinco de las 200 vueltas y venció a Ericsson en el cuarto resultado más cerrado en 107 años con un margen de victoria de .0974. segundos.

“Estoy tan agradecida de estar aquí. Empecé como un fan entre la multitud, y este lugar es increíble, independientemente de dónde estés sentado”, dijo Newgarden después de verter una botella de leche entera sobre su cabeza. “Todos me preguntaban por qué no había ganado esta carrera y te miraban como si fueras un fracaso si no la habías ganado. Sabía que era capaz. Sabía que podía.

Noticia del Associated Press