IPS: Estudiante trae pistola cargada a Arsenal Tech High School

INDIANÁPOLIS (WISH) — El Departamento de Policía de las Escuelas Públicas de Indianápolis tuvo a un estudiante bajo custodia por traer una pistola cargada a la propiedad escolar.

El distrito escolar no ha dicho qué pretendía hacer el estudiante con esa arma.

Las puertas de entrada de Arsenal Technical High School en East Michigan Street entre Oriental Street y State Avenue se mantienen cerradas durante el horario escolar. El 17 de agosto, un guardia de seguridad se encontraba con todos los vehiculos que entraban y salían de la propiedad.

News 8 habló con dos estudiantes que salían del campus para almorzar. Dijeron que el estudiante arrestado no tenía el arma fuera de su mochila. Dijeron que no era como si estuviera blandiendo el arma y corriendo por el pasillo. Dijeron que no existía sensación de peligro el jueves por la mañana porque la policía escolar arrestó al estudiante y todos fueron a clase.

Los dos estudiantes que hablaron con News 8 fueron muy prácticos acerca de lo sucedido. Dijeron que es raro que un compañero de clase traiga un arma cargada a la escuela, pero ambos se sienten seguros en la escuela.

Kamaron Lockwod dice que vive justo enfrente de la entrada principal de Arsenal Tech High School. Está más que un poco preocupado. “Es una especie de fastidio. Siento que últimamente ha habido mucha desesperación en la comunidad. Me pone un poco nervioso porque he visto más interacción con personas que suben a los porches y hacen cosas inusuales. Es un poco triste verlo en la juventud”.

Las Escuelas Públicas de Indianápolis dijeron en un comunicado que el estudiante fue arrestado por tener un arma cargada en la escuela.