Bru Burger Offers Up Dining Deals for Devour Indy

If you’re in the mood for a burger, Bru Burger is where it’s at!
In our kitchen today is Cunningham Restaurant Group Executive Chef Carl Chambers, making up some Bru Burgers and telling us more about the Devour menu specials:
DEVOUR MENU
$15 PER PERSON
FIRST COURSE
CHOOSE ONE
BRU FRIES / CHILI CHEESE FRIES
GOLDEN FRIES WITH HOUSE KETCHUP, BLACK PEPPER MAYO, AND HOUSE CHIPOTLE BBQ SAUCE
SOFT PRETZELS (VG)
SERVED WITH BEER CHEESE AND SPICY MUSTARD
BOWL OF CHILI
TRADITIONAL MEAT AND BEAN CHILI TOPPED WITH CHOPPED ONIONS, WHITE CHEDDAR, AND SOUR CREAM
ONION RINGS (VG)
BEER-BATTERED AND SERVED WITH HOUSE KETCHUP
GORGONBERRY PECAN
SPRING MIX, CRANBERRY-POPPYSEED DRESSING, GORGONZOLA, CRANBERRIES, CANDIED PECANS, AND BACON
SRIRACHA CAESAR
ROMAINE, RED ONIONS, TOMATOES, PARMESAN, HOUSE CROUTONS, AND SRIRACHA DRIZZLE
SECOND COURSE
CHOOSE ONE
DOUBLE BACON BURGER*
TWO 4 OZ. SMASHED PATTIES, WHITE CHEDDAR, 1000 ISLAND, AND GARDEN
MELT YOUR FACE BURGER*
HABANERO HOT SAUCE, HABANERO MONTEREY JACK, JALAPEÑOS, HABANERO WHOLE GRAIN MUSTARD, AND GARDEN
STILTON BLEU CHEESE BURGER*
PEAR-BACON JAM, FRIED ONIONS, TRUFFLE AIOLI, AND SPINACH
HONEY-CHIPOTLE BBQ BURGER*
BACON, CARAMELIZED ONIONS, WHITE CHEDDAR, ONION RING, BBQ PULLED PORK, AND BLACK PEPPER MAYO
THE NEW YORKER BURGER*
SLAW, PASTRAMI, SWISS, CARAMELIZED ONION, AND MUSTARD
THE END BURGER*
HORSERADISH HAVARTI, OVER EASY EGG, TOMATO, CARAMELIZED ONIONS, LETTUCE, AND TRUFFLE AIOLI
BAJA SALMON*
QUESO FRESCO, GUACAMOLE, BLACK BEAN AIOLI, BLACK BEAN-EDAMAME SALSA, AND PEA SHOOTS ON AN OAT BUN
BLACK BEAN BURGER
BLACK BEAN-EDAMAME SALSA, HABANERO WHOLE GRAIN MUSTARD AND GARDEN ON AN OAT BUN
VEGETARIAN (VG) | ASK YOUR SERVER ABOUT GLUTEN FREE OPTIONS
*CUSTOMERS WITH WEAKENED IMMUNE SYSTEMS HAVE AN INCREASED HEALTH RISK FROM CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED ANIMAL FOODS.
To learn more, visit: www.crgdining.com or https://www.bruburgerbar.com/
SEGMENT IS SPONSORED BY CUNNINGHAM RESTAURANT GROUP