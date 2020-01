Celebrate National Peanut Butter Day with Skrewball Whiskey

Peanut butter… in whiskey? Don’t mind if we do!

Today on Indy Style, Misty Minglin, Bartender, Rick’s Boatyard, and Eric Edwards, State Manager, Skrewball Whiskey, tell us the story behind Skrewball Whiskey and how to make a Peanut Butter Old Fashioned!

Facebook: https://www.facebook.com/skrewballwhiskey/

Instagram: https://www.instagram.com/skrewballwhiskey/

Website: https://www.skrewballwhiskey.com/

Facebook: https://www.facebook.com/rickscafeboatyard/

Instagram: https://www.instagram.com/ricks_boatyard/

Twitter: https://twitter.com/ricks_boatyard

Website: https://www.ricksboatyard.com/