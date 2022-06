Latinx

Cierre de 3 meses para impulsar la renovación del centro comercial Lafayette Square

(rendering courtesy of Sojos Capital)

INDIANAPOLIS (WISH) — La firma de desarrollo detrás de la remodelación planificada de $20 millones de Lafayette Square Mall en Indianápolis planea cerrar la propiedad durante un período de tres meses para continuar con los esfuerzos de renovación. Sojos Capital dice que la medida hará que la transformación de Window to the World se haga realidad más rápidamente.

El objetivo de la primera fase del proyecto es convertir la propiedad del centro comercial en un desarrollo multicultural de uso mixto con el interior del centro comercial presentando “calles interiores” durante todo el año que recrean escenas al aire libre de todo el mundo.

Sojos Capital dice que ya ha comenzado múltiples mejoras en el centro comercial, incluido el reemplazo del techo; cambio de unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado; pintura interior y exterior; y realizar mejoras de seguridad adicionales.

El cierre de tres meses, que será del 29 de agosto al 1 de noviembre. Se espera que el 21 de febrero permita a las cuadrillas completar las actualizaciones, así como realizar trabajos eléctricos extensos y la instalación de nuevos pisos.

“No permanecer abiertos durante una renovación a corto plazo nos permite abordar todos los problemas de construcción lo más rápido posible, al tiempo que garantizamos la seguridad de nuestros inquilinos, empleados y visitantes”, dijo el director de Sojos Capital, Fabio de la Cruz, en declaraciones escritas. “Tenemos amplios planes para transformar todo el vecindario y abrir Window to the World es el primer paso para crear un espacio acogedor para que todos vivan, trabajen, jueguen y se queden”.

Sojos Capital dice que brindará apoyo a los inquilinos que hayan firmado cartas de intención para regresar como parte de Window to the World. A los inquilinos se les ofrecen seis meses de alquiler gratuito, instalación gratuita de nueva iluminación LED, asistencia para el desarrollo profesional y comercial, y asociaciones con Indiana Gifts e Indiana Owned para brindar oportunidades de venta en línea.

El centro comercial está programado para una pequeña reapertura a fines de noviembre, lo que, según Sojos, permitirá a los inquilinos estar abiertos durante la temporada alta de compras navideñas mientras continúan los trabajos de construcción y diseño.

La primera fase del proyecto también incluirá la transformación de una tienda por departamentos vacante en un hotel boutique, la construcción de infraestructura subterránea para más de 700 unidades residenciales y el desarrollo de senderos públicos y un parque público.

Una gran celebración de inauguración para la primera fase está prevista para abril.

De la Cruz detalló por primera vez los planes para Window to the World en noviembre. El proyecto total de $200 millones incluirá fases futuras que contarán con casas adosadas de alquiler, apartamentos, una nueva oficina veterinaria, una pensión para mascotas y un parque para perros, y nuevos inquilinos minoristas y de restaurantes.