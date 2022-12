Latinx

El Departamento de Educación de Indiana busca duplicar su presupuesto para estudiantes inglés

(Photo aired on WISH-TV)

INDIANAPOLIS (WISH) — Los funcionarios están presionando para obtener más dinero para los estudiantes de inglés.

El estado dice que esos estudiantes están luchando para ponerse al día tras quedarse atrás en la pandemia.

Según los funcionarios de educación, muchos de estos estudiantes de inglés no han podido volver a los ritmos normales de aprendizaje antes de que llegara el COVID-19.

“Hemos tenido una afluencia de estudiantes del idioma inglés y las necesidades son grandes”, dijo la fundadora y directora ejecutiva de Global Prep Academy en Riverside 44, Mariama Shaheed.

El Departamento de Educación solicita $100 millones para proporcionar más recursos para los estudiantes de inglés y sus maestros en el presupuesto de los próximos dos años.

En este momento, tiene un presupuesto de $55 millones para el Programa de habla no inglesa.

La secretaria de educación, Katie Jenner, dice que alrededor del 36% de estos estudiantes no son competentes en lectura y escritura.

“Deberíamos mirar esas escuelas que están en el fondo y descubrir cómo infundimos más recursos para que se pongan al día y creen una forma más equitativa”, dijo el senador estatal Eddie Melton.

Según el Departamento de Educación, hay alrededor de 77,563 estudiantes de inglés en todo el estado.

En 2017, hubo alrededor de 59,102, es decir, un aumento de más del 30%.

Los funcionarios estatales dicen que durante COVID-19, los estudiantes de inglés de quinto a octavo grado se quedaron atrás, especialmente en artes del lenguaje inglés.

“Estamos en una crisis y cada vez que hablamos sobre la financiación de la educación, lo hacemos de cinco centavos, a pesar de que es la mitad del presupuesto estatal hasta el punto de que algunos funcionarios públicos probablemente digan que tenemos que empujar el sobre un poco y el primer pensamiento que viene en su mente es reducir los fondos para la educación”, dijo el senador estatal Fady Qaddoura.

“Cuando los estudiantes estaban en casa aprendiendo virtualmente, hay un nivel de apoyo que se necesita en el hogar y cuando las familias no hablan inglés y no pueden brindar ese nivel de apoyo, la brecha es mucho más amplia para los estudiantes cuyo idioma principal era no inglés”, dijo Shaheed.

Jenner dice que está abierta a ideas para generar cambios.

“Somos un equipo humilde. Si hay cosas que faltan, siempre estamos dispuestos a atacarlas basándonos en ideas que provienen de las comunidades locales”, dijo Jenner.

El departamento de educación dice que también quiere cambiar el nombre del Programa de habla no inglesa a Programa de apoyo de inglés de Indiana.