IU Health solicita ayuda a la Guardia Nacional, dice que la demanda y la tensión ‘nunca ha sido tan fuerte’

INDIANAPOLIS (WISH) – Indiana University Health ha solicitado ayuda a la Guardia Nacional para la mayoría de sus hospitales, según el sistema de salud.

Su solicitud, según IU Health, no incluye a Riley Hospital for Children en IU Health. El hospital dice que los equipos de la Guardia Nacional de seis personas consisten en dos miembros del servicio clínico y cuatro no clínicos.

“Se despliegan dieciséis miembros en cada grupo, dos de los cuales son clínicos y tienen algún tipo de experiencia en los servicios de emergencias, en su mayoría paramédicos”, dijo el Dr. Chris Weaver, director clínico de IU Health.

El sistema de salud dice que su solicitud es el resultado del reciente aumento de hospitalizaciones debido a pacientes con COVID y no COVID. Dicen que el número de hospitalizaciones ha alcanzado un máximo histórico.

“La gran mayoría no está vacunada, y este es realmente un aumento grande de los que no lo están”, dice Weaver.

IU Health dijo que “la demanda y la presión sobre los miembros del equipo, las enfermeras y los proveedores de Indiana University Health nunca ha sido tan fuerte”.

El Dr. Paul Calkins, director médico asociado de IU Health, dijo que de 36,000 empleados, solo 125 dejaron su trabajo después de decidir no vacunarse. Pero, dice, crece la preocupación de que el personal restante llegue al final de su cuerda.

“Las camas de hospital y los monitores no se sienten, pero … (nosotros) estamos cansados, nuestra gente está increíblemente cansada”, dice Calkins. “Solo puedes hacer esto durante un tiempo antes de que se vuelva agotador”.