La policía busca a los padres del atacante de Michigan

(CNN) — Los padres del adolescente acusado de disparar en Oxford High School, Ethan Crumbley, James y Jennifer Crumbley, fueron acusados ​​cada uno de cuatro cargos de homicidio involuntario.

Poco antes de la hora prevista para ser procesados, se conoció que la policía está en la búsqueda de James y Jennifer Crumbley.

Los cargos se presentaron en el Tribunal de Distrito 52 en Rochester Hills este viernes por la mañana.

Cuando se le preguntó si los padres de Ethan Crumbley estaban desaparecidos, el sheriff Michael Bouchard respondió a Victor Blackwell: “Correcto”.

“Si creen que se van a escapar, no es así”, dijo Bouchard este viernes.

El abogado de los Crumbleys estaba trabajando con la policía para estar disponibles para el arresto una vez que se anunciaron los cargos, según el sheriff, quien agregó que la pareja ya no se comunica con el abogado.

“Es indicativo de su intención de huir”, dijo Bouchard.

Cuando se le preguntó a Bouchard si le preocupa que la pareja esté armada, reconoció que “todo es posible” y advirtió que la gente no debe acercarse a la pareja.

Cada recurso disponible está dedicado a localizarlos, dijo el sheriff.

La pareja no estuvo bajo vigilancia hasta que “se acercó la noche anterior” cuando los cargos estaban pendientes y los detectives comenzaron el proceso de seguimiento. No hubo vigilancia temprana sobre ellos antes porque no había cargos pendientes.

Bouchard no pudo responder si la pareja estaba en Michigan cuando aparecieron en video durante la lectura de cargos de Ethan a principios de esta semana.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el FBI están involucrados en la búsqueda, según Bouchard.

CNN se ha comunicado con ambos para hacer comentarios.

En tanto, Ethan Crumbley fue acusado este miércoles como adulto de terrorismo y homicidio premeditado, entre otros cargos.

En concreto, se le acusa de un cargo de terrorismo que causó la muerte, cuatro cargos de asesinato premeditado, siete cargos de agresión con intención de asesinato y 12 cargos de posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, dijo este miércoles Karen D. McDonald, fiscal del condado Oakland.

Así fue el tiroteo en la escuela secundaria

Ethan Crumbley, sospechoso del tiroteo en la escuela secundaria Oxford, de Michigan.

El 30 de noviembre un atacante armado de 15 años, que posteriormente fue identificado como Ethan Crumbley, entró “metódico y deliberadamente” caminando por los pasillos de la escuela secundaria Oxford, de Oakland, Michigan, dijeron los fiscales en una audiencia.

Según videos que mostraron los fiscales en la lectura de cargos de Crumbley, el video muestra a Crumbley con una mochila y un minuto después sale del baño sin la mochila y con una pistola en la mano, dijeron las autoridades.

Comenzó a disparar justo afuera del baño, pero después de que algunos niños comenzaron a huir, continuó caminando por el pasillo a un “ritmo metódico” y disparó dentro de las aulas y a los estudiantes que no habían tenido la oportunidad de escapar. Esto continuó durante otros cuatro o cinco minutos y fue a otro baño, dijo Keast.

Cuando llegaron las autoridades, Crumbley dejó el arma y se entregó.

Tras el tiroteo, cuatro estudiantes murieron por cuenta de disparos que hizo Crumbley. Todos menores de 18 años.

Las víctimas mortales del tiroteo fueron identificados por las autoridades como Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, de 16 años; Hana St. Juliana, de 14 años; y Justin Shilling, de 17 años, dijeron las autoridades.

Justin murió el miércoles por la mañana en un hospital; los otros murieron el martes, dijo la oficina del sheriff. Tate murió en una patrulla mientras un agente lo llevaba a un hospital, dijo Bouchard.

Otras siete personas —seis estudiantes y un maestro— resultaron heridos pues recibieron disparos, dijo Michael Bouchard, sherif del condado Oakland.

— Con información de Jason Hanna, Amir Vera, Adrienne Broaddus, Shimon Prokupecz y Sonia Moghe