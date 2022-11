Legisladores de Indiana consideran tarjetas de conducir para los inmigrantes indocumentados

INDIANÁPOLIS (WISH) — Un grupo de inmigrantes indocumentados está presionando para obtener licencias de conducir en Indiana.

“No lo hacemos por querer quebrantar las leyes si no por una necesidad de esta comunidad”, dijo Eva Palapa, una inmigrante indocumentada.

Han pasado más de 15 años desde que los inmigrantes indocumentados en Indiana perdieron cualquier oportunidad de obtener licencias de conducir. En 2007, Indiana aprobó una ley que vinculaba las licencias de conducir, los permisos y los registros de vehículos con la ciudadanía y el estatus migratorio.

Año tras año, han luchado para que los legisladores aprueben leyes que incluyen el proyecto de ley 200 del Senado y el proyecto de ley 1195 de la Cámara de Representantes que les permitiría obtener tarjetas de conducir. Según la defensora de la comunidad Mari Luna, estos proyectos de ley no avanzaron fuera del comité.

“Hemos sido atacados por la policía por el color que somos y eso puede conducir a un arresto que puede conducir a la deportación, por lo que tratamos de asegurarnos de que nuestra comunidad esté segura”, dijo Luna.

El martes, el groupo Movimiento Cosecha se reunió en la casa del estado de Indiana para informar a los legisladores que no se dan por vencidos. El grupo dice que los miles de inmigrantes indocumentados en Indiana no deberían tener miedo de conducir al supermercado o recoger a sus hijos de la escuela por temor a ser deportados.

Palapa ha vivido en Indiana durante 20 años. “Necesitamos ir al hospital. Necesitamos muchas cosas y en la comunidad por ejemplo por donde yo vivo el transporte público practicamente no lo hay. Entonces necesitamos manejar”, dijo Palapa.

La comunidad dice que tiene esperanza. “Tenemos que reconocer que una vez que ganemos esto, lo que haremos, se trata de cosas mejores y más grandes como la protección permanente para todos, por lo que tenemos una visión más amplia en mente y un objetivo más amplio y solo tenemos que seguir presionando y el apoyo de la comunidad que recibimos también nos da energía”, dijo Luna.

“A pesar de no tener documentos. Todos pagan sus impuestos cada año. Entonces yo le pediría (a los legisladores) que por lo menos volteen a vernos”, dijo Palapa.

Los activistas por los derechos de los inmigrantes están pidiendo a los miembros de la comunidad que informen a los legisladores que apoyan las tarjetas de conducir para los inmigrantes indocumentados.

“Sen. Niezgodski and I are working to bring back our bill regarding driving cards for the 2023 legislative session. We are still in discussions on the exact language we would like to include in the bill, but I am looking forward to presenting the bill again and confident it will be considered in committee this year.”

“This year, I am proud to say that the Driving Cards bill has been taken on by Senator Blake Doriot. I will be a secondary author on the bill, and remain committed to its passage through the legislature. I am proud to have carried this bill for so many years, and am extremely glad that it is being seriously discussed by the Legislature at large. Hundreds of families across the state would benefit from this bill, which would allow them to shop for groceries, visit loved ones, and go to their jobs without fear. Research shows undocumented immigrants pay taxes, are employed at high rates, and contribute to the communities they live in. We should honor those contributions and allow these citizens to safely live in the places they call home.”