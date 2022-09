Latinx

Proveerán vacunas contra COVID-19 en el Museo de los Niños durante celebración de culturas de Latinoamérica

INDIANÁPOLIS (WISH) — El Museo de los Niños de Indianápolis será el anfitrión del evento “Fiesta de Familia: A Celebration of Latin Cultures” este domingo de 10 a.m. a 3 p.m.

El museo está ubicado en 3000 N Meridian St.

El evento es gratis pero los visitantes deben registrarse haciendo clic aquí.

Habrá música en vivo en el Atrio Sunburt y actividades gratuitas que mostrarán la artesanía de diferentes países de América Latina.

El museo está colaborando con Riley Children’s Health para proporcionar al público vacunas contra la la influenza y vacunas contra el COVID-19 de 11 a.m. a 3 p.m.

Se recomienda a los visitantes lo siguiente:

Las vacunas contra la influenza estarán disponibles para cualquier persona de 6 meses en adelante.

Las vacunas COVID-19 Pfizer estarán disponibles para todas las edades de 6 meses en adelante para cualquier serie primaria o de refuerzo autorizada. Si recibe la serie primaria, es posible que se necesiten inyecciones adicionales del pediatra, PCP o farmacia local. Por favor traiga su tarjeta de vacunación si está recibiendo un refuerzo.

Los adultos deberán firmar formularios de consentimiento de vacunación para cualquier persona menor de 18 años. Se anima a todos a consultar con su médico personal antes de recibir las vacunas. Ambas vacunas disponibles hasta agotar existencias.

Aquellos que reciban las vacunas COVID-19 deberán esperar 15 minutos después en el improbable caso de que haya una reacción.

La reportera Camila Fernandez de WISH-TV entrevistó al doctor John Christenson de Riley Children’s Health que habla sobre la importancia de estas vacunas y también sobre el evento.