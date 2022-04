Life.Style.Live!

Life. Style. Live! ‘Hot Links’ April 27, 2022

You can find more from all of today’s “Life.Style.Live!” guests at the links below:

Chef and author Michelle Dudash

dishwithdudash.com

spicekick.com

Indy Film Fest – Bigger Picture Show

indyfilmfest.org

Facebook: Indy Film Fest

betterunite.com/indyfilmfest

Surprise Powerz Dolls

surprisepowerz.com

Verizon Small Business

Verizon.com/SmallBusiness

Dear Evan Hansen tickets

indianapolis.broadway.com/shows/dear-evan-hansen/?gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOUxQuQHHxHDVUOpwaCKntN2M3rAgSPiYRUhbuSReJvQ2coX3sJNl2gaAu0gEALw_wcB&gclsrc=aw.ds