Life.Style.Live!

Life. Style. Live! ‘Hot Links’ February 22, 2022

You can find more from all of today’s “Life.Style.Live!” guests at the links below:

Mardi Gras in Delphi

facebook.com/delphioperahouse

delphioperahouse.org

The Indy Dog Whisperer

TheIndyDogWhisperer.com

facebook.com/theindydogwhisperer

Gadget Guy David Novak

GadgetGram.com

National Margarita Day

Hiatus website: hiatustequila.com

St. Elmo website: stelmos.com

The Speech Sisters

beachcitiesspeechtherapy.com