Life.Style.Live!

Life. Style. Live! ‘Hot Links’ October 10, 2022

You can find more from all of today’s “Life.Style.Live!” guests at the links below:

Hartwell’s Premium

hartwellspremium.com

The Luxe List

luxelistreviews.com

Locally Made: Indy’s Fall Fest

IndyArtCenter.org

Fur-Ever Friends

hensleylegal.com/fur-ever-friends

World Mental Health Day

amazon.com/EMPOWERED-Parents-Survival-Navigating-Healthcare/dp/B0BCDB8VDC

Fall & Winter Wellness

TipsOnTV.com