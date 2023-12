Blackjack online in Italia: Migliori blackjack casinos italiani e top blackjack live in italiano (2024)

Ti piace giocare al blackjack online, ma non sai dove si trovano i migliori tavoli?

Se è il tuo caso, abbiamo per te una piccola lista dei top 5 tavoli blackjack online soldi veri.

Come miglior sito per giochi di blackjack abbiamo selezionato Casinoly, un casinò blackjack online con un palinsesto eccezionale e delle promozioni avvincenti.

Non perderti anche gli altri migliori siti blackjack di cui faremo il nome, perché possono riservarti grandi vantaggi.

Che aspettiamo? Cominciamo!

Top blackjack casinos italiani

Casinoly (Blackjack Bonus): migliore casinò con blackjack online

SG Casino (21 Burn Blackjack): migliori tavoli di blackjack live

Playzilla (American Blackjack): miglior palinsesto giochi di blackjack

Slotimo (Blackjack Lucky Sevens): blackjack live al top

Palm Casino (Single Deck Blackjack): bonus di benvenuto blackjack ottimo

Ecco i famosi 5 migliori siti blackjack che puoi trovare in Italia. Andiamo ora alla scoperta più approfondita, con piccole recensioni per ognuno di essi.

1. Casinoly (Blackjack Bonus): top casino per giocare al blackjack online

Pro:

Bonus 100% fino a 500 + 200 free spin;

Ambientazione unica;

Disponibile versione demo;

35+ tavoli di blackjack;

Oltre 100 tavoli live.

Contro:

Niente tavoli live in italiano;

Poche FAQ.

Come detto, al primo posto c’è Casinoly, il miglior sito blackjack in Italia, gestito da Rabidi N.V.

Lo abbiamo messo in questa posizione per via di un’ambientazione unica nell’Antica Roma, un bonus tutto sommato interessante ed un palinsesto molto importante.

Varianti di blackjack online: 4.9/5

Nel catalogo di giochi di blackjack di Casinoly troverai tantissime opzioni di blackjack, ovvero più di 35 tavoli differenti.

Potrai quindi giocare a molte varianti diverse di blackjack, come il Blackjack Cashback, o il Multihand Blackjack.

Ognuna di queste versioni di blackjack può essere provata prima di giocare con soldi veri, grazie alla presenza della versione demo di tutti i giochi.

Da notare anche la presenza di uno dei migliori siti scommesse online.

Welcome bonus blackjack: 4.9/5

I nuovi iscritti di Casinoly potranno ottenere un bonus del 100% sul primo deposito fino a 500€.

Effettuando un primo deposito da almeno 20€, avrai anche 200 giri gratis, 20 al giorno per 10 giorni.

I rollover sono di 35x, riguardo alla parte monetaria, mentre le eventuali vincite dei free spin hanno un requisito di puntata di 40x.

Top tavolo da blackjack: 4.9/5

Secondo noi, il miglior tavolo di blackjack presente su Casinoly è il Blackjack Bonus, che ha un RTP del 99,5%.

Tale versione ha una regola particolare, prevedendo la possibilità di fare un Bonus Blackjack, con un Asso ed un Jack nero. In questo caso, il giocatore ottiene un ulteriore incentivo di 2:1, sulla eventuale vittoria.

Blackjack live: 4.9/5

Tra i tavoli di blackjack live possiamo notare una grandissima varietà, oltre alla grande quantità. Infatti, troverai più di 100 opzioni di blackjack, nel casinò live di Casinoly.

Potrai sederti a tavoli di blackjack classico, ma anche a versioni più particolari, come il Blackjack Cashback, l’Infinite Blackjack e tanti tavoli di Blackjack VIP, ovvero quello destinato ai giocatori high roller.

Giudizio finale dei giochi di blackjack: 4.9/5

2. SG Casino (21 Burn Blackjack): miglior sito blackjack per blackjack live

Pro:

Più di 65 tavoli di blackjack live;

Alcuni tavoli live in lingua italiana.

Bonus 100% primo deposito 500€;

200 free spin in omaggio;

Servizio clienti in italiano.

Contro:

Welcome bonus non di livello;

Layout da modernizzare.

SG Casino è uno dei gioielli della corona di Rabidi N.V., grande gruppo di Curacao. È un casinò online attivo dal 2023, ma sta già riscuotendo un notevole gradimento presso i giocatori italiani che preferiscono casinò stranieri.

Ciò è dovuto al suo layout accattivante, ad una selezione di giochi molto estesa, ben più di 4.000, ed il grande plus di avere dei tavoli in italiano.

Si fa notare anche per un’assistenza clienti anch’essa gestita in lingua italiana, e per un casinò live davvero di alto livello, con tante opzioni tra cui scegliere.

Varianti di blackjack online: 5/5

Il bouquet di giochi presenti sulla pagina di SG Casino è ciò che lo porta a stare sul secondo gradino del podio.

Grazie ad una lista di più di 4000 titoli, SG Casino riesce a soddisfare anche i clienti più esigenti.

Tra i numerosi prodotti a disposizione, potrai trovare circa 50 varianti di blackjack, da quella europea a quella di Atlantic City.

Da notare anche che SG Casino offre uno dei migliori siti slot online.

Welcome bonus blackjack: 4.5/5

Se paragonato a quello degli altri operatori in classifica, il bonus iniziale proposto da SG Casino è piuttosto bassino. Si può, infatti, parlare di un vero neo, nell’offerta proposta da questo brand.

Se vorrai sfruttare il fantastico casinò live, però, potrai ottenere il 100% in più sul tuo primo deposito, fino ad un massimo di 500€.

Potrai avere anche 200 giri gratis, 20 al giorno per 10 giorni. Li potrai usare su slot di tua scelta, ma le eventuali vincite dovranno essere rigiocate 40 volte, prima di poter essere prelevate. Per la parta da 500€, invece, c’è un rollover di 35x.

Top tavolo da blackjack: 4.8/5

Secondo noi, il miglior tavolo presente nella collezione di SG Casino è il 21 Burn Blackjack di Betsoft.

Questa versione si fa notare per il fatto che è un classico blackjack soldi veri multihand, in cui puoi giocare fino a 3 mani contemporaneamente.

A ciò si aggiunge la regola “Burn”, che ti permette di “bruciare” la seconda carta che ti è stata assegnata, in cambio di una carta coperta. Ciò ti dà un grande vantaggio, avendo la possibilità di cambiare una carta se non ti piace.

Blackjack live: 4.7/5

Abbiamo detto che ci sono tante varianti di blackjack, nel catalogo di SG Casino. Di queste, ben 65, quindi la vasta maggioranza, sono tavoli di blackjack live.

Ecco scoperto il motivo per il quale il presente casinò online è in questa lista. Avrai infatti l’opzione di sederti ad un tavolo live, e conversare amabilmente con un croupier che parla la nostra lingua.

Giudizio finale dei giochi di blackjack: 4.8/5

3. Playzilla (American Blackjack): miglior blackjack online casino per palinsesto completo

Pro:

Più di 3.000 tra giochi di carte, da tavolo, slot e molto altro;

Bonus iniziale fino a 500€ + 200 free spin;

Sicurezza della connessione SSL garantita da Cloudflare Inc.;

Assistenza clienti in italiano;

Tavoli di blackjack live in esclusiva.

Contro:

Scelta di colori non eccellente;

Pagina FAQ non estesa.

Torna in classifica anche Rabidi N.V., l’azienda di gioco d’azzardo di Curacao.

Playzilla è un brand lanciato nel 2021, che opera sotto licenza di Curacao. Malgrado la giovane età, ha già raggiunto il cuore di molti utenti italiani che vogliono divertirsi con il blackjack online.

Questo casinò online fa parte della nostra classifica per via del suo ricchissimo palinsesto. Considerato tutto, si tratta della migliore offerta, in termini di qualità e quantità di giochi, tra i siti blackjack stranieri che accettano italiani.

Varianti di blackjack online: 4.5/5

Nel bouquet di giochi proposti da Playzilla, avrai a disposizione più di 3.000 prodotti. C’è da dire che la maggior parte di questi titoli sono slot online, ma puoi anche trovare delle varianti del popolare gioco di carte.

Purtroppo, potrai scegliere “solo” tra una decina di tavoli di blackjack online, tra cui l’American Blackjack ed il 3D Blackjack.

Offre anche uno dei top siti scommesse online.

Welcome bonus blackjack: 4.7/5

Il welcome bonus che ci propone Playzilla è piuttosto contenuto, se paragonato agli altri in lista, soprattutto i casinò targati Luckland.

Ad ogni modo, propone una maggiorazione del 100% del primo deposito fino a 500€. A ciò potrai aggiungere anche 200 free spin.

Se vorrai effettuare un prelievo, ricordati che prima devi soddisfare un requisito di puntata di 40x.

Miglior tavolo da blackjack: 4.8/5

Il miglior tavolo da blackjack presente nell’offerta di Playzilla è senza dubbio l’American Blackjack di Pragmatic Play.

Questo tavolo presenta tutte le caratteristiche dei tavoli di blackjack presenti nei veri casinò di Las Vegas, con un design unico e colori suggestivi.

Si tratta di un blackjack multihand, che ti consente di giocare fino a 3 mani contemporaneamente. Ha anche la voce narrante in italiano.

Blackjack live: 4.7/5

Il vero punto di forza del palinsesto di questo top casino online è il suo casinò live.

Infatti, potrai scegliere tra circa 50 tavoli live, dove sederti ed assaporare l’aria di un vero casinò di Las Vegas.

Avrai la possibilità di sederti a tavoli di Speed Blackjack, One Blackjack, il Blackjack Fiesta, il Blackjack Creed, il Free Bet Blackjack, Lightning Blackjack e molti altri.

Giudizio finale dei giochi di blackjack: 4.7/5

4. Slotimo (Blackjack Lucky Sevens): miglior blackjack live in Italia

Pro:

Bonus di benvenuto su 4 depositi, fino a 1.000€;

Fantastico blackjack live a tutto tondo;

15+ tavoli di blackjack;

20+ tavoli di blackjack live;

Ottime promo aggiuntive.

Contro:

No demo dei giochi blackjack;

Design da migliorare.

Ai piedi del podio abbiamo inserito Slotimo, un casinò online blackjack gestito da Bellona N.V., un altro grande network di Curacao.

Entra nella nostra lista per un ottimo casinò live, con alcune funzionalità che mancano in tutti gli altri

Varianti di blackjack online: 4.5/5

Il palinsesto di Slotimo è piuttosto orientato verso le slot machine. Però potrai comunque trovare il modo di divertirti, se vuoi giocare a blackjack online.

Infatti, avrai a disposizione più di 15 tavoli diversi, dal First Person Blackjack, all’European Blackjack, la variante che si gioca nei casinò fisici di tutta Europa.

Purtroppo, non potrai provare i giochi di blackjack, dato che non c’è la versione demo.

Welcome bonus: 5/5

Il welcome bonus di Slotimo mette in campo una maggiorazione sui tuoi primi 4 depositi, ovvero:

Il 100% del primo deposito fino a 300€;

Il 50% della seconda ricarica, fino a 250€;

Il 50% del terzo versamento, fino a 250€;

Il 100% della quarta ricarica, fino a 200€.

In tutto, potrai avere fino a 1.000€. Ogni tranche di bonus ha un requisito di puntata di 25x l’importo del versamento + il bonus.

Miglior tavolo da blackjack: 4.7/5

Pensiamo che il tavolo più divertente della selezione di Slotimo sia il Blackjack Lucky Sevens.

Oltre alle normali regole del blackjack online, tale variante ha anche la funzionalità “Lucky Sevens”. Se ottieni un punteggio di 21 composto da 3 carte dal valore di 7, ottieni un ulteriore bonus di 1,5:1.

Blackjack live: 4.9/5

Come evidenziato, il top del palinsesto di Slotimo è rappresentato dal suo casinò live.

Qui potrai trovare più di 20 tavoli dal vivo, prodotti dai migliori software provider.

Avrai a disposizione l’Infinite Blackjack, il Burgas Blackjack, il Power Blackjack e molti altri, ma non ci sono tavoli live in lingua italiana.

Giudizio finale dei giochi di blackjack: 4.6/5

5. Palm Casino (Single Deck Blackjack): top bonus di benvenuto per giocare a blackjack online

Pro:

Bonus benvenuto su 5 depositi, fino a 10.000€;

Ottime promo settimanali;

Più di 3.500 titoli;

Registrazione superveloce;

Tantissimi software provider.

Contro:

Non si può accedere al palinsesto senza registrazione;

Servizio clienti solo con live chat.

Al termine della nostra top 5 c’è Palm Casino, un brand gestito da Group Gaem e lanciato nel 2023.

Entra in questa speciale lista per un bonus blackjack davvero impressionante. Andiamo alla scoperta di questo sito blackjack.

Varianti di blackjack: 4.5/5

Se ti iscriverai a Palm Casino, potrai beneficiare di un palinsesto da oltre 3.500 giochi, che ti permette di giocare a molti tavoli di blackjack.

Tra le tante opzioni, potrai dunque provare il Single Deck Blackjack, il Red Dog Blackjack, ma anche il classico American Blackjack ed il Blackjack Double Exposure.

Welcome bonus: 4.8/5

Il bonus di benvenuto di Palm Casino ti concede fino a 10.000€, così divisi:

Il 200% del primo deposito fino a 300€;

Il 100% del secondo versamento, fino a 1.500€;

Il 50% della terza ricarica, fino a 2.000€;

Il 75% del quarto versamento, fino a 1.200€;

Il 100% del quinto deposito, fino a 5.000€.

Ogni porzione di bonus ha un rollover di 30x.

Miglior tavolo da blackjack: 4.5/5

Il miglior tavolo di blackjack tra le tante alternative proposte da Palm Casino è il Single Deck Blackjack.

Questa versione presenta tutte le caratteristiche del normale blackjack, ma, a differenza del gioco classico, si gioca con un singolo mazzo di carte.

Ciò va tutto a vantaggio del giocatore, ed infatti l’RTP di questo tavolo è al 99,69%.

Blackjack live: 4.5/5

I tavoli live di blackjack sono presenti in gran numero tra le pagine di Palm Casino.

Così, potrai provare tutte le versioni di questo famoso gioco di carte che preferisci, potendo interagire con un vero essere umano, grazie ai veri croupier che gestiscono i tavoli live.

Giudizio finale dei giochi di blackjack: 4.5/5

Selezionare i migliori siti con blackjack online con soldi veri

Varianti di blackjack online

Questo è un articolo sul blackjack online soldi veri. Per cui abbiamo dato molto risalto ai tavoli di questo divertente gioco presenti nei palinsesti dei casino online che abbiamo analizzato. Abbiamo dato risalto ai casinò online che ne propongono tanti, differenti e di pregevole fattura.

Welcome bonus blackjack e altre promo

Abbiamo voluto selezionare operatori che offrissero dei bonus vantaggiosissimi. Offrire un bonus molto ricco è una delle leve azionate dai casinò online non AAMS per accaparrarsi più clienti possibile. Un’altra caratteristica desiderabile è la presenza di condizioni eque.

Miglior tavolo da blackjack

Eleggere il miglior tavolo da blackjack di un singolo palinsesto ci permette di mostrarti il tavolo più divertente e di qualità offerto da ogni casinò online.

Abbiamo perciò provato tantissime varianti di blackjack e evidenziato quella migliore per noi.

Casino blackjack live

Il casinò live è una modalità sempre più giocata, perché offre un’esperienza molto immersiva.

Quindi, abbiamo voluto anche dare un giudizio a questa parte del palinsesto, che sta diventando sempre più importante e sviluppata.

Perché Casinoly risulta essere il migliore blackjack casino?

Secondo la nostra analisi, Casinoly è il casinò online numero 1, se vuoi giocare a blackjack. Vediamo i motivi:

Mette in campo un bonus di benvenuto soddisfacente, che garantisce il 100% del primo deposito fino a 500€;

Nel palinsesto potrai scegliere tra più di 35 tavoli di blackjack online;

Il casinò live, poi, prevede la presenza di oltre 100 tavoli di blackjack live;

Ha un’ambientazione al top, davvero immersiva, nell’Antica Roma.

Perché registrarsi ad uno dei top siti blackjack proposti?

Qualora volessi giocare a blackjack, avrai molti benefici, se decidessi di scegliere uno dei casinò online che ti abbiamo proposto.

Eccone alcuni:

I tavoli di blackjack online e blackjack live disponibili sono davvero divertenti;

Hanno delle promo di benvenuto blackjack davvero importanti;

I palinsesti blackjack online sono completi, variegati e di alta qualità;

Sono brand sicuri, in quanto in possesso di connessioni sicuri ai loro siti, certificate da autorità del settore.

Giocare a blackjack online FAQ

Come si gioca a blackjack online?

Per giocare a blackjack online devi cercare di fare 21, o il punteggio più alto possibile, cercando di superare il punteggio del banco.

Tutte le carte valgono il loro valore nominale, mentre l’Asso può valere anche 11. Tutte le figure valgono 10. Nella variante classica si gioca con 6 mazzi.

All’inizio del gioco, ti vengono fornite 2 carte scoperte, e puoi decidere se chiedere ulteriori carte, o “stare”, attendendo il turno del banco. Se superi 21, “sballi”, ed avrai perso, tranne nel caso in cui sballi anche il banco. In quel caso, ti verrà restituita la puntata.

Quali sono i bonus disponibili per il blackjack online?

Nel mondo del blackjack online, puoi trovare diversi tipi di bonus: bonus di benvenuto, bonus senza deposito, bonus per ricariche, cashback e offerte promozionali particolari. Alcuni siti dedicati al blackjack propongono inoltre bonus esclusivi per questo gioco o punti fedeltà che possono essere convertiti in premi o crediti di gioco.

Cosa significa blackjack live?

Il Blackjack Live è una modalità del classico gioco di carte Blackjack, giocata in diretta con un vero croupier. La partita viene trasmessa in streaming da un casinò o uno studio, offrendo un’esperienza di gioco dinamica e interattiva

Dove giocare a blackjack online gratis in Italia?

In Italia, è possibile giocare al blackjack online senza costi iscrivendosi a piattaforme che offrono versioni demo dei loro giochi di blackjack. Siti come Casinoly e SG Casino permettono di sperimentare il blackjack online in modalità demo.

Compariamo i nostri top siti blackjack online soldi veri

Iscrizione al miglior sito per giocare a blackjack

Potresti volerti registrare ad uno di questi casinò non AAMS, per provare le emozioni offerte dalla popolarità del blackjack online.

Ti lasciamo una semplice guida, che prende spunto dal processo di registrazione di Casinoly, il nostro #1.

1) Entrare nel portale blackjack online

Vai sul sito di Casinoly;

Clicca su “Registrati”, in alto a destra.

2) Dati personali

Scegli il bonus, ed inserisci una mail;

Crea username e password;

Scrivi nome, cognome e data di nascita;

Inserisci un telefono ed il tuo indirizzo di residenza;

Clicca su “Giochiamo”.

3) Login e primo deposito

Conferma l’iscrizione ed effettua il login;

Vai alla “Cassa”;

Scegli un metodo di deposito accettato ed effettua il tuo primo deposito;

Comincia a divertirti!

Conclusioni sui migliori siti per il blackjack online

Siamo al termine di questa recensione sui migliori siti per il blackjack online.

Al primo posto, abbiamo messo Casinoly, un sito blackjack caratterizzato da una fantastica atmosfera nell’Antica Roma, un bonus tutto sommato soddisfacente, ed un palinsesto molto interessante.

Tieni d’occhio anche gli altri casinò blackjack online citati, possono riservarti grosse sorprese.

Qualsiasi casinò blackjack sceglierai, gioca a blackjack in maniera responsabile, e potrai sempre divertirti.

Buona fortuna!