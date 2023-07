Casino crypto (Guide 2023) – les 10 meilleurs casinos bitcoin en français

On le sait tous : si l’on veut profiter de gros bonus de casino, il vaut mieux jouer avec des cryptomonnaies.

Mais quel est le meilleur casino crypto ? Plus précisément, quel est le casino bitcoin avec la meilleure réputation auprès des joueurs, et des retraits faciles sans entourloupe ?

Parmi les nombreux crypto casinos disponibles, nous avons établi un classement des 9 meilleurs casinos.

Pour ce faire, nous avons analysé tous les critères importants, et notamment : la sécurité du site, la réputation, la licence, le nombre de jeux, les modes de paiement, la rapidité des retraits, le service client, et bien d’autres.

Au final, c’est MyStake qui remporte le titre de meilleur crypto casino selon nos experts. Découvrez pourquoi ci-dessous.

Les 10 meilleurs casinos crypto

MyStake – le meilleur casino crypto

Bets.io – plus de 5 000 jeux d’argent disponibles

Flush Casino – le meilleur crypto casino pour jouer sur mobile

Winstler – un bonus de 9 500 € sur 5 dépôts

Cloudbet – le plus gros bonus des casinos crypto : jusqu’à 5 BTC

Montecrypto – casino crypto avec un bonus sans conditions de mise

7bit – de nombreuses options de paiement : Euro, Bitcoins, USDT…

Metaspins : casino crypto qui offre jusqu’à 60 % de cashback

5Gringos : crypto casino offrant 5 bonus de bienvenue

1. MyStake – le meilleur casino crypto en général

Points forts :

un bitcoin casino avec plus de 6 000 jeux

170 % de bonus de casino

Très bonne réputation auprès des joueurs

Accepte 8 crypto-monnaies

Permet également de placer des paris

Points faibles :

Le chat en direct est un peu lent

Jeux disponibles – 5/5

MyStake Casino se place en première position de notre classement grâce à son incroyable offre de jeux : c’est un catalogue de plus de 6 098 titres que vous trouverez sur ce casino en ligne, alimenté par près de 100 fournisseurs. À la fois casino en ligne et bookmaker, vous pourrez vous adonner aux machines à sous, au poker et autres jeux de cartes, à la roulette mais aussi aux paris sportifs.

Pour la meilleure expérience utilisateur possible, la section Jeux de casino est bien organisée avec les Drop and Wins, les Megaways, les machines à sous les plus populaires et les mini-jeux.

Vous trouverez 44 jeux de roulette live, 70 tables de blackjack, 18 jeux TV, 7 jeux de poker live et près de 40 tables de baccara et de sic bo. Les jeux sont fournis par les développeurs les plus prisés des joueurs de casino en direct, notamment Evolution Gaming et Pragmatic Play.

Interface et navigation – 4.9/5

On pourrait vite se perdre dans cette offre pléthorique, mais le site web est bien conçu et organisé pour vous offrir une expérience de jeu fluide. Dans un design moderne et dynamique, vous retrouverez facilement les promotions en cours en haut à droite de l’écran.

Tous les jeux d’argent en ligne sont classés par catégorie. Dans le menu principal, vous trouverez ainsi dans l’ordre : les paris sportifs, les sports en direct, les jeux de casino, le Live casino, les sports virtuels, les courses, les e-sports et les mini-jeux. Dans ce menu, il existe aussi une catégorie “tournois” pour regrouper tous les événements avec classement et cagnotte a la clé.

Bonus et Promotions – 4.7/5

Le bonus de premier dépôt de MyStake est de 170 % jusqu’à 1 000 € si vous payez en cryptomonnaies. Il est cependant de 100 % jusqu’à 1 000 € si vous décidez de payer en monnaies fiduciaires.

En outre, le site de MyStake regorge de promotions régulièrement mises à jour. Nous vous encourageons donc à consulter leur site web pour découvrir les autres avantages dont vous pourrez profiter.

Dépôts et retraits – 5/5

Le casino crypto Mystake propose une variété de méthodes de paiement pour les dépôts, que ce soit en crypto-monnaies ou en devises fiduciaires. Ce casino crypto encourage les dépôts en monnaie numérique en proposant un plus gros bonus de bienvenue (170 %) et un cashback de 10% sur les dépôts suivants.

Voici les cryptomonnaies acceptées : Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, USDT, Ripple, Tether, Dash et Monero.

Pour les devises fiat, plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition : carte de crédit/débit (Visa ou MasterCard), virement bancaire, portefeuille électronique (Skrill, Neteller, SafetyPay, EcoPayz ou SoFort) ou carte prépayée.

2. Bets.io – plus de 5 000 jeux sur ce casino bitcoin

Points forts :

Offre de bienvenue : jusqu’à 1 BTC et 100 tours gratuits

Plateforme avec plus de 5 000 jeux en ligne

De nouveaux tournois toutes les semaines

Plus de 100 cryptomonnaies acceptées

325 options de jeu de table live

Points faibles :

Pas de devises fiat

Jeux disponibles – 4.7/5

Sur sa plateforme, Bets.io offre une bonne sélection de près de 5 000 jeux différents. Vous y trouverez une variété de jeux tels que le poker, le bingo, le keno, le baccarat, et bien d’autres encore. La catégorie des machines à sous est particulièrement remarquable, avec plus de 2 500 thèmes et variantes à explorer.

Comparé à d’autres casinos, Bets.io se distingue par son vaste choix de jeux en direct. En effet, il propose des centaines de salons de roulette, de baccarat, de blackjack et de poker : 325 en tout.

Cependant, ce qui rend Bets.io particulièrement attractif, ce sont ses tournois hebdomadaires et mensuels. En jouant aux machines à sous, vous avez la possibilité de remporter des prix allant de 10 000 € à 1 000 000 € lors des tournois réguliers, et actuellement, il y a même un tournoi spécial Drop and Wins Pragmatic Play Live où vous pouvez tenter de gagner 30 000 000 €, que ce soit sur les machines à sous ou les jeux de casino en direct.

Interface et navigation – 4.7/5

C’est un peu le même genre de thème que MyStake que l’on retrouve sur Bets.io : un univers graphique et moderne sur fond noir, qui rend la navigation sur le site plutôt facile.

Vous pouvez identifier grâce au menu principal les tournois en cours, les meilleurs jeux du moment et les nouveautés.

Bonus et Promotions – 4.8/5

Le bonus de bienvenue sur Bets.io est plutôt alléchant : saisissez le code promo “BETSFTD” avant de faire votre premier dépôt, et obtenez jusqu’à 1 BTC et 100 tours gratuits sur le jeu de Gamebeat Buffalo Dale : Grand Ways.

Entre autres promotions, les joueurs peuvent aussi recevoir chaque mercredi 30, 50 ou 100 tours gratuits pour tout dépôt.

Sachez également que plus vous jouez sur Bets.io, plus vous accumulez de points de fidélité. Lorsque vous atteindrez de nouveaux niveaux au sein du programme de fidélité, vous aurez accès à des bonus plus importants.

Dépôts et retraits – 4.7/5

Bets.io a fait le choix de se concentrer exclusivement sur les paiements en crypto-monnaie, écartant ainsi les options de paiement en euro. En contrepartie, Bets.io propose plus de 100 options de paiement en crypto-monnaies, allant des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin, Ethereum ou le Dogecoin, à d’autres options moins connues.

Si vous avez un portefeuille diversifié, ce crypto casino peut donc s’avérer plus intéressant que MyStake.

3. Flush Casino – le meilleur crypto casino pour jouer sur mobile

Points forts :

35 fournisseurs de jeux avec les dernières nouveautés

250 tables de jeux en direct

Possibilité d’acheter directement des cryptomonnaies

Bonus de bienvenue de 150 %

Mini-jeux de casino exclusifs

Points faibles :

Peu de promotions pour un bitcoin casino

Jeux disponibles – 4.7/5

Comme MyStake et Bets.io, le casino crypto Flush propose une bonne sélection de jeux avec près de 5 000 références provenant de 35 éditeurs de jeux réputés.

En ce qui concerne les jeux en direct, Flush propose plus de 250 tables de jeux en direct, offrant des parties immersives avec des options telles que le craps, la roulette, le blackjack, le poker, le football studio et Gonzo Treasure Hunt.

En outre, Flush propose également des mini-jeux originaux. Ces jeux exclusifs ajoutent une touche de créativité et de nouveauté à l’offre de jeux du casino, offrant aux joueurs des divertissements uniques qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs.

Interface et navigation – 4.8/5

Peu d’originalité par rapport aux deux premiers crypto casinos de notre liste : il semblerait que les casinos en ligne spécialisés dans les paiements en crypto-monnaies favorisent des designs modernes et graphiques sur un fond sombre. Néanmoins, Flush Casino est reconnu pour proposer l’une des meilleures versions mobile pour jouer au casino depuis votre smartphone

Le menu de gauche vous aidera à vous y retrouver en proposant toutes les catégories dont vous avez besoin : les différents types de jeux, les promotions en cours et l’accès au service client.

Bonus et Promotions – 4.9/5

Ce crypto casino propose en ce moment une offre de bienvenue spéciale et récompense tous ses joueurs grâce à un système de bonus à plusieurs niveaux. Plus votre dépôt est élevé, plus votre récompense sera généreuse : avec un dépôt compris entre 10 € et 200 €, vous obtenez une récompense de 100%. Pour un dépôt compris entre 200 et 1 000 €, le bonus sera de 150%.

Pas d’autres promotions disponibles pour le moment, mais vous pouvez participer à de nombreux Drop & Wins et Prize Pools pour tenter de maximiser vos gains.

Dépôts et retraits – 4.6/5

En plus du Bitcoin, ce crypto casino accepte également Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Tether et Coinspaid.

Il convient de mentionner que Flush agit comme un exchange en vous permettant d’acheter des crypto-monnaies en utilisant des monnaies fiat. Cependant, certains joueurs pourraient souhaiter un choix de crypto-monnaies encore plus large, similaire à celui proposé par Bets.io, afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité.

4. Winstler – le meilleur crypto casino pour l’offre de bienvenue

Points forts :

Possibilité d’obtenir des bonus sans dépôt

L’organisation des jeux de table en lobby

Bonus de 9 500 € pour les nouveaux joueurs

Montant des dépôts jusqu’à 50 000 €

Points faibles :

Absence de FAQ

Jeux disponibles – 4.6/5

Comme MyStake, en plus des jeux de casinos (jeux de table et machines à sous) propulsés par pas moins de 33 fournisseurs de jeux, Winstler offre aussi à ses joueurs l’opportunité de miser sur les paris sportifs.

Winslter met l’accent sur le casino en direct : rendez-vous sur la page “Casino Live” où vous pourrez choisir entre différents “Lobby” pour le blackjack, la roulette, le baccarat, le poker, les jeux télé, et d’autres jeux comme Monopoly Live ou Crazy Time. Une fois entré dans l’un des lobby, vous aurez le choix entre une multitude de tables d’Evolution.

Interface et navigation – 4.5/5

À notre avis, le site internet de Winstler est un peu en dessous de ses concurrents. Il ne démarque pas par son design qui est similaire aux casinos précédemment évoqués, et la navigation pêche sur quelques points. En effet, il manque une section FAQ qui permet souvent aux joueurs de répondre à la plupart de leurs questions.

Par ailleurs, les jeux de casino ne sont pas du tout triés par catégories, on a donc vite fait de se perdre à moins de savoir exactement à quel jeu on veut jouer. Heureusement, le service client est disponible 24h/24 et 7j/7.

Bonus et Promotions – 4.9/5

Le bonus de bienvenue de Winstler est très intéressant pour les gros joueurs : vous pouvez obtenir jusqu’à 9 500 € sur vos 5 premiers dépôts.

L’autre promotion proposée par ce crypto casino est le Friday Reload, un bonus de 100% sur vos dépôts suivants, jusqu’à 2 500 € à chaque fois.

Bon à savoir : en vous rendant sur la page des Dépôts, vous remarquerez que vous pouvez aussi demander un bonus sans dépôt (bonus gratuit) d’un montant de 10 €.

Dépôts et retraits – 4.9/5/5

Ce crypto casino offre une variété de méthodes de paiement pour faciliter vos dépôts d’argent, que ce soit en utilisant des devises fiat ou des crypto-monnaies. Si vous n’avez pas encore de crypto-monnaie, vous avez la possibilité d’en acheter directement sur le site de Winstler.

En ce qui concerne les paiements en devises fiat, Winstler accepte les principales cartes de crédit telles que Visa, Mastercard, Maestro et American Express. Les transferts bancaires sont également disponibles comme option de dépôt, ainsi qu’Astropay.

Pour les paiements en crypto monnaie, Winstler prend en charge des crypto-monnaies populaires telles que Bitcoin, Litecoin, USDT (Tether) et Ethereum. Pour les dépôts en crypto monnaie, vous pouvez déposer jusqu’à 50 000 €.

5. Cloudbet – le plus gros bonus des casinos crypto

Points forts :

Énorme bonus crypto : 5 Bitcoin maximum

Un site parfaitement organisé

Large gamme de paris sportifs

43 cryptomonnaies prises en charge

Points faibles :

La disponibilité limitée du service client

Jeux disponibles – 4.7/5

Explorez l’ensemble des jeux proposés par le crypto casino Cloudbet et sa vaste sélection de machines à sous. Le Return to Player est affiché pour tous les jeux, vous permettant de prendre des décisions éclairées. Certaines machines à sous offrent la possibilité de gagner de gros jackpots.

Les jeux de casino Live sont fournis par les leaders du secteur tels qu’Evolution Gaming, Ezugi et Vivo. Vous y trouverez un total de 65 tables avec croupiers, offrant une expérience immersive pour la roulette, le poker en ligne et le blackjack, parmi d’autres.

Cloudbet jouit d’une excellente réputation en matière de paris sportifs, que ce soit sur les sports réels ou les e-sports.

Interface et navigation – 4.9/5

Ici c’est tout l’inverse de Winstler puisque ce crypto casino classe tous les titres de son catalogue en une multitude de catégories : machines à sous avec jackpot, high roller, jeux favoris dans votre région, les Megaways ou encore des classements par univers. De quoi être inspiré si vous ne savez pas à quel jeu vous frotter.

Autre spécificité du site de Cloudbet : une marketplace pour dépenser vos points de fidélité accumulés au fur et à mesure de vos parties sur les jeux de casino ou de vos mises sur les paris sportifs.

Bonus et Promotions – 4.9/5

Cloudbet vous offre un généreux bonus de dépôt de 100 % jusqu’à 5 bitcoins. Il convient de noter que sur ce crypto casino, les conditions de mise sont remplacées par un système de points de fidélité. Ces points sont gagnés en fonction de vos mises et vous permettent de débloquer le bonus progressivement.

Par ailleurs, pour tout dépôt d’au moins 20 € sur votre compte, 20 tours gratuits seront crédités sur votre compte pour la machine à sous Twin Spin XXXtreme.

Le crypto casino met en place un programme de fidélité avec 6 paliers de progression. À mesure que vous progressez dans les paliers, vous bénéficiez d’avantages de plus en plus intéressants.

Dépôts et retraits – 4.6/5

Cloudbet se distingue par son engagement inégalé envers les crypto-monnaies. Avec un impressionnant support de 43 crypto-monnaies et un système de portefeuille sécurisé et dynamique, Cloudbet s’affirme comme un véritable pionnier. Aucune option de paiement fiat n’est disponible sur la plateforme.

Les joueurs peuvent trouver une page dédiée sur le site avec des informations détaillées sur les crypto-monnaies acceptées, les réseaux pris en charge, les retraits minimums et les frais associés. Cette transparence renforce la confiance des utilisateurs dans leurs transactions.

Nos critères de sélection du meilleur casino crypto

Lors de l’élaboration de notre classement des meilleurs crypto-casinos, nous avons pris en compte plusieurs critères importants pour garantir une expérience de jeu optimale.

Sélection de jeux

Tout d’abord, la sélection de jeux a été un élément essentiel de notre évaluation du meilleur casino crypto. Nous avons examiné la diversité et la qualité des jeux proposés, en accordant une attention particulière aux machines à sous, aux jeux de table et aux jeux en direct. Nous regardons aussi si le casino en question propose des paris sportifs.

Interface et navigation

Ensuite, nous avons évalué l’interface et la navigation de chaque bitcoin casino en ligne. Une interface conviviale et intuitive est essentielle pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable. Nous avons également pris en compte la compatibilité mobile pour s’assurer que les joueurs puissent profiter des jeux depuis n’importe quel appareil.

Bonus et Promotions

Les bonus et promotions ont également joué un rôle clé dans notre classement. Nous avons examiné les offres de bienvenue, les bonus de dépôt, les programmes de fidélité et autres promotions spéciales pour déterminer les avantages offerts aux joueurs.

Dépôts et retraits

Enfin, nous avons analysé les options de dépôts et de retraits disponibles sur chaque bitcoin casino. Nous avons pris en compte la variété des méthodes de paiement acceptées, la sécurité des transactions et les délais de traitement pour garantir une expérience de dépôt et de retrait sans tracas.

Pourquoi MyStake est le meilleur crypto casino ?

MyStake Casino se distingue comme le meilleur choix parmi les casinos crypto pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il propose une ludothèque impressionnante de plus de 6 000 jeux , offrant aux joueurs une expérience de jeu diversifiée et immersive.

ludothèque impressionnante de , offrant aux joueurs une expérience de jeu diversifiée et immersive. De plus, MyStake Casino permet les dépôts en cryptomonnaies et en devises fiduciaires , offrant ainsi aux joueurs une flexibilité et une commodité appréciables.

, offrant ainsi aux joueurs une flexibilité et une commodité appréciables. Enfin, ce bitcoin casino propose un généreux bonus crypto de 170 % jusqu’à 1 000 €.

Questions fréquentes sur les crypto casinos

Quelle crypto-monnaie utiliser pour jouer sur un casino crypto ?

Vous pouvez utiliser n’importe quelle crypto-monnaie pour jouer sur un casino en ligne. Le bitcoin est la crypto-monnaie la plus utilisée, mais les crypto casinos fournissent des bonus intéressants sur toute cryptomonnaie, et pas seulement sur le BTC.

Quels sont les avantages des casinos cryptos par rapport aux casinos traditionnels ?

Les casinos cryptos présentent plusieurs avantages par rapport aux casinos traditionnels et aux autres casinos en ligne, notamment une sécurité renforcée et des transactions plus rapides.

Parmi les autres avantages, on peut citer un niveau de confidentialité plus élevé, une accessibilité mondiale et des bonus et des offres promotionnelles attrayantes, ce qui en fait une option intéressante pour les amateurs de jeux de casino en ligne.

Enfin, certains nouveaux casinos en ligne fournissent des bonus exorbitants, jusqu’à 5 BTC (Cloudbet).

Quel est le meilleur casino crypto ?

Le meilleur casino crypto est MyStake, en raison de sa réputation auprès des joueurs, de ses retraits faciles, et de son service client réactif. En outre, il propose plus de 6 000 jeux de casino crypto monnaie provenant des meilleurs fournisseurs au monde.

Comparatif du Top 5 des casinos crypto

Parmi les meilleurs casinos crypto de notre classement, récapitulons les avantages de chacun d’entre eux :

MyStake : ce casino crypto se distingue par son catalogue de jeux impressionnant (6 000 titres) et la possibilité de faire des paris sportifs en bitcoins.

Bets.io : ce crypto casino se démarque avec sa vaste sélection de jeux, son intégration de nombreuses crypto-monnaies et ses paiements rapides.

Flush Casino : ce casino crypto n’a pas à pâlir avec sa ludothèque de 5 000 jeux et sa version mobile optimisée pour les smartphones.

Winstler : ce crypto casino propose un généreux bonus de bienvenue de 9 500 et d’intéressants bonus sur recharge.

Cloudbet : ce bitcoin casino offre jusqu’à 5 bitcoins aux nouveaux joueurs et jouit d’une excellente réputation dans le monde des crypto casino.

Pour commencer à jouer sur notre crypto casino favori, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Rendez-vous sur la page principale de MyStake et cliquez sur le bouton d’inscription rouge dans le coin droit de la page.

Remplissez les champs appropriés avec vos informations personnelles.

N’oubliez pas de cocher la case indiquant que vous acceptez les conditions générales et la politique de confidentialité.

Accédez à la section “Mon compte” pour vérifier votre compte.

Complétez les informations personnelles requises dans cette section, telles que votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre numéro de portable, votre pays, votre ville et votre adresse.

Crypto casinos – Notre conclusion

Les casinos crypto sont devenus de plus en plus accessibles au fil des années, offrant aux joueurs un large choix pour trouver celui qui correspond le mieux à leurs attentes. Dans notre classement, nous avons sélectionné 9 casinos crypto qui se sont démarqués dans différentes catégories.

Chacun de ces casinos présente des avantages spécifiques, que ce soit une vaste sélection de jeux en ligne, une interface utilisateur qui permet une expérience fluide ou une variété de moyens de paiement acceptés.

Toutefois, MyStake se distingue particulièrement en proposant plus de 6 000 jeux et une flexibilité pour des paiements en crypto ou en fiat, ce qui en fait un choix attrayant pour de nombreux joueurs. À vous de choisir le critère le plus important selon vos préférences et besoins.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.