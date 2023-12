10 migliori siti slot online affidabili: Top siti di slot sicuri per giocare alle slot machine in Italia (2024)

DISCLAIMER: This is paid content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WISH-TV. The content presented on this page has been created and provided entirely by the advertiser.

Sei alla ricerca dei migliori siti slot online disponibili per i giocatori italiani?

Sei fortunato, dato che hai cliccato sul sito giusto!

Nei prossimi paragrafi, infatti, ti diremo tutto sui migliori siti di slot a cui puoi giocare alle slot machine online, recensendo i primi 5 della nostra classifica.

Al primo posto, possiamo già dirtelo, abbiamo messo Betway, perché propone un bonus casino slot importante, ed un catalogo di slot online molto interessante.

Tieni in considerazione anche gli altri top siti di slot presenti nella nostra classifica, perché tutti possono riservarti dei benefici particolari, per cui cerca di provarli tutti.

Ora non ci resta che partire con le recensioni – scopriamo insieme i migliori slot online!

I migliori slot online

Ecco la nostra lista dei migliori siti di slot online in Italia.

Come detto, ora andremo alla scoperta dei primi 5, con delle piccole recensioni che delineano le caratteristiche fondamentali dei top siti slot.

1. Betway (Book of Ra Deluxe): miglior sito slot online in Italia

Pro:

Bonus di benvenuto fino a 1.500€;

Oltre 1000 slot online in catalogo;

150 giri gratuiti + altri 50 alla verifica;

Ricariche slot ottime;

I giri gratis sono ‘Super Spin’ (0.50€ ciascuno);

Licenza ADM (ex AAMS) numero 15216.

Contro:

Scelta di colori che potrebbe disturbare la vista;

Pochi software provider, anche se di qualità.

Come detto, al primo posto c’è Betway, un sito slot online AAMS fondato nel 2006, il quale fa parte di una holding che gestisce diversi casino online.

Lo abbiamo inserito in questa posizione perché garantisce ai nuovi iscritti un bonus di benvenuto molto importante, ed una selezione di slot di alta qualità.

Varietà di giochi di slot: 4.9/5

Nel palinsesto di Betway troverai molte slot machine, ben oltre le 1000 unità.

Sono tutte prodotte da software provider slot di primo ordine come Netent e Pragmatic Play, anche se c’è da dire che sono pochi, non più di 5.

Però troverai tanti slot machine di qualità, come le divertentissime Book of Ra Deluxe e Book of Dead, le 2 più amate slot machine a tema Antico Egitto.

Avrai a disposizione tanti altri giochi di slot, molto diversi, ma tutti coloratissimi e di ottima fattura, come le slot Cluster Pays, quelle della serie Megaways, con innumerevoli linee di pagamento, e le slot con jackpot.

Se non dovessi essere soddisfatto, ci sono anche le slot Drop & Wins, ovvero quelle che ti danno diritto a partecipare al torneo Drop & Wins, che ha un montepremi totale di 1.000.000€!

Bonus di benvenuto slot: 4.9/5

Il welcome bonus slot proposto da Betway è uno dei migliori bonus tra i siti slot online, azzardiamo, è il migliore in assoluto.

Infatti, propone una cifra che può arrivare fino a 1.500€, suddivisa in parti uguali, su 3 depositi.

Avrai:

Il 100% del primo deposito fino a 500€ + 50 giri gratuiti;

Il 100% del secondo deposito, fino a 500€ + 50 free spin;

Il 100% del terzo deposito, fino a 500€ + 50 giri gratis.

Quando convalidi la tua identità, questo sito di slot online ti regala altri 50 free spins.

Per ottenere la parte monetaria del bonus, dovrai completare un rollover di 1x il deposito. In seguito, il Fun Bonus ottenuto ha un requisito di puntata di 35x.

I 150 giri gratis hanno un rollover di 10x, ed un ulteriore requisito di puntata di 1x, in caso volessi prelevare le eventuali vincite.

Altre promozioni slot online: 4.9/5

Anche le promo alternative di Betway sono molto apprezzabili.

Ad esempio, grazie a “Betway Superweekend”, su tutti i depositi effettuati tra sabato e domenica di ogni settimana, avrai il 50% in più fino a 300€.

Un’altra offerta interessante è “Missione Weekend”, attiva dal giovedì al sabato, che, a seguito di un deposito di almeno 50€, ti regala una percentuale crescente di bonus. Tale percentuale dipende dalle tue puntate totali, e va dal 2% al 7%.

Metodi di pagamento: 4.9/5

Per effettuare un deposito o un prelievo, puoi usare:

Carte di Credito/Debito

Paypal

Paysafecard

Skrill

Rapid Transfer

Neteller

On Shop (solo deposito)

Bonifico bancario (solo prelievo)

Potrai depositare un minimo di 10€, mentre il prelievo minimo è di 20€.

Il tempo di accredito dipende dalla metodologia utilizzata, ma di solito richiede 24-72 ore lavorative.

Giudizio finale: 4.9/5

>> Prendi subito il bonus da 1.500€ (Betway)

2. Bwin (Starburst): ricchissimi montepremi tra i migliori siti slot italiani

Pro:

Bonus benvenuto casino fino a 200€;

50 giri gratuiti in omaggio;

Grandiosi jackpot;

Oltre 1.000 slot machine;

Licenza ADM numero 15015.

Contro:

Design da migliorare;

Niente demo dei giochi di slot.

Medaglia d’argento per Bwin, un famosissimo casino online che è anche sito di slot machine, nato nel 1997 a Vienna, in Austria.

Entra nella nostra lista per i suoi jackpot leggendari, disponibili su slot machine davvero divertenti. Potrai provare a vincere montepremi fino a mezzo milione di €.

Varietà di giochi di slot: 4.8/5

Nel catalogo di Bwin trovano posto oltre 1.000 slot online, cosa che lo rende uno dei palinsesti più sviluppati tra i top siti slot online.

Potrai provare ogni sorta di slot machine, dalle accattivanti slot a tema, alle classiche macchinetta da bar, con simboli come le ciliegie, il numero 7, ed il simbolo del bar.

Oltre a queste, avrai anche a portata di click più grandi successi del settore, come Starburst, Book of Ra Deluxe, Legacy of Dead e Gonzo’s Quest, alcune tra le slot più amate dai giocatori italiani.

Ciò che davvero ci colpisce, però, sono le slot con jackpot, quelle macchinette a cui, a determinate condizioni, puoi sbloccare meravigliosi jackpot tutti per te. Ci sono jackpot “medi” da circa 30.000€, ma anche jackpot elevati, fino a più di 500.000€!

Bonus di benvenuto slot: 4.7/5

Se volessi iscriverti a Bwin, potrai beneficiare di un bonus di benvenuto che dipende dal tuo primo deposito.

Infatti, potrai avere il 100% del tuo primo versamento, fino ad un massimo di 200€. A ciò verranno aggiunti anche 50 free spins che potrai utilizzare su Book of Ra Deluxe, probabilmente la punta di diamante di tutto il palinsesto di questo sito di slot.

Il bonus verrà rilasciato e reso prelevabile dopo aver soddisfatto il requisito di puntata di 35x.

Le eventuali vincite effettuate tramite il free spin hanno un requisito di puntata di 10x, e poi potranno essere prelevate.

Altre promozioni slot online: 4.6/5

Per quel che riguarda le slot machine, non ci sono delle vere e proprie promozioni, purtroppo.

Però, ogni giorno ci sono attive diverse slot races, delle competizioni tra utenti, che si svolgono su determinate slot.

Dovrai prima iscriverti, e poi dovrai effettuare un certo numero di spin da effettuare sulla slot interessata. Più vinci, più sali in classifica. Un certo numero di posizioni si divideranno il montepremi, composto sempre da 100, 200 e 500 fee spin.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Se vorrai prelevare o depositare, potrai optare per:

Carta di credito Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill

Bonifici

ePay, PaySafeCard

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare la stessa cifra minima.

L’accredito arriverà in base ai tempi tecnici dello strumento utilizzato, e può richiedere fino a 3 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.8/5

>> Scopri qui i 200€ di bonus (Bwin)

3. Gioco Digitale (9 Masks of Fire): migliori slot online in esclusiva

Pro:

Bonus di benvenuto da 1000€ più 500 free spin;

1000+ slot;

Payout competitivi;

Top software provider come Novomatic e NetEnt;

Jackpot da circa un milione e mezzo di euro

Sicurezza dei giocatori italiani garantita dalla licenza ADM.

Contro:

La pagina del gioco responsabile va migliorata;

Niente demo delle slot machine.

Gioco Digitale è un allibratore nato in Italia nel 2006 come operatore di poker. Infatti, è stato il primo brand ad ottenere l’autorizzazione ad offrire poker e bingo online.

Dopo soli 3 anni di attività Bwin ne rilevò la proprietà, occupando così il suo spazio nel mercato italiano. Nel corso degli anni Gioco Digitale ha ampliato la sua offerta, aggiungendo un casino online vero e proprio e le scommesse sportive.

Gli scommettitori del nostro Paese hanno da subito premiato l’operatore arancione. Ciò è dovuto, nello specifico, ai magnifici montepremi delle slot con jackpot.

Varietà di giochi di slot: 4.7/5

Il catalogo di Gioco Digitale è molto ampio, ed infatti può contare su oltre 1000 slot online. Non si prescinde dai grandi successi di NetEnt, come Gonzo’s Quest, 9 Masks of Fire, e Twin Spin.

Potrai trovare moltissime slot online di qualità, di tutti i tipi e di tutti i temi, con funzioni particolari come le Megaways, con innumerevoli linee di pagamento, o slot con jackpot molto succulenti.

Ciò che ci interessa di più, però, sono le slot esclusive di Gioco Digitale, ovvero quelle slot machine che puoi trovare solo qui, e non puoi trovare su altri siti slot online.

Tra queste potrai trovare slot machine classiche, ma anche slot con jackpot, slot con la funzione Lucky Drops. Ad ogni modo, tutte sono di alta qualità, prodotte dai migliori software provider su piazza.

Bonus di benvenuto slot: 4.8/5

Il bonus di benvenuto proposto da Gioco Digitale è perfetto per chi adora le slot online. Questo è una maggiorazione del 100% del primo deposito fino a 1000€.

In aggiunta, depositando almeno 10€ potrai ottenere 100 free spins per Book of Ra Deluxe, il primo giorno e 100 per Legacy of Dead il secondo. Il terzo, sesto e nono giorno, poi, riceverai altri 100 free spin, per un totale di 500.

Se ciò non bastasse, Gioco Digitale ti regala anche 5€ in soldi gratis per il bingo.

Altre promozioni slot online: 4.6/5

Se dopo la registrazione desideri continuare a ricevere benefici e vantaggi, puoi provare le Slot Races. Grazie a queste competizioni, puoi guadagnare fino a 500 free spins.

In alternativa, potresti provare anche la scalata al montepremi in palio, ma ti servirà tanta pazienza e, soprattutto, tanta fortuna.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per i tuoi depositi e prelievi su Gioco Digitale, puoi avvalerti delle seguenti modalità:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

ePay, Paysafecard

PayPal, Skrill

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Bonifici bancari

Il minimo che puoi depositare è 10€. I tempi di accredito per i prelievi sono abbastanza veloci. Basti pensare che per i ritiri fatti tramite bonifico ci vogliono 2-5 giorni lavorativi.

Tutti i prelievi, però, subiscono una procedura di approvazione, che può durare fino a 3 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.7/5

>> Richiedi ora i 1.000€ di bonus (Gioco Digitale)

4. Jackpot City (Twin Spin): migliori software provider tra i migliori siti di slot online

Pro:

Ottimo bonus di benvenuto da 400€;

400+ slot machine;

Offerte slot del giorno fino a 200€;

50 free spin senza deposito;

Licenza AAMS numero 15243.

Contro:

Pochi software provider nuovi;

Selezione giochi da tavolo da migliorare.

Jackpot City è un nome che potresti non conoscere, dato che è presente in Italia solo dal 2022. Non devi spaventarti, però, non è un novellino. Il brand è stato lanciato infatti nel 1998, ed ha diverse licenze che lo autorizzano ad operare in molti mercati.

Jackpot City, però, sta convincendo sempre più italiani grazie alla sua facilità di utilizzo, al suo ottimo bonus ed al suo palinsesto.

Varietà di giochi di slot: 4.7/5

Il palinsesto di Jackpot City è composto da più di 600 slot online.

Anche se sembra un numero alto, alcuni migliori casinò online fanno decisamente meglio. Ciò che lo porta in testa è la grande qualità che abbiamo trovato nell’offerta di questo sito.

L’operatore ha per fornitori i migliori software provider del settore: Netent, Pragmatic Play, Play’N Go, Evolution, Greentube e Games Global.

Ed è ciò che ci ha colpito di più del palinsesto di questo sito di slot. Sebbene consti di un numero più basso di slot machine, rispetto ad altri casino online, la qualità dei software developer che forniscono questi giochi di slot fa la differenza.

Non mancano, infatti, i grandi titoli di questo settore, che compensano ampiamente queste mancanze. Stiamo parlando di nomi come Starburst, Blood Suckers, Twin Spin, o Game of Thrones, la slot della popolare serie tv.

Bonus di benvenuto slot: 4.9/5

Il bonus di benvenuto proposto da Jackpot City mette sul piatto il 100% del primo deposito, fino a 400€. Oltre a ciò, potrai avere anche 40 free spins, che si aggiungono ai 50 giri gratis ottenibili alla verifica del conto.

La grande sorpresa è che questo bonus può essere sfruttato 3 volte, per un totale di 1200€, e 120 free spin.

Per sbloccare la cifra in Fun bonus dovrai completare un rollover di 1x. Se vuoi, poi, prelevare il bonus, potrai trasformarlo in Real Bonus dopo un rollover di 35x.

Altre promozioni slot online: 4.9/5

Se volessi iscriverti a Jackpot City, ci sono ulteriori promo che puoi sfruttare.

Potrai ad esempio usufruire dell’ “Offerta Settimanale”, che ti offre il 30% di Fun bonus sui depositi effettuati tra lunedì e mercoledì. Ciò vale fino ad un massimo di 200€.

Come dimenticare, poi, il Drop & Wins, in collaborazione con Pragmatic Play. Potresti vincere giornalmente dei fantastici premi, in funzione della classifica settimanale.

Se poi ti piacciono anche le scommesse sportive, potrai contare sul bonus multipla, un’offerta sempreverde. Quest’ultima promette un moltiplicatore bonus sulle schedine da 5 o più eventi, che può arrivare fino al 144%.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Potrai sfruttare una di queste metodologie, se desideri effettuare un deposito o un prelievo su Jackpot City:

Carte di credito Visa e Mastercard

eWallet quali Paypal, Skrill e Neteller

Postepay

Paysafecard

Bonifico bancario

OnShop

Dovrai rispettare il limite minimo di 10€, sia se vuoi depositare, sia che tu voglia prelevare. I tempi di accredito per i prelievi sono di 24-72 ore.

Dopo l’elaborazione, i soldi prelevati saranno accreditati sullo strumento finanziario che usi per i depositi.

Giudizio finale: 4.65/5

>> Sfrutta subito il bonus da 1.200€ (Jackpot City)

5. Eurobet Casino (Extra Chilli): Sito slot AAMS ADM con miglior bonus benvenuto per giocare alle slot

Pro:

Bonus totale da 2.320€;

Oltre 1.000 slot machine;

Buone promo alternative per slot;

Tantissimi software provider;

50 free spin alla registrazione;

Alta reputazione in Italia.

Contro:

Niente demo delle slot machine;

Manca la serie di Book of Ra.

Al termine dell nostra top 5 abbiamo messo Eurobet, un famosissimo sito di slot italiano, attivo in Italia dal 1995.

Entra nel nostro elenco per via di un bonus di benvenuto quadruplo davvero da capogiro, di cui ti daremo tutti i dettagli in seguito, nel paragrafo dedicato.

Varietà di giochi di slot: 4.6/5

Nel catalogo di Eurobet, al pari di altri siti slot online, troverai un numero sterminato di slot macchine, ben oltre le 1.000 unità.

Potrai divertirti con i più importanti e amati titoli del settore, avendo la possibilità di scoprire slot sempre nuove.

Potrai scegliere se filtrarle per i software developer che le hanno prodotte, per tema, per layout e per il numero di linee di pagamento. Oppure se addentrarti tra le slot Premium, o quelle esclusive.

Avrai a disposizione titoli come Starburst, la saga di Age of the Gods ed Extra Chilli, e potrai anche provare a puntare al montepremi, in una delle tante slot con jackpot presenti.

Da notare anche una selezione di blackjack online di alto livello.

Bonus di benvenuto slot: 4.9/5

Se vorrai iscriverti ad Eurobet Casino, potrai beneficiare del miglior bonus di benvenuto tra i siti slot online AAMS ADM.

In tutto, potrai avere un bonus quadruplo, che può arrivare fino a 2.320€, una cifra strabiliante.

Nello specifico, potrai ottenere:

1.000€ per il casinò;

1.000€ per il poker;

20€ per il bingo;

300€ per le scommesse sportive;

15€ gratis al deposito;

50 free spins alla registrazione, per Blue Wizard.

La parte da 1.000€ per il casinò online va sbloccata con un rollover di 35x. Stesso requisito di puntata anche per le eventuali vincite derivate dai giri gratuiti.

Altre promozioni slot online: 4.6/5

Ci sono diverse promo alternative interessanti, se sei interessato a giocare alle slot machine.

Ad esempio, quando viene inserita una nuova slot esclusiva, di solito questa viene interessata da una promo, che ti concede fino a 10€ di bonus.

C’è poi la “Promo Freespin”, che può regalarti fino a 1.000 giri gratis. In base al volume di gioco che produci su una o più slot machine interessate da questa offerta, potrai completare gli scaglioni e guadagnare sempre più giri gratuiti.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per tutti i depositi ed i prelievi su Eurobet, potrai servirti di:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Bonifici e bollettini postali

PayPal, Skrill, Neteller

PaySafeCard, OnShop

OktoCash

Ricarica Eurobet

Il deposito minimo è di 5€, però solo per le ricariche Eurobet che puoi fare nei punti vendita fisici. Il prelievo minimo ammonta anch’esso a 5€.

Il tempo di accredito è di 2-10 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.6/5

V>> Prendi ora il bonus da 1.000€ (Eurobet Casino)

Come abbiamo scelto i top siti con slot online

Varietà di slot online

Abbiamo valutato il numero e la qualità delle slot online AAMS presenti nei cataloghi dei migliori siti slot online analizzati. È importante che i titoli siano quindi numerosi, popolari e di ottima fattura.

Bonus di benvenuto slot

Il bonus di benvenuto è il primo elemento su cui un giocatore pone l’attenzione. Proporre offerte e bonus succulenti è dunque una strategia molto comune in questo mondo. Perciò abbiamo scelto operatori che propongono ottime promo che ben si adattano alle slot machine.

Metodi di pagamento per giocare alle slot

Mettere a disposizione il maggior numero di metodi di pagamento è il miglior modo per andare incontro al maggior numero di giocatori possibile. Così, abbiamo valutato la quantità, la sicurezza e la popolarità degli strumenti finanziari accettati.

Altri fattori siti slot

Abbiamo valutato anche altre caratteristiche, come il possesso di una licenza ADM (il contrario dei migliori casino non AAMS), il design della piattaforma, il servizio clienti e tanti altri elementi di contorno.

Perché Betway è risultato essere il miglior sito con slot machine online

Betway è il primo della nostra lista di siti con slot machine.

Vediamo perché:

Se vuoi giocare alle slot online, mette a in campo una selezione di oltre 1000 slot machine di qualità;

machine di qualità; Il bonus di benvenuto può arrivare fino a 1.500€ e 150 giri gratuiti su 3 depositi, e avrai anche un bonus senza deposito di altri 50 free spin;

può arrivare fino a 1.500€ e 150 giri gratuiti su 3 depositi, e avrai anche un bonus senza deposito di altri 50 free spin; Al pari di tanti casino non AAMS, questo top sito slot online ha una licenza AAMS (ADM) che lo autorizza ad operare in Italia;

(ADM) che lo autorizza ad operare in Italia; Non lascia a desiderare per quanto riguarda la sicurezza. Infatti, oltre alla licenza AAMS (ADM), ha una connessione sicura al sito, frutto di crittografia TLS 1.3, certificata da autorità del settore.

Perché scegliere uno dei siti con slot machine che proponiamo?

Qualora volessi cominciare a scommettere in cui casinò online, è importante che tu scelga un operatore certificato e affidabile, come quelli proposti.

Ecco perché:

Si tratta dei tuoi soldi! Devi poter contare su un operatore credibile, e che non ti rubi denaro. Per questo è fondamentale il possesso, da parte loro, della licenza AAMS ;

; Questi siti slot offrono bonus molto vantaggiosi , ed hanno dei palinsesti invidiabili;

, ed hanno dei palinsesti invidiabili; Sono piattaforme di scommesse molto conosciute a livello internazionale . Avere una buona reputazione è fondamentale in questo campo;

. Avere una è fondamentale in questo campo; L’interfaccia deve essere user-friendly, perché il gioco d’azzardo deve essere un divertimento. Quindi, la esperienza del giocatore deve essere più semplice possibile.

Le slot online migliori da mobile

Le migliori slot online accessibili da dispositivi mobili sono giochi di slot ottimizzati per essere giocati su smartphone e tablet.

Offrono un’esperienza di gioco fluida e interattiva, con grafica e funzionalità adatte ai piccoli schermi, mantenendo tutte le caratteristiche e i bonus delle versioni desktop.

Secondo la nostra analisi, Jackpot City emerge come la migliore app per giocare alle slot online, mentre per un’esperienza di gioco tramite browser, Betway si colloca in cima alla lista.

Domande frequenti sui migliori siti con slot machine online

Dove è possibile giocare alle slot online in Italia?

Gli italiani possono giocare alle slot online in diversi posti, però è fondamentale affidarsi esclusivamente a operatori legali che dispongano di una regolare concessione ADM (precedentemente nota come AAMS), i quali possono essere valutati in modo trasparente.

Qual’è il miglior sito slot per i giocatori italiani?

Il miglior sito di slot per i giocatori italiani varia in base alle preferenze personali, ma siti come Betway, Bwin, e Gioco Digitale sono spesso elencati tra i più apprezzati per la loro ampia selezione di giochi, bonus generosi e affidabilità.

Come funzionano le slot online?

Le slot machine online funzionano seguendo un modello standard: sono composte da 5 rulli e 3 righe, con diverse linee di pagamento. Un giro si conclude con una vittoria quando si forma una specifica combinazione di simboli che corrispondono su una delle linee di pagamento.

Quali sono le migliori slot machine online?

Le migliori slot machine online in genere sono quelle più divertenti, colorate e soprattutto, con un’alta percentuale RTP (Return to Player). I nomi più popolari, che rispettano tutte queste caratteristiche, sono Book of Ra Deluxe, Blood suckers, e la famosa slot gallina Fowl Play Gold.

Qual è la slot machine online dove si vince di più?

Parlare della slot machine online dove si vince di più è difficile perché non c’è una risposta definitiva a questa domanda. Possiamo però affidarci all’RTP ed alla volatilità di ogni macchina. La prima è la percentuale di ritorno al giocatore, ovvero “quanto” paga una slot.

La volatilità indica invece l’importo e la frequenza dei premi. Un’alta volatilità si traduce con premi vinti dopo molti giri, ma di importi rilevanti.

Comparazione tra i migliori siti slot online ADM

Betway: il bonus di benvenuto prevede una cifra fino a 1.500€ sui tuoi primi 3 depositi, e 150 giri gratuiti. Potrai avere altri 50 giri gratis, quando convalidi la tua identità. Nel palinsesto troverai più di 600 top slot machine, prodotte dai più importanti software developer.

Bwin: offre un bonus casino del 100% del tuo primo deposito, fino a 200€, a cui sommare 50 free spin per Book of Ra Deluxe. Potrai giocare alle slot online sempre diverse, grazie ai 1.000 titoli presenti nel catalogo. Ciò che più ci stupisce, però, sono le slot con jackpot, che mettono in campo montepremi da più di 500.000€.

Gioco Digitale: il welcome bonus propone una cifra che può arrivare a 1000€, più 500 free spin. I payout delle oltre 1000 slot machine sono molto competitivi. Potrai divertirti con slot a tema spazio, a tema Antico Egitto, a 3 o a 5 rulli, con o senza montepremi.

Jackpot City: il bonus di benvenuto è fino a 400€, parte di un pacchetto da 1200€. Nel palinsesto puoi scegliere tra più di 400 slot machine online, prodotte da pochi, grandissimi software provider. Il servizio di assistenza clienti è molto efficiente, e la connessione al sito è sicura, grazie alla crittografia SSL utilizzata dalla piattaforma.

Eurobet Casino: questo sito slot online propone il miglior bonus di benvenuto tra i siti di slot presi in considerazione. Infatti, puoi avere fino a 2.320€ con un unico deposito, di cui ben 1.000€ per il casino online. Il palinsesto è composto da oltre 1.000 slot machine, di tutti i tipi e di tutti i temi.

Registrazione nei migliori siti slot machine online AAMS ADM

A questo punto, potresti voler cercare le più divertenti e colorate slot machine del mercato. Per farlo, dovrai registrarti ad uno dei casinò online che ti abbiamo proposto.

Abbiamo preso ad esempio Betway, il primo dell’elenco dei migliori siti di slot machine.

Primo Passo: Accesso al sito prescelto

Dal tuo browser, accedi al sito di Betway;

Clicca sul tasto nero in alto a destra con su scritto “Registrati”;

Scrivi il tuo codice fiscale, o lascialo generare al calcolatore automatico.

Secondo Passo: Dati anagrafici

Digita i dati personali richiesti;

Crea uno username ed una password;

Scegli una domanda di sicurezza e la relativa risposta;

Inserisci numero di telefono ed indirizzo email;

Immetti residenza ed i dati di un documento d’identità.

Terzo Passo: Conferma e primo deposito

Informati sul trattamento della privacy, contratto e termini e condizioni generali;

Clicca su “Registrati”;

Dalla mail di conferma, torna sul sito ed effettua il login;

Vai alla cassa, e scegli un metodo di deposito;

Scegli quanto vuoi versare ed Inserisci i dettagli del tuo strumento finanziario;

Conferma la transazione e comincia a divertirti!

Vuoi provare le migliori slot online in italia?

Siamo giunti al termine di questa guida ai migliori siti di slot online per i giocatori italiani.

Abbiamo analizzato diversi siti slot online, e composto una classifica delle migliori scelte in fatto di siti di slot machine.

Al primo posto abbiamo messo Betway, perché ci ha convinto con un ottimo bonus di benvenuto ed un palinsesto eccellente. Quest’ultimo, sebbene sia leggermente più corto rispetto ad altri siti con slot online, a dire la verità, è davvero di alta qualità.

Tieni d’occhio anche gli altri siti di slot online di cui ti abbiamo parlato, però, perché possono riservarti grosse sorprese, come abbiamo visto. Per cui, cerca di provarli tutti!

Quale che sia il sito di slot che scegli, cerca di giocare in maniera responsabile, e non puntare più di quanto puoi permetterti.

Buon divertimento!