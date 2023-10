I migliori slot online: Top siti slot per selezione di giochi, reputazione, e bonus slot per i giocatori italiani

DISCLAIMER: This is paid content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WISH-TV. The content presented on this page has been created and provided entirely by the advertiser.

Cerchi slot online divertenti e colorate, ma allo stesso tempo gratificanti e soddisfacenti?

La ricerca potrebbe essere lunga e faticosa, vista la quantità di opzioni disponibili sul piazza. Pertanto, in questa pagina potrai trovare tutte le informazioni sui migliori siti slot in Italia.

Al posto numero uno della nostra classifica abbiamo posto Jackpot City, di gran lunga il sito migliore per le slot machine. Si tratta di un operatore abbastanza giovane per quel che riguarda l’Italia, ma che nasconde grosse sorprese.

Vale la pena, però, elencare le caratteristiche dei top siti slot online della lista.

Vediamoli insieme.

I migliori slot online

1. Jackpot City (Game of Thrones): miglior sito con slot online

Pro:

Ottimo bonus di benvenuto da 400€;

400+ slot machine;

50 free spin senza deposito;

Licenza ADM numero 15243.

Contro:

Solo 5 software provider

Jackpot City è un nome che potresti non conoscere, dato che è presente in Italia solo dal 2022. Non devi spaventarti, però, non è un novellino. Il brand è stato lanciato infatti nel 1998, ed ha diverse licenze che lo autorizzano ad operare in molti mercati.

Si tratta di un casinò online con slot machine che sta incontrando sempre più il favore del pubblico, sebbene lentamente. Di solito, infatti, i giocatori sono molto fedeli al loro casinò online di riferimento.

Jackpot City, però, sta convincendo sempre più italiani grazie alla sua facilità di utilizzo, al suo ottimo bonus ed al suo palinsesto.

Varietà di giochi: 4.5/5

Il palinsesto di Jackpot City è composto da più di 400 slot online.

Anche se sembra un numero alto, alcuni top casinò online fanno decisamente meglio. Ciò che lo porta in testa è la grande qualità che abbiamo trovato nell’offerta di questo sito.

L’operatore ha per fornitori i migliori software provider del settore: Netent, Pragmatic Play, Red Tiger, Evolution Gaming, and Ezugi.

Non mancano i grandi titoli di questo settore, che compensano ampiamente queste mancanze. Stiamo parlando di nomi come Starburst, Blood Suckers, Twin Spin, o Game of Thrones, la slot della popolare serie tv.

Bonus di benvenuto 4.9/5

Il bonus di benvenuto proposto da Jackpot City mette sul piatto il 100% del primo deposito, fino a 400€. Oltre a ciò, potrai avere anche 40 free spin, che si aggiungono ai 50 giri gratis ottenibili alla verifica del conto.

La grande sorpresa è che questo bonus può essere sfruttato 3 volte, per un totale di 1200€, e 120 free spin.

Per sbloccare la cifra in Fun bonus dovrai completare un rollover di 1x. Se vuoi, poi, prelevare il bonus, potrai trasformarlo in Real Bonus dopo un rollover di 35x.

Altre promozioni: 4.9/5

Se volessi iscriverti a Jackpot City, ci sono ulteriori promo che puoi sfruttare.

Potrai ad esempio usufruire dell’ “Offerta Settimanale”, che ti offre il 30% di Fun bonus sui depositi effettuati tra lunedì e mercoledì. Ciò vale fino ad un massimo di 200€.

Come dimenticare, poi, il Drop & Wins, in collaborazione con Pragmatic Play. Potresti vincere giornalmente dei fantastici premi, in funzione della classifica settimanale.

Se poi ti piacciono anche le scommesse sportive, potrai contare sul bonus multipla, un’offerta sempreverde. Quest’ultima promette un moltiplicatore bonus sulle schedine da 5 o più eventi, che può arrivare fino al 144%.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Potrai sfruttare una di queste metodologie, se desideri effettuare un deposito o un prelievo su Jackpot City:

Carte di credito Visa e Mastercard

eWallet quali Paypal, Skrill e Neteller

Postepay

Paysafecard

Bonifico bancario

OnShop

Dovrai rispettare il limite minimo di 10€, sia se vuoi depositare, sia che tu voglia prelevare. I tempi di accredito per i prelievi sono di 24-72 ore.

Dopo l’elaborazione, i soldi prelevati saranno accreditati sullo strumento finanziario che usi per i depositi.

Valutazione finale: 4.9/5

Vuoi sfruttare il bonus slot da 400€ di Jackpot City? Visita il sito!

2. NetBet (4 Fowl Play): Migliori software provider

Pro:

Oltre 1000 slot online, uno delle migliori raccolte;

Servizio clienti molto sviluppato;

Più di 30 sport nel palinsesto di scommesse sportive;

Licenza ADM numero 15015;

Sicurezza garantita dalla connessione SSL.

Contro:

Il layout grafico non è dei migliori.

Quando parliamo di NetBet, trattiamo di un operatore molto ben conosciuto, attivo in italia dal 2008.Ciò è possibile grazie alla BPG S.r.l. di Roma, parte di un importante network attivo in tutto il mondo.

Il sito ha ottenuto una licenza ADM parecchio tempo fa, infatti ha la concessione numero 15015. La raccolta di slot machine online proposta da NetBet è molto interessante e potrai tentare la fortuna su una vasta gamma di giochi.

Grande attenzione la riceve la sezione di slot online, popolata dai migliori software provider del settore, tra cui NetEnt, Playson ed Evolution Gaming.

Varietà di giochi: 4.7/5

La pagina delle slot machine è molto ben strutturata, per cui potrai facilmente muoverti tra i temi e le sottosezioni. Tra queste, potrai trovare le slot a 3 rulli, a 5 e più rulli, classiche o con jackpot. Potrai quindi scegliere come e quando giocare alle slot online.

Potrai trovare le amatissime della serie “Book of”, tra cui Book of Ra Deluxe e Book of Gold. Come non citare la divertentissima e coloratissima slot gallina, Fowl Play Gold, e le successive versioni di questa serie, come 4 Fowl Play.

Quest’ultima serie ha per protagonista principale una gallina, ed i simboli semplici del gioco sono la pannocchia, il covone, il sacco di soldi, il gallo ed il pulcino. Ci sono poi i simboli “classici”, ovvero il numero 7 ed il simbolo “Bar”. Più redditizi sono l’uovo d’oro ed il lupo, che fa anche da jolly.

Il simbolo scatter è la gallina bianca, vera e propria protagonista di questa slot machine online. Ottenerne 3 farà attivare il bonus game.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il bonus di benvenuto che NetBet propone è tripartito, e potrai per prima cosa avere 10€ in soldi gratis alla registrazione.

Sul primo deposito potrai avere una maggiorazione del 100%, fino a 200€. Infine, alla convalida del tuo conto di gioco avrai anche 100 free spin.

Tutte e tre le parti della promo sono in Fun Bonus, ed hanno un rollover di 45x. Una volta completato, il bonus diventerà reale e lo dovrai rigiocare un’altra volta, se lo vorrai prelevare.

Altre promozioni: 4.7/5

Nella lista di ulteriori promo di NetBet possiamo inserire offerte molto differenti tra loro. Si va da tornei mensili a bonus giornalieri.

Le promo giornaliere sono sempre diverse, ma spesso offrono dei free spin su alcune slot selezionate dall’operatore.

Nei tornei solitamente devi ottenere dei punti grazie al volume di scommessa che produci. Questi concorreranno alla formazione della classifica finale. Ricchi premi in denaro ricompenseranno la tua fedeltà.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per effettuare depositi e prelievi su NetBet, puoi affidarti agli strumenti finanziari offerti da:

Carte di credito Visa e Mastercard, e prepagate Postepay

eWallet di Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard

Bonifico bancario

Il deposito minimo è 10€ per tutte le metodologie. Anche per i prelievi il minimo è 10€, ma il tempo di accredito varia in base allo strumento utilizzato.

Si va dai 2 giorni lavorativi degli eWallet ai 10 dei bonifici.

Valutazione finale: 4.7/5

Inizia con i 10€ gratis senza deposito su NetBet. Visita il sito!

3. PokerStars (Wild Swarm): maggior numero di slot machine

Pro:

Più di 3000 giochi, in maggioranza slot online;

Supporto clienti attivo 24/7;

Bonus benvenuto slot fino con giri gratis;

Licenza ADM;

Ottimi payout.

Contro:

Promo in prevalenza per il poker.

PokerStars è un sito incentrato, come è evidente dal nome, sul poker. Ciò non ci deve fuorviare, perché dispone anche di un fornitissimo catalogo di slot machine online.

Nato nel 2001, il sito è presto diventato la prima poker room d’Italia, grazie alla competenza ed alla qualità della sua offerta.

Il successo di PokerStars è arrivato presto, dunque, ed oggi, dopo aver aggiunto un casinò online e le scommesse sportive, serve circa 50 milioni di persone al mondo.

Varietà di giochi: 4.8/5

Sebbene il sito sia impostato prevalentemente sul poker, la pagina di slot machine contiene oltre 1400 titoli tra i migliori nel mercato.

Accanto a prodotti di successo come Book of Ra Deluxe, Wild Swarm, Blood Suckers e Fowl Play Gold, troviamo anche slot online in esclusiva. Queste sono quelle con i jackpot più alti, con montepremi che possono sfondare il tetto di un milione di euro.

Il catalogo ha anche una sezione con le ultime novità del settore, tra cui alcune slot Megaways e diverse coloratissime opportunità.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Il bonus di benvenuto proposto da PokerStars è perfetto per giocare alle slot online.

Piuttosto che garantire benefici non monetari o soldi gratis, il sito mette a disposizione un totale massimo di 550 free spin.

I primi 50 li puoi ottenere senza deposito, quando verifichi il tuo conto di gioco. La seconda parte, che può arrivare a 500 la si ottiene in funzione del primo deposito.

Depositando tra i 10€ ed i 24,99€ ne avrai 100, da 25€ a 49,99€ ne otterrai 300. Con un deposito di almeno 50€, potresti ottenere 500 free spin.

Potrai prelevare le eventuali vincite sbloccandole in funzione del volume di gioco che produci.

Altre promozioni: 4.5/5

Tra le ulteriori promo che ci offre PokerStars non c’è molto da sfruttare, dal punto di vista delle slot machine. La porzione maggioritaria delle offerte, difatti, è indirizzata al poker.

Abbiamo notato, però, che tutti i giocatori possono accedere a PokerStars Rewards. Grazie a questo programma potrai ottenere bauli di ricompense partecipando ai giochi di slot e non solo.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Se desideri effettuare un pagamento su PokerStars, potrai fare affidamento sui seguenti metodi:

Visa/Mastercard/Maestro

Neteller

Skrill

Paysafecard

ecoPayz

Neosurf

Sofort

AstroPay

CashtoCode

PayPal

Bonifico Bancario

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare la stessa cifra. Nessuna commissione verrà applicata da PokerStars in entrambi i tipi di operazione.

Prima di richiedere un ritiro, assicurati di aver completato i requisiti di puntata del bonus. L’accredito sarà effettuato subito dopo un piccolo periodo di valutazione.

Valutazione finale: 4.7/5

Vuoi sfruttare i 550 free spin offerti da PokerStars? Clicca qui!

4. William Hill (Book of Ra): miglior bonus benvenuto slot in Italia

Pro:

Bonus benvenuto da 1020€;

Oltre 200 slot online, tra classiche e con jackpot;

Operatore con reputazione altissima;

Software provider al top;

200 free spin alla verifica;

Casinò online con licenza ADM.

Contro:

Giochi da tavolo da migliorare.

William Hill è un nome che suona molto familiare nelle orecchie degli scommettitori. Si tratta di un operatore con altissima reputazione, e che sponsorizza parecchie competizioni sportive.

Nato nel lontano 1934 nel Regno Unito, William Hill entrò in Italia solo nel 2011. Già da subito incontrò il favore degli utenti, grazie alle sue scommesse sportive al top.

Ha poi allargato la sua offerta, aggiungendo il casinò online e una vasta selezione di slot online.

Varietà di giochi: 4.5/5

Il palinsesto di slot proposto da William Hill consta di “solo” 200 titoli, ma l’offerta è di alta qualità.

Potrai trovare i nomi più in voga nel settore come Starburst, quelli della serie di slot gallina, o Book of Gold e Book of Ra Deluxe.

In quest’ultimo, erede della prima versione di Book of Ra, è una slot a 5 rulli, con luci ed effetti coloratissimi. Il giocatore viaggia in compagnia di un esploratore, Rich Wilde tra piramidi e misteri.

I simboli richiamano alla tradizione dell’Antico Egitto, tra cui la maschera di Tutankhamon, lo scarabeo, la statua, ed il libro, simbolo scatter per eccellenza. Se ne compaiono almeno 3, si attiva il bonus game.

La percentuale RTP è di 95,1%, e la volatilità è media. Questo e altri titoli per tutti i gusti saranno a tua disposizione se decidi di iscriverti a William Hill.

Bonus di benvenuto: 4.3/5

Il bonus di benvenuto proposto da William Hill è di primo ordine.

L’operatore inglese mette a disposizione, senza deposito ed alla convalida del conto di gioco, ben 200 free spin. Se poi effettui un deposito, potrai avere fino a 1000€ di bonus, in funzione del primo deposito.

Infine, piazzando una scommessa su un gioco Playtech, potrai ottenere 20€ in Game Bonus.

Potrai sbloccare la porzione più corposa del bonus con un rollover di 35x.

Le eventuali vincite andranno poi trasformate in saldo prelevabile in funzione al volume di gioco.

Altre promozioni: 4.4/5

Le promo residue di William Hill sono divise per sezioni. Tra le offerte per le slot machine troviamo un bonus che mette a disposizione una montagna di free spin e fino a 50€ in soldi gratis.

A seconda dei giorni della settimana, poi, puoi collezionare Punti D’Oro giocando a determinate slot online.

A fine settimana, poi, questi punti saranno convertiti automaticamente in Bonus Cash.

Metodi di pagamento: 4.5/5

William Hill accetta le seguenti modalità di pagamento:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Apple Pay

Rapid Transfer

Bonifici

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, ePay

Il minimo che puoi depositare e prelevare è 10€. Questi ultimi subiscono un periodo di valutazione che va dai 3 ai 10 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.5/5

Ottiene il bonus da 1020€ su William Hill!

5. Gioco Digitale (9 Masks of Fire): migliori slot online in esclusiva

Pro:

Bonus di benvenuto da 1000€ più 500 free spin;

1000+ slot;

Payout competitivi;

Top software provider come Novomatic e NetEnt;

Jackpot da circa un milione e mezzo di euro

Sicurezza dei giocatori italiani garantita dalla licenza ADM.

Contro:

La pagina del gioco responsabile va migliorata.

Gioco Digitale è un allibratore nato in Italia nel 2006 come operatore di poker. Infatti, è stato il primo brand ad ottenere l’autorizzazione ad offrire poker e bingo online.

Dopo soli 3 anni di attività Bwin ne rilevò la proprietà, occupando così il suo spazio nel mercato italiano. Nel corso degli anni Gioco Digitale ha ampliato la sua offerta, aggiungendo un casinò online vero e proprio e le scommesse sportive.

Gli scommettitori del nostro Paese hanno da subito premiato l’operatore arancione. Ciò è dovuto, nello specifico, ai magnifici montepremi delle slot con jackpot.

Varietà di giochi: 4.7/5

Il catalogo di Gioco Digitale è molto ampio, ed infatti può contare su oltre 1000 slot online. Non si prescinde dai grandi successi di NetEnt, come Gonzo’s Quest, 9 Masks of Fire, e Twin Spin.

I simboli di quest’ultima sono i classici delle slot retrò, ovvero il numero 7, il simbolo “Bar”, il diamante, la campana, le ciliegie. La macchina ha una percentuale RTP abbastanza buona, 96,6%, ed una volatilità alta.

Come dimenticare, poi, i popolari titoli della saga di “Book of”, come Book of Ra Deluxe e Book of Gold. Mancano le slot gallina della serie Fowl Play Gold, ma potrai tentare la fortuna tu un’infinità di giochi di slot, classiche e con montepremi a 6 zeri.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il bonus di benvenuto proposto da Gioco Digitale è perfetto per chi adora le slot online. Questo è una maggiorazione del 100% del primo deposito fino a 1000€.

In aggiunta, depositando almeno 10€ potrai ottenere 100 free spin per Book of Ra Deluxe, il primo giorno e 100 per Legacy of Dead il secondo. Il terzo, sesto e nono giorno, poi, riceverai altri 100 free spin, per un totale di 500.

Se ciò non bastasse, Gioco Digitale ti regala anche 5€ in soldi gratis per il bingo.

Altre promozioni: 4.6/5

Se dopo la registrazione desideri continuare a ricevere benefici e vantaggi, puoi provare le Slot Races. Grazie a queste competizioni, puoi guadagnare fino a 500 free spin.

In alternativa, potresti provare anche la scalata al montepremi in palio, ma ti servirà tanta pazienza e, soprattutto, tanta fortuna.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per i tuoi depositi e prelievi su Gioco Digitale, puoi avvalerti delle seguenti modalità:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

ePay, Paysafecard

PayPal, Skrill

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Bonifici bancari

Il minimo che puoi depositare o prelevare è 10€. I tempi di accredito per i prelievi sono abbastanza veloci. Basti pensare che per i ritiri fatti tramite bonifico ci vogliono 2-5 giorni lavorativi.

Tutti i prelievi, però, subiscono una procedura di approvazione, che può durare fino a 3 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.5/5

Prova i 500 free spin del bonus di Gioco Digitale. Visita il sito!

Come abbiamo scelto i migliori siti con slot online

Casinò, giochi e slot online

La qualità e la quantità delle slot machine online inserite nei cataloghi di questi operatori è fondamentale per la nostra classifica. Disporre dei migliori titoli, prodotti dai top provider internazionali, ci ha permesso di scremare la lista iniziale. Abbiamo così prodotto l’elenco che puoi leggere in cima a questo articolo.

Bonus di benvenuto e altre promo

Il bonus di benvenuto è il primo elemento su cui un giocatore pone l’attenzione. Proporre offerte e bonus succulenti è dunque una strategia molto comune in questo mondo. Perciò abbiamo scelto operatori che propongono ottime promo che ben si adattano alle slot machine online. Abbiamo dato la priorità a casinò online che assegnano piogge di free spin.

Metodi di pagamento

Le informazioni sui metodi di pagamento sono un argomento sempre troppo sottovalutato dai giocatori. Invece, si devono sempre studiare le alternative accettate da un operatore, per sapere a cosa si va incontro. Più ce ne sono, meglio è, per cui abbiamo dato la precedenza ad operatori che mettono a disposizione tante metodologie di pagamento.

Altri fattori

In questa categoria rientrano tutti quegli elementi che non fanno è possibile includere nelle precedenti 3. Sono elementi di contorno, che arricchiscono la esperienza del giocatore. Ad esempio, abbiamo valutato l’assistenza clienti, il possesso o meno di una licenza ADM, la possibilità di giocare dai dispositivi mobili e dal browser. Il risultato di tutte queste caratteristiche è la classifica che vedi in cima a questa pagina.

Perché Jackpot City è risultato essere il miglior sito con slot machine online

Jackpot City è il primo della nostra lista di siti con slot machine.

Vediamo perché:

Sebbene abbia relativamente poche alternative, 400+ slot di qualità sono sufficienti per sopravanzare tutti gli altri casinò online;

Il welcome bonus è particolarmente ricco e vantaggioso. La quantità di free spin non è la più elevata in circolazione, ma la porzione in denaro è molto corposa;

La pagina dei giochi di slot è popolata da macchine prodotte dai migliori software developer del mondo, come NetEnt, Microgaming e Playtech;

L’assistenza clienti è di ottimo livello, ed il portale si occupa bene del gioco responsabile. Sono alcuni dei motivi per cui ha la licenza dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Perché scegliere uno dei siti con slot machine che proponiamo?

Qualora volessi cominciare a scommettere in cui casinò online, è importante che tu scelga un operatore certificato e affidabile, come quelli proposti. Ecco perché:

Si tratta dei tuoi soldi! Devi poter contare su un operatore credibile, e che non ti rubi denaro. Per questo è fondamentale il possesso, da parte loro, della licenza ADM;

Questi operatori offrono bonus molto vantaggiosi, ed hanno dei palinsesti invidiabili;

Sono piattaforme di scommesse molto conosciute a livello internazionale. Avere una buona reputazione è fondamentale in questo campo;

L’interfaccia deve essere user-friendly, perché il gioco d’azzardo deve essere un divertimento. Quindi, la esperienza del giocatore deve essere più semplice possibile.

Domande frequenti sui migliori siti con slot machine online

Quali sono le migliori slot machine online?

I giocatori hanno delle preferenze personali, ma in genere prediligono slot machine divertenti, colorate e soprattutto, con un’alta percentuale RTP. I nomi più popolari, che rispettano tutte queste caratteristiche, sono Book of Ra Deluxe, Blood suckers, e la famosa slot gallina, Fowl Play Gold. Molto giocate sono anche Book of Gold e Game of Thrones.

Quante tipologie di slot machine esistono?

Classiche, slot con montepremi, a tema, video slot. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Nel web esistono slot machine con simboli retrò come il 7 o “Bar”, a 3 rulli, a 5 rulli o anche di più. Ci sono poi le Megaways, con un’infinità di linee di pagamento. Tutte, però, hanno un RNG, ovvero un algoritmo che ne rende casuale il funzionamento. Ciò le rende slot non truccate.

Qual è la slot machine online dove si vince di più?

Non c’è una risposta definitiva a questa domanda. Possiamo però affidarci all’RTP ed alla volatilità di ogni macchina. La prima è la percentuale di ritorno al giocatore, ovvero “quanto” paga una slot. La volatilità indica invece l’importo e la frequenza dei premi. Un’alta volatilità si traduce con premi vinti dopo molti giri, ma di importi rilevanti.

Confronto tra i Top 5 migliori siti slot online

Jackpot City: il bonus di benvenuto è fino a 400€, parte di un pacchetto da 1200€. Nel palinsesto puoi scegliere tra più di 400 slot machine online, prodotte da pochi, grandissimi software provider. Il servizio di assistenza clienti è molto efficiente, e la connessione al sito è sicura, grazie alla crittografia SSL utilizzata dalla piattaforma.

NetBet: il welcome bonus è da 200€, però puoi avvalerti di promo quotidiane che assegnano giri gratis. Il catalogo è riempito da oltre 1000 slot machine, create da tantissimi ottimi fornitori come NetEnt e Microgaming. L’assistenza clienti è ottima. Potrai contare sul supporto via Whatsapp, via mail, numero di telefono e live chat.

PokerStars: il welcome bonus proposto da questa poker room è perfetto per le slot machine. Sono 550 free spin in tutto, in base a quanto depositi. Nel palinsesto troverai una panoramica di oltre 1000 titoli, tra cui le ultime novità del settore, ed i maggiori successi di grandi developer internazionali come NetEnt.

William Hill: la reputazione di questo operatore parla da sola. Il bonus di benvenuto propone un totale di 1020€ più ben 550 free spin. Potrai dunque giocare alle slot come Book of Gold, Book of Ra e tanti altri titoli in esclusiva. Potrai trovare slot machine di tutti i tipi, a 3 rulli, a 5 rulli, o anche di più.

Gioco Digitale: il welcome bonus propone una cifra che può arrivare a 1000€, più 500 free spin. I payout delle oltre 1000 slot machine sono molto competitivi. Potrai divertirti con slot a tema spazio, a tema Antico Egitto, a 3 o a 5 rulli, con o senza montepremi.

Registrazione nei migliori siti slot machine online

A questo punto, potresti voler cercare le più divertenti e colorate slot machine del mercato. Per farlo, dovrai registrarti ad uno dei casinò online che ti abbiamo proposto.

Abbiamo preso ad esempio Jackpot City, il primo dell’elenco dei migliori siti slot machine.

Step 1: Accesso al portale dell’operatore scelto

Accedi a Jackpotcitycasino.it;

Clicca sul tasto giallo in alto a destra con su scritto “Registrati”;

Scrivi il tuo codice fiscale, o lascialo generare al calcolatore automatico.

Step 2: Inserimento dei dati anagrafici

Digita i dati personali che ti vengono richiesti dalla form di registrazione;

Idea un nome utente, ed una password dell’account. Seleziona una domanda di sicurezza, e poi lega il tuo conto di gioco ad un indirizzo mail e ad un numero di telefono;

Scrivi il tuo indirizzo di residenza ed un documento d’identità in corso di validità.

Step 3: Conferma e primo deposito

Leggi ed accetta le varie informative su contratto di gioco, termini e condizioni, privacy. Quindi clicca sul tasto “Registrati”;

Attendi la mail di conferma, poi potrai effettuare il login;

Per cominciare a giocare, dovrai depositare. Vai nell’area dei pagamenti, seleziona una modalità di pagamento, inserisci i relativi dati e l’importo che vuoi depositare;

Per cominciare a divertirti, conferma la transazione!

Vuoi provare le migliori slot online in italia?

Se cerchi ancora le migliori slot online, puoi considerare uno dei nomi che ti abbiamo raccomandato.

Li abbiamo valutati per i loro cataloghi, per i welcome bonus ed i metodi di pagamento. Il migliore è risultato essere Jackpot City, per via del bonus di benvenuto da 1200€, e delle 400+ slot.

Tutti gli altri hanno dei cataloghi di primo livello, per cui dagli una possibilità! Gioca in modo responsabile, e potrai divertirti con le migliori slot online.