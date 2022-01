Social Media

Big Ten scoring leaders: •No. 4: E.J. Liddell at 19.6 ppg, shooting 51.8% •No. …









Big Ten scoring leaders: •No. 4: E.J. Liddell at 19.6 ppg, shooting 51.8% •No. 5: Trayce Jackson Davis at 19.3 ppg & 59.9% from the floor Fantastic front-court matchup tonight in BTown. #IUBB | @WISH_TV https://t.co/bQ0LtDUjku