Social Media

Massive Week 12 matchup with the reigning world champs in town! ๐‚๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐๐จ๐ฐ๐ง ๐ญ๐จ ๐Š๐ข…







Massive Week 12 matchup with the reigning world champs in town! ๐‚๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐๐จ๐ฐ๐ง ๐ญ๐จ ๐Š๐ข๐œ๐ค๐จ๐Ÿ๐Ÿ is live NOW on @WISH_TV – weโ€™re talking Tom Brady, playoffs, & much more โฌ‡๏ธ https://t.co/1a4GogUMBn https://t.co/9u1XTYDLf4