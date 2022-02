Social Media

#Purdue 88 #Minnesota 73 F Ivey 21 pts (8-19 fg), 10 reb Hunter Jr. 20 pts (8-1…





#Purdue 88 #Minnesota 73 F Ivey 21 pts (8-19 fg), 10 reb Hunter Jr. 20 pts (8-11 fg) Stefanovic 15 pts, 7 ast Edey 14 pts, 12 reb Everyone with the exception of Trevion Williams (5 pts) got theirs tonight. #Boilers are 19-3.