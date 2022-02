Social Media

Shhh… don’t tell anyone! They’ll never know! (I’m getting ready for @lifestyl…

Shhh… don’t tell anyone! They’ll never know! 🤫 (I’m getting ready for @lifestyleliveonwish and my earring back fell off… I can’t find it… so what do I do? … I improvise… with a pencil eraser! ✏️ ) Have any other secret hacks?! #dowhatyougottado