Social Media

TRAFFIC – Multi-vehicle crash involving a semi – N/B I-465 at I-74. We’re gettin…







TRAFFIC – Multi-vehicle crash involving a semi – N/B I-465 at I-74. We’re getting through in the middle 2 lanes. Back ups past Arlington. #INwx https://t.co/7tyk2f8qLK @wish_tv https://t.co/59YVo1rtP1