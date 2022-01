Vacunas contra el COVID-19 y vacunas contra la gripe GRATIS en el museo de los n…

Social Media

Vacunas contra el COVID-19 y vacunas contra la gripe GRATIS en el museo de los niños MAÑANA Jueves 6 de enero 4 p.m a 8 p.m. The Children’s Museum of Indianapolis 3000 N Meridian St, Indianapolis, IN 46208 Hasta que se acaben. No es necesaria una cita y no se requiere una tarifa de admisión al museo. Estas vacunas estarán disponibles por orden de llegada hasta que se acaben. -Inyecciones de Pfizer para niños de 5 a 11 años -Segunda inyección de Pfizer para adolescentes y adultos mayores de 12 años -Tersera inyección de Pfizer para adultos mayores de 18 años -Vacuna contra la influenza (gripe) Vacunas administradas por el hospital Riley Hospital for Children de IU Health.