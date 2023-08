Highlights: The Zone Blitz Games; Aug. 18, 2023

INDIANAPOLIS (WISH) — The Zone Blitz featured six games, watch the highlights above.

Roncalli 43 Southport 20

Lutheran 50 Beech Grove 0

Shortridge 27 Purdue Poly 20 F/OT

Park Tudor 65 Greenwood Christian 6

Monrovia 50 Cardinal Ritter 15

Speedway 33 Covenant Christian 21