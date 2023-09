Highlights: The Zone Blitz Games; Sep. 1, 2023

INDIANAPOLIS (WISH) — The Zone Blitz featured six games, watch the highlights above.

Lutheran 43 – Triton Central 13

Beech Grove 30 – Speedway 22

Monrovia 27 – Linton-Stockton 26 F/OT

Guerin Catholic 31 – Heritage Christian 7

Scecina 36 – Covenant Christian 22

Kokomo 49 – Logansport 8