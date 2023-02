Latinx

La comunidad despide a Tyre Nichols con un fuerte llamado a la reforma policial durante su funeral

A view of Tyre Nichols' funeral on Feb. 1, 2023, in Memphis, Tennessee. (Image from Video Aired on WISH-TV)

(CNN Español) — Luego de aplazarse unas horas por el tiempo invernal, el miércoles se realizó el funeral de Tyre Nichols, quien murió a los 29 años luego de que agentes de la Policía de Memphis lo detuvieran en una parada tráfico y lo golpearan.

Nichols fue hospitalizado tras su detención el 7 de enero y murió tres días después a causa de las heridas sufridas.

Debido a este crimen, cinco agentes del Departamento de Policía de Memphis fueron despedidos tras una investigación interna y enfrentan cargos penales. Asimismo, se despidió a tres bomberos y se sancionó a dos policías más por la muerte de Nichols.

Al funeral organizado por la familia de Nichols asistieron varios funcionarios locales y federales, entre ellos Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y también personas de la comunidad negra que han sido víctimas de la violencia policial en el país, como Philonise Floyd, el hermano menor de George Floyd —quien murió en mayo de 2020 después de que un policía de Minneapolis se arrodillara en su cuello y espalda por más de 9 minutos— .

La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia Cristiana Mississippi Boulevard, ubicada en 70 N Bellevue Boulevard.

El reverendo Lawrace Turner, pastor principal de la iglesia y secretario-tesorero de la Junta de The National Action Network, un grupo de defensa de los derechos civiles, oficia la ceremonia.

“Tyre era una hermosa persona y que le haya ocurrido esto es simplemente inimaginable”, dijo entre lágrimas durante el funeral de Nichols su madre, RowVaughn Wells .

Wells hizo un llamado a la acción, concretamente a la aprobación de la Ley George Floyd de Justicia Policial.

“No debería haber ningún otro niño que sufra como mi hijo”, afirmó. “Tenemos que conseguir que se apruebe esa ley, porque si no lo hacemos, esa sangre… ese próximo niño que muera, esa sangre estará en sus manos”.

Hermanas de Tyre Nichols lo recuerdan en su funeral.

Durante el funeral, sus hermanas compartieron recuerdos de él.

Una de ellas recordó cuando tenía que cuidar de Tyre: “Nunca quería nada más que ver dibujos animados y un gran tazón de cereal, así que era bastante fácil cuidarlo”, dijo.

La hermana reflexionó sobre cuando se enteró de que Nichols había muerto. “Veo al mundo mostrándole amor y luchando por su justicia, pero lo único que quiero es que me devuelvan a mi hermanito”, dijo entre lágrimas.

Otra hermana leyó un poema que escribió en memoria de su hermano, titulado “Solo intento volver a casa”.

“Solo intento volver a casa, ¿es mucho pedir? No infringí ninguna ley a lo largo de este camino. Patiné a través de barreras, diseñadas para retenerme. Solo intento volver a casa, donde el amor es fuerte y las sonrisas son cálidas, como los atardeceres que salen de mí en la más fría de mis tormentas. Solo intento volver a casa. Oigo las sirenas. Veo las luces intermitentes. Las indicaciones son claras, piel negra a la izquierda, piel azul a la derecha. Solo intento volver a casa. ¿No merezco sentirme seguro? Bastones, placas, botas, luces brillantes contra mi cara. Solo intento volver a casa. ¿Alguien oye el dolor en mi grito? La lucha en mi respiración. Dios respondió: ‘Vuelve a casa, hijo mío, ahora puedes descansar’”, leyó.

Kamal Harris habla en el funeral de Tyre Nichols.

Harris, dirigiéndose directamente a la familia de Tyre Nichols en su funeral, dijo: “Los estadounidenses lloran con ustedes”.

“Las madres de todo el mundo, cuando nacen sus bebés, rezan a Dios para que cuando sostengan a ese niño, ese cuerpo y esa vida estén a salvo para el resto de sus días. Sin embargo, tenemos una madre y un padre que lloran la vida de un joven que debería estar aquí hoy”, dijo tras ser llamada al estrado por el reverendo Al Sharpton.

Dijo que la familia de Nichols había perdido a su ser querido “a manos y pies de personas que tenían la misión de mantenerlos a salvo”, y añadió que el enfrentamiento mortal “no se produjo en aras de la seguridad pública”.

Además, Harris pidió al Congreso que apruebe la ‘Ley George Floyd de Justicia Policial’, de la que fue coautora en el proyecto original cuando fue senadora.

La vicepresidenta comentó: “Como vicepresidenta de Estados Unidos, exigimos que el Congreso apruebe la ‘Ley George Floyd de Justicia Policial’. Joe Biden la firmará y no debemos demorarnos y no se nos negará. No es negociable”.

Originalmente presentada en 2020 y nuevamente en 2021, la ley establecería un registro nacional de mala conducta policial para evitar que los agentes evadan las consecuencias de sus acciones trasladándose a otra jurisdicción.

La ley prohibiría la elaboración de perfiles raciales y religiosos por parte de las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local, y revisaría la inmunidad cualificada, una doctrina jurídica que, según los críticos, protege a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas.

El proyecto de ley fue aprobado en dos ocasiones por la Cámara de Representantes bajo control demócrata, en 2020 y 2021. Pero nunca llegó a ninguna parte en el Senado, incluso después de que los demócratas ganaran el control en 2021, debido en parte a desacuerdos sobre la inmunidad cualificada, que protege a los agentes de policía de ser demandados en un tribunal civil.

Al pronunciar el panegírico por Tyre Nichols, el reverendo Al Sharpton hizo que las familias de otras personas negras que murieron a manos de la policía se pusieran de pie para apoyar a la familia de Nichols.

Sharpton hizo un llamado a las familias de George Floyd, Botham Jean, Eric Garner y Breonna Taylor.

Sharpton también reconoció a Keisha Lance Bottoms, a la representante demócrata de Texas Shelia Jackson Lee, al congresista demócrata de Tennessee Steve Cohen y a la vicepresidenta Kamala Harris, todos ellos presentes en el servicio.

Tanto la muerte de Floyd como la de Taylor provocaron llamados a una reforma policial y desencadenaron protestas.

En marzo de 2020, Breonna Taylor murió en una redada policial fallida en su apartamento.

George Floyd murió a manos de la policía dos semanas después de que la muerte de Taylor acaparara la atención nacional. Imágenes de las cámaras de video mostraron que un agente -en un intento de sujetar a Floyd- se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos.

También al pronunciar el panegírico, Al Sharpton criticó a los cinco agentes de policía negros que presuntamente participaron en su muerte a golpes.

“No hay nada más insultante y ofensivo para aquellos de nosotros que luchamos por abrir puertas, que ustedes entren por esas puertas y actúen como la gente por la que tuvimos que luchar para que ustedes entraran por esas puertas. No llegaron ustedes solos al Departamento de Policía. La jefa de policía no llegó allí por sí misma. Hubo gente que tuvo que marchar e ir a la cárcel, y algunos perdieron la vida para abrirles las puertas a ustedes. Y cómo se atreven a actuar como si ese sacrificio hubiera sido en vano”, dijo Sharpton.

Sharpton renovó su reclamo de que la policía rinda cuentas cuando hace un uso excesivo de la fuerza.

Sharpton se refirió a Nichols diciendo a los agentes de policía de Memphis que él no había hecho nada cuando lo sacaron de su auto tras un control de tráfico.

“El hombre dijo: ‘No he hecho nada’. Siguieron adelante de todos modos”, dijo Sharpton. “¿Por qué siguen adelante? Porque sienten que no hay rendición de cuentas”.

Dijo que la gente seguirá luchando por la justicia y “no parará hasta que les hagamos rendir cuentas y cambiemos el sistema”.

“Entendemos que es necesario hacer frente a la delincuencia, pero no se lucha contra la delincuencia convirtiéndose uno mismo en delincuente”, dijo Sharpton. “No te enfrentas a los delincuentes en la calle convirtiéndote tú mismo en delincuente. No se lucha contra las bandas convirtiéndose en cinco hombres armados contra un hombre desarmado. Eso no es la policía, eso son delincuentes”.

Pidió que se apruebe la ‘Ley George Floyd de Justicia Policial’ para que los policías “se lo piensen dos veces” antes de “disparar a alguien desarmado”.

El abogado de la familia, Ben Crump, hizo un “llamado a la justicia” durante el funeral y agradeció la labor del activismo local en Memphis.

“Es la gente que está sobre el terreno, en primera línea, la que marca la diferencia”, dijo Crump.

“Cuando hacemos el llamado a la acción, es realmente una súplica de justicia. Es una petición para Tyre Nichols el hijo, es una petición de justicia para Tyre Nichols el hermano, es una petición de justicia para Tyre Nichols el padre, pero, sobre todo, es una petición para Tyre Nichols el ser humano”, dijo.

“Eso es lo que vamos a conseguir para Tyre Nichols”, añadió Crump. “Su legado será el de la justicia igualitaria”.

Crump también destacó el caso de Breonna Taylor y dijo que tanto Taylor como Nichols comparten la misma fecha de nacimiento: 5 de junio de 1993.

Para Tyre Nichols, la fotografía era una forma de expresión personal que la escritura nunca podría plasmar, y escribió en su sitio web fotográfico que le ayudaba a mirar “el mundo de una forma más creativa”.

Aunque hacía de todo, desde fotos de acción de deportes hasta de cuerpos de agua, la fotografía de paisajes era su favorita, escribió. “Espero que algún día la gente pueda ver lo que yo veo y que admiren mi trabajo basándose en la calidad y los ideales de mi obra”, agregó. Firmó el mensaje: “Tu amigo, – Tyre D. Nichols”.

En su funeral, se mostraron varias fotografías de Nichols en un montaje junto a fotos suyas y de las protestas que siguieron a su muerte.

Con información de Jamiel Lynch y Christina Zdanowicz, de CNN