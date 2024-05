La aplicación de citas Bumble ya no exigirá a las mujeres que den el primer paso

Nueva York (CNN) — Diez años después de crear un nuevo modelo para las aplicaciones de citas con su función “las mujeres dan el primer paso”, Bumble está abriendo la puerta a que los hombres inicien las conversaciones en su plataforma.

Bumble implementará una nueva función llamada “opening moves” que permitirá a las usuarias fijar un mensaje al que los pretendientes masculinos puedan responder para iniciar una conversación. La función invierte un requisito establecido desde hace tiempo por la aplicación de que las mujeres envíen el primer mensaje a sus coincidencias, que Bumble asegura que da a las mujeres más poder sobre sus citas.

La nueva función forma parte de un relanzamiento más amplio de la aplicación anunciado el martes por la nueva CEO Lidiane Jones, que tomó el relevo de la fundadora Whitney Wolfe Herd a principios de este año. El cambio se produce en un momento en el que las aplicaciones de citas se esfuerzan por mantener su relevancia, ya que algunos solteros se han cansado de las citas en línea y buscan más contactos en persona.

Jones ve el rediseño de Bumble como una forma de ayudar a la plataforma a satisfacer esa necesidad.

“Observamos una mayor necesidad de conexiones humanas auténticas”, dijo Jones a CNN en una entrevista previa al lanzamiento. “No preveo que el número de personas que recurren a las citas en línea vaya a bajar, sino todo lo contrario, pero hay una mayor exigencia (…) Así que lo estamos tomando como una gran llamada a la acción para centrarnos en nuestra misión”.

La nueva función es una de las formas en las que, según Jones, Bumble está evolucionando al tiempo que se mantiene fiel a su misión original de empoderar a las mujeres. Ahora, las usuarias tendrán la opción de continuar iniciando conversaciones con sus parejas o de establecer una primera forma de contacto, por ejemplo, una pregunta sobre el invitado soñado a cenar de una potencial pareja, que indicaría que quieren que su pareja se ponga en contacto primero. (Para los usuarios no binarios o los que buscan pareja del mismo sexo, cualquiera de las dos personas puede establecer y responder a un “opening move”).

El relanzamiento de Bumble también incluye insignias actualizadas de “intenciones de citas” que permiten a los usuarios indicar en sus perfiles si están buscando, por ejemplo, una “pareja para toda la vida” o simplemente “citas divertidas y casuales”. Bumble también exige ahora a los usuarios que incluyan más fotos en sus biografías. Además, la aplicación destacará los intereses comunes en la parte superior de los perfiles de las posibles parejas, en un esfuerzo por conectar a las personas con personas más compatibles.

Los cambios podrían ser clave para que Bumble, que también posee las aplicaciones de citas Badoo y Fruitz, vuelva a ser rentable, después de que el año pasado registrara pérdidas netas de US$ 1,9 millones. El precio de las acciones de la compañía también se ha desplomado un 86% desde su oferta pública inicial en febrero de 2021.

Los analistas de Wall Street esperan que Bumble registre ganancias de US$ 12 millones cuando presente sus resultados de los tres primeros meses de este año el 8 de mayo, frente a una pérdida de US$ 2,3 millones durante el mismo trimestre del año anterior. También se espera que el número de usuarios de pago de la empresa aumente un 14% hasta superar los US$ 3,9 millones.

“Tenemos la suerte de contar con una situación financiera muy saneada que nos permite invertir en el crecimiento de la empresa y seguir ofreciendo rentabilidad a nuestros accionistas”, declaró Jones. “Estamos en un gran punto de inflexión: tenemos suficiente escala y mucho espacio para crecer, y podemos equilibrar ambos objetivos”.