Qualifying order for 2024 Indianapolis 500

INDIANAPOLIS (WISH) — Thirty-four drivers will try to qualify for 33 spots in the May 26 Indianapolis 500 starting Saturday.

Qualifying order: driver, car number, team

1. Kyle Kirkwood, No. 27, Andretti Global Honda.

2. Scott McLaughlin, No. 3, Team Penske Chevrolet.

3. Kyffin Simpson, No. 4, Chip Ganassi Racing Honda.

4. Rinus VeeKay, No. 21, Ed Carpenter Racing Chevrolet.

5. Romain Grosjean, No. 77, Juncos Hollinger Racing Chevrolet.

6. Kyle Larson, No. 17, McLaren-Hendrick Chevrolet.

7. Agustin Canapino, No. 78, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

8. Callum Ilott, No. 6, Arrow McLaren Chevrolet.

9. Will Power, No. 12 Team Penske Chevrolet.

10. Josef Newgarden, No. 2, Team Penske Chevrolet.

11. Marcus Armstrong, No. 11, Chip Ganassi Racing Honda.

12. Nolan Siegel, No. 18, Dale Coyne Racing Honda.

13. Santino Ferrucci, No. 14, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet.

14. Christian Lundgaard, No. 45, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda.

15. Marcus Ericsson, No. 28, Andretti Global Honda.

16. Linus Lundqvist, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda.

17. Marco Andretti, No. 98, Andretti Herta w/Marco and Curb-Agajanian Honda.

18. Ed Carpenter, No. 20, Ed Carpenter Racing Chevrolet.

19. Katherine Legge, No. 51, Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing Honda.

20. Conor Daly, No. 24, Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports Chevrolet.

21. Pietro Fittipaldi, No. 30 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda,

22. Tom Blomqvist, No. 66, Meyer Shank Racing Honda.

23. Pato O’Ward, No. 5, Arrow McLaren Chevrolet.

24. Felix Rosenqvist, No. 60, Meyer Shank Racing Honda.

25. Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda.

26. Takuma Sato, No. 75, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda.

27. Scott Dixon, No. 9, Chip Ganassi Racing Honda.

28. Sting Ray Robb, No. 41, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet.

29. Colton Herta, No. 26, Andretti Global with Curb-Agajanian Honda.

30. Ryan Hunter-Reay, No. 23, Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports Chevrolet.

31. Christian Rasmussen, No. 33, Ed Carpenter Racing Chevrolet.

32. Graham Rahal, No. 15, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda.

33. Helio Castroneves, No. 06, Meyer Shank Racing Honda.

34. Alexander Rossi, No. 7, Arrow McLaren Chevrolet.

Schedule

Saturday, May 18, 2024: Gates will open at 8 a.m. Qualifying will run from 11 a.m.-5:50 p.m.

Sunday, May 19, 2024: Gates will open at 10 a.m. Practice and last-chance qualifying will begin at 1 p.m. Top 12 qualifying for Positions 7-12 will run from 3:05 p.m.-4:05 p.m. Last-chance qualifying for Positions 31-33 will run from 4:15 p.m-5:15 p.m. The Firestone Fast Six will start at 5:25 p.m. to determine Positions 1-6 for race day.