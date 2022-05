Month of May

See the cars and drivers of the 2022 Indianapolis 500

INDIANAPOLIS (WISH) — Thirty-three drivers will attempt to make history at Indianapolis Motor Speedway on Sunday.

Here’s a look at the cars and drivers of the 2022 Indianapolis 500.

Row 1

Scott Dixon (Penske Entertainment/John Cote)

Alex Palou (Penske Entertainment/John Cote)

Rinus VeeKay (Penske Entertainment/John Cote)

Row 2

Ed Carpenter (Penske Entertainment/John Cote)

Marcus Ericsson (Penske Entertainment/John Cote)

Tony Kanaan (Penske Entertainment/John Cote)

Row 3

Pato O’Ward (Penske Entertainment/John Cote)

Felix Rosenqvist (Penske Entertainment/John Cote)

Romain Grosjean (Penske Entertainment/John Cote)

Row 4

Takuma Sato (Penske Entertainment/John Cote)

Will Power (Penske Entertainment/John Cote)

Jimmie Johnson (Penske Entertainment/John Cote)

Row 5

David Malukas (Penske Entertainment/John Cote)

Josef Newgarden (Penske Entertainment/John Cote)

Santino Ferrucci (Penske Entertainment/John Cote)

Row 6

Simon Pagenaud (Penske Entertainment/John Cote)

JR Hildebrand (Penske Entertainment/John Cote)

Conor Daly (Penske Entertainment/John Cote)

Row 7

Callum Ilott (Penske Entertainment/John Cote)

Alexander Rossi (Penske Entertainment/John Cote)

Graham Rahal (Penske Entertainment/John Cote)

Row 8

Sage Karam (Penske Entertainment/John Cote)

Marco Andretti (Penske Entertainment/John Cote)

Devlin DeFrancesco (Penske Entertainment/John Cote)

Row 9

Colton Herta (Penske Entertainment/John Cote)

Scott McLaughlin (Penske Entertainment/John Cote)

Helio Castroneves (Penske Entertainment/John Cote)

Row 10

Kyle Kirkwood (Penske Entertainment/John Cote)

Dalton Kellett (Penske Entertainment/John Cote)

Juan Pablo Montoya (Penske Entertainment/John Cote)

Row 11

Christian Lundgaard (Penske Entertainment/John Cote)

Jack Harvey (Penske Entertainment/John Cote)