Comment jouer au Casino à Las Vegas : guide détaillé

Si vous ne savez pas comment jouer dans un casino à Las Vegas, ne vous inquiétez pas.

Connue comme la plaque tournante du jeu dans le monde, Las Vegas dispose d’un grand nombre de casinos où vous pouvez vous adonner à cette activité incontournable pour de nombreux visiteurs.

Lors de votre voyage à Las Vegas, voici comment tenter votre chance et dépenser de l’argent dans un casino. Bien que l’entrée dans un casino soit facile, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une activité surveillée et que certaines règles doivent être respectées. En outre, pour plus de flexibilité, n’hésitez pas à jouer sur un site de casino en ligne.

Règles à connaître avant de jouer au casino à Las Vegas

Même si chaque casino a un code vestimentaire, sachez que tout ce qui est dans les limites de la décence est acceptable.

Aux tables de jeu, la plupart des casinos appliquent une politique stricte d’interdiction des téléphones portables. Vous devez également savoir que la plupart des casinos déploient des brouilleurs puissants qui rendent l’utilisation des téléphones portables difficile dans les zones de jeu.

Il est interdit de photographier une partie de craps ou de poker en direct.

Les jetons du casino sont utilisés pour tous les jeux. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les jetons d’un autre établissement.

Un mineur n’est pas autorisé à s’asseoir et à regarder ses parents concourir. La législation est appliquée de manière rigoureuse.

Tous les jeux et la vente d’alcool sont réservés aux personnes âgées de plus de 21 ans.

Il est strictement interdit de fumer partout dans le Nevada, même à Las Vegas. Les autorités ferment toutefois les yeux sur les casinos, un avantage sans doute dû à la climatisation des établissements. Les salles de poker sont des zones non-fumeurs.

C’est à Las Vegas, également connue sous le nom de Sin City, qu’est né le concept de grands hôtels-casinos en tant que modèle économique.

Bien que d’autres villes comme Macao, Atlantic City et Singapour aient adopté ce modèle dans une certaine mesure, Las Vegas reste la principale capitale mondiale du jeu.

Las Vegas est une ville dynamique qui ne dort jamais, où l’on peut manger, boire, faire la fête et jouer à toute heure du jour et de la nuit. Même si vous regagnez votre chambre à 4 heures du matin, vous trouverez toujours une foule animée. Pour tous les jeux de table: Si vous avez la chance de gagner le jeu, vous devrez vous rendre à la caisse pour échanger vos jetons contre de l’argent réel. Toutefois, vous avez la possibilité d’acheter des jetons directement auprès du croupier à la table de jeu. Pour toutes les machines à sous: Pour obtenir de l’argent, vous devez insérer un jeton directement dans le distributeur. Si vous avez de la chance, la machine vous fournira un bon que vous pourrez échanger contre de l’argent en utilisant une autre machine. Il est conseillé de ne pas afficher ou compter ses gains en public, car les voleurs à la tire peuvent facilement identifier leurs cibles et profiter de la situation. C’est là un avantage des casinos en ligne. N’oubliez pas de donner un pourboire aux serveurs et aux croupiers lorsque vous jouez. Il est recommandé de laisser un pourboire de 5 dollars au croupier et un pourboire d’un dollar à la serveuse en remerciement de leur service.

Ne vous offusquez pas si le croupier vous demande de laisser le pourboire sur la table, car il n’est pas autorisé à avoir un contact physique avec les joueurs et doit garder une attitude neutre.

Quels sont les jeux disponibles au casino ?

Lorsqu’il s’agit de jeux d’argent à Las Vegas, il existe une multitude d’options qui offrent à la fois un grand choix et un haut niveau de qualité.

Quelle que soit votre préférence pour les jeux de table, les jeux de cartes ou les machines à sous, vous trouverez de nombreuses options agréables.

Machines à sous

Autrefois, nous insérions des pièces dans une machine, nous tirions un levier et les rouleaux tournaient. L’objectif était d’aligner trois fois le signe 7 pour gagner le jackpot. Aujourd’hui, le système s’est modernisé et les tickets sont directement introduits dans la machine à sous.

Si l’on n’a pas de tickets, on peut s’en procurer au distributeur automatique de billets (DAB) situé dans chaque casino.

Des crédits sont attribués aux tickets, ce qui permet aux joueurs de jouer. La plupart des jeux comportent 3 ou 5 rouleaux et 3 ou 5 lignes. Les combinaisons gagnantes sont déterminées par les rouleaux utilisés.

En fonction de la mise, les joueurs peuvent jouer pour toutes les combinaisons ou seulement pour la ligne centrale. En outre, les joueurs peuvent placer un ou plusieurs crédits pour chaque combinaison. La machine à sous affiche le montant du jackpot.

Pour gagner le jackpot, le joueur doit placer la mise maximale, ce qui a pour effet d’épuiser rapidement son argent. Par conséquent, si l’on souhaite profiter du jeu pendant une période prolongée, il est préférable de placer des mises plus modérées.

Il est important de noter que les machines à sous sont conçues pour reverser un pourcentage spécifique de l’argent qu’elles reçoivent, généralement compris entre 80 % et 99 %.

Ce pourcentage varie d’une machine à l’autre, les machines situées dans le centre-ville ou sur le Strip de Boulder rapportant généralement plus que celles situées sur le Strip.

Par exemple, si une machine a un pourcentage de paiement de 90 %, on s’attend à ce qu’elle rapporte en moyenne 90 $ pour chaque tranche de 100 $ payée sur une longue période.

En misant des sommes plus importantes, vous obtiendrez peut-être moins de gains, mais ceux-ci seront plus élevés. À l’inverse, miser sur des montants plus faibles peut se traduire par des gains plus fréquents, mais les paiements seront plus faibles.

Pour augmenter vos chances de gagner à un jeu d’argent, tenez compte des conseils suivants :

Ne pas changer de machine toutes les 5 minutes. La meilleure approche consiste à choisir une machine à sous particulière et à attendre patiemment qu’elle vous récompense.

Si vous perdez de l’argent sans gagner, il y a de fortes chances que le joueur suivant en profite. Il est donc conseillé de s’en tenir à une seule machine et d’attendre qu’elle rapporte.

Éviter la lecture de vidéos. Les jeux de bonus vidéo peuvent ajouter au plaisir de jouer, mais ils offrent généralement des gains plus faibles.

Chaque machine de jeu a un niveau de rentabilité spécifique qu’elle s’efforce de maintenir. Par conséquent, plus le tour de jeu dure longtemps, moins les gains de la machine sont élevés.

Éviter les machines à jackpot progressif. En raison des gros jackpots offerts par ces machines à sous, les paiements ne sont pas aussi fréquents et la probabilité de remporter un gain important est donc plus faible.

Voir si la machine a donné un gain au joueur précédent. Dans certains cas, le paiement est spécifié. En cas de gain important, il n’y a aucune raison de continuer à jouer, car il est peu probable que la chance frappe deux fois de suite.

Si vous rencontrez une machine devant laquelle se trouve un manteau ou un sac, cela signifie que quelqu’un est déjà en train de jouer et qu’il s’est éloigné pour un court instant.

Il est recommandé d’éviter d’utiliser de telles machines, car il peut être frustrant d’investir une somme d’argent importante et de voir quelqu’un d’autre réclamer les gains dès que l’on s’éloigne.

Jeux de table

Les jeux de table sont un excellent moyen de passer du temps avec d’autres personnes et de créer un environnement agréable.

Si vous n’êtes pas familier avec le jeu ou si vous n’êtes pas sûr des règles, ne vous inquiétez pas car le croupier peut vous guider et vous aider. Le croupier est chargé de gérer le jeu et de fournir des jetons aux joueurs.

N’oubliez pas de lui montrer votre reconnaissance en lui donnant un pourboire à la fin de la partie. Les jeux les plus populaires sont les suivants :

roulette

blackjack

craps

baccarat

le pai gow

Le bingo

Poker

À Las Vegas, de nombreux casinos proposent une salle de poker où les joueurs de différents niveaux d’expérience peuvent participer au Texas Hold’em.

Des tournois sont organisés tout au long de la journée pour différents montants d’entrées, allant de quelques dizaines à quelques centaines de dollars.

Il est important de jouer contre des adversaires de même niveau pour éviter de perdre rapidement. À Vegas, on trouve des joueurs de tous niveaux, des novices aux experts.

Conseils pour jouer au casino comme un pro

L’objectif principal d’un casino est de générer des bénéfices, et non de vous aider à économiser de l’argent. À Las Vegas, l’objectif est de vous offrir une expérience de jeu exceptionnelle et surtout de vous encourager à dépenser plus d’argent, comme sur un casino en ligne argent réel.

L’absence d’horloges, de boussoles et de sorties visibles dans les casinos est intentionnelle et vise à prolonger votre séjour autant que possible.

Ne pas s’enivrer toute la nuit

En tant que joueur, il est tentant de consommer plus de boissons que nécessaire puisque les boissons sont gratuites et illimitées. Le fait de pouvoir commander des boissons telles que des bières ou des mojitos depuis le confort de votre siège peut altérer votre jugement et augmenter la probabilité de perdre tout votre argent.

Laissez votre carte de crédit au repos

Pour éviter de confondre le guichet automatique avec une machine à sous, il est conseillé de n’emporter que de l’argent liquide et de laisser sa carte de crédit dans la chambre.

Une fois l’argent épuisé, il vaut mieux retourner se coucher plutôt que de risquer de perdre de l’argent au distributeur.

Établir un budget

Établir un budget et le respecter peut s’avérer une tâche difficile, en particulier lorsque vous subissez des pertes. Il est essentiel de fixer un plafond et de s’y tenir, même si vous ne voulez pas repartir les mains vides après avoir tout perdu. Surtout si vous jouez au Live casino.

Savoir dire stop

Les lumières, le bruit et l’activité débordante du casino peuvent vous désorienter et vous faire perdre de vue les récompenses potentielles d’un gain.

Cependant, il est important de reconnaître que la chance est imprévisible et que la clé du succès est d’éviter les pertes. Prenez le contrôle et sachez quand il est temps de vous retirer avant qu’il ne soit trop tard.

Dans quel casino jouer à Las Vegas ?

Il est courant de trouver des casinos dans tous les coins et recoins de la ville, offrant des possibilités de jeu 24 heures sur 24.

Néanmoins, si vous souhaitez placer des mises élevées et remporter les plus gros jackpots, vous devez vous diriger vers les plus grands casinos de la ville.

Voici une liste des 10 plus grands casinos de Las Vegas pour vous aider à atteindre votre objectif de décrocher le jackpot.

Mandalay Bay Bellagio MGM Grand Aria Resort et Casino Vénitien Caesars Palace Wynn Circus Circus Paris Las Vegas Palazzo

Remarque : pour rester anonyme, il est également possible de jouer sur un crypto casino.

Autres activités à Las Vegas

Las Vegas est reconnue comme la plaque tournante mondiale des jeux d’argent grâce à ses vastes casinos, ainsi qu’à ses options de divertissement variées et inoubliables.

Il est pratiquement impossible de connaître la monotonie dans cette ville, car il existe de nombreuses activités exclusives et agréables qui répondent aux préférences de chacun.

Il est évident que Casino Las Vegas fait partie des casinos en ligne les mieux classés grâce à son bonus de bienvenue attrayant et à ses mesures de sécurité complètes.

Ce site propose une large gamme de jeux, y compris ceux qui s’adressent aux joueurs disposant de fonds limités.

Notre revue de Casino Las Vegas met en évidence toutes ses caractéristiques, mais la meilleure façon de les découvrir est de s’inscrire et d’explorer le site par vous-même.

Une fois que vous vous serez familiarisé avec le site, vous ne ressentirez plus le besoin de passer à un autre casino en ligne.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.