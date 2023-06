I migliori casinò non AAMS per selezione di giochi, reputazione, e bonus per i giocatori italiani

Hai mai incontrato un casino non AAMS?

Sai quali sono i migliori casino stranieri che accettano italiani?

Se una delle risposte a queste domande è negativa, ti invitiamo a continuare nella lettura. Ti racconteremo tutto su questo tipo di casinò online, avendo cura di comporre una utile classifica dei migliori casino online senza licenza AAMS.

Il primo della lista, dalle nostre analisi, è risultato essere Casino Midas, un’istituzione nel panorama di questo tipo di casinò online.

Prosegui nella lettura quindi! Diamo un’occhiata.

I migliori casinò non AAMS affidabili

1. Casino Midas: miglior casinò non AAMS in assoluto

Pro:

Bonus di benvenuto fino a 3000€ + 150 giri gratis;

VIP Club vantaggiosissimo;

Oltre 75 slot machine, 20+ giochi da tavolo, 3 tavoli live;

Supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Ottimi jackpot progressivi.

Contro:

Palinsesto abbastanza ristretto.

Nato nel 2015, Casino Midas è un grande operatore straniero, che fa parte di Luckland Group BV. L’azienda ha nelle Isole Vergini Britanniche, nel mar dei Caraibi.

Offre scommesse sulla base di una licenza rilasciata dall’isola di Curacao, dominio olandese anch’esso nei Caraibi.

È un casinò online non AAMS affidabile, ed è la migliore opzione per chi cerca un ottimo bonus benvenuto, ed un buon palinsesto.

Palinsesto, giochi e casinò: 4.7/5

Malgrado sia abbastanza ristretto come numero di scelte, la qualità dei giochi nel palinsesto di Casino Midas lo porta ad essere uno dei migliori in circolazione.

Consta di oltre 75 slot machines di assoluto livello, e più di 20 tavoli da gioco classici, tra blackjack, roulette, baccarat e molto altro.

La pagina del casinò live è composta da soli 4 tavoli, uno per ogni gioco principale del casinò online: roulette, blackjack, baccarat, e Super 6.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus di benvenuto proposto da Casino Midas è ciò che segna il punto più importante di questo casinò non AAMS.

Potrai ottenere il 150% del primo deposito fino a 1000€, più 50 free spin per la slot Cash Bandits 3.

Potrai avere questi benefici per i primi 3 depositi! Il totale del pacchetto di benvenuto può arrivare dunque a 3000€ e 150 giri gratis.

Se vorrai prelevare le eventuali vincite o il bonus, dovrai completare un rollover dello stesso di 40x.

Altri bonus casino: 4.9/5

Ogni giorno potrai ricevere dei vantaggi, visto che Casino Midas mette a disposizione dei suoi iscritti diverse promo giornaliere.

Ad esempio, il mercoledì potrai avere un cashback del 20% sulle scommesse perdenti. Il martedì invece, con l’apposito codice bonus puoi ottenere fino a 888€ con un rollover di solo 10x!

Ogni mese, poi, questo casinò non AAMS elegge un gioco del mese a cui puoi divertirti ed avere tesori e ricompense nascoste.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per depositare o prelevare su Casino Midas puoi optare per i servizi di:

Visa, Mastercard, Postepay

Bitcoin

Litecoin

Ethereum

eZeeWallet

Bonifici bancari

Il deposito minimo è 20€ per ognuna di queste metodologie, mentre il prelievo minimo è di 100€. Nota che l’operatore potrebbe trattenere una commissione sul prelievo.

I tempi di accredito sono generalmente molto veloci.

Votazione finale: 4.9/5

Scopri il fantastico pacchetto di benvenuto da 3000€ di Casino Midas!

2. SG Casino: miglior bonus benvenuto di tutti i migliori casinò non AAMS

Pro:

Possibilità di demo gratuita dei giochi;

Scommesse sportive al top;

Bonus benvenuto 100% fino a 500€ + 200 giri gratis;

Live casino anche in italiano;

Bitcoin casino;

Piu di 60 provider tra cui Pragmatic Play e Netent;

4000+ giochi in catalogo.

Contro:

Servizio clienti da potenziare.

SG Casino è uno dei gioielli della corona di Rabidi N.V. Questo network è uno dei più grandi gestori di casinò non AAMS, ed ha sede a Curacao, nelle Antille Olandesi.

Si tratta di un brand abbastanza nuovo nel panorama del betting online, essendo stato lanciato nel 2023. Si può parlare quindi di un casino online appena nata.

Ad ogni modo, di certo vi saprà stupire per il grande bonus di benvenuto ed un catalogo davvero strabiliante.

Palinsesto, giochi e casinò: 4.8/5

Il catalogo di giochi a tua disposizione, se decidessi di iscriverti a questo casino non AAMS, ti lascerà a bocca aperta.

Navigando sulle pagine di SG Casino potrai imbatterti in più di 4000 titoli, tra i migliori nomi del mercato.

Tra l’altro, sono forniti da 60+ software provider di primo ordine, tra cui NetEnt, Pragmatic Play, ed Evolution per quel che riguarda il casinò live.

Potrai quindi tentare la fortuna alle slot con jackpot, puntare sul rosso in una roulette, o piazzare una scommessa sul 2 + Over di Salernitana-Milan.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il bonus di benvenuto casinò offerto da SG Casino è molto ricco, e propone il 100% sul primo deposito fino a 500€.

Potrai anche beneficiare, se decidessi di iscriverti e versare almeno 20€, anche di 200 free spin. Ne riceverai 20 al giorno per 10 giorni.

La parte monetaria del bonus casinò ha un requisito di puntata di 35x, per cui dovrai giocare 35 volte l’importo ricevuto.

Le eventuali vincite derivanti dai giri gratis, invece, hanno un rollover di 40x.

Altri bonus casino: 4.8/5

Dopo aver riscattato il tuo welcome bonus, potrai usufruire anche delle ulteriori promo messe a disposizione da questo casinò non AAMS.

Se effettui un deposito nel weekend, potrai ottenere il 50% in più, fino a 700€. Se depositi un minimo di 50€ potrai anche ottenere 50 free spin.

Dal lunedì al giovedì, poi, depositando un minimo di 20€ otterrai 50 free spin. Puoi usufruire di questo bonus una volta a settimana.

Se adori il live casinò, infine, potrai ottenere un cashback del 25%, fino a 200€, sui depositi. Ulteriori informazioni su questa ed altre offerte sono disponibili nella pagina ufficiale delle promozioni di SG Casino.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Se desideri movimentare il tuo conto gioco, puoi optare per:

Mastercard, Visa

Postepay, CartaSì, Revolut, Satispay

Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum

Dai, USD Coin, Tether, Ripple

Jeton

Sticpay

eZeeWallet

MiFinity

Klarna

Potrai depositare un minimo di 10€ ed un massimo di 5000€. Avrai gli stessi limiti per quanto riguarda il prelievo minimo.

L’accredito avverrà dopo un tempo di elaborazione di 1-3 giorni lavorativi.

Votazione finale: 4.7/5

SG Casino ti offre un bonus fino a 500€, visita il sito e scoprilo!

3. Jack Million: Top casinò non AAMS con ricchissimi jackpot per i giocatori italiani

Pro:

Layout grafico moderno;

Codice bonus disponibile;

Slot con jackpot milionari;

85+ slot machine, 30+ giochi da tavolo e tavoli live;

Welcome bonus fino a 3000€ + 150 free spin;

Live chat attiva 24/7;

Bitcoin accettati.

Contro:

Solo 4 tavoli live.

Jack Million è un casinò non AAMS lanciato nel 2017, ad opera di Luckland Group BV.

Abbiamo già trovato questo network in cima alla classifica, per cui potrai star certo che Jack Million è un brand di qualità.

Jack Million ti farà piacere, se sei in cerca di slot con jackpot, dal momento che offre i migliori montepremi tra i casinò online senza licenza AAMS.

Palinsesto, giochi e casinò: 4.6/5

Il palinsesto che ci offre Jack Million, al pari del fratello maggiore Casino Midas, non è particolarmente immenso. Eppure, potrai divertirti con le sue numerose slot machine.

Fantastici colori, trame interessanti, ma soprattutto, slot con jackpot milionari come Aztec’s Millions! Dalla home page, infatti, potrai sempre vedere quali sono i montepremi progressivi più alti in circolazione. Se ti senti fortunato, gira i rulli, non si sa mai cosa possa accadere!

Da segnalare anche i tanti giochi da casino. Potrai scegliere tra la roulette europea e quella americana, oppure partecipare in modo interattivo alla live roulette, con un vero croupier.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Se decidessi di iscriverti al casinò online di Jack Million, potrai beneficiare di un ottimo welcome bonus. Quest’ultimo propone delle maggiorazioni sui primi 3 depositi.

Nello specifico, col codice bonus JACK100, potrai avere il 100% in più sul primo deposito, fino a 1000€ + 50 giri gratis. Immettendo poi, JACK150 avrai il 150% sul secondo deposito, fino a 1000€, più altri 50 free spin.

Grazie a JACK200, infine, otterrai il 200% fino a 1000€, e 50 giri gratuiti.

Il totale, dunque, ammonta potenzialmente a 3000€ + 150 free spin. Il rollover è di 40x più l’importo del bonus, a seguito del completamento potrai prelevare le eventuali vincite.

Altri bonus: 4.6/5

Ogni mese potrai ottenere dei benefici giocando alla slot eletta dal casinò online come “Gioco del Mese”. Accumula punti ed ottieni premi extra sempre migliori.

Tutti i martedì, invece, con il codice RELOAD88 potrai ottenere l’88% in più sui tuoi depositi, fino a 888€. Ti basterà inserire il codice in “Riscatta coupon”, prima di effettuare un deposito. Potrai sfruttare questa promo una volta ogni martedì.

Tieni d’occhio anche il club VIP, che promette ricompense esclusive. Potrai diventare un utente VIP automaticamente, quando la somma dei tuoi depositi raggiunge i 3000€. Otterrai subito un account manager personale, e regali e ricompense esclusive.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Potrai effettuare un deposito, o richiedere un prelievo, potrai utilizzare gli strumenti offerti da:

Visa, Mastercard, Postepay

eZeeWallet

Bonifici bancari

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Il deposito minimo è 20€, ma potrai prelevare un minimo di 100€. I tempi di accredito sono piuttosto rapidi, soprattutto se effettuati con Bitcoin e moneta elettronica.

Votazione finale: 4.7/5

Tenta la fortuna alle slot con jackpot di Jack Million con 3000€ di bonus!

4. Spin Samba: miglior servizio clienti tra i top casinò non AAMS

Pro:

100% di bonus casino fino a 1000€ + 50 free spin;

Ottimo servizio clienti con live chat;

Pagamenti facilitati;

Promozioni al top;

Circa 100 slot machine, 25+ giochi da tavolo classici e live.

Contro:

No casinò live in italiano.

Luckland Group BV torna ancora nella nostra classifica con Spin Samba, un coloratissimo casinò online non AAMS fondato nel 2018.

Il simpatico pappagallo che fa da testimonial a questo operatore saprà stupirti con le sue slot machines a tema e la varietà dei suoi giochi da tavolo.

Spin Samba si fa notare anche per il suo servizio clienti, il migliore tra i casinò non AAMS che abbiamo preso in considerazione.

Palinsesto, giochi e casinò: 4.6/5

Se ti addentreremo nella spiaggia di Spin Samba potrai notare molti giochi divertenti.

Le stelle marine sono rappresentate dalle slot machine, vero punto cardine del palinsesto di questo casinò online non AAMS. Potrai scegliere tra quasi 100 slot machine, alcune delle quali hanno un jackpot a 6 cifre che puoi sbloccare.

Da non sottovalutare poi i tavoli da blackjack, dove potrai tentare di fare 21 e battere il banco.

Altro punto a favore di questo casinò online sono i giochi da casino non classici, ovvero alcuni spassosi giochi che faticherai a trovare in altri lidi. Parliamo, ad esempio, del keno, gioco di derivazione cinese, oppure di craps, un gioco di dadi.

Il casinò live è il vero punto debole di Spin Samba, dato che mette in campo solo 3 opzioni. Sarebbe stato bello vedere altri giochi famosi come Deal or No Deal, craps, e Casino Hold’em.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus di benvenuto di Sin Samba è particolarmente ricco. Questo si rivolge ai primi 3 depositi, e su ognuno di questi potrai ottenere una maggiorazione.

Sul primo deposito: 100% in più, fino a 1000€ più 50 giri gratuiti;

Sul secondo deposito: 150% in più, sempre fino a 1000€, più altri 50 free spins;

Sul terzo deposito: 200% in più, fino a 1000€ + 50 giri gratis.

Potrai utilizzare tutti i free spin sulla slot Cash Bandits 3.

Se poi vuoi prelevare le eventuali vincite derivate da questo bonus, dovrai completare un requisito di puntata di 40x più l’importo stesso del bonus.

Altri bonus casino: 4.6/5

L’unico difetto dei bonus di benvenuto è che puoi ottenerli solo una volta. Dopo la registrazione potrai però sfruttare le altre promo che propone Spin Samba.

Il mercoledì, per esempio, ha l’opportunità di avere un cashback del 20% sui tuoi depositi, in caso le tue giocate siano perdenti.

Dopo 3 depositi, infine, ti qualificherai per il possesso della Carta Royal. Sfruttando le offerte proposte dai codici bonus casino ROYAL1, ROYAL2, e ROYAL3, potrai effettivamente avere accesso al lussuoso Lounge Regale. Tale club esclusivo dà diritto a bonus esclusivi.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Spin Samba mette a disposizione le seguenti metodologie di pagamento:

Visa

Mastercard

Postepay

Bonifici

Bitcoin

Litecoin

Ethereum

eZeeWallet

Il prelievo minimo è di 100€, a cui potrebbero essere aggiunte delle commissioni. Il deposito minimo, però, è di solo 20€, una cifra che permette di qualificarsi per il bonus di benvenuto.

I tempi di accredito, poi, sono istantanei, ma le richieste di ritiro denaro subiscono un piccolo periodo di elaborazione.

Votazione finale: 4.7/5

Ottieni i 3000€ di bonus e comincia a divertirti con Spin Samba!

5. Playzilla: miglior casinò live senza licenza AAMS

Pro:

Bonus di benvenuto casinò 100% fino a 500€;

150+ tavoli live, oltre 2000 giochi in totale;

Possibilità di provare gratis i giochi;

Assistenza clienti con live chat;

Interfaccia intuitiva e mobile friendly;

Tantissimi software provider internazionali.

Contro:

Jackpot inferiori alla media.

Playzilla è un altro dei casino non AAMS del bouquet di Rabidi N.V., grande gruppo di iGaming con base a Curacao.

Questo brand è online dal 2021, ed è riuscito a imporsi come una dei migliori casino online in fatto di casinò live.

Se sei in cerca di giochi da tavolo dal vivo, infatti, nel portale di Playzilla troverai un casinò live ben strutturato e fornito.

Palinsesto, giochi e casinò: 4.8/5

Il palinsesto che ci propone Playzilla cammina su due gambe ben riconoscibili.

La prima è la pagina delle slot machine, che mette insieme oltre 2500 titoli da un’infinità di software provider certificati.

L’altra è ciò che lo porta in questa lista, ovvero un casino live di altissimo livello, con tavoli in italiano e tantissime varianti per ogni gioco da casinò: roulette, blackjack, baccarat, Sic Bo, craps, Three Card Poker, Casino Hold’em, e games come Deal or No Deal.

Il vantaggio dei casinò stranieri che accettano giocatori italiani è che sono attivi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Così, potrai goderti questo casinò live ad ogni ora del giorno e della notte, ovunque sia la tua posizione nel mondo.

Potrai sederti così ai popolari tavoli creati da Evolution Gaming, il vero e proprio ideatore di questa nuova tipologia di gioco d’azzardo online.

Bonus di benvenuto: 4.5/5

Il welcome bonus offerto da Playzilla si attesta leggermente indietro, rispetto agli altri di questa lista.

Iscrivendoti a questo casino non AAMS, però, potrai avere il 100%, fino a 500€ sul primo deposito, + 200 giri gratis.

Si tratta comunque di una cifra cospicua, soprattutto se paragonata ai bonus di benvenuto dei casinò con licenza AAMS.

Il requisito di puntata che dovrai soddisfare si attesta ad un ottimo 35x, in tutto e per tutti in linea con gli standard di mercato italiani.

Altri bonus casino: 4.6/5

Su Playzilla ogni giorno potrai avere dei vantaggi incredibili.

La domenica, infatti, ci sono in palio 100 giri gratis. Raggiungendo un determinato volume di scommessa su giochi di Ela Games, puoi ottenere 20, 30 ed infine 50 free spin.

Se ricarichi il tuo saldo durante la settimana, poi, puoi ottenere un cashback del 25% sulle perdite nette riportate nel casinò live.

Puoi anche cercare di vincere un premio giornaliero con gli 84 Prize Drop giornalieri sui giochi di Pragmatic Play. Il montepremi totale è di 1.500.000€!

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per effettuare un deposito puoi affidarti ai servizi di:

Mastercard e collegati (CartaSì, Postepay, Revolut, Satispay)

Klarna

MiFinity

eZeeWallet

Jeton

Sticpay

Bonifici

Bitcoin, Bitcoin Cash

Ethereum, Litecoin, Tether, Ripple, USD Coin, Dai

Se invece vuoi prelevare, puoi anche farlo tramite Visa. Il deposito minimo, come anche il prelievo minimo, è di 10€. Il tempo di accredito è sempre piuttosto breve e solitamente si conclude dopo un periodo di 1-3 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.6/5

Vieni a scoprire il casinò live di Playzilla e sfrutta i 500€ di bonus!

Criteri per la scelta dei migliori casino non AAMS

Palinsesto, giochi e casinò

Il primo criterio di valutazione dei migliori casinò online non AAMS è la vastità e la varietà dei palinsesti messi a disposizione. Abbiamo dato la priorità a quei casinò con una grande varietà di giochi, variopinti e adatti a tutti i gusti.

Tutti i giocatori italiani, così, potranno sperimentare a lungo le varianti, cercando il gioco perfetto per loro.

Bonus di benvenuto e altre offerte

Offrire un bonus di benvenuto ricco e dai termini e condizioni eque è sempre un buon punto a favore dei migliori casinò online non AAMS. Per questo abbiamo scandagliato ogni sito web alla ricerca dei migliori bonus casino.

Abbiamo selezionato promozioni per i nuovi utenti ricche, vantaggiose e non particolarmente restrittive. Anche le promozioni periodiche devono avere le stesse qualità, per poter gratificare tutti gli iscritti.

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento sono un argomento piuttosto insidioso, perché attengono ai soldi. Devono dunque essere tracciabili, sicuri e legali. Abbiamo quindi scelto solamente casino non AAMS con strumenti finanziari adatti ai giocatori italiani. Poter movimentare velocemente ed in sicurezza il proprio conto gioco è fondamentale, visto che siamo parlando di denaro reale.

Altro

Non ci siamo limitati alle caratteristiche di cui sopra, ma abbiamo considerato anche elementi di contorno. Ovvero tutte quelle cose che incrementano la soddisfazione del giocatore, pur non essendo direttamente rivolte al gioco d’azzardo online. Ad esempio abbiamo assegnato un buon voto ad una assistenza clienti efficiente.

Perché abbiamo scelto Casino Midas il migliore casino online non AAMS?

Ci sono molte buone ragioni per cui abbiamo messo al primo posto Casino Midas, ovvero:

Fa parte di un grande network internazionale, Luckland Group BV;

Ha un palinsesto di tutto rispetto, con più di 100 giochi di qualità tra cui scegliere;

Il welcome bonus è molto ricco, fino a 3000€ + 150 free spins per Cash Bandits 3;

Potresti vincere uno dei ricchissimi jackpot che offre;

Il servizio di assistenza clienti è attivo 24/7 ed ha diversi canali di contatto.

Perché iscriversi ad uno di questi casinò non AAMS?

Dovresti provare uno di questi casinò online non AAMS perché:

Si tratta di tutti brand affidabili, sebbene non abbiano una licenza ADM (ex AAMS);

Sono nomi popolari a livello globale, quasi sconosciuti dai giocatori italiani;

Hanno una connessione sicura ai loro siti web, grazie a protocolli SSL;

Malgrado siano casinò senza licenza AAMS, hanno comunque una licenza rilasciata dall’autorità preposta di Curacao, la Curacao eGaming. Per cui subiscono un certo tipo di controllo;

Il layout grafico di queste piattaforme è molto moderno, e dai toni che non affaticano la vista. Abbiamo effettuato questa scelta anche per non peggiorare l’esperienza dei giocatori italiani.

FAQ sui casino non AAMS

I casino non AAMS sono truccati?

No, i casino non AAMS non sono truccati. Si tratta semplicemente di casinò online che non hanno richiesto una licenza ADM (ex AAMS). Hanno giochi creati da software provider internazionali che certificano la presenza di RNG nei loro prodotti. Grazie a questo algoritmo, non saranno possibili manipolazioni, perché usciranno solo numeri casuali, durante il funzionamento del gioco.

I casinò non AAMS sono legali in Italia?

Non essendo in possesso di una licenza ufficiale, non rientrano nel novero dei casinò legali in Italia. Ciononostante, sono liberamente accessibili dai giocatori italiani, che possono registrarsi su tutti i casinò stranieri non AAMS che vogliono.

Chi rilascia le licenze di questi casinò online non AAMS?

Ci sono diversi enti che rilasciano le licenze di questi casinò online non AAMS. L’organizzazione più gettonata, come è emerso dalla nostra lista, è l’autorità di Curacao, la Curacao eGaming (CEG). Questa organizzazione vigila sul rispetto delle sue regole da parte dei siti non AAMS, ma è Antillephone N.V. a validare queste licenze.

Un altra licenza molto gettonata è quella dell’isola di Malta, rilasciata dalla MGA, Malta Gaming Authority. Va spesso in contrasto con altri enti regolatori europei per le sue regole poco stringenti, ma anche i maltesi controllano sui loro casinò online non AAMS.

Alcuni casino online, infine, operano sulla base delle licenze concesse dall’Isola di Man, un’isoletta quasi autonoma tra l’Inghilterra e l’Irlanda.

Compariamo i 5 migliori casinò non AAMS

Casino Midas: propone un welcome bonus ricchissimo, fino a 3000€ + 150 free spins per Cash Bandits 3. Ha un palinsesto piuttosto ristretto c’è da dire, che consta di circa 100 giochi in totale. Comunque si tratta di prodotti di alta qualità, come le oltre 75 slot ed i tavoli da gioco classici da casinò. Hanno un supporto clienti attivo 24/7 e con diversi canali di comunicazione.

SG Casino: il bonus di benvenuto è superiore a quello di altri operatori, soprattutto per i requisiti abbastanza bassi. Mette in campo un bonus casino da 500€ e 200 free spins. Ciò che salta all’occhio, da questo casinò online non AAMS (senza licenza ADM) è il palinsesto, che comprende più di 4000 giochi.

Jack Million: il bonus di benvenuto casinò propone una maggiorazione dei primi 3 deposito, fino a 3000€ più 150 giri gratis. Ciò che stupisce, di questo casinò online non AAMS sono i montepremi delle slot con jackpot. Potrai tentare di far esplodere un jackpot che supera il milione di euro, se giochi alla slot Aztec’s Million.

Spin Samba: un variopinto pappagallo ci da il benvenuto su questo casinò online non AAMS, con un bonus che può raggiungere i 1000€ + 50 giri gratuiti. Potrai sfruttarlo in uno degli oltre 120 giochi, tra slot e tavoli. L’assistenza clienti comprende una live chat attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Playzilla: se è il casinò live che cerchi, questo casino online è ciò che fa per te. Con il suo bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito, fino a 500€ più 20 free spins potrai davvero divertirti nei tavoli dal vivo, ma non solo. Accanto agli oltre 150 tavoli live, potrai avventurarti tra le più di 2000 slot online, cosicché il divertimento non finirà mai.

Iscriversi ad uno dei casinò non AAMS

Se a questo punto volessi creare un conto di gioco su uno dei casino online di cui ti abbiamo parlato, non devi fare altro che registrarti.

Il percorso è piuttosto semplice, ma ti lasciamo qui sotto una breve guida, prendendo ad esempio Casino Midas, la nostra numero 1.

Passo 1: entrare sul sito portale dell’operatore

Accedi al sito di Casino Midas;

Clicca sul tasto dorato in alto a destra “Iscriviti”.

Passo 2: digitare i propri dati

Immetti il tuo nome, cognome, indirizzo e-mail;

Crea un nome utente ed una password;

Scrivi il tuo indirizzo di residenza;

Inserisci la tua data di nascita ed il numero di telefono;

Leggi ed accetta i termini e le condizioni generali.

Passo 3: Conferme e deposito

Clicca su “Registrati”, ed il tuo account sarà pronto;

Per depositare, vai alla sezione “Cassa”;

Scegli un metodo di deposito ed inserisci i dati richiesti;

Fai clic su “Deposita sull’account” o “Avanti” e compila i campi richiesti;

Conferma l’operazione e comincia a divertirti con Casino Midas.

Vuoi provare uno dei casino online non AAMS?

Siamo alla fine di questa recensione sui casinò non AAMS.

In base alle nostre ricerche, ti abbiamo riportato quelle che crediamo essere le migliori scelte tra i casinò stranieri non AAMS. Abbiamo valutato molti casino online per il catalogo di giochi, i bonus di benvenuto, e altre offerte ed i metodi di pagamento che accettano.

La classifica in cima alla pagina è il risultato della nostra analisi. Come vedrai spicca Casino Midas su tutti.

Questa piattaforma ha potuto sopravanzare gli altri grazie ad un bonus casino eccezionale, un palinsesto breve, ma variegato e di tutto rispetto ed un’assistenza clienti efficace.

Qualsiasi cosa decidessi di fare, ricorda di giocare responsabilmente ed evitare comportamenti patologici.