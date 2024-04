Migliori siti scommesse AAMS: Top siti di scommesse online in Italia (2024)

Alla ricerca dei migliori siti scommesse in Italia?

La scelta è ampia, ma noi abbiamo selezionato per te i top bookmakers italiani, tutti legali e affidabili, garantendo sicurezza e conformità alle normative italiane.

Al primo posto c’è Snai Scommesse, con il suo bonus di lunga durata e un palinsesto eccezionale.

Non fermarti solo a questo: esplora anche altri eccellenti siti di scommesse online, ciascuno con i propri vantaggi unici e sorprendenti.

Preparati a scoprire il tuo prossimo sito di scommesse preferito, in piena sicurezza e legalità!

Migliori siti scommesse online in Italia del 2024

Questa era la lista di migliori siti scommesse sportive per i giocatori italiani.

Adesso andremo ad analizzare più in dettaglio i primi 5 siti per scommesse, con delle piccole recensioni.

1. Snai Scommesse: miglior sito scommesse online

Pro:

Prelievi molto veloci;

Ottime quote per il calcio;

Multiple maggiorate fino al 30%;

15€ gratis alla registrazione;

Promo doppia vincita e bonus ricarica;

Licenza ADM (ex AAMS) numero 15014.

Contro:

Welcome bonus solo da 25€;

No betting exchange.

Il miglior sito scommesse in Italia è Snai, uno dei siti di scommesse online più famosi, nato a Milano negli anni novanta.

SNAI, marchio di lunga tradizione di Snaitech, è in Italia il simbolo per eccellenza delle scommesse sportive.

Entra in lista per la sua reputazione nazionale e vasta selezione di bonus e scommesse sportive.

Catalogo scommesse online: 4.9/5

Il catalogo sportivo di Snai ti mette a disposizione un numero elevato di discipline.

Punti cardine del catalogo sono, infatti, calcio, basket e tennis, di gran lunga gli sport che generano maggior interesse negli italiani.

Ma non finisce qua, perché se ti iscriverai ad Snai, potrai piazzare scommesse anche su eventi di discipline meno seguite, come il golf, il football australiano ed il baseball. Potrai così sperimentare e capire cosa hanno da offrire le scommesse sportive su queste discipline.

Nella pagina delle scommesse live, poi, raggiungibile cliccando su “Live”, nella colonna di sinistra, troverai la visuale compatta di tutti gli eventi in corso di svolgimento.

Potrai così comodamente scegliere la disciplina sportiva e la partita che ti interessa, e vederne il risultato e le statistiche.

Offre anche uno dei migliori casino online.

Bonus di benvenuto scommesse: 4.5/5

Iscrivendoti ad Snai, difatti, puoi avere una maggiorazione del 100% del primo deposito, fino a 300€.

Dovrai riscattare il bonus raggiungendo un requisito di puntata di 8x entro 30 giorni.

Offre anche 15€ free più 300€ per il casinò online.

Altre promozioni sportive: 4.9/5

Per quel che riguarda le altre offerte, invece, Snai è migliore di altri siti scommesse. Riserva, infatti, cifre bonus per determinate occasioni.

Inoltre, avrai accesso a numerose altre promozioni, tra cui il bonus cashback sui campionati europei e un bonus multipla che può aumentare le tue vincite fino al 177%.

Da non perdere anche il bonus multipla tricolore, valido per le partite di Serie C, Serie B e Serie A.

Metodi di pagamento: 4.9/5

Potrai utilizzare i seguenti metodi di pagamento, per depositare o prelevare:

Visa, Mastercard, Postepay

Skrill, Neteller, PayPal

PaySafeCard

Snaipay, Snaicard

Bonifici bancari

Potrai depositare e prelevare un minimo di 10€.

L’accredito prenderà un tempo vario, che dipende dal metodo selezionato, ma Snai elaborerà la tua richiesta in 24 ore.

Voto finale: 4.7/5

2. Gioco Digitale: miglior bonus multiple tra i top siti scommesse online italiani

Pro:

Cashback di 5€ per le scommesse sportive;

Sito scommesse 100% italiano;

Classifiche NBA;

Palinsesto da 25+ sport;

Bonus multiple fino a 256%;

Scommesse eSports, virtuali, politica e spettacolo.

Contro:

Home page troppo affollata;

Niente betting exchange.

Al secondo posto abbiamo messo Gioco Digitale, uno dei pochi migliori siti di scommesse che sono 100% italiano.

Lo abbiamo inserito in questa posizione per via di un palinsesto molto importante e per il bonus di benvenuto al top, tra i migliori siti di scommesse sportive.

Catalogo scommesse online: 4.8/5

Il palinsesto scommesse sportive di Gioco Digitale è davvero uno dei più completi in circolazione, e fa parte di un’offerta davvero variegata.

Potrai includere nelle tue scommesse partite di calcio, incontri di tennis e di basket, ma anche scommettere sui Gran Premi di Formula 1, del Motomondiale e del Mondiale Superbike.

Potrai anche piazzare scommesse antepost, ovvero a lungo termine, sulle elezioni politiche di vari Paesi, tra cui quelle degli USA, della Danimarca, dell’Irlanda e altre nazioni.

Come altri migliori siti scommesse, puoi scommettere sui gossip, come il primo figlio di una coppia VIP, oppure sul vincitore di X Factor, del Nobel e degli Oscar. Buona anche la scelta di eSports disponibili.

L’intero palinsesto di scommesse online, inoltre, può anche essere giocato mentre le partite sono in corso di svolgimento, nell’apposita pagina di scommesse live. Potrai piazzare scommesse su partite già iniziate, e seguire la diretta TV grazie al live streaming.

Offre anche uno dei migliori siti slot online.

Bonus di benvenuto scommesse: 5/5

Se volessi registrarti al bookmaker Gioco Digitale potrai partecipare ad una promo di benvenuto davvero importante.

Il bonus di benvenuto offerto da Gioco Digitale non è particolarmente ricco e consiste in un cashback di 5€. È necessario un deposito minimo di 30€ per ottenere il bonus.

Include anche un ulteriore bonus di 5€ per giocare al bingo online.

Altre promozioni: 4.6/5

In aggiunta a questo bonus, sono disponibili numerose altre promozioni, dal bonus multipla che offre un moltiplicatore fino al 256% fino a quote aumentate per la Serie A.

Il sito scommesse dà anche la possibilità di chiudere in anticipo le giocate aperte, grazie all’opzione di cash out. Potrai realizzare profitti inaspettati o limitare le perdite.

Da notare anche le classifiche NBA.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Essendo uno dei migliori siti di scommesse online, il tuo account può essere movimentato da:

Carta Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifico e bollettino postale

PaySafeCard, OnShop

OktoCash

Deposito minimo e prelievo minimo ammontano entrambi a 5€.

Il tempo di accredito dipende dallo strumento che hai scelto di utilizzare, e può richiedere da 2 a 10 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.7/5

3. Bwin: miglior sito di scommesse sportive in Italia per live streaming

Pro:

Licenza ADM numero 15026;

Bonus fino a 260€;

Palinsesto da circa 25 sport;

Rimborsi F1 e MotoGP;

Multiple maggiorate;

Live streaming presente.

Contro:

Scelta di colori da rivedere;

Niente scommesse ippica.

Lo sai già, al terzo posto c’è Bwin, un grande sito scommesse online lanciato nel 1997 in Austria.

È un sito scommesse molto famoso, perché è molto attivo nelle sponsorizzazioni in ambito sportivo, ma anche per la sua grande competenza.

Come detto, si fa notare per un bonus davvero duraturo, così da darti benefici per un lungo periodo.

Catalogo scommesse online: 4.9/5

Se accederai alla pagina del palinsesto scommesse di Bwin, potrai notare circa 25 discipline, su cui piazzare scommesse sportive.

Troverai tante discipline molto seguite in Italia, come il calcio, il basket, il tennis e l’hockey su ghiaccio. Non solo, potrai divertirti anche con discipline meno note, e sperimentare le scommesse Nascar, snooker, darts e tante altre.

Potrai quindi giocare su campionati, leghe e manifestazioni molto importanti, come la Champions League, la NBA ed i tornei del Grande Slam.

Ma sono presenti anche campionati di bassa lega, come il campionato di calcio della Malesia e della Repubblica Dominicana e di calcio femminile della Giordania.

A livello di mercati, poi, possiamo andare a guardare una partita dei maggiori campionati di calcio. Ebbene, su un singolo match hai la possibilità di piazzare scommesse su circa 200 esiti differenti.

Buona anche la sezione di scommesse live, in cui potrai trovare tutto il palinsesto disponibile pre-match. Potrai così giocare su eventi già iniziati, e, con un po’ di fortuna, anche assistere alla partita.

Grazie al live streaming di Bwin, infatti, potrai assistere agli eventi di alcuni sport presenti nel catalogo, ma non la Serie A.

Bonus di benvenuto scommesse: 4.9/5

Creando un conto di gioco sul bookmaker Bwin, potrai accedere ad un bonus di benvenuto molto interessante.

Nello specifico, puoi ottenere:

10€, quando effettui la prima scommessa su quota minima di 2.00;

Fino a 100€, ovvero il 50% delle multiple piazzate nei primi 7 giorni;

10€ a settimana, per 15 settimane, al raggiungimento di determinati volumi di scommessa.

In totale potrai avere fino a 260€.

Questa promo ha un requisito di puntata di 3x. Le quote settimanali possono essere sbloccate se giochi almeno 50€ su quote di almeno 1.50.

Altre promozioni sportive: 4.8/5

Bwin, oltre al bonus di benvenuto, mette a disposizione anche altre promo molto interessanti.

Primo fra tutte è indubbiamente il bonus multiple, immancabile in un ottimo sito di scommesse online. Se piazzi una schedina da almeno 3 eventi con quote minime di 1.25, avrai un moltiplicatore bonus.

Quest’ultimo incrementa per ogni ulteriore selezione, e può arrivare fino al 125%.

Buona anche la scelta di quote maggiorate, che ti permettono di beneficiare di quote ben più alte della norma, su particolari eventi o mercati. Il sito scommesse, inoltre, ti propone anche le cosiddette “multiple maggiorate”, delle multiple che coinvolgono le gare con quote maggiorate.

Queste multiple ricevono di default un 30% in più.

Metodi di pagamento: 4.9/5

Se vuoi movimentare il tuo conto di gioco, puoi scegliere tra:

Carte di credito Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill

ePay, PaySafeCard

Bonifici

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Potrai depositare e prelevare un minimo di 10€.

L’accredito dei prelievi prenderà fino a 3 giorni lavorativi, a seconda della metodologia selezionata.

Voto finale: 4.9/5

4. William Hill: miglior sito di scommesse online per catologo

Pro:

Bonus benvenuto scommesse fino a 125€;

Oltre 20 discipline sportive;

Promo Multiple Gold;

Live streaming presente;

Licenza ADM numero 15038.

Contro:

Tanto calcio, ma poca Serie B;

No scommesse ippiche.

Sul terzo gradino del podio abbiamo messo William Hill, uno dei migliori bookmakers più noti nel panorama.

Nacque in Inghilterra nel 1934, e ha rapidamente conquistato il favore degli scommettitori grazie a grande competenza ed esperienza.

Il suo bouquet odierno è molto profondo, ed è ciò che lo porta in questa posizione.

Catalogo scommesse online: 5/5

Nella sezione dedicata alle scommesse online potrai trovare una lista molto lunga di discipline su cui piazzare giocate.

Il palinsesto parte, come al solito, con le discipline più seguite nel mercato italiano, ovvero il calcio, il basket ed il tennis. Tali sport sono anche quelli con l’offerta di campionati più profonda, e questo non sorprende, vista l’attenzione generata.

Accanto a questi, però, potrai trovare anche scommesse su sport come badminton, tennis tavolo e beach volley. Si tratta pur sempre di discipline olimpiche, ma non ricevono grande attenzione in Italia.

A livello di profondità abbiamo già detto, calcio, basket e tennis hanno l’offerta migliore. Il calcio, in particolare, dispone di uno sterminato numero di tornei, con l’unico neo di non emettere quote sulla Serie B.

Le scommesse live ricevono la giusta attenzione, poi, anche se il link di accesso va cercato bene (si trova in cima alla colonna sinistra).

Potrai trovare molti sport live, e filtrarli grazie alla barra in alto. Da questa pagina si accede anche al live streaming, che ti permette di assistere agli eventi sportivi in diretta TV, ma non alla Serie A.

Bonus di benvenuto scommesse: 4.8/5

Se volessi registrarti a William Hill, potrai beneficiare di un bonus di benvenuto interessante, diviso in 3 porzioni, ovvero:

5€ senza deposito alla verifica della tua identità;

20€ in Game Bonus, dopo il primo spin su alcuni giochi selezionati;

Il 100% del tuo primo deposito, fino a 100€ in 4 settimane.

Per ottenere le parti settimanali, dovrai raggiungere un requisito di puntata di 1x ogni settimana. Poi, potrai prelevare il bonus in seguito al soddisfacimento di un ulteriore rollover di 1x.

Altre promozioni sportive: 4.7/5

Anche questo operatore, al pari di altri top siti scommesse sportive, presenta una buona offerta di quote maggiorate. Ti basterà cercare l’iconcina gialla con una freccia verso l’alto.

Per le tue multiple, poi, c’è il classico bonus multipla, che ti concede un 3% progressivo di vincita potenziale ad ogni selezione che aggiungi, fino al 60,47% in più. Non dovrai far altro che piazzare una multipla da almeno 5 eventi, con quote minime di 1.25.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Se vuoi effettuare un deposito, o richiedere un prelievo, potrai usufruire di:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, Diners Club

PayPal, Skrill, Neteller

ePay, Paysafecard

Bonifico

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare un minimo di 5€.

L’accredito avverrà in 1-5 giorni lavorativi, a seconda dello strumento utilizzato.

Voto finale: 4.8/5

5. NetBet: Promo aggiuntive al top tra i migliori siti scommesse online

Pro:

Bonus multipla da 130%;

Licenza ADM numero 15015;

Ottima piattaforma scommesse live;

Più di 20 anni nel mercato italiano;

Promo settimanali Serie A e NBA.

Contro:

Non offre scommesse virtuali;

No betting exchange.

Per il posizionamento finale della top 5 abbiamo selezionato NetBet, un operatore che, come dice il nome, è nato per altro, ovvero per il casinò online.

È entrato nel nostro mercato molto tempo fa, come testimoniato dal numero della licenza ADM (15015, come detto, partono da 15001).

Entra in classifica, però, per via di una selezione di promo aggiuntive ottima.

Catalogo scommesse online: 4.7/5

Nel bouquet di NetBet ci sono molti sport. Le discipline sono 25. Si tratta di un numero alto, anche se nel mondo delle scommesse si è visto anche di meglio.

Come altri siti scommesse sportive online potrai trovare discipline come calcio, basket e tennis, discipline che interessano la maggior parte degli utenti in Italia.

Ma NetBet non si limita a questo e ti mette a disposizione anche eventi di hockey su ghiaccio, pallamano, pallanuoto, ciclismo, calcio a 5, e freccette.

Per quel che riguarda i campionati, però, l’offerta è abbastanza profonda, con più di 60 campionati nazionali, almeno nel calcio. Si va da Champions League, Serie A, Premier League a tornei come il campionato thailandese o quello dell’Oman.

Per quanto concerne i mercati, poi, abbiamo visto che può piazzare una scommessa su circa 700 esiti differenti. Si tratta di un buon numero sicuramente.

Nella pagina di scommesse live, accessibile dalla colonna di sinistra, alla dicitura “live betting”, potrai vedere tutte le partite in corso di svolgimento al momento e scommettere su quella che ti interessa, se vuoi farlo.

Potrai anche vedere eventi in live streaming, ma non la Serie A.

Offre anche uno dei migliori casino online.

Bonus benvenuto scommesse: 4.8/5

Se i bonus cashback ti interessano vedere, il bonus di benvenuto NetBet ti soddisferà sicuramente.

Il bonus di benvenuto corrisponde al 50% del tuo primo deposito, fino a un massimo di 50€ sulla prima ricarica. Non serve un codice promo.

Va notato che i termini e le condizioni sono piuttosto flessibili, con un requisito di rollover di 3x da soddisfare entro 30 giorni.

Altre promozioni sportive: 4.8/5

Sebbene le offerte alternative per scommettere online siano poche, il bonus multipla è tra i migliori del lotto.

Si tratta di un bonus sulle schedine da almeno 5 eventi, con quota minima di 1.20. Potrai avere un moltiplicatore aggiuntivo sulla vincita potenziale fino al 130%.

Infatti, come già detto, ciò che ci colpisce sono le promozioni alternative di Netbet, che offrono vantaggi significativi settimanalmente.

Durante le settimane delle partite dei gironi di Serie A, puoi ottenere 5€. Sono disponibili anche promozioni per la NBA, promo marcatore, opzioni di cash out, quote maggiorate e altre ancora.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per depositi e prelievi su NetBet, puoi optare per:

Visa, Mastercard, Postepay

PaySafeCard

Bonifici bancari

PayPal, Skrill, Neteller

Il minimo depositabile è 5€, ma il prelievo minimo ammonta a 10€.

Il tempo di accredito di questo bookmaker va da 2 a 3 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.6/5

Come abbiamo scelto il miglior sito per scommesse sportive

Catalogo scommesse

I palinsesti dei siti scommesse AAMS (e i casinò non AAMS) sono i cardini degli stessi, perciò il nostro primo criterio è stato proprio questo.

Abbiamo verificato la completezza, la varietà e la profondità degli stessi, cercando un compromesso tra numero di sport, di campionati ed il livello delle quote.

Bonus di benvenuto scommesse

Per potersi accaparrare un numero crescente di utenti, i siti scommesse sono soliti offrire bonus sempre più ricchi. Per questo abbiamo cercato i siti scommesse che offrono i bonus più vantaggio, facili da utilizzare e termini e condizioni eque.

Anche le ulteriori offerte dei migliori siti scommesse online devono essere buone, e anche se non numerose deve esserci almeno un bonus multiple o simili.

Metodi di pagamento per scommettere online in Italia

Se vuoi piazzare scommesse, dovrai ricaricare il tuo conto gioco. Per farlo, c’è bisogno che tu disponga degli strumenti giusti per movimentare il conto stesso.

Siccome gli utenti sono tanti, c’è bisogno che i metodi di pagamento siano numerosi, per andare incontro alle esigenze del più alto numero di giocatori possibile.

Altri criteri scommesse sportive online

Non ci siamo limitati alle categorie di cui sopra, per valutare i migliori siti scommesse in Italia.

Elementi come la sicurezza del sito, il possesso di una licenza ADM, l’interfaccia della piattaforma, i browser su cui funziona bene, e tutte queste caratteristiche “di contorno”, che migliorano la user experience.

Come mai Snai è il primo tra i migliori siti per scommesse online?

Al primo posto in lista, come ormai è chiaro, abbiamo posto Snai.

Vediamo perché abbiamo compiuto questa scelta:

Il welcome bonus propone fino a 300€, raggiungibili nell’arco di 15 settimane;

La sicurezza del sito è garantita da un certificato di crittografia TLS 1.3, uno dei più moderni;

è garantita da un certificato di crittografia TLS 1.3, uno dei più moderni; Il catalogo è uno dei migliori, e ti dà la possibilità di giocare su circa 25 discipline sportive differenti;

sportive differenti; La reputazione di questo bookmaker è molto alta, frutto di sponsorizzazioni ad esempio del Milan e del Real Madrid.

Perché iscriversi ad uno dei nostri migliori siti per scommesse sportive?

Sei deciso a scommettere su eventi sportivi? Non c’è miglior cosa che tu possa fare che iscriverti ad uno dei siti scommesse che ti abbiamo segnalato.

Vediamo le motivazioni:

Offrono ricchissimi e molto vantaggiosi bonus di benvenuto, a differenza delle sale scommesse fisiche;

di benvenuto, a differenza delle sale scommesse fisiche; Mettono a disposizione dei palinsesti molto importanti , variegati e profondi, con tanti mercati interessanti;

, variegati e profondi, con tanti mercati interessanti; Anche se i migliori casinò non AAMS possono andare bene, tutti hanno una licenza ADM , cosa che li rende siti scommesse legali, regolari ed affidabili;

, cosa che li rende siti scommesse legali, regolari ed affidabili; I servizi di assistenza clienti sono efficienti e sempre sul pezzo;

sono efficienti e sempre sul pezzo; La sicurezza è uno dei loro punti forti, dato che rispettano tutti gli standard necessari per garantire privacy e trasparenza.

I bonus dei migliori siti scommesse italiani

Bonus di Benvenuto : Offerto ai nuovi utenti, spesso una percentuale sul primo deposito come l’offerta del 50% fino a 300€ di Snai.

: Offerto ai nuovi utenti, spesso una percentuale sul primo deposito come l’offerta del 50% fino a 300€ di Snai. Bonus Senza Deposito : Piccole somme o scommesse gratuite senza necessità di deposito iniziale.

: Piccole somme o scommesse gratuite senza necessità di deposito iniziale. Bonus di Ricarica : Bonus offerti su depositi successivi al primo.

: Bonus offerti su depositi successivi al primo. Bonus Scommesse Gratuite : Crediti o token per piazzare scommesse senza utilizzare denaro reale.

: Crediti o token per piazzare scommesse senza utilizzare denaro reale. Bonus Cashback : Rimborso di una percentuale delle perdite subite in un determinato periodo.

: Rimborso di una percentuale delle perdite subite in un determinato periodo. Bonus Multipla : Bonus per scommesse multiple con un certo numero di eventi, come la promozione multipla di 888 Sport.

: Bonus per scommesse multiple con un certo numero di eventi, come la promozione multipla di 888 Sport. Bonus Fedeltà o VIP : Premi e promozioni speciali per utenti frequenti o membri VIP. Bonus di Riferimento : Bonus ottenuto invitando amici a registrarsi e depositare.

: Premi e promozioni speciali per utenti frequenti o membri VIP. : Bonus ottenuto invitando amici a registrarsi e depositare. Promozioni Stagionali o Eventi Speciali: Bonus legati a eventi sportivi specifici o festività.

Migliori siti scommesse online e i metodi di pagamento

Ecco un elenco di metodi di pagamento comunemente utilizzati per scommettere online su eventi sportivi in Italia:

Carte di Credito/Debito : Visa, MasterCard, Maestro.

: Visa, MasterCard, Maestro. Portafogli Elettronici (eWallets) : PayPal, Skrill, Neteller.

: PayPal, Skrill, Neteller. Bonifici Bancari : Trasferimenti diretti dal proprio conto bancario.

: Trasferimenti diretti dal proprio conto bancario. Carte Prepagate : Paysafecard, Postepay.

: Paysafecard, Postepay. Criptovalute : I casino crypto accettano Bitcoin, Ethereum, Litecoin etc.

: I casino crypto accettano Bitcoin, Ethereum, Litecoin etc. Sistemi di Pagamento Online : Trustly, Sofort, Giropay.

: Trustly, Sofort, Giropay. App di Pagamento Mobile : Apple Pay, Google Pay.

: Apple Pay, Google Pay. Voucher e Buoni: Voucher online specifici per scommesse.

Comparazione 5 top bookmakers

Snai Scommesse: bonus di benvenuto a 300€ per le scommesse online, all’interno di un pacchetto da 600€ incluso 300€ per il casino online. Oltre 25 discipline sportive in catalogo, e più di 1000 mercati per le più importanti partite di calcio.

Gioco Digitale: pacchetto iniziale che offre un cashback fino a 5€ in bonus scommesse. Palinsesto da circa 20 discipline e 100 mercati per ogni partita. Ottime quote. Fantastiche promo secondarie.

Bwin: bonus di benvenuto su 15 settimane, fino a 260€. Circa 25 sport su cui piazzare scommesse; più di 700 mercati su una singola partita dei maggiori campionati di calcio.

William Hill: welcome bonus, 100% del primo deposito fino a 100€ + 5€ alla verifica del conto di gioco + 20€ in Game Bonus. Ottimo palinsesto per le scommesse sportive, più di 700 mercati. Buon servizio clienti.

NetBet: welcome bonus sotto forma di cashback sulla prima scommessa, fino a 25€. A determinate condizioni, anche 1 mese gratis di DAZN. Bouquet con meno di 15 discipline sportive, ma circa 700 mercati.

Creare un conto sui siti di scommesse sportive AAMS

Se sei intenzionato a divertirti con i migliori siti scommesse, il primo passo è la creazione di un conto di gioco.

Ti lasciamo una breve guida step by step che ti aiuterà in questo semplice processo, abbiamo seguito il procedimento di Snai, il nostro miglior sito di scommesse online.

Primo Step: accedere al sito scommesse scelto

Entra sul sito di Snai Scommesse;

Scrivi la tua mail, cellulare, ed inventa un username;

Clicca su “Avanti”;

Secondo Step: Inserire i dati personali richiesti

Digita nome, cognome data e luogo di nascita;

Modifica o conferma il codice fiscale generato;

Immetti il tuo numero di telefono ed il codice OTP ricevuto per SMS;

Inserisci la tua residenza ed i dettagli di un documento d’identità;

Informati su privacy, contratto di gioco e termini e condizioni generali.

Terzo Step: Conferme e primo versamento

Clicca su “Registra il mio conto”;

Conferma la tua mail ed effettua il login;

Vai al portale dei pagamenti ed effettua il tuo primo deposito;

Comincia a divertirti con le scommesse sportive!

Scommettere online è sicuro?

Scommettere online in Italia può essere sicuro seguendo alcune linee guida fondamentali e optando per siti di scommesse affidabili.

Ecco come garantire una scommessa online sicura:

Scegliere i siti di scommesse affidabili: Registrati sui migliori siti scommesse come Snai Scommesse, verificando recensioni, licenze e regolamentazioni da autorità competenti nel settore delle scommesse.

Registrati sui migliori siti scommesse come Snai Scommesse, verificando recensioni, licenze e regolamentazioni da autorità competenti nel settore delle scommesse. Utilizzare strumenti di gioco responsabile : Approfitta degli strumenti offerti dai siti scommesse, come limiti di deposito e opzioni di autoesclusione, per mantenere il controllo sul gioco.

: Approfitta degli strumenti offerti dai siti scommesse, come limiti di deposito e opzioni di autoesclusione, per mantenere il controllo sul gioco. Limitare il budget di scommessa : Stabilisci un budget per le tue scommesse e rispettalo, evitando di scommettere somme che non puoi permetterti di perdere.

: Stabilisci un budget per le tue scommesse e rispettalo, evitando di scommettere somme che non puoi permetterti di perdere. Proteggere le informazioni personali : Fornisci dati personali solo a siti scommesse che garantiscono una crittografia adeguata per la sicurezza dei clienti.

: Fornisci dati personali solo a siti scommesse che garantiscono una crittografia adeguata per la sicurezza dei clienti. Utilizzare password sicure : Opta per password complesse, includendo varie tipologie di caratteri, e non divulgarle a terzi.

: Opta per password complesse, includendo varie tipologie di caratteri, e non divulgarle a terzi. Conoscere le regole: Prima di scommettere, assicurati di comprendere le regole e le probabilità del gioco o dello sport scelto.

I sistemi di sicurezza usati dai bookmaker italiani

I siti di scommesse sportive online (ed anche i siti slot migliori) implementano sistemi di sicurezza avanzati per proteggere i dati e le transazioni degli utenti.

Utilizzano la crittografia SSL (Secure Socket Layer) per garantire che tutte le informazioni trasmesse tra l’utente e il sito siano criptate e protette da accessi non autorizzati.

Inoltre, i siti scommesse utilizzano firewall robusti e sistemi di prevenzione delle intrusioni per difendersi da attacchi esterni. Questi siti seguono rigorosi protocolli di verifica dell’identità (KYC, Know Your Customer) per prevenire frodi e attività illecite.

La maggior parte dei migliori bookmaker online è regolamentata da autorità di gioco affidabili che assicurano il rispetto di standard elevati in termini di equità e sicurezza.

Infine, offrono strumenti di gioco responsabile per aiutare gli utenti a gestire le proprie scommesse in modo sicuro e controllato, contribuendo a prevenire il gioco d’azzardo problematico.

Come capire se un sito di scommesse sportive è sicuro

Per verificare la legittimità di un sito di scommesse sportive, controlla se possiede una licenza rilasciata da un’autorità competente come l’AAMS in Italia.

Siti come Snai e William Hill sono noti per la loro affidabilità e trasparenza, essendo regolati e continuamente ispezionati da autorità di regolamentazione, garantendo standard elevati di equità e sicurezza.

Quale bookmaker online paga di più?

Bookmaker come William Hill sono rinomati per le loro quote competitive e i generosi payout. Snai, d’altro canto, offre bonus e promozioni che possono aumentare le vincite.

Entrambi garantiscono un ritorno economico elevato sui mercati più popolari, rendendoli attrattivi per gli scommettitori esperti e i principianti.

FAQ sui migliori siti scommesse e top bookmakers

Qual è il miglior sito scommesse sportive in Italia?

Il miglior bookmaker online in Italia è Snai, conosciuto a livello mondiale per la sua ampia offerta di scommesse, elevata sicurezza, e app mobile efficiente e user-friendly.

È legale scommettere soldi veri sui siti di scommesse sportive in Italia?

Sì, è legale scommettere soldi veri sui siti di scommesse sportive in Italia basta che i siti abbiano la licenza ADM.

È possibile scommettere su eventi sportivi dal vivo nei siti scommesse online?

Sì, è possibile scommettere su eventi sportivi dal vivo nei siti di scommesse online utilizzando sia le app che i siti web.

Quale sito scommesse online offre il miglior bonus di deposito per i giocatori italiani?

Il bookmaker online che offre il miglior bonus di deposito per i giocatori italiani varia, però secondo noi è il bonus di 300€ di Snai.

Quale bookmaker online italiano ha la migliore app mobile?

Il bookmaker online italiano con la migliore app mobile è soggettivo e dipende dalle recensioni, però secondo noi è la app di William Hill.

Quale sito di scommesse online effettua i pagamenti più rapidi?

Il sito di scommesse online che effettua i pagamenti più rapidi varia in base al metodo di pagamento, però in genere i prelievi più rapidi vengono effettuati da Snai.

Quali sono i siti scommesse online più sicuri?

La sicurezza nei siti di scommesse online varia in base alla regione e alle normative locali. In Italia, alcuni dei marchi più affidabili e sicuri nel settore delle scommesse sportive online includono Snai e Gioco Digitale, noti per la loro affidabilità e sicurezza.

Come scommettere online tramite smartphone in Italia?

Scommettere online tramite smartphone è estremamente pratico, grazie alle applicazioni mobili e ai siti web adattati ai dispositivi mobili offerti dai bookmaker. È sufficiente selezionare un bookmaker di fiducia come Bwin e scaricare la loro app dall’App Store o Google Play.

Ecco la conclusione della nostra guida ai top siti di scommesse sportive in Italia.

Abbiamo esaminato cinque piattaforme attive nel mercato italiano, valutandole per caratteristiche chiave.

Il migliore, secondo noi, è Snai Scommesse, che offre un bonus vantaggioso e una delle migliori selezioni di eventi disponibili.

Gli altri siti scommesse on demand, tuttavia, presentano anche loro vantaggi unici, quindi vale la pena tenerli in considerazione.

Ricorda di giocare responsabilmente e di non scommettere mai oltre i tuoi mezzi.

Così facendo, le scommesse resteranno sempre un piacere!