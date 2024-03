Siti scommesse non AAMS sicuri: Migliori bookmaker non AAMS in Italia

Ti interessa sapere quali sono i migliori siti scommesse non AAMS?

Sei proprio nel posto giusto allora, buon per te! Nell’articolo qui di seguito analizzeremo e valuteremo diversi bookmakers non AAMS.

A nostro parere, il miglior bookmaker non AAMS è MyStake, il quale offre un bonus di benvenuto davvero succulento, ed un palinsesto molto fornito.

Tieni in considerazione anche gli altri siti di scommesse senza licenza AAMS, perché sono tutti di grande valore, e possono riservarti grandi sorprese.

Senza ulteriore ritardo, tuffiamoci alla scoperta dei migliori siti scommesse non AAMS!

Migliori siti scommesse non AAMS in Italia (2024)

🥇 MyStake: miglior bookmaker non AAMS in assoluto;

🥈 Freshbet: al top per crypto;

🥉 Goldenbet: migliore per scommesse live;

🏆 Jackbit: top per eSports;

🏆 Betonic: palinsesto extralarge;

🏆 Playzilla: design al top;

🏆 Weltbet: bonus di benvenuto elevatissimo;

🏆 Thrillsy: top per scommesse virtuali;

🏆 Sportaza: migliori bonus alternativi;

🏆 Wazamba: migliore assistenza clienti

Ecco la top 10 dei migliori siti scommesse non AAMS, con una caratteristica che li rende unici.

Ora andremo alla scoperta dei primi 5, con delle recensioni più approfondite.

1. MyStake – Miglior bookmaker non AAMS in assoluto

Pro:

Bonus benvenuto fino a 500€;

Palinsesto da oltre 40 discipline;

Molte categorie di eSports;

Quote competitive;

Ottima sezione di scommesse live.

Contro:

Niente live streaming;

Design da migliorare.

Al primo posto, come evidenziato, abbiamo messo MyStake, un sito scommesse non AAMS di proprietà di Santeda International B.V.

Lo abbiamo eletto vincitore della nostra classifica per via di un palinsesto molto ben fornito e profondo, ed un bonus benvenuto abbastanza succulento.

Palinsesto sport: 4.9/5

Nel palinsesto di MyStake sono presenti più di 40 sport. Si tratta di un numero molto elevato, migliore dei top siti scommesse online italiani.

Le offerte più complete e profonde sono ovviamente quelle relative agli sport più seguiti, ovvero il calcio, il basket, il tennis, l’hockey su ghiaccio, il volley ed il baseball.

Nel catalogo, comunque, ci sono anche discipline meno seguite e quelle più impensabili, come lo squash, il lacrosse e l’hurling.

Grande scelta anche per quel che riguarda le scommesse eSports, con ben 8 categorie, tra cui CS:GO, DOTA 2, e League of Legends.

Bonus benvenuto sport: 4.8/5

Tutti coloro che si iscriveranno a MyStake potranno partecipare ad un soddisfacente bonus di benvenuto per le scommesse. Questo mette in campo il 100% del primo deposito fino a 500€.

Tale promozione ha un requisito di puntata di 10x (bonus + deposito), su multiple da almeno 2 eventi, con quota minima di 1.40.

Quote scommesse: 4.8/5

Le quote assegnate ai singoli eventi e mercati sono quanto di più importante per i giocatori, visto che indicano direttamente quanto si può vincere.

Su MyStake notiamo che le quote sono ad un livello abbastanza competitivo. Inoltre, notiamo che le quote sulle scommesse live si aggiornano in tempo reale.

Altri bonus scommesse non AAMS: 4.7/5

Oltre al bonus di benvenuto, potrai optare anche per un bonus ricarica interamente dedicato alle scommesse sportive. Su tutti i depositi, avrai un 35% in più, fino a 125€.

Inoltre, è sempre attiva la promo “3 + 1 Scommesse gratuite”. Se piazzi 3 multiple di seguito (almeno 3 eventi con quote minime di 1.30) da almeno 10€, avrai 1 freebet. Il valore di questa è la media aritmetica delle puntate delle 3 multiple.

Giudizio finale: 4.9/5

>> Richiedi qui il bonus da 500€ (MyStake)

2. Freshbet – Al top per criptovalute tra i siti scommesse non AAMS

Pro:

Bonus di benvenuto da 500€;

Oltre 40 sport;

Bonus 155% fino a 500€ in crypto;

Accetta diverse criptovalute;

Hub per scommesse virtual.

Contro:

Design da rifare;

Live streaming limitato.

Solo medaglia d’argento per Freshbet, uno dei gioielli della corona di Ryker N.V., uno dei gruppi minori del gaming made in Curacao.

Lo abbiamo scelto per il secondo posto per la sua apertura nei confronti dell’avveniristico mondo delle criptovalute, un trend in crescita anche tra gli scommettitori.

Palinsesto sport: 4.8/5

Anche Freshbet propone un catalogo da più di 40 discipline, che si incentra su sport come calcio, basket e tennis, ed anche sui grandi sport americani, come baseball e hockey su ghiaccio.

Avrai modo di puntare su oltre 50 campionati nazionali di calcio, se ti iscriverai a Freshbet, ma anche su sport come il calcio gaelico, floorball ed il football australiano.

Ottima selezione anche in fatto di eSports, con non solo i grandi titoli come CS:GO e LoL, ma anche con Starcraft, Arena of Valor e Valorant.

Bonus benvenuto sport: 4.8/5

Se ti registrerai a Freshbet, potrai accedere ad un bonus di benvenuto solo per le scommesse sportive.

Questo mette a disposizione una maggiorazione del 100% del primo deposito fino a 500€.

Il bonus in questione ha un rollover di 20x (bonus + deposito), che dovrai soddisfare su scommesse multiple da minimo 2 selezione, che abbiamo quote di almeno 1.40.

Quote scommesse: 4.6/5

L’aspetto più importante del palinsesto è senza dubbio quello delle quote. Da questo punto di vista Freshbet si difende molto bene, con un livello di quote abbastanza competitivo.

Nelle scommesse live, invece, le quote seguono in tempo reale gli avvenimenti della partita, andando a modificare in base agli eventi in campo.

Notiamo, infine, l’assenza di quote maggiorate.

Altri bonus scommesse non AAMS: 4.7/5

Abbiamo già evidenziato il bonus crypto del casino crypto, che mette in campo il 155% in più sui depositi effettuati in criptovalute, e ti dà fino ad un massimo di 500€.

Inoltre, anche questo sito scommesse non AAMS propone la promo “3 + 1”, andando a regalarti 1 scommesse gratuita, se piazzi 3 multiple di seguito. Le multiple in questione devono avere un minimo di 3 eventi, quote minime di 1,30, e dovrai piazzarci sopra almeno 10€.

Il valore della freebet è la media aritmetica delle 3 puntate precedenti.

Giudizio finale: 4.8/5

>> Ottieni subito i 500€ di bonus (Freshbet)

3. Goldenbet – Migliore per numero di campionati di calcio tra i siti scommesse non AAMS

Pro:

Welcome bonus 1° deposito 100% fino a 500€;

40+ discipline nel palinsesto;

Bet Builder e Cash Out;

Offerta calcio profondissima;

Buon servizio clienti.

Contro:

Toni molto scuri;

Live chat solo in inglese.

Sull’ultimo gradino del podio abbiamo messo Goldenbet, un altro sito di scommesse online senza licenza AAMS di Santeda International B.V.

Propone un catalogo molto ben fornito, profondo e completo, ed un welcome bonus molto interessante.

Palinsesto sport: 4.9/5

Nel bouquet di sport offerto da Goldenbet trovano posto più di 40 discipline, tra le più amate e seguite al livello internazionale.

Troverai ovviamente il basket, il tennis ed il calcio, di gran lunga le discipline che ricevono la maggior parte dell’attenzione, ma anche tantissimi sport meno seguiti, come le freccette, il badminton ed il calcio a 5.

La grande profondità è testimoniata non solo dagli oltre 65 campionati di calcio presenti, ma anche da un hub eSports molto fornito, in cui sono presenti titoli come CS:GO e Valorant.

Si tratta anche di uno dei migliori siti slot online.

Bonus benvenuto sport: 4.9/5

Registrandoti a Goldenbet potrai accedere ad una promo d i benvenuto molto interessante.

Questa propone una maggiorazione del 100% del tuo primo deposito fino a 500€.

Tale promo ha un rollover basso di 10x (deposito + bonus), che potrai soddisfare piazzando multiple da almeno 3 eventi, con quote minime di 1.40.

Quote scommesse: 4.7/5

Dal punto di vista delle quote, Goldenbet fa meglio di altri siti scommesse non AAMS e anche con licenza ADM. Certo, si può anche trovare di meglio, ma è un’impresa ardua.

Le quote live, tra l’altro, seguono pedissequamente gli avvenimenti nel campo di gioco, per meglio riflettere gli eventuali cambi di probabilità.

Anche per Goldenbet, però, notiamo l’assenza di quote maggiorate, un’aggiunta sempre gustosa per i giocatori.

Altri bonus scommesse non AAMS: 4.7/5

Goldenbet, a differenza degli altri siti scommesse non AAMS (oggi ADM) mette a disposizione degli utenti un servizio di cashout. Quest’ultimo permette di chiudere in anticipo le schedine, realizzando insperate vincite o limitando le perdite.

Inoltre, è disponibile anche un Bet Builder, che ti permetterà di creare tutte le combo personalizzate che vuoi.

Giudizio finale: 4.7/5

>> Sblocca qui i 500€ di bonus (Goldenbet)

4. Jackbit – Miglior sito di scommesse non AAMS (ADM) per gli eSports

Pro:

Catalogo con oltre 45 discipline;

Bonus benvenuto 100% cashback prima scommessa;

Sezione esclusiva per gli eSports;

Bet Builder e Cash Out;

Bet Insurance.

Contro:

Design da migliorare;

Live streaming limitato.

Medaglia di legno per Jackbit, uno dei siti scommesse non AAMS (ADM) gestiti da Ryker N.V., network che torna nella nostra classifica dopo essere stato presente al numero 2.

Abbiamo scelto di parlarne per via del trattamento che fa delle scommesse sugli eSports, dedicandogli una sezione separata.

Palinsesto sport: 4.9/5

Nel catalogo di Jackbit trovano posto più di 45 sport, comprese le scommesse ippiche, corse dei levrieri e le scommesse virtual.

Trovano spazio sia discipline molto note come calcio, tennis e basket, sia sport meno conosciuti, come lo snooker, lo speed way ed il lacrosse.

Discorso a parte per gli eSports, che ricevono anche una sezione separata nel palinsesto, esclusivamente dedicata a loro, così come le scommesse virtuali e quelle sulle corse.

Sono presenti un grande numero di categorie e tornei, non solo nei titoli più conosciuti, come CS:GO e Call of Duty, ma anche per videogames meno giocati, come Valorant, Arena of Valor e Starcraft Broodwar. Chiudono il conto DOTA 2, Starcraft e League of Legends.

Offre anche uno dei migliori casino Bitcoin.

Bonus benvenuto sport: 4.7/5

Il nuovissimo bonus di benvenuto per le scommesse sportive di Jackbit mette sul piatto un cashback sulla prima scommessa che effettui, che deve avere delle caratteristiche precise.

Deve essere, infatti, una multipla da almeno 3 eventi, che abbiano quote minime di 1.40. Se la scommessa è perdente, riceverai il 100% di cashback fino a 100€.

La cifra promozionale ricevuta va utilizzata su scommesse con le stesse caratteristiche della giocata qualificante, e le vincite sono direttamente prelevabili.

Quote scommesse: 4.6/5

Ci sembra che il livello delle quote offerte siano sullo stesso piano di quelle degli altri top siti scommesse non AAMS (ADM) di cui ti stiamo parlando.

C’è da dire che anche per Jackbit le quote live si aggiornano molto velocemente, in modo tale da meglio riflettere gli avvenimenti nel terreno di gioco.

Altri bonus scommesse non AAMS: 4.8/5

Oltre al bonus di benvenuto di cui abbiamo discusso, potrai anche beneficiare del cash out, e rendere le tue schedine in cambio di un importo leggermente diverso, a seconda di cosa avevi puntato.

Potrai raggiungere insperate vittorie, capitalizzando una situazione in bilico, o limitare le perdite.

Inoltre, è attiva anche su Jackbit la promo “3 + 1”. Se piazzi 3 multiple di seguito da almeno 10€ ognuna, con un minimo di 3 eventi ed una quota minima di 1.30, avrai una free bet. Il valore della scommessa gratuita è la media aritmetica delle 3 scommesse precedenti.

Giudizio finale: 4.6/5

>> Prova ora il bonus da 100€ (Jackbit)

5. Betonic – miglior palinsesto tra i bookmakers non AAMS

Pro:

Bonus benvenuto sport 100% fino a 100€;

Oltre 45 discipline;

Circa 100 tornei di calcio;

Buone promo aggiuntive;

Scommesse live approfondite.

Contro:

Niente live streaming;

Colori troppo scuri.

Torna di nuovo un bookmaker non AAMS della famiglia di Santeda International B.V., attivo dal 2014.

Entra nella nostra classifica, al quinto posto, per via di uno dei migliori palinsesti di scommesse sportive nel mondo del gioco d’azzardo online.

Palinsesto sport: 4.9/5

Come detto, il catalogo di sport, campionati, manifestazioni e mercati è davvero di alto livello.

Infatti, potrai scommettere su più di 45 discipline diverse, dalle più note alle più disparate. Oltre ad un’offerta approfondita su calcio, basket, tennis, hockey su ghiaccio e volley, Betonic propone anche quote su tante categorie di eSports.

Infatti, potrai trovare tornei di Call of Duty, DOTA 2, League of Legends, ma anche su videogames sportivi come eSoccer ed NBA eBasketball.

Chiudono il palinsesto discipline come gli scacchi, il rowing, il biathlon ed il salto con gli sci. Discipline sicuramente divertenti ed onorevoli, ma non molto seguite.

Offre anche uno dei migliori casino online.

Bonus benvenuto sport: 4.6/5

A titolo di welcome bonus, questo bookmaker non AAMS propone una promozione molto classica. Infatti, potrai avere il 100% sul tuo primo deposito, fino ad un massimo di 100€.

Tale offerta ha un requisito di puntata di 10x, che potrai completare entro 21 giorni, su quote di almeno 2.00, su NHL ed alcuni mercati della NBA.

Quote scommesse: 4.6/5

Le quote offerte per gli eventi coperti da Betonic ci sembrano leggermente più basse dello standard presente nel mercato del gioco d’azzardo online.

Ad ogni modo, le quote live sono molto dinamiche, e si aggiornano in tempo reale, al fine di rispecchiare in modo esatto le probabilità che via via cambiano durante una qualsiasi partita.

Altri bonus scommesse non AAMS: 4.6/5

Ci sono diverse altre promozioni, per chi volesse iscriversi a Betonic, tra cui un ottimo bonus ricarica.

Per ogni versamento effettuato inserendo un apposito codice promo, riceverai il 50% in più fino a 50€.

Inoltre, coi primi 3 depositi del mese, puoi ricevere fino a 50€ di free bet. Il primo deposito può darti una freebet equivalente al 10%, fino a 10€. Il secondo, ti regala una freebet del 10% fino a 15€. Il terzo, infine, ti fa ottenere una freebet del 10%, fino a 25€.

Giudizio finale: 4.5/5

>> Afferra subito i 100€ di bonus (Betonic)

Criteri di selezione dei top siti scommesse non AAMS (ADM)

Palinsesto scommesse sportive non AAMS

Abbiamo valutato i siti non AAMS per un aspetto che, a nostro avviso, è fondamentale, nonché centro dell’offerta di ciascun bookmaker. Si tratta, ovviamente, del palinsesto di sport disponibili.

Ogni sito propone più di 40 discipline e ciò rende questi siti non AAMS le piattaforme coi palinsesti più importanti sulla scena del gioco d’azzardo online.

Abbiamo valutato, in particolare, la profondità dell’offerta, la varietà di discipline prese in considerazione, e la numerosità dei mercati coperti.

Bonus benvenuto sport

Nella ricerca dei migliori siti non AAMS abbiamo anche considerato una delle più grandi leve per attirare nuovi utenti, ovvero i bonus di benvenuto.

Abbiamo quindi studiato gli importi offerti, i termini e condizioni insite nella promo iniziale, e le modalità attraverso le quali ottenere ed utilizzare le cifre promozionali.

Abbiamo dato priorità a quei siti non AAMS che propongono cifre più alte, favorendo poi quelli con i termini e condizioni meno stringenti.

Quote scommesse

Un altro grande tema, quando parliamo dei siti non AAMS, ma anche dei siti con licenza ADM, è quello delle quote offerte. Una quota, infatti, indica direttamente quanto è possibile vincere, e dipende dal margine trattenuto dal sito di scommesse online.

C’è da dire che la differenziazione è davvero minima, perché i siti non AAMS fanno tutti uso di modelli statistici e calcolatori automatici, quindi i processi di formazione delle quote sono simili.

Altri bonus sccommesse non AAMS (ADM)

Questo criterio di selezione si riferisce al post iscrizione, e riguarda le offerte per chi è diventato utente della singola piattaforma.

Anche in questo caso abbiamo valutato gli importi offerti, i termini e condizioni insite nelle promozioni e le modalità di utilizzo.

Perché MyStake è il top tra i migliori siti non AAMS?

Come evidenziato, al primo posto tra i migliori bookmakers non AAMS abbiamo messo MyStake.

È lecito chiedersi il perché, e qui di seguito troverai le motivazioni:

Propone un apprezzabile bonus di benvenuto, che prevede il 100% in più sul tuo primo deposito fino a 500€;

Mette a disposizione un palinsesto molto fornito, composto da oltre 40 discipline sportive tra le più importanti al mondo;

Offre delle quote molto competitive, con payout molto elevati in determinati mercati di scommessa;

Sulla sicurezza non scherza, avendo una connessione sicura, crittografata con protocollo TLS 1.3, e certificata da Cloudflare Inc;

Ha un servizio di assistenza clienti molto attivo, dotato di diversi canali di comunicazione, tra cui una live chat.

Perché iscriversi ad uno di questi siti non AAMS?

Se hai deciso di scommettere su uno dei migliori siti scommesse senza licenza AAMS (ADM), non c’è cosa migliore che tu possa fare che iscriverti ad uno dei citati siti non AAMS.

Ecco perché:

Abbiamo selezionato solo il meglio per te, escludendo piattaforme che non fanno abbastanza sulla sicurezza e sull’affidabilità;

Propongono tutti dei bonus di benvenuto importanti, certamente più elevati dei bonus dei siti con licenza ADM;

Hanno cataloghi extra large, con oltre 40 discipline sportive, molto più forniti dei siti ADM;

Le loro quote sono più elevate della media presente nel mercato, perché godono di una tassazione agevolata, e non hanno bisogno di rivalersi sui clienti;

Sono comunque piattaforme affidabili, in quanto posseggono una qualche licenza ufficiale, che sia della Malta Gaming Authority o di Curacao, e ne sono sottoposti ai relativi controlli.

Si trattano anche dei migliori siti slot – ottimi per giocare anche senza le scommesse online.

FAQ sui migliori siti non AAMS

Quali sono i migliori siti non AAMS in Italia?

I migliori siti non AAMS (ADM) in Italia sono MyStake, Freshbet, Goldenbet, Jackbit e Betonic.

Fossimo in te, daremmo un’occhiata anche a Playzilla, Weltbet, Thrillsy, Sportaza e Wazamba.

Cos’è un sito scommesse non AAMS?

Un sito scommesse non AAMS è un sito di scommesse che non ha, per scelta volontaria, una licenza ADM.

Comunque sia, i bookmakers non AAMS hanno una qualche tipo di licenza, o quella della Malta Gaming Authority, o quella di Curacao, piccola isola delle Antille Olandesi.

Cosa succede se si gioca su siti non AAMS?

Se si gioca su siti non AAMS non succede nulla di particolare basta che il sito abbia una licenza riconosciuta a livello internazionale – tipo Malta o Curacao.

Come mai queste piattaforme non hanno una licenza ADM?

Queste piattaforme non hanno una licenza ADM per vari motivi. Alcune hanno scelto, semplicemente, di pagare le loro tasse in un altro Paese.

Altre piattaforme, invece, non sono grandi abbastanza da sostenere i costi che comporta l’ottenimento di una licenza ADM.

Chi rilascia le licenze dei siti non AAMS?

Le licenze dei siti non AAMS sono rilasciate da una vasta gamma di enti internazionali. Le licenze più gettonate sono quelle della Malta Gaming Authority, di Curacao e dell’Isola di Man.

Questi enti, ad ogni modo, effettuano dei controlli su solidità, affidabilità e trasparenza delle piattaforme che richiedono loro una licenza per offrire gioco d’azzardo online.

Confronto tra i 5 top bookmakers non AAMS

MyStake: miglior sito scommesse non AAMS in assoluto. Propone un bonus benvenuto del 100% sul primo deposito, fino a 500€. Mette a disposizione dei giocatori un variegato e completo palinsesto da più di 40 sport, compreso un fornito hub di eSports. Ha anche un’ottima selezione di scommesse sportive, e quote competitive.

Freshbet: sito scommesse sportive non AAMS al top per gli amanti delle criptovalute. Propone un bonus di benvenuto del 100% sul tuo primo deposito, fino ad un massimo di 500€. Inoltre, riesce ad offrire anche una promo crypto del 155% fino a 500€ per chi deposita in crypto. Nel palinsesto troverai più di 40 discipline e uno dei top casino non AAMS.

Goldenbet: miglior bookmaker non AAMS per campionati di calcio coperti. Sono infatti oltre 65 i campionati di calcio su cui puoi puntare, all’interno di un bouquet da più di 40 discipline sportive. Il bonus di benvenuto mette a disposizione dei nuovi iscritti una maggiorazione del 100% del primo deposito, fino ad un massimo di 500€.

Jackbit: sito di scommesse non AAMS al top per le scommesse sugli eSports, con quasi 10 categorie di gioco. Nel palinsesto troverai più di 45 discipline sportive, tra le più importanti al mondo. Il welcome bonus offre un bonus cashback 100% sulla prima scommessa qualificante, fino ad un massimo di 100€.

Betonic: bookmaker non AAMS con il migliore palinsesto nel mercato. Infatti, propone un bouquet da più di 45 sport, e con oltre 100 campionati di calcio su cui puntare. Il bonus di benvenuto mette sul piatto il 100% del tuo primo deposito, fino ad un massimo di 100€.

Cosa sono i siti di scommesse non AAMS?

Tra i siti di scommesse non AAMS rientrano tutti quei siti di scommesse che non hanno una licenza della Agenzia Dogane e Monopoli (ADM, ex AAMS).

Tali siti di scommessa accettano giocatori italiani, pur non potendo, in teoria, operare nel mercato italiano. Ciò li rende siti di scommesse non soggetti alle leggi italiane.

Possiamo, però, delineare i vantaggi e gli svantaggi del gioco d’azzardo online nei siti di scommesse sportive senza licenza ADM (ex AAMS).

Vantaggi dei siti non AAMS

Anonimato : non sono tenuti a verificare la tua identità, per cui puoi giocare nel più pieno anonimato e nel rispetto della privacy e della sicurezza;

: non sono tenuti a verificare la tua identità, per cui puoi giocare nel più pieno anonimato e nel rispetto della privacy e della sicurezza; Niente limiti di gioco : non ci sono limiti di gioco, né in un senso né nell’altro. Ciò significa che puoi depositare quanto e come vuoi, prelevare quanto vuoi, puntare quanto vuoi, ed i prelievi sono rapidissimi;

: non ci sono limiti di gioco, né in un senso né nell’altro. Ciò significa che puoi depositare quanto e come vuoi, prelevare quanto vuoi, puntare quanto vuoi, ed i prelievi sono rapidissimi; Palinsesti più forniti : per quel che riguarda i siti di scommesse AAMS, gli sport che possono coprire sono imposti dalla legge italiana. Non avendo questi limiti, i casino non AAMS possono offrire palinsesti extralarge;

: per quel che riguarda i siti di scommesse AAMS, gli sport che possono coprire sono imposti dalla legge italiana. Non avendo questi limiti, i casino non AAMS possono offrire palinsesti extralarge; Bonus più generosi: anche i bonus sono soggetti a limiti legali, per cui, come per i palinsesti, anche in questo caso i siti scommesse non AAMS hanno le mani più libere.

Svantaggi dei siti non AAMS

Nessuna garanzia per il giocatore : parliamoci chiaro, alcuni possono non rispettare la legge, per cui non sono tenuti a fornire tutti quei limiti a garanzia del giocatore;

: parliamoci chiaro, alcuni possono non rispettare la legge, per cui non sono tenuti a fornire tutti quei limiti a garanzia del giocatore; Rischio di chiusura: potrebbero essere resi inaccessibili direttamente dalla Guardia di Finanza. In questo caso però, basta accedere a questi siti tramite VPN.

Registrazione nei migliori siti scommesse non AAMS

Qualora, a questo punto, volessi iniziare ad effettuare gioco d’azzardo su uno dei bookmakers non AAMS di cui ti abbiamo parlato, il primo passo è la registrazione.

Il procedimento non è particolarmente difficile, e richiederà circa 1 minuto.

Abbiamo dunque preparato per te una guida, che prenderà spunto dal processo di registrazione di MyStake, il primo bookmaker senza licenza ADM (ex AAMS) della nostra lista.

Step 1 – Entrare nel portale del bookmaker non AAMS

Accedi alla home page di MyStake;

Fai click sul tasto rosso in alto a destra “Registrazione”.

Step 2 – Dettagli anagrafici

Inserisci il tuo nome;

Scrivi il tuo cognome;

Immetti il tuo indirizzo email;

Seleziona Paese e valuta;

Crea un nome utente ed una password;

Informati sul trattamento della privacy, e sui termini e condizioni generali del sito;

Se sei d’accordo, conferma di avere più di 18 anni ed accettare le condizioni;

Clicca sul grande tasto rosso con su scritto “Registrazione”.

Step 3 – Conferma, login e deposito

Attendi la mail di conferma e torna sul sito del bookmaker non AAMS;

Effettua il login per la prima volta;

Vai all’area dei pagamenti e concludi positivamente un primo deposito;

Ottieni il bonus e comincia a puntare!

Giocare in sicurezza nei siti di scommesse non AAMS

Eccoci alla fine della nostra guida ai migliori bookmakers non AAMS.

Abbiamo analizzato e studiato diversi tipi di piattaforme, ed abbiamo composto una classifica. L’elenco vede al primo posto MyStake, un sito di scommesse sportive senza licenza AAMS.

Quest’ultimo propone un gran bel bonus di benvenuto, ed un palinsesto molto ben costruito, ma non è l’unico della nostra lista. Tutti gli altri siti scommesse di cui ti abbiamo parlato hanno un ché da offrire.

Ci raccomandiamo, da ultimo, di giocare in sicurezza ed in modo responsabile, perché il gioco d’azzardo è un divertimento e tale deve rimanere.

Buon Divertimento!