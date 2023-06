I migliori casinò online sicuri italiani: Top siti casino online per varietà di giochi e bonus

Che nel mondo del digitale trovare i migliori casinò online italiani perfetti sia complicato, lo sappiamo tutti.

Tuttavia, tra le tante variabili a disposizione, è importante capire quale top casino online italiano ha più valore per noi e quale può permetterci di avere un’esperienza più divertente.

Siamo qui per condividere quelli che sono i migliori casinò online sicuri, e allo stesso tempo offrire anche qualche buono spunto per provare un portale piuttosto che un altro.

Jackpot City, per noi, è il migliore casino online però vediamo ora gli altri in dettaglio!

Migliori casinò italiani online

Jackpot City – Il migliore casino online

NetBet – Il miglior palinsesto di giochi casinò

Bwin – Puntate minimi molto basse

PokerStars – Alto numero di slot machine

888 Casino – Vasta offerta di giochi da casinò

Eurobet Casino – Il migliore bonus di benvenuto

Gioco Digitale – Giochi casino in alta definizione

Leo Vegas – Le migliora varietà a tutto tondo

1. Jackpot City – Miglior Casinò Online Italiano AAMS

Casinò attivo dal 1998

Palinsesto in crescita

Solo software provider di qualità

Fino a 1.200€ di bonus di benvenuto

Jackpot City è un nome che potrebbe non suonare familiare ai giocatori in Italia, dato che è entrato nel nostro mercato solo nel 2022.

Eppure, a conti fatti, è uno dei migliori casinò online AAMS attualmente sulla scena nel mercato italiano, per noi addirittura il numero uno.

Può contare, infatti, su un palinsesto in continua evoluzione, composto ad oggi da circa 600 slot machine e quasi 100 giochi di casinò, tra tavoli classici e live casino.

Può contare sui prodotti di alcuni dei top software provider al mondo, come NetEnt, Pragmatic Play e Play’n Go. Così, potrai giocare a titoli popolari quali Gonzo’s Quest, Book of Ra Deluxe e molto altro.

Dal punto di vista dei bonus casinò, poi, Jackpot City si fa notare per essere quello col bonus casino più corposo. Se ti volessi iscrivere a questo casinò online, potresti ricevere un bonus sui primi 3 depositi. Potresti ottenere, perciò, fino a 1.200€ e 120 free spin.

I metodi di pagamento più noti che accetta sono ovviamente le carte di credito e debito Visa e Mastercard, ma anche gli eWallet di PayPal, Skrill e Neteller. Il servizio clienti prevede una live chat in italiano e 3 diversi indirizzi e-mail.

Scopri subito il bonus da 1.200€ di Jackpot City.

2. NetBet – Il Miglior Casino Online per Servizio di Supporto

Grafica semplice che garantisce una facilità di utilizzo

Ampia scelta di gioco al casinò

Possibilità di usare PayPal e PostePay

Bonus casinò senza deposito

Supporto qualificato e raggiungibile

Come suggerisce il nome, NetBet nasce come bookmaker per le scommesse, sezione in cui spicca anche la possibilità di fare le proprie puntate anche su eventi live.

La sezione dedicata al casinò online, però, non si fa mancare proprio nulla, in una grafica sobria ed elegante possiamo infatti trovare tutti i giochi che più ci piacciono.

Le slot machine hanno una varietà incredibile, passando dal jackpot progressivo a quelle con modalità Drop & Win, tuttavia non mancano roulette, baccarat, blackjack e la possibilità di vedere i titoli in base al fornitore.

L’offerta di benvenuto consiste in un bonus del 100% fino a 600€ e, inviando il documento, verranno regalati anche 200 giri gratis + 10€ gratis.

Presenti come metodo di pagamento sia PostePay che PayPal, oltre ovviamente alle carte di credito classiche e ad alcuni degli eWallet più utilizzati.

La sezione delle FAQ è completa di tutto, ma in caso di dubbi è possibile contattare il servizio clienti tramite telefono, chat, o email.

Sfrutta i 600€ di bonus di NetBet, iscriviti subito.

3. Bwin – Puntate Minime Piu Basse tra i Top Casino Online Italiani

Puntata minima da 0.20€

100% primo deposito, fino a 200€

Bonus con giri gratis

Slot con jackpot elevati

Al terzo posto della nostra lista troviamo Bwin, un operatore austriaco nato nel 1997. Da tempo scalda il cuore dei giocatori, anche grazie alle partnership di alto livello nel mondo del calcio.

Propone un palinsesto molto fornito, con slot a tema, slot con jackpot molto elevati e popolari giochi di casinò. Il suo catalogo è fornito da sviluppatori del livello di Playtech, Yggdrasil ed Evolution per il casinò live.

Se volessi iscriverti, Bwin offre un bonus di benvenuto che prevede una maggiorazione del 100% del primo deposito, fino ad un massimo di 200€. Potrai anche ottenere 50 giri gratuiti per Book of Ra Deluxe, popolare successo di Novomatic.

La lista dei metodi di pagamento è molto lunga. Parte dagli strumenti finanziari popolari, quali le carte dei circuiti internazionali più famosi (Visa e Mastercard), per finire ai voucher elettronici di paysafecard ed ePay.

Grande attenzione, inoltre, viene rivolta ai giocatori, con tante partnership per il gioco responsabile (con EBGA, LoGiCO, Gambling Therapy e G4) ed un servizio clienti molto efficiente. App casinò disponibile per iOS ed Android.

Ottieni subito il bonus da 200€, visita il sito di Bwin.

4. PokerStars – Top Casinò Online in Italia per Quantità di Slot

Circa 4000 slot machine

Bonus di benvenuto a base di free spin

Jackpot milionari

Tavoli di casinò live in italiano

Malgrado il nome possa fuorviare, PokerStars è un casinò online con un palinsesto molto variegato ed esteso. L’operatore fu lanciato nel 2001 come poker room, e rapidamente incrementò la propria offerta di giochi.

Alla pagina dei giochi potrai trovare oltre 4000 slot machine, di tutti i tipi e di tutte le fogge. Avrai, poi, l’opportunità di sederti ad un divertente tavolo di casinò, potendo scegliere tra blackjack, roulette, baccarat, poker, sic bo e molto altro.

Il casinò live si fa notare per la grande varietà di roulette, con tavoli gestiti da croupier di lingua italiana. Tali titoli sono prodotti da Evolution Gaming, la vera e propria azienda ideatrice di questa modalità.

Il bonus di benvenuto prevede 50 free spin senza deposito, inserendo l’apposito codice. Poi, in funzione dell’importo del primo deposito, puoi ricevere fino a 500 altri free spin.

Su questo casino online i metodi di pagamento sono molti, e partono dalle carte Visa e Mastercard, ma anche i principali eWallet, e voucher elettronici.

Prova tutte le slot che vuoi coi 550 free spin di PokerStars.

5. 888 Casino – Top Casino Online AAMS ADM per Giochi da Tavolo

Giochi esclusivi

Divertente casino live

Bonus di benvenuto che arriva fino a 500€

Pagamento con PayPal e Apple Pay

Possibilità di provare il poker e anche le scommesse

Grazie alla grafica pulita e ordinata, 888 Casino dà subito l’impressione di essere un portale serio dove è possibile divertirsi senza problematiche.

Tutte le sezioni sono facilmente raggiungibili direttamente dalla homepage, rendendo l’esperienza di gioco davvero semplice e assolutamente user friendly.

Se a questo aggiungiamo una scelta di giochi esclusivi e sviluppati internamente, di tavoli live di qualità, 888 Casino non fa che guadagnare punti rispetto ad altri casinò online legali.

Ma la parte migliore è sicuramente rappresentata dalle promozioni, iniziando dal bonus di benvenuto di 20€ gratis, senza dover depositare. Poi, al primo deposito ricevi un bonus pari al 100% fino a 1000€.

Un plus di questo casinò online AAMS è rappresentato dalla presenza, tra i molti metodi di pagamento, di PayPal e di Apple Pay, a dimostrazione della vicinanza alle esigenze di tutti i giocatori.

Per chi volesse provare le scommesse sportive o il poker, inoltre, con un unico account è possibile accedere anche ai portali dedicati a queste aree.

Ottieni subito i 20€ senza deposito di 888 Casino.

6. Eurobet Casino – Miglior Welcome Bonus Tra I Migliori Casino AAMS

Bonus di benvenuto quadruplo fino a 2335€

Free spin alla registrazione

Tavoli da casinò, slot, giochi di carte e bingo

Gratta e Vinci disponibili

Eurobet Casino fa parte degli operatori italiani che hanno dei punti vendita fisici dislocati in Italia. Grazie agli oltre 900 punti fisici, questo brand è molto conosciuto dai giocatori del nostro Paese.

Si fa notare per un welcome bonus decisamente ricco, che accorpa tutti i bonus benvenuto precedenti, diretti ognuno ad un’area del sito.

Così, ad oggi un giocatore potrebbe ricevere un totale di 2335€, e 30 free spin alla registrazione. Potresti avere 1000€ per il casinò, 300€ per le scommesse sportive, 1000€ per il poker e 25€ per il bingo, a cui aggiungere 15€ gratis al deposito.

Nel palinsesto troverai tantissime slot machine popolari, come Starburst, Dead or Alive e Blood Suckers, insieme a tutti i prodotti dei più grandi software provider del mondo.

Le metodologie di pagamento accettate sono le più frequenti nel mercato dei casinò online affidabili, a partire dalle carte Visa, Mastercard e Postepay.

Potrai depositare anche in una delle ricevitorie fisiche grazie alle ricariche Eurobet.

Ottieni subito i 2335€ di bonus di Eurobet, il divertimento non finirà mai!

7. Gioco Digitale – Top Casino Online Italiano per Giri Gratis

Alta qualità della grafica e

Layout che spicca per i colori vivaci

Grande varietà di giochi

Bonus di benvenuto che regala anche 300 giri gratuiti

Assistenza clienti sempre reperibile.

Anche Gioco Digitale è, come si evince, un casino online AAMS di proprietà italiana, che propone però un layout molto più colorato e vivace rispetto alla concorrenza.

La maggior parte dei giochi proposti, e sono davvero tanti (quasi 1000) grazie all’ampio catalogo di slot a marchio NetEnt, sono in alta definizione, permettendo un gioco non solo divertente, ma anche bello da vedere.

Tantissimi anche i giochi di carte e da tavolo, che si accompagnano a una sezione live a cui non manca praticamente nulla, il tutto disponibile anche comodamente da mobile.

Dopo un primo deposito di almeno 10€, inoltre, Gioco Digitale offre fino a 500€ di bonus e ben 300 giri gratuiti da sfruttare in 10 slot specifiche.

Bonifici, carte di credito, portafogli elettronici e voucher, questo casinò non si fa mancare nessuno dei metodi di pagamento più in uso.

L’assistenza completamente in italiano, disponibile 24 ore su 24 tramite chat, email e telefono.

Ottieni subito i €1000 di bonus di Gioco Digitale.

8. LeoVegas – Miglior Casino AAMS per Varietà a Tutto Tondo

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it

Catalogo di giochi ricco e variegato

Ottimo RTP

Bonus di benvenuto che prevede anche dei giri gratuiti

Metodi di pagamento classici

La fama internazionale di cui gode questo casinò non è un caso, dato che è davvero tra i migliori casinò in circolazione, soprattutto per un catalogo che non è solo ricco, ma anche altamente innovativo.

Potremmo davvero definirlo il Re della Foresta, dato che propone un servizio di indubbia qualità che conta più di 900 giochi in totale.

Non possiamo non menzionare tra i giochi migliori quelli offerti da NetEnt e Play ‘n Go, tra cui troviamo tantissime slot machine, ma anche il casinò dal vivo targato Evolution Gaming, con la possibilità di giocare anche da mobile.

Il tutto considerando anche un buon valore di RTP, che indica, sul totale degli incassi di una slot, la percentuale restituita al giocatore come vincita.

Anche LeoVegas parte col botto, regalando un bonus di benvenuto di 1.000€ e 225 giri gratuiti e altre promozioni davvero notevoli.

È possibile pagare con PayPal e, pur mancando PostePay, è presente CartaSi.

Ottieni un bonus benvenuto di 1.000€ di Leo Vegas.

Come scegliamo i migliori casino online sicuri

Sicurezza prima di tutto

La prima cosa che va presa in considerazione nella scelta del migliore casino online italiano per noi è l’attenzione che viene posta alla sicurezza.

Con ogni casinò la presenza di una licenza è imprescindibile, perché certifica la serietà del casino online e della sua proprietà, oltre a garantire un’esperienza sicura ad ogni singolo giocatore.

Tutti i casinò online sicuri in Italia che abbiamo preso in considerazione sono muniti di licenza AAMS – L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Ampia scelta di giochi da casinò

Per gli appassionati di baccarat, sarà inutile iscriversi in un casino che non offre questo gioco nel palinsesto. Cerchiamo quindi sempre di passare in rassegna l’elenco di titoli proposti, così da assicurarci un’esperienza fatta su misura per noi e le nostre passioni.

Al contempo, se siamo anche accaniti scommettitori, cerchiamo magari di avvicinarci a un casinò online in italia che, con un unico account, ci permetta di toglierci qualche sfizio puntando su tennis, freccette o cricket.

D’altronde, l’idea di fondo è divertirsi con ciò che ci piace di più.

Bonus e promozioni

C’è poco da fare, il biglietto da visita di ogni casinò online AAMS è costituito proprio dal bonus di benvenuto che propone ai suoi utenti.

Dev’essere quindi ben studiato e capace di attirare i giocatori, con buone percentuali, somme generose e, magari, anche qualche giro gratuito.

Attenzione però a leggere sempre con attenzione i termini e le condizioni di ognuno di questi siti di casinò online, dato che ovviamente non vengono propriamente regalati.

Requisiti di scommessa, tempistiche e quote minime, ad esempio, sono solo alcune delle richieste che ogni giocatore dovrà accontentare per portarsi a casa la somma bonus.

Attenzione al metodo di pagamento

La maggior parte dei migliori casino online italiani permette di fare movimenti tramite bonifico e tramite i circuiti più classici delle carte di credito, senza alcun problema.

Se invece vogliamo pagare con un portafoglio elettronico particolare, sia esso PayPal o Neteller, o usare una carta prepagata specifica, dovremo consultare il singolo sito e verificare che sia presente.

Non tutti sono disposti a fare una nuova carta o capire come funziona un nuovo eWallet solo per giocare online, ecco perché è sicuramente una buona idea dare effettivamente un’occhiata a cos’è disponibile e cosa no.

Inoltre, con tutti i casinò online sicuri è buona norma informarsi in merito alla presenza di commissioni per depositi e/o prelievi.

Perché Jackpot City è il migliore casinò online?

Abbiamo selezionato Jackpot City come miglior casinò online in Italia per dei buoni motivi. Ecco i principali:

Offre un bonus di benvenuto casino davvero ottimo, da 1.200€ e 120 free spin su 3 depositi;

Il palinsesto è in costante evoluzione, e ad oggi mette in campo più di 600 giochi casino, tra slot, tavoli da gioco classici e tavoli live;

Ha stretto partnership solo coi software provider migliori, per cui il suo catalogo giochi è di alta qualità;

Accetta pagamenti effettuati tramite i principali strumenti finanziari vecchi e nuovi, come carte di credito, eWallet, e voucher elettronici.

Perché giocare ai casinò online è meglio?

Se vuoi divertirti con il gioco d’azzardo, sarebbe meglio farlo esclusivamente online, e sui casinò che ti abbiamo raccomandato. Vediamo perché:

Può giocare comodamente da casa, quando vuoi, perché, a differenza delle ricevitorie, i casinò online sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Offrono dei bonus molto corposi, a chi decidesse di iscriversi per la prima volta;

Sono molto affidabili, dato che il gioco d’azzardo a distanza è regolato dall’ADM, che rilascia licenze solo dopo dei rigorosi controlli;

Hanno delle connessioni sicure, dato che una delle condizioni di rilascio di una licenza ADM (ex AAMS), è l’uso di un protocollo di crittografia, per rendere sicure le connessioni ai relativi siti.

Domande frequenti sui casinò online italiani migliori

Come scegliere il miglior casinò online italiano per me?

Puoi sfogliare la nostra lista, dove elenchiamo quelli che secondo noi sono i migliori casinò online attualmente in circolazione.

Per noi era importantissimo scegliere i casino online italiani con bonus generosi, ampia scelta di giochi, buon RTP, supporto in italiano, e altri fattori importanti.

Una volta capito cos’è più importante per te, cercare il casinò online AAMS in Italia migliore sarà un gioco da ragazzi.

Che vantaggi ci sono dei casino online?

Finora ci sono solo 5 casinò reali in Italia. Raggiungere questi casinò non è sempre facile, e potrebbe coinvolgere diversi mezzi di trasporto, il denaro per prenotare un hotel etc.

Online invece c’è l’imbarazzo della scelta, con un centinaio di casinò online italiani legali e sicuri che offrono una maggiore scelta di giochi, tantissimi incentivi quali bonus di benvenuto e giri gratis, e la possibilità di giocare quando e dove vuoi.

Che vantaggi ci sono a giocare in un casino online con licenza AAMS?

Il fatto che sia un casinò online AAMS (che ha ottenuto una licenza italiana) è sicuramente sinonimo di sicurezza, trasparenza e tutela del giocatore, pur portando con sé alcuni limiti e alcune restrizioni.

Infatti, i casinò online autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attuano un controllo puntuale sulle entità da loro autorizzate.

Anche i siti casinò online con licenza internazionale sono sicuri, come ad esempio quelli che operano autorizzati da Malta o Curaçao, ma ci sono delle accortezze da tenere in considerazione quando ci si iscrive in uno di questi.

Giocare in un casinò online è davvero sicuro?

Molti casinò online si premurano per aiutare i loro giocatori, sia nella gestione delle puntate che nell’affrontare eventuali problematiche dovute al gioco d’azzardo.

Tutti i casinò online con licenza italiana prevedono l’autoesclusione e, oltre ai limiti imposti dalla legge, anche la possibilità di stabilirne altri all’interno delle impostazioni dell’account.

È sicuro depositare soldi nei casinò online?

I migliori casinò online menzionati in questa lista sono affidabili e prendono la vostra sicurezza molto sul serio, utilizzando una crittografica molto sicura.

Proteggano tutti i tuoi dati finanziari e personali in conformità con la legge, e sono tutti verificati da revisori indipendenti.

È sempre raccomandato depositare denaro solo nei casino online sicuri e legali, soprattutto quelli in possesso della e licenza AAMS (o ADM).

Tra i migliori casinò quale mi dà il bonus più alto?

Nella nostra lista di recensioni dei migliori casinò con licenza AAMS, il bonus più grande è quello di SNAI. Offre un bonus di benvenuto fino a 1000€.

A chi posso rivolgermi in caso di problemi con un casino online?

In caso di difficoltà all’interno del portale, raccomandiamo ovviamente di contattare l’assistenza clienti.

Nel caso la problematica fosse più grave, una buona idea è rivolgersi direttamente all’ADM o, eventualmente, qualora la problematica fosse legata ad una dipendenza dal gioco d’azzardo ci si potrà sempre rivolgere al numero verde dedicato (800.558.822).

Qual è il miglior casino online AAMS in Italia?

Secondo noi, il fatto che SNAI sia stato da sempre un marchio italiano lo rende senza dubbio quello più sicuro e più vicino all’utenza nazionale, sia come tipologia di proposta che come gestione del portale stesso.

Il bonus di benvenuto è davvero notevole, come anche le variegate possibilità di pagamento, rendendolo di fatto un’ottima scelta.

Confronto tra i 5 migliori casinò online in Italia

Jackpot City: mette in campo un bonus casino da 1.200€ e 120 giri gratis sui primi 3 depositi. Ha un palinsesto di qualità che sta crescendo a vista d’occhio. Il servizio clienti è efficiente e pone le sue basi su una live chat e 3 indirizzi e-mail.

NetBet: offre un welcome bonus casino del 100% del primo deposito, fino a 600€, più 200 giri gratuiti. Oltre a ciò puoi avere anche 10€ senza deposito. Nel palinsesto troverai circa 3000 giochi di tutti i tipi, tra i migliori slot, tavoli e tavoli live.

Bwin: come pacchetto iniziale per i nuovi iscritti mette a disposizione il 100% in più sul primo deposito, fino a 200€ e 50 free spin per la popolare Book of Ra Deluxe di Novomatic. Nel catalogo potrai giocare a tante slot con jackpot elevati e giochi di alto livello.

PokerStars: offre un bonus di benvenuto perfetto per gli amanti delle slot machine. Infatti, registrandosi a PokerStars è possibile avere 50 giri gratis come bonus senza deposito quando si effettua la convalida del proprio conto di gioco. In base al primo versamente, poi, si possono ottenere fino a 500 giri gratuiti. Palinsesto da circa 4000 giochi.

888 Casino: questo casinò online arancione propone un bonus di 20€ senza deposito già al momento della registrazione. Dopo il primo deposito potrai ricevere il 100% in più fino a 1.000€ e 50 free spin. Potrai sfruttare questa promozione su un palinsesto molto vasto, con giochi esclusivi ed un casinò live molto divertente.

Registrarsi ad uno dei migliori casinò sul mercato

Dovrebbe essere chiaro, per giocare in uno di questi migliori casino online hai bisogno di creare un account e depositare delle somme.

Niente paura, ti aiutiamo noi, con una guida step by step. Abbiamo utilizzato, per semplicità, il form di registrazione della nostra numero uno, Jackpot City.

Step 1: Accesso al sito scelto

Entra sul portale di Jackpot City;

Clicca sul tasto giallo in alto a destra “Registrati”;

Inserisci il codice fiscale o lascia che sia il sistema a calcolarlo in seguito.

Step 2: Dati anagrafici e creazione account

Inserisci tutti i dati anagrafici richiesti, quindi nome, cognome, data e luogo di nascita;

Crea i dettagli del tuo conto di gioco, ovvero nome utente, password, domanda e risposta di sicurezza, numero di telefono ed indirizzo e-mail;

Scrivi i dati di residenza e le informazioni di un documento d’identità;

Informati su contratto di gioco, termini e condizioni e rispetto della privacy e clicca su “Registrati”.

Step 3: Convalida e deposito

Invia all’operatore una copia fronte retro del documento utilizzato in fase di registrazione;

Accedi all’area della cassa e seleziona il metodi di deposito che vuoi;

Inserisci i dati del tuo strumento finanziaria, digita l’importo da versare e conferma la transazione;

Inizia a divertirti su questo casinò AAMS!

Le conclusioni sui migliori casino online AAMS italiani

Non è facile primeggiare in un mercato così affollato, ma Jackpot City riesce a farlo grazie al fatto che ha saputo adattarsi al cambiamento dei tempi, e alle nuove necessità degli appassionati del gioco d’azzardo, che non è più fatto solo di calcio e corse di cavalli.

L’ampia scelta di giochi di casinò, il bonus di benvenuto davvero interessante, e le promozioni successive, lo rendono capace di primeggiare.

NetBet e Bwin, pur nascendo come casinò online sicuri per le scommesse, si sono saputi ritagliare una platea di giocatori appassionati di casinò con un servizio davvero di qualità, oltre che variegato.

