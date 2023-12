Migliori crypto casino in Italia: top Bitcoin casinò e dove giocare con le criptovalute

Vuoi sapere quali sono i migliori crypto casino in Italia?

Sei capitato nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi, infatti, ti mostreremo alcuni dei più importanti bitcoin casinò, avendo cura di valutarli per alcune delle caratteristiche più importanti.

Possiamo dirti che il crypto casino migliore ci sembra essere Cloudbet, che offre un bonus di benvenuto davvero elevato, ed una selezione di giochi molto importante.

Considera che tutti gli altri casinò Bitcoin che ti faremo hanno delle vette di qualità, e che possono riservarti dei vantaggi particolari, per cui non fermarti alla prima posizione!

Senza ulteriore indugio, cominciamo con la nostra guida ai migliori casinò crypto e bitcoin.

Lista dei crypto casino migliori

Cloudbet: top casino con criptovalute

Metaspins: maggior numero di crypto accettate

Seven Casino: migliori promo ricarica

Winstler: bonus di benvenuto più alto

Empire.io: palinsesto più variegato

MyStake: top promozioni alternative

Casinobit: al top per le roulette

Bitstarz: migliore per i principianti delle crypto

Bets.io: top casinò live

Slotimo: migliore selezione di slot machine

Ecco, dunque, i migliori 10 casinò online che accettano criptovalute.

Andiamo ora ad approfondire le prime 5 posizioni, con altrettante recensioni dedicate.

1. Cloudbet: Miglior crypto casino in assoluto in Italia

Pro:

Bonus benvenuto fino a 5 BTC;

Oltre 3.000 giochi criptovalute;

Conversione facilissima attraverso Visa;

RTP sotto ogni gioco;

120+ giochi provably fair;

Limite di giocata crypto fino a $500,000;

Casinò live di ottimo livello.

Contro:

Layout da migliorare a livello di colori;

Non c’è una vera e propria assistenza clienti.

Lo abbiamo già detto, al primo posto c’è Cloudbet, un top crypto casino capace di attrarre ogni tipo di giocatore, dagli high roller fino ai principianti.

Stiamo parlando di un sito gestito da Halcyon Super Holdings, un piccolo network di stanza a Curacao. Si è meritato il primo posto per un bonus di benvenuto invidiabile ed una scelta di giochi, tra slot e giochi da tavolo, davvero di alto livello.

Giochi di casino bitcoin: 4.9/5

Nel palinsesto di Cloudbet trovano posto ben più di 3.000 giochi, come abbiamo già evidenziato, tra cui tantissime slot e parecchi giochi da tavolo.

Avrai a disposizione i prodotti di alcuni tra i più importanti software developer come NetEnt, Playtech e Red Tiger. Potrai divertirti con le loro coloratissime slot machine, oppure optare per i tavoli da gioco, e scoprire le varianti del blackjack o della roulette.

Quanto al casinò live, in questo crypto casinò potrai sederti ai migliori tavoli live del mercato, prodotti solo da top developer come Evolution, vero e proprio creatore di questa modalità, Playtech e Quickspin.

Avrai quindi a disposizione tavoli come la Live French Roulette o Lightning Roulette, e potrai giocare assistito da un vero croupier dal vivo.

Bonus di benvenuto crypto: 4.9/5

Se vorrai registrarti a Cloudbet, potrai ricevere un fantastico bonus tutto in cripto.

Tale cifra ammonta al 100% del tuo primo deposito fino a 5 BTC.

Potrai ricevere frazioni del bonus ogni 150 punti guadagnati. Potrai ottenere i punti ogni volta che scommetti con criptovalute ai giochi del crypto casino, in base ad una formula preimpostata, che dipende dall’RTP del singolo gioco.

Buone notizie, però, perché su Cloudbet potrai vedere sempre gli RTP dei giochi, inscritti sull’icona del gioco stesso, nella pagina del palinsesto.

Altri bonus bitcoin: 4.5/5

Purtroppo, ci spiace notare che a livello di ulteriori promozioni, Cloudbet latita un po’, ed infatti punta tutto sul welcome bonus, che, come abbiamo visto, è parecchio duraturo.

Però, il martedì puoi ottenere dei giri gratis.

Ti basterà effettuare un deposito di almeno 20€ o equivalente in criptovalute, dalla mezzanotte alle 23:59 di ogni martedì, e otterrai 20 free spin per Space Donkey.

Criptovalute accettate: 4.9/5

Se vuoi depositare o prelevare in questo crypto casino, puoi scegliere tra:

Bitcoin, Bitcoin Cash

Litecoin

Ethereum

Ripple

Tether

Cardano

Doge

Altre criptovalute ancora

Potrai depositare un minimo di 0.001 BTC, o 20€, e prelevare la stessa cifra minima.

Data la particolarità del metodo di pagamento, gli accrediti dei prelievi saranno sempre immediati, dopo un periodo di processazione delle tue transazioni.

Valutazione finale: 4.9/5

>> Ottieni subito i 5 BTC (Cloudbet)

2. Metaspins: maggior numero di crypto accettate

Pro:

Circa 10 crypto accettate;

Bonus benvenuto 100% fino a 1 BTC;

4.000+ giochi;

Prelievi istantanei;

Assistenza clienti con live chat;

Casinò live molto fornito.

Contro:

Niente pagina di FAQ;

Crypto casino solo in inglese.

Medaglia d’argento per Metaspins, un crypto casinò lanciato nel 2022 da Metaspins N.V., che dunque fa parte di un piccolissimo network, che conta di un solo casinò online.

Nonostante ciò, possiamo dire che lo abbiamo inserito in questa lista di crypto casino perché rappresenta una gemma della diversità, accettando un numero davvero alto di criptovalute differenti.

Giochi di casino bitcoin: 4.9/5

Il palinsesto di Metaspins è caratterizzato dalla presenza di oltre 4.000 giochi differenti, divisi, ovviamente, in giochi da tavolo, slot machine e tavoli live.

Potrai quindi divertirti con famose slot come Gates of Olympus, Big Bass Splash e Buffalo Kings, o tentare la fortuna in una delle slot con jackpot presenti.

Quanto ai giochi da tavolo, avrai a disposizione tante opzioni uniche, come la Roulette Silver o la European Roulette VIP, ma anche il Multihand Blackjack o lo European Blackjack.

Tra i tavoli live, poi, potrai sederti a tavoli prodotti dai giganti del settore, e giocare servito da un croupier vero e proprio, ad un vero tavolo verde, con carte o palline reali.

Bonus benvenuto crypto: 4.8/5

Per chi si iscrive per la prima volta a Metaspins, c’è un bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito fino ad 1 BTC, o equivalente criptovaluta.

Ciò vuol dire che potrai ottenere una cifra molto alta, e giocarla come più crede al casinò online.

Tale offerta ha un rollover basso di 25x l’importo del deposito + il bonus stesso.

Altri bonus bitcoin: 4.6/5

Al pari del crypto casino precedente, anche Metaspins punta tutto sul welcome bonus, e lascia un po’ a desiderare per quel che riguarda gli altri bonus.

Però, ogni settimana viene eletto un “Game of the Week”. Se giochi al gioco della settimana, potrai procedere al doppio della velocità, per quanto riguarda i livelli del tuo account.

Ci sono infatti oltre 1.000 livelli, divisi in scaglioni, che possono salire i giocatori. Ogni scaglione dà diritto ad un bonus crescente.

Criptovalute accettate: 4.9/5

Per tutti i depositi e prelievi su Metaspins, potrai optare per:

Bitcoin

Ethereum

Bitcoin Cash

Litecoin

Dogecoin

Ripple

Cardano

USD Coin

Tether

Il deposito minimo, come anche il prelievo minimo, ammontano entrambi a 20€, o equivalente in criptovalute.

Il tempo di accredito dipende dal periodo di elaborazione, passato il quale, avrai i tuoi soldi in maniera istantanea.

Valutazione finale: 4.8/5

>> Scopri qui il bonus da 1 BTC (Metaspins)

3. Seven Casino: Casino crypto migliore per bonus ricarica Bitcoin

Pro:

Top fornitori di giochi come Netent e Hacksaw;

3.000+ titoli in catalogo;

Bonus benvenuto fino a 7.500€ su 4 depositi;

Ottime promo alternative;

Fino a 10% di cashback;

Ricche lotterie per il giocatore;

Contro:

Non è possibile vedere il catalogo giochi senza registrarsi;

Accetta solo le principali criptovalute.

Al terzo posto troviamo Seven Casino, un crypto casino nuovo che fa parte del grande network gestito da Group Gaem di Curacao.

Si tratta di un gruppo abbastanza giovane, ed infatti questo crypto casinò è stato lanciato solo nel 2023. Entra nella nostra classifica per una lista di software provider davvero di alto livello.

Giochi di casino bitcoin: 4.9/5

Come detto, il palinsesto di questo crypto casino è fornito da sviluppatori di alto livello, ed infatti potrai giocare ai più importanti titoli del mercato prodotti da software house come NetEnt, Yggdrasil, Play’n Go e molti altri.

Tra questi, quindi avrai l’imbarazzo della scelta, e potrai provare i più importanti titoli del settore, come Book of Dead, Gonzo’s Quest e tante altre opzioni.

Anche i giochi da tavolo sono della stessa qualità, e potrai optare per l’American Roulette, la variante presente a Las Vegas o giocare alla versione originale, la French Roulette. Potrai, inoltre, sederti ad un tavolo di blackjack, o di baccarat.

Infine, c’è un buon casinò live, in cui potrai prendere parte ad uno dei tanti tavoli con croupier dal vivo, e respirare l’aria di un vero casinò fisico.

Bonus di benvenuto crypto: 4.7/5

Il welcome bonus per gli utenti che desiderano iscriversi a Seven Casino non è a base di criptovalute, ma non per questo è da buttare, tutt’altro.

Infatti questo crypto casino propone una maggiorazione dei primi 4 depositi, fino ad un massimo di 7.500€, ovvero:

Il 200% del primo versamento fino a 250€;

Il 100% del secondo deposito, fino a 1.000€;

Il 50% della terza ricarica, fino a 1.250€;

Il 100% del quarto deposito, fino a 5.000€.

Ognuna delle 4 parti appena esposte ha un rollover di solo 10x.

Altri bonus bitcoin: 4.8/5

Contrariamente ai crypto casino nelle prime 2 posizioni, Seven Casino offre delle ottime promo addizionali, attive in giorni particolari della settimana.

Potrai, infatti, optare per:

La “ Ricarica del Lunedì ”: otterrai il 100% in più, fino a 500€;

”: otterrai il 100% in più, fino a 500€; La “ Follia del Mercoledì ”: avrai il 125% in più, fino a 500€;

”: avrai il 125% in più, fino a 500€; Il “Finalmente Venerdì”: riceverai il 200% in più, fino a 500€.

Le cifre ricevute per ognuna di questa promozione hanno dei requisiti di puntata di 45x.

Criptovalute accettate: 4.5/5

Veniamo alle note dolenti, ovvero le criptovalute accettate, che sono poche. Se vuoi giocare con le crypto, potrai solo scegliere tra:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Tether

Potrai depositare un minimo di 25€, mentre il prelievo minimo ammonta al doppio dei depositi.

Il tempo di accredito di solito è abbastanza rapido, anche per il fatto che Seven Casino paga solo in criptovalute.

Valutazione finale: 4.8/5

>> Scopri qui il bonus da 7.500€ (Seven Casino)

4. Winstler: bonus di benvenuto top tra i crypto casino

Pro

Bonus benvenuto 5 depositi, fino a 9.500€;

Oltre 3.000 titoli in catalogo;

Ottimi software developer;

Bonus ricarica settimanali fino a 2.500€;

Servizio clienti 24/7.

Contro

Solo 1 promo aggiuntiva;

Non si possono vedere i giochi senza account.

Torna nella nostra lista un crypto casino della famiglia di Group Gaem, ovvero Winstler.

Anche questo crypto casino è stato lanciato nel 2023, ma grazie alle sue peculiarità, ha già fatto innamorare il grande pubblico.

Infatti, propone un bonus iniziale strabiliante, il migliore tra i crypto casinò che abbiamo analizzato, e decisamente il migliore di questa lista.

Giochi di casino bitcoin: 4.7/5

Sebbene non sia possibile accedere al palinsesto senza avere un conto di gioco, sappi che il catalogo consta di oltre 3.000 titoli, forniti dai migliori software provider su piazza.

Infatti, troverai le più amate slot machine lanciate da software house del calibro di NetEnt, Microgaming e Pragmatic Play, come Gonzo’s Quest e molte altre.

Tra i tavoli da gioco classici, avrai a disposizione tante varianti di roulette e di blackjack, come l’American Roulette, ed il Multihand Blackjack, quella particolare versione in cui puoi giocare fino a 3 mani contemporaneamente contro il banco.

Quanto al casinò live, avrai accesso solamente a giochi con croupier dal vivo di estrema qualità, prodotti dai grandi nel mercato, come Evolution ed Eguzi.

Offre anche uno dei migliori siti scommesse online.

Bonus di benvenuto crypto: 4.9/5

Anche in questo caso, non c’è alcun welcome bonus interamente in criptovalute, ma l’offerta principale di Winstler è davvero sbalorditiva.

Sui tuoi primi 5 depositi, potrai avere il 600% totale in più fino a 9.500€, ovvero:

Il 300% del primo deposito fino a 500€;

Il 100% del secondo, fino a 1.000€;

Il 100% del terzo, fino, a 2.000€;

Il 50% del quarto, fino a 2.500€,

Il 50% del quinto, fino a 3.500€.

I requisiti di scommessa ammontano a 45x, per tutte e 5 le tranche.

Altri bonus bitcoin: 4.5/5

È presente solo un’altra promo, tra i bonus aggiuntivi, ma c’è da dire che è molto buona.

Questa è denominata ”Friday Reload”, ed è attiva solo di venerdì. Sui depositi effettuati di venerdì, avrai il 100% in più fino a 2.500€.

Criptovalute accettate: 4.7/5

Al pari del casinò crypto gemello presente in terza posizione, anche Winstler accetta solo:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Tether

Le cifre minime di deposito e prelievo sono le stesse, ovvero 25€, ed il doppio dei depositi.

L’accredito, anche in questo caso, è molto veloce, perché questo crypto casino opera solo in criptovaluta, notoriamente uno strumento di pagamento fulmineo.

>> Richiedi subito i 9.500€ di bonus (Winstler)

5. Empire.io: palinsesto più variegato tra i migliori crypto casino

Pro

Classifiche slot crypto con 1.500€ in palio;

Bonus benvenuto 100% fino ad 1 BTC;

Più di 4.000 giochi in totale;

Bonus ricarica martedì;

Club esclusivo per gli high roller;

Moltissimi tavoli con croupier dal vivo.

Contro

Scelta di colori da rivedere;

Niente pagina di FAQ.

Al termine della nostra top 5 troviamo Empire.io, un crypto casino lanciato nel 2023 ad opera di Echo Entertainment N.V., uno dei nuovi arrivati del gioco d’azzardo made in Curacao.

Entra nella nostra lista di casino Bitcoin perché propone un palinsesto molto variegato che spazia dai più noti giochi da casinò a vere e proprie chicche, come i crash games e gli scratch card.

Giochi di casino bitcoin: 4.7/5

Come detto, tra i giochi da casinò presenti nel palinsesto, potrai scegliere tra una vastissima gamma di opzioni, che portano il conto oltre le 4.000 giochi criptovalute.

Potrai provare le “classiche” slot machine, prodotte da software developer come Pragmatic Play, Ela Games ed Evolution.

Quest’ultimo, soprattutto, è il vero e proprio ideatore del casinò live, quel particolare tipo di gioco d’azzardo che prevede giochi con croupier dal vivo. Per questo non stupisce la qualità dei titoli presenti nel casinò live, tra cui le roulette live ed il blackjack live.

Accanto a questi giochi da casinò Bitcoin “più famosi”, troviamo anche i già citati crash games, giochi molto veloci in cui si hanno pochi secondi per puntare, e i turni si susseguono per tutto il giorno, o gli scratch card, giochi simili ai nostri gratta e vinci.

Bonus di benvenuto crypto: 4.6/5

Qualora volessi registrarti a Empire.io, potrai ricevere un apprezzabile bonus di benvenuto, che ammonta al 100% del tuo primo deposito fino a 1 BTC.

Non dovrai fare altro che depositare almeno 20 USDT (Tether), o l’equivalente in altra criptovaluta o in € (ammonta a circa 18,5€).

Tale offerta ha un requisito di puntata di 40x (20x il deposito e 20x il bonus).

Altri bonus bitcoin: 4.5/5

Accanto al bonus per i nuovi giocatori c’è solo un’altra promozione.

Il martedì, infatti, puoi ottenere una maggiorazione del 20% sulle vincite alle slot machine, fino a 1.000 USDT.

Avrai 10 minuti di tempo, dopo aver attivato il boost, che inizieranno non appena effettui il primo spin. Tutte le video slot sono coinvolte in questa promozione.

Criptovalute accettate: 4.7/5

Buone notizie dalle criptovalute accettate per depositi e prelievi, che sono molte, e comprendono le più famose, ovvero:

Bitcoin, Bitcoin cash

Ethereum

Litecoin

Tron

Tether

Dogecoin

Cardano

Ripple

Potrai depositare un minimo di 0,25 USDT (circa 0,23€), mentre il prelievo minimo è di 20 USDT (circa 18,25€).

Il tempo di accredito dipende dalla velocità di conferma da tutta la blockchain, ma è generalmente molto veloce.

>> Ottieni qui il bonus da 1 BTC (Empire.io)

Scelta dei migliori crypto casino

Giochi di casino bitcoin

Mettere a disposizione tanti ottimi giochi da casinò Bitcoin è fondamentale per creare un palinsesto di qualità, e che possa sopravanzare quello della concorrenza. Perciò abbiamo cercato i crypto casinò che avessero un catalogo vasto, variegato e di alto livello.

Un palinsesto eccellente ha tante slot machine online, parecchi giochi da tavolo, ed il maggior numero possibile di tavoli con croupier dal vivo.

Bonus di benvenuto crypto e altri bonus

I migliori casinò crypto provano ad attirare nuovi utenti offrendo bonus di benvenuto e promozioni aggiuntive molto ricche. Perciò abbiamo cercato i casino crypto con i migliori bonus, possibilmente che fossero in criptovaluta.

Anche le promo aggiuntive dei migliori casino online hanno avuto un peso, avendo cercato offerte interessanti, di facile utilizzo e variegate.

Criptovalute accettate

Dare la possibilità di nutrire il proprio conto di gioco con tante differenti cripto va indubbiamente incontro ad un grande numero di giocatori nel mondo del gioco d’azzardo online.

Perciò abbiamo posto sotto la lente d’ingrandimento il numero e la popolarità delle cripto accettate. Più sono, ovviamente, e meglio è per il giocatore.

Altre caratteristiche

Non ci siamo limitati alle caratteristiche qui sopra indicate, ma abbiamo valutato anche altri elementi, come la reputazione nel mondo del gioco d’azzardo online, il design delle piattaforme, il possesso di una licenza nazionale o licenze internazionali, e altri fattori di contorno.

Perché il crypto casino numero 1 è Cloudbet?

Al primo posto della nostra classifica, non è più una sorpresa ormai, c’è Cloudbet.

Vediamo cosa ci ha spinto a questa decisione:

Mette a disposizione dei nuovi giocatori un bonus fino a 5 BTC;

Nel palinsesto ci sono oltre 4.000 tra giochi da casinò , slot machine e giochi con croupier dal vivo;

, slot machine e giochi con croupier dal vivo; Ha delle buone promo Bitcoin alternative , anche se poche. Una, ad esempio, può arti 20 free spin;

, anche se poche. Una, ad esempio, può arti 20 free spin; Accetta un grande numero di cripto tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin;

tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin; Ha un alto livello di sicurezza, grazie alla connessione sicura, verificata da Cloudflare Inc.

I casinò Bitcoin sono sicuri?

I crypto casinò bitcoin possono essere sicuri, specialmente quelli che operano con una licenza di gioco riconosciuta e seguono le normative del settore come quella di Curacao.

Tutti i nostri siti casino Bitcoin mettono in campo delle crittografie TLS 1.3, uno dei protocolli più avanzati, per cui sono anche casinò online sicuri.

La tecnologia blockchain su cui si basano le criptovalute come Bitcoin offre un elevato livello di sicurezza e trasparenza nelle transazioni.

Tuttavia, è importante fare attenzione nella scelta del casinò criptovalute e scommesse sportive, verificando la sua reputazione, le recensioni degli utenti e la presenza di una licenza valida.

Inoltre, è fondamentale adottare buone pratiche di sicurezza personale, come l’utilizzo di password forti e la protezione del proprio portafoglio digitale.

Quali giochi ci sono nei casinò crypto?

Slot Machine Bitcoin : Molto richieste nei casinò Bitcoin, queste migliori slot online presentano una varietà di temi e spesso includono funzioni bonus innovative.

: Molto richieste nei casinò Bitcoin, queste migliori slot online presentano una varietà di temi e spesso includono funzioni bonus innovative. Giochi Live Bitcoin : Per un’esperienza di gioco più coinvolgente, molti casinò Bitcoin offrono giochi con croupier dal vivo, come roulette, blackjack e baccarat.

: Per un’esperienza di gioco più coinvolgente, molti casinò Bitcoin offrono giochi con croupier dal vivo, come roulette, blackjack e baccarat. Blackjack Bitcoin : Amato da molti appassionati di casinò, il blackjack si trova in diverse versioni nei casinò Bitcoin, con regole e opzioni di scommessa aggiuntive per un’esperienza di gioco più avvincente.

: Amato da molti appassionati di casinò, il blackjack si trova in diverse versioni nei casinò Bitcoin, con regole e opzioni di scommessa aggiuntive per un’esperienza di gioco più avvincente. Poker Bitcoin : I casinò crypto offrono diverse varianti di poker, dal Texas Hold’em a versioni più insolite, inclusi tornei con ricchi premi in palio.

: I casinò crypto offrono diverse varianti di poker, dal Texas Hold’em a versioni più insolite, inclusi tornei con ricchi premi in palio. Roulette Bitcoin : Un grande classico dei casinò, la roulette è disponibile in diverse varianti, come quelle europea, americana e francese, nei casinò Bitcoin.

: Un grande classico dei casinò, la roulette è disponibile in diverse varianti, come quelle europea, americana e francese, nei casinò Bitcoin. Baccarat Bitcoin : Questo gioco, semplice ma raffinato, è ideale per chi cerca partite veloci e regole intuitive nei casinò Bitcoin.

: Questo gioco, semplice ma raffinato, è ideale per chi cerca partite veloci e regole intuitive nei casinò Bitcoin. Dadi (Dice) Bitcoin: Un gioco di rapidità e semplicità, dove i giocatori puntano sull’esito del lancio di dadi, molto popolare per la sua immediatezza.

FAQ sui bitcoin casino crypto

Quali sono i migliori crypto casinò bitcoin?

I migliori crypto casinò bitcoin sono Cloudbet, Metaspins, Seven Casino, Winstler ed Empire.io. Tieni d’occhio anche MyStake, Casinobit, Bitstarz, Bets.io e Slotimo.

Esistono bonus solo in criptovalute?

Certamente, i crypto casino offrono welcome bonus interamente in Bitcoin, ol’equivalente in un’altra criptovaluta. Ad esempio, Cloudbet offre un bonus del 10% fino a 5 BTC.

Quali criptovalute si possono giocare nei crypto casino?

Nei crypto casino è possibile depositare con tutte le principali cripto al mondo. Tutti questi casinò online accettano Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

I migliori crypto casino mettono a disposizione anche pagamenti tramite Bitcoin Cash, Tether, Ripple e USD Coin. Solo pochi, infine, accettano pagamenti con Cardano, Tron, e Dogecoin.

Si possono giocare criptovalute da smartphone e tablet?

Certamente, è possibile giocare ai casino cripto da smartphone e tablet. I casinò online migliori di cui ti abbiamo parlato, infatti, girano bene anche sugli smartphone, cosa che li rende casinò online mobile-friendly.

Avrai a disposizione tutto il palinsesto e tutti i bonus che sono presenti nella versione desktop dei casinò online.

Confronto tra i top 5 casinò online che accettano Bitcoin

Cloudbet: si tratta del miglior casinò online che accetta criptovalute. Offre un bonus iniziale del 100% sul primo deposito, fino a 5 BTC. Nel palinsesto troverai oltre 3.000 giochi di casinò online. Propone anche alcune promozioni aggiuntive molto vantaggiose.

Metaspins: accetta il maggior numero di criptovalute, dalle più famose alle meno conosciute. Propone anche un welcome bonus del 100% sul primo deposito, fino a 1 BTC. La selezione di giochi supera le 4.000 unità. Il casinò live è davvero eccezionale.

Seven Casino: casinò online che accetta Bitcoin con le migliori software house. Potrai trovare titoli da oltre 15 software developer. Offre un ricchissimo bonus di benvenuto, fino a 7.500€ divisi sui primi 5 depositi. Presenta ottime promo aggiuntive settimanali e delle ricche lotterie.

Winstler: il bonus di benvenuto offerto da questo casinò online ti stupirà, è davvero eccezionale. Infatti, mette in campo una cifra che può arrivare fino a 9.500€, divisi in 4 depositi. Nel palinsesto potrai trovare ben oltre i 3.000 titoli. Ha una sola promo alternativa, che però è davvero ottima.

Empire.io: tale casinò online mette in campo la selezione di giochi più variegata nel mondo dei crypto casino. Troverai infatti dalle più classiche slot machine, giochi da tavolo e casinò live, ma anche crash game, scratch card e lotterie. Il bonus di benvenuto propone fino a 1 BTC.

Registrarsi nei casinò online crypto citati

Se vuoi diventare uno dei tanti giocatori che utilizzano le cripto nei siti casinò online non AAMS, dovrai creare un conto di gioco, in uno dei casinò online citati.

Ti lasciamo qui di seguito una semplicissima guida per creare un conto di gioco.

Abbiamo scelto il processo di registrazione di Cloudbet, la nostra numero 1.

Step Uno: Accesso al casinò online prescelto

Entra sul sito di Cloudbet;

Clicca sul tasto verde in alto a destra, con su scritto “Iscriviti”.

Step Due: Creazione di un conto di gioco

Puoi scegliere se registrarti tramite Google, Facebook o Github, oppure inserisci un indirizzo email;

Crea una password abbastanza sicura da rispettare gli standard di sicurezza;

Vai sulla tua casella di posta elettronica per cliccare sul link invito da Cloudbet e confermare il tuo conto di gioco.

Step Tre: Login e primo deposito

Dopo essere tornato sul sito di Cloudbet, effettua il login:

Vai all’area dei pagamenti e scegli uno dei metodi di deposito accettati, una criptovaluta, o magari con una delle carte di credito accettate;

Decidi quanto vuoi depositare, e segui le istruzioni necessari per la metodologia scelta;

Conferma la transazione e comincia a divertirti!

Come giocare ai casino Bitcoin italiani

Scegli un Casinò Crypto Affidabile : Cerca migliori casinò online che accettino criptovalute e che abbiano recensioni positive. Assicurati che sia un sito affidabile e sicuro.

: Cerca migliori casinò online che accettino criptovalute e che abbiano recensioni positive. Assicurati che sia un sito affidabile e sicuro. Configura un Portafoglio di Criptovaluta : Prima di iniziare, è necessario avere un portafoglio digitale per conservare le tue criptovalute. Esistono diverse tipologie di portafogli, come quelli hardware, mobili o desktop.

: Prima di iniziare, è necessario avere un portafoglio digitale per conservare le tue criptovalute. Esistono diverse tipologie di portafogli, come quelli hardware, mobili o desktop. Deposita Criptovaluta : Nella sezione depositi del casinò, scegli la criptovaluta che vuoi usare e segui le istruzioni per trasferirla dal tuo portafoglio all’indirizzo del casinò.

: Nella sezione depositi del casinò, scegli la criptovaluta che vuoi usare e segui le istruzioni per trasferirla dal tuo portafoglio all’indirizzo del casinò. Preleva le Vincite : Se vinci, vai alla sezione prelievi, inserisci l’indirizzo del tuo portafoglio e l’importo da prelevare. Controlla attentamente l’indirizzo per evitare errori.

: Se vinci, vai alla sezione prelievi, inserisci l’indirizzo del tuo portafoglio e l’importo da prelevare. Controlla attentamente l’indirizzo per evitare errori. Mantieni la Sicurezza: Utilizza password robuste e uniche per il tuo account del casinò e il portafoglio. Attiva l’autenticazione a due fattori, se disponibile, per una maggiore sicurezza.

Conclusioni sui crypto casino migliori in Italia

Purtroppo siamo giunti al termine di questo articolo sui casinò online che accettano le criptovalute.

Abbiamo analizzato diversi crypto casino, e li abbiamo valutati per alcune caratteristiche davvero importanti, come la selezione di giochi ed i bonus bitcoin offerti.

Il top, tra i migliori crypto casinò studiati risulta essere Cloudbet, che mette in campo un bonus davvero eccezionale, fino a 5 BTC, ed un palinsesto da oltre 3.000 giochi.

Tieni presente che ogni casinò online di cui ti abbiamo parlato può regalarti dei grandi vantaggi, per cui non limitarti a quello nella prima posizione, esplorali tutti!

Quale che sia la tua scelta, ci raccomandiamo di giocare in modo responsabile, e non scommettere più di quanto puoi permetterti. Non inseguire le perdite e smetti se pensi che stai giocando troppo.

Solo in questo modo potrai essere sicuro di divertirti in modo sano con il gioco d’azzardo online.