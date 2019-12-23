5 creative eggnog drinks for the holidays

Get creative this holiday season with the family tradition of Eggnog – but with a twist!
Mike Stone, Jepthra Creed Distillery, shares a few Eggnog drink recipes that are sure to keep you “cozy and warm.”
Recipes:
EGG NOG
6 LARGE EGG YOLKS
1 CUP OF HEAVY CREAM
½ CUP OF GRANULATED SUGAR
2 CUPS OF MILK
½ TSP VANILLA EXTRACT
½ TSP GROUND CINNAMON
½ TSP NUTMEG
(OPTIONALS)
WHIPPED CREAM
JEPTHA CREED PREMIUM CRAFT SPIRITS *4 TO 1 SUGGESTED RATIO
DIRECTIONS:
COMBINE CINNAMON, NUTMEG, MILK AND VANILLA EXTRACT IN A SAUCEPAN BRINGING TO A LIGHT SIMMER
IN A SEPARATE LARGE BOWL, WHISK EGG YOLKS AND SUGAR UNTIL YOLKS ARE PALE AND SUGAR GRANULES ARE LESS APPARENT.
SLOWLY FOLD IN THE HEATED SPICE/MILK MIXTURE A LITTLE AT T TIME UNTIL THE TWO ARE MIXED WELL TOGETHER.
POUR THE COMBINED MIXTURE IN A SAUCEPAN AND PUT ON A MEDIUM HEAT. COOK UNTIL MIXTURE IS THICK BUT BEFORE IT BOILS.
REMOVE FROM HEAT ALLOW TO COOL BEFORE TRANSFERRING TO FRIDGE. *ADD DISTILLED SPIRITS 4 TO 1 RATIO AS A SUGGESTION TO THE COMPLETED COOKED EGG NOG BEFORE REFRIDGERATING.
EGG NOG ESPRESSO
• 2 ½ OZ EGG NOG
• 1 OZ JEPTHA CREED COFFEE FLAVORED VODKA
• 2 OZ IRISH CREAM
• WHITE CHOCOLATE
• CRUSHED PEPPERMINT CANDY CANE
•
FILL SHAKER WITH ICE AND POUR IN EGG NOG, VODKA AND IRISH CREAM, SHAKE UNTIL CHILLED.
RIM A CHILLED MARTINI GLASS WITH A MIXTURE OF WHITE CHOCOLATE AND CRUSHED CANDY CANE
STRAIN THE MIXTURE INTO THE MARTINI GLASS, GARNISH WITH A CINNAMON STICK
FALL INTO WINTER MARTINI
2 ½ OZ EGG NOG
1 OZ JEPTHA CREED HONEY FLAVORED VODKA
1 OZ AMARETTO
WHITE CHOCOLATE
CRUSHED PEPPERMINT CANDY CANE
FILL SHAKER WITH ICE AND POUR IN EGG NOG, VODKA AND AMARETTO, SHAKE UNTIL CHILLED.
RIM A CHILLED MARTINI GLASS WITH A MIXTURE OF WHITE CHOCOLATE AND CRUSHED CANDY CANE
STRAIN THE MIXTURE INTO THE MARTINI GLASS, GARNISH WITH A CINNAMON STICK OR CANDY CANE
MOVIE CLASSIC EGG NOG
4 OZ EGG NOG
1 OZ JEPTHA CREED CINNAMON FLAVORED WHISKEY
FILL SHAKER WITH ICE , POUR IN EGG NOG AND WHISKEY THEN SHAKE UNTIL CHILLED.
STRAIN INTO “MOOSE MUG” AND GARNISH WITH A CINNAMON STICK
*Hosting multiply suggested ratio 4 to 1; Example 1 gallon Egg Nog with 750ml Jeptha Creed Cinnamon Flavored Whiskey
TOASTY HOLIDAYS
4 OZ EGG NOG
1 OZ JEPTHA CREED 4 GRAIN STRAIGHT BOURBON
COFFEE MUG WITH WHIPPED CREAM AND CINNAMON STICK
POUR THE COMBINED MIXTURE IN A SAUCEPAN AND PUT ON MEDIUM HEAT. COOK UNTIL MIXTURE IS
THICK BUT BEFORE IT BOILS. REMOVE FROM HEAT *ADD DISTILLED SPIRITS 4 TO 1 RATIO AS A SUGGESTION
SERVE IN A MUG OR INSULATED CONTAINER TOP WITH WHIPPED CREAM AND GRATED CINNAMON
About Jeptha Creed:
Jeptha Creed premium craft distillery, farm to table, women owned and operated that is handcrafting Vodkas, Moonshines and Bourbon.
To learn more, visit jepthacreed.com.