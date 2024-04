La música de Taylor Swift está de regreso en TikTok antes del lanzamiento de su último álbum

(Buda Mendes/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management )

(CNN) — La música de Taylor Swift volvió a TikTok luego de una disputa en curso con su distribuidor de música, Universal Music Group, por las regalías.

El regreso de sus canciones a la popular plataforma social se produce cuando la artista está lista para lanzar su más reciente y muy esperado álbum, “The Tortured Poets Department”, la próxima semana. Este jueves, CNN pudo confirmar que las canciones de Swift se encuentran en el catálogo de música de TikTok, y pueden ser utilizadas por cualquiera que cree nuevos videos.

Universal Music retira su música de TikTok por desacuerdos

En enero, Universal Music Group retiró la música de varios de sus artistas, incluidos Taylor Swift, Ariana Grande, Camila Cabello y Rihanna, después de publicar una declaración titulada “Una carta abierta a la comunidad de artistas y compositores: por qué debemos pedirle un tiempo a TikTok”, en el que decía que su acuerdo de licencia con la plataforma estaba expirando.

Como resultado, la música de los artistas de Universal se eliminó de todos los videos de TikTok con un aviso que indicaba que se había retirado debido a una violación de derechos de autor.

Universal Music Group dijo en ese momento que TikTok propuso pagar a sus artistas y compositores “una fracción de la tarifa que pagan las principales plataformas sociales en situaciones similares”.

“En última instancia, TikTok está tratando de construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo por la música”, dijo en el comunicado.

Aun así, Universal dijo que TikTok representa sólo alrededor del 1% de sus ingresos totales.

La compañía también se mostró en desacuerdo con la forma en que TikTok permite que existan grabaciones generadas por IA en la plataforma y está desarrollando herramientas para “permitir, promover y fomentar” este tipo de creación musical, lo que “diluiría enormemente el fondo de regalías para los artistas humanos”.

No está claro qué términos se cumplieron tras el regreso de Swift a TikTok. Los portavoces de Universal Music Group, TikTok y Taylor Swift no respondieron a una solicitud de comentarios. La música de otros artistas de Universal aún no aparece en la plataforma.

Swift anunció su nuevo álbum al aceptar su decimotercer premio Grammy en febrero. Desde entonces, ha estado adelantando portadas de álbumes, títulos de canciones y una cuenta regresiva para su lanzamiento el viernes 19 de abril en las plataformas sociales. Será su décimo primer álbum de estudio.