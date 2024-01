Migliori roulette online in Italia: Top siti roulette online con soldi veri (2024)

DISCLAIMER: This is paid content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WISH-TV. The content presented on this page has been created and provided entirely by the advertiser.

Cerchi le migliori roulette online? Buon per te, sei proprio nel posto giusto.

Nelle prossime righe potrai scoprire 5 migliori siti per giocare alla roulette in Italia.

Il migliore sito roulette, secondo le nostre risultanze, è Palm Casino. Offre uno dei migliori bonus roulette della storia, e tante varianti della ruota più famosa di Las Vegas.

Detto questo, tutti gli altri siti di roulette online con soldi veri che ti presenteremo possono darti grandi benefici, quindi non perderteli.

Continua a leggere!

Migliori roulette online soldi veri in Italia

Sono questi i top siti con roulette online in Italia.

Vediamo ora da più vicino ognuno di questi, con delle piccole recensioni dedicate.

1. Palm Casino (Roulette Americana): miglior casino per giocare alle roulette online in Italia

Pro:

Welcome bonus su 5 depositi, fino a 10.000€;

Circa 4.000 titoli in totale;

Oltre 100 giochi di roulette;

Buone offerte aggiuntive;

Iscrizione rapida.

Contro:

Assistenza solo tramite live chat;

Serve l’iscrizione per accedere al palinsesto.

Come detto, al primo posto abbiamo inserito come miglior sito roulette Palm Casino, un brand di proprietà di Group Gaem, online dal 2023.

Lo abbiamo messo al primo posto per un numero sconfinato di giochi ed un bonus di benvenuto semplicemente da capogiro.

Giochi di roulette: 4.9/5

Visto che non si può vedere il palinsesto di questo roulette online casino senza iscrizione, devi sapere che su questo casinò online troverai quasi 4.000 giochi.

Centinaia di questi sono tavoli di roulette, di tutte le varianti, a portata di tutte le tasche.

Potrai quindi trovare i tavoli di roulette francese, ossia il gioco originale, la roulette americana, dunque la variante dei casinò fisici, e tante altre versioni divertenti, sviluppate proprio per i casinò roulette online.

Bonus di benvenuto: 5/5

Se vorrai creare un conto su Palm Casino, avrai un bonus su 5 depositi, fino a 10.000€:

Il 200% del primo deposito fino a 300€;

Il 100% del secondo versamento, fino a 1.500€;

Il 50% della terza ricarica, fino a 2.000€;

Il 75% del quarto versamento, fino a 1.200€;

Il 100% del quinto deposito, fino a 5.000€.

Tutte queste rate hanno un requisito di puntata di 30x.

Miglior versione di roulette: 4.8/5

Come migliore tavolo di roulette di questo top casinò online abbiamo pensato alla roulette americana. Nel mare magnum delle possibilità offerte, infatti, non c’è niente di meglio che ripartire dai punti fermi.

La roulette americana presenta 38 caselle, i numeri dall’1 al 36 e ben 2 zeri, ovvero il singolo zero, ed il doppio zero.

Potrai giocare su tutte le puntate delle roulette. Potrai scegliere tra rosso e nero, pari e dispari, sul numero secco, poi cavalli, terzine, carré, cinquine, e sestine. Avrai a disposizione anche le 3 dozzine e le 3 colonne, ed infine 1-18 e 19-36.

Ogni puntata ha probabilità di vincita differenti, più basse rispetto alle roulette europea e francese, dato il diverso numero di caselle.

Roulette live: 4.9/5

Anche a livello di tavoli live, Palm Casino si fa rispettare.

Avrai a disposizione tantissimi tavoli di roulette live, gestiti da croupier in carne ed ossa, che ti assisteranno con vere palline ed una ruota reale.

Si tratta di una modalità di gioco molto apprezzata, perché aggiunge quel tocco umano alla divertente esperienza delle roulette online.

Voto finale: 4.9/5

>> Ottieni subito i 10.000€ di bonus (Palm Casino)

2. SG Casino (Roulette Europea): top roulette online casinò per varianti di roulette

Pro:

Welcome bonus 1° deposito, 100% fino a 500€;

Anche 200 free spins;

Oltre 50 tavoli di roulette;

75 tavoli live;

Ottimo casinò live in italiano.

Contro:

Live chat in inglese (o traduttore);

Sezione FAQ piccola.

Al secondo posto c’è SG Casino, gestito da Rabidi N.V., uno dei grandi gruppi di Curacao.

Si tratta di un casinò roulette online moderno, lanciato nel 2023, che presenta le migliori varianti di roulette tanto online che live.

Giochi di roulette online: 5/5

Tra gli oltre 4.000 prodotti presenti, avrai la possibilità di scegliere tra oltre 50 tavoli di roulette online, tutti di grande qualità, e prodotti dai migliori software developer.

Ci sono dunque giochi come la Roulette Double Ball e la Dragon Roulette, ma ad attirare l’attenzione sono i tavoli più basilari, come la roulette europea e la roulette francese.

Da notare anche le tante slot machine, presenti in quantità industriale, tra cui i maggiori successi di NetEnt.

Sfortunatamente, visto che non si tratta di uno dei migliori casino Bitcoin, non ci sono giochi roulette con cryptovalute.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Aprendo un conto su SG Casino potrai ottenere un bonus del 100% sul tuo primo deposito, fino a 500€.

Si tratta di un bonus certamente differente da quello presente alla prima posizione, ma di certo comunque soddisfacente.

Presenta un requisito di puntata di 35x.

Riceverai anche 200 free spin, in pacchetti da 20 per 10 giorni, che potrai utilizzare su slot machine diverse ogni giorno. Le eventuali vincite hanno un rollover di 40x.

Miglior versione di roulette: 4.8/5

La roulette online più divertente nelle pagine di SG Casino è certamente la roulette europea, uno dei grandi classici del gioco online.

Presenta una ruota da 37 caselle, ovvero i numeri 1-36 ed un zero. Non c’è il doppio zero e ciò cambia tutte le probabilità di vincita ed i payout delle puntate.

Potrai giocare su tutte le puntate tipiche della roulette, ma anche su combinazioni specifiche, come gli orfanelli, la serie 5-8, la nassa, il tier, ed anche i vicini allo 0, o jeu zero.

Roulette live: 4.7/5

Per quel che riguarda i tavoli di roulette live, SG Casino fa anche meglio, ben 75 tavoli live, forniti tutti o quasi da Evolution, sempre sinonimo di qualità.

Da segnalare la presenza di diversi tavoli live in italiano, ovvero gestiti da veri croupier che parlano la nostra lingua, per aggiungere un ulteriore comfort a questa esperienza così immersiva.

Potrai dunque provare tavoli come la Lightning Roulette, anche in italiano, oppure Gold Saloon Roulette, o ancora, la Super Stake Roulette, con potenziali vincite fino a 500x.

Voto finale: 4.8/5

>> Prendi subito il bonus da 500€ (SG Casino)

3. Casinoly (Roulette Francese): migliori sito roulette online in Italia per bonus

Pro:

Bonus benvenuto 100%, fino a 500€;

200 giri gratis;

Oltre 50 roulette;

Circa 85 tavoli di roulette live;

Live roulette cashback fino al 25%.

Contro:

Poche FAQ;

Servizio clienti solo live chat.

Medaglia di bronzo per Casinoly, un pittoresco casinò online immerso nell’Antica Roma, che offre delle promo per roulette online davvero interessanti.

È un brand di proprietà di Rabidi N.V., il colosso del gioco made in Curacao, ed è attivo dal 2021.

Giochi di roulette online: 4.7/5

Il palinsesto di Casinoly, con giochi ammantati di travertino romano, ci mette di fronte a più di 50 tavoli di roulette differenti, che potranno soddisfare il palato di ogni giocatore.

Tra questi, dunque, potrai trovare i grandi classici del settore, come la roulette americana e quella europea. Tra gli altri, troverai prodotti creati da grandi software provider, come Play’n GO e Pragmatic Play.

Potrai divertirti con titoli come 10p Roulette, la Lightning Roulette e la Turbo Roulette, per chi non ha tempo da perdere ed ama l’azione più frenetica.

Da notare anche, per chi ama tutti i giochi da tavolo, che si tratta di uno dei migliori siti blackjack in italia.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il bonus di benvenuto, se vorrai diventare un nuovo giocatore di Casinoly aprendo un conto, è uguale agli altri casinò targati Rabidi, e prevede un bonus del 150% sul tuo primo deposito, fino a 500€.

A ciò si aggiungono anche i 200 giri gratuiti, che ti verranno rilasciati in 10 tranche giornaliere da 20, e che potrai utilizzare su slot differenti ogni giorno.

Come al solito, la parte monetaria del bonus ha un rollover di 35x, mentre le eventuali vincite ottenute coi free spin hanno requisiti di puntata di 40x.

Miglior versione di roulette: 4.9/5

A parer nostro, la miglior variante di roulette presente nel palinsesto di Casinoly è la roulette francese.

Si tratta della variante originale, introdotta nel 17esimo secolo in Francia, per alcuni ideata nel 1655 dal matematico Pascal.

Questo gioco ha sempre 37 caselle, una per ogni numero dall’1 al 36, a cui si aggiunge lo zero. Non avendo il doppio zero, le probabilità di vincita sono le stesse della roulette europea. Oltre a tutte le puntate della già descritta per quest’ultima, la roulette francese ha anche una regola addizionale, ossia la Partage.

In caso di uscita dello zero, le puntate su combinazioni semplici sono “bloccate” in prigione, e dimezzate, col banco che incassa la parte rimanente.

Se al giro successivo la combinazione esce, il giocatore vince con puntata dimezzata.

Se esce di nuovo lo zero, le combinazioni restano imprigionate, e per vincere c’è bisogno che esca 2 volte consecutive la combinazione.

Non molti tavoli di roulette francese che si possono trovare nei casinò online hanno attiva questa regola.

Blackjack live: 4.8/5

Nel casinò live di Casinoly troverai un numero molto maggiore di tavoli di roulette live, rispetto a quelli online.

Sono infatti più di 85 le ruote gestite da croupier in carne ed ossa, alcuni dei quali anche di lingua italiana.

Potrai così divertirti con fantastici tavoli prodotti da Evolution, quindi di alta qualità, come Football Studio Roulette Live e Mega Roulette.

Voto finale: 4.7/5

>> Afferra subito i 500€ di bonus (Casinoly)

4. Playzilla (Lucky 6 Roulette): migliori roulette live con soldi veri

Pro:

Oltre 3.000 giochi in totale, tra slot e tavoli;

70+ tavoli di roulette live;

Più di 50 giochi di roulette;

Bonus benvenuto da 500€;

200 giri gratis.

Contro:

Design da migliorare;

Selezione video poker piccola.

Ancora un casinò online roulette di proprietà di Rabidi N.V., ovvero Playzilla, un brand attivo dal 2021.

Entra nella nostra lista perché propone i migliori giochi di roulette live.

Giochi di roulette online: 4.6/5

I giochi proposti da Playzilla sono tantissimi e in maggioranza sono slot machine, però c’è una buona scelta anche in fatto di roulette.

Potrai trovare oltre 50 di questi giochi divertenti, a partire da Mr Mini Roulette, e la Roulette Diamond, gioco in cui i numeri sono posizionati a formare un diamante.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Come gli altri casinò Rabidi, Playzilla mette a disposizione dei giocatori il 100% di bonus sul primo deposito, fino a 500€.

A ciò aggiunge anche 200 giri gratis, che riceverai in pacchetti da 20, per 10 giorni. Li potrai utilizzare sulle slot che preferisci.

L’eventuale vincita portata a casa grazie a questi giri gratuiti ha un rollover di 40x, mentre il bonus monetario ha requisiti di puntata di 35x.

Miglior versione di roulette: 4.8/5

Tra i giochi disponibili per tutti i giocatori su Playzilla, abbiamo scelto Lucky 6 Roulette, prodotta da Pragmatic Play.

Alle classiche puntate della roulette vengono aggiunti anche 6 numeri fortunati, diversi per ogni giro.

Ognuno dei 6 numeri fortunati ha un moltiplicatore casuale, che permette una vincita fino a 2.088x. Lucky 6 Roulette offre un’esperienza di gioco emozionante, con possibilità di portare a casa una vincita elevata.

Roulette live: 4.8/5

Accedendo alle pagine del casinò live, potrai notare la presenza di tantissimi giochi dal vivo.

Troverai ben più di 70 tavoli di roulette live, all’interno di un casinò live davvero di qualità.

Potrai trovare tavoli dal vivo di alta qualità, gestiti da croupier in carne ed ossa. Alcuni di loro sono anche di lingua italiana, per cui avrai tutti i comfort possibili, oltre a tavoli come l’Immersive Roulette, la Venezia Roulette e la Red Door Roulette.

Voto finale: 4.7/5

>> Prendi qui i 500€ di bonus (Playzilla)

5. Slotimo (Gold Vault Roulette): miglior casinò live in Italia

Pro:

Welcome bonus 4 depositi, fino a 1.000€;

Oltre 30 giochi di roulette;

40+ varianti di roulette live;

Casinò live di prima qualità;

Ottimi tornei tra giocatori.

Contro:

Niente demo;

Layout grafico da modernizzare.

A chiudere la nostra top 5 dei siti con roulette migliori c’è Slotimo, che fa parte di Bellona N.V.

Si tratta di un sito lanciato da poco, che però propone un casinò roulette online di alto livello, con giochi molto divertenti e di qualità, tra cui il popolare gioco della roulette.

Giochi di roulette online: 4.5/5

Sebbene si occupi principalmente di slot machine, Slotimo è un sito che propone un buon catalogo di giochi da tavolo alternativi, tra cui più di 30 tavoli di roulette.

Troverai titoli molto popolari, come La Partage Roulette, la Virtual Burning Roulette, ed il tavolo della Zoom Roulette ed altri successi di Playtech.

Naturalmente, come ben vediamo dal nome, si tratta anche di uno dei migliori siti slot online.

Bonus di benvenuto: 4.5/5

Se vorrai diventare un nuovo giocatore di questo sito, potrai ottenere:

Il 100% del primo deposito fino a 300€;

Il 50% della seconda ricarica, fino a 250€;

Il 50% del terzo versamento, fino a 250€;

Il 100% della quarta ricarica, fino a 200€.

Il totale può arrivare fino a 1.000€. Tutte le porzioni hanno un rollover di 25x (deposito + bonus).

Offre anche un bonus per le scommesse online.

Miglior versione di roulette: 4.7/5

A nostro parere il tavolo migliore di Slotimo è Gold Vault Roulette.

Ogni girò riceverà dai 5 ai 20 lingotti d’oro, ognuno dei quali fa da moltiplicatore 50x, che si posizioneranno casualmente sul tavolo.

Con una puntata Straight Up sul numero interessato da un moltiplicatore, potrai ricevere una vincita strabiliante.

Roulette live: 4.9/5

Abbiamo già detto che questo sito presenta il miglior casinò live nel mercato.

Infatti, nella lobby troverai tutti gli ultimi numeri usciti, i limiti minimi e massimi di puntata, ed i posti liberi ad ogni tavolo.

Potrai trovare giochi come Salon Privé Roulette Live, la Sun Macau Roulette o il gioco Oracle 360 Roulette.

Voto finale: 4.6/5

>> Riscatta subito il bonus da 1.000€ (Slotimo)

Scelta dei top siti col gioco della roulette

Giochi di roulette online

Ovviamente, per capire chi ha i migliori giochi di roulette, bisognava analizzare il palinsesto di questi migliori casinò online.

Abbiamo cercato, perciò, di capire la varietà insita nel palinsesto, ovvero quali e quante versioni di roulette avessero questi siti, ponendo attenzione anche alla qualità dei produttori.

Bonus di benvenuto

Se intendi diventare un giocatore di uno di questi casinò online roulette (o qualsiasi dei migliori siti slot), devi poter disporre di un buon bonus di benvenuto.

Il nostro studio si è dunque focalizzato anche su questo aspetto, cercando di riportare i migliori bonus, promozioni e offerte da sfruttare una volta al tavolo della roulette.

Miglior versione di roulette

Spiegare qual è il gioco migliore di un palinsesto ci permette di mostrarti la qualità generale del catalogo, andando a selezionare la variante più divertente, particolare o vantaggiosa per il giocatore.

Roulette live

I giochi del casinò live sono una delle ultimissime novità del settore, anche per i casino non AAMS, perciò, se vuoi rimanere al passo devi sapere tutte le ultime news.

Per questo motivo, abbiamo scelto di celebrare anche la varietà e la qualità dei giochi di roulette live, che assicurano un’esperienza paragonabile ai veri casinò di Las Vegas.

Come mai Palm Casino è il top per la roulette?

Ci sono alcuni motivi per cui, secondo noi, Palm Casino, ha la migliore varietà in fatto di roulette:

Mette a disposizione dei giocatori, più di 100 giochi di roulette;

Ben 50 sono solo i tavoli di roulette live;

Propone un bonus di benvenuto fino a 10.000€, in 5 differenti depositi;

Offre delle buone promozioni aggiuntive, e puoi aprire un nuovo conto e diventare un giocatore in meno di 1 minuto.

Perché scegliere uno di questi casinò roulette online?

Se vuoi unirti a tanti altri giocatori e cominciare a divertirti con la roulette, sarebbe una buona idea aprire un conto su uno dei casinò online roulette segnalati.

Vediamo perché:

Propongono tantissimi giochi di roulette online, di solito la varietà ammonta a 40-50 tavoli diversi;

Mettono a disposizione del giocatori sempre più di 40 tavoli di roulette live;

Offrono dei bonus di benvenuto ricchi, vantaggiosi e facili da utilizzare;

Sono siti sicuri, anche se non hanno la licenza AAMS, dato che propongono connessioni sicuri e sistemi di pagamento tracciabili.

Roulette online soldi veri FAQ

Qual è il miglior gioco di roulette?

Il miglior gioco di roulette è senza dubbio la roulette americana, giocata in tutti i casinò di Las Vegas.

Presenta una ruota con 38 caselle, ovvero i numeri dall’1 al 36, lo zero ed il doppio zero. Perciò le probabilità di vincita sono differenti dalle originali roulette francese e roulette europea.

Le altre puntate classiche sono i cavalli (2 numeri uniti), le terzine (3 numeri in fila sul tavolo), il carré (4 numeri contigui), cinquine e sestine. Avrai anche a disposizione il rosso o il nero, il pari o il dispari, le 3 dozzine e le 3 colonne, ed infine i numero 1-18 e 19-36.

Come vincere alla roulette online?

Per vincere alla roulette non ci sono sistemi ben precisi, anche se si possono attuare delle strategie più o meno matematiche che ottimizzare le puntate.

La chiave, nel caso del tavolo della roulette, è calcolare le probabilità associate ad ogni puntata, in base al tavolo a cui si sta giocando. Ad esempio, nella roulette americana, che ha 38 caselle, il singolo numero ha una probabilità di 2,63%. Nella roulette europea e nella roulette francese ogni numero ha una percentuale di uscita del 2,70%.

Comparazione tra i migliori casinò online

Palm Casino: miglior sito per roulette online. Welcome bonus 5 depositi, fino a 10.000€. Oltre 100 tavoli di roulette, di cui anche 50 giochi live. Gioco migliore: roulette americana.

SG Casino: migliori promo addizionali per roulette. Bonus nuovo giocatore, 100% primo deposito, fino a 500€. 50+ tavoli di roulette, oltre 80 giochi live. Gioco migliore: roulette francese.

Casinoly: al top per numero di varianti. Bonus benvenuto 150% fino a 500€. Più di 50 tavoli classici e 75+ tavoli di roulette live. Tavolo migliore: roulette europea.

Playzilla: al top per la roulette live. Welcome bonus fino a 500€ e 200 free spin. Più di 70 giochi da tavolo live, oltre 50 roulette classiche. Gioco migliore: Lucky 6 Roulette.

Slotimo: miglior roulette live. Bonus di benvenuto nuovo giocatore 4 depositi, fino a 1.000€. 30+ giochi da tavolo classici, 40+ tavoli live di roulette. Gioco migliore: Gold Vault Roulette.

Come iniziare a giocare a roulette online in Italia

Se sei interessato ad uno dei tavoli da gioco di cui ti abbiamo parlato, il primo passo è l’apertura di un conto gioco, per diventare un nuovo giocatore.

Ti lasciamo una guida che parte dal nostro casinò online non AAMS numero 1, Palm Casino.

1) Accesso al casinò roulette scelto

Accedi al sito di Palm Casino;

Clicca su “Registrati”.

2) Dati anagrafici

Scrivi nome e cognome;

Inserisci indirizzo email e numero di telefono;

Crea una password;

Conferma che il conto di gioco sarà aperto in Italia.

3) Login e primo versamento

Clicca su “Registrati”;

Effettua il login;

Dall’area dei pagamenti, effettua un primo deposito;

Ricevi il bonus ed inizia il divertimento!

Sei pronto per giocare al miglior sito roulette

Cerchi ancora il miglior sito per giocare a roulette in Italia?

Eccoci al termine della nostra guida ai migliori casinò con roulette.

Il miglior sito roulette in assoluto, secondo noi, è Palm Casino. Offre un bonus di benvenuto davvero strabiliante, e mette a disposizione del giocatore un palinsesto di roulette online molto ben fornito, sia in fatto di tavoli classici che di casinò live.

Considera che anche gli altri posti per giocare a roulette online in Italia hanno molto da offrire, per cui non perderli di vista.

Gioca a roulette con soldi veri in modo responsabile e potrai sempre divertirti.

Buona fortuna!