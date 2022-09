Life.Style.Live!

Life. Style. Live! ‘Hot Links’ September 16, 2022

You can find more from all of today’s “Life.Style.Live!” guests at the links below:

Bourbon, Bling & Bowties

indianawish.org/events/bourbon-bling-bowties

Master Gardener Carrie Petty

facebook.com/CarriepettyMasterGardener

Yoga At the Lume

discovernewfields.org/calendar/yoga-lume-indianapolis-hosted-invoke-studio

Fall Travel Tips

TipsOnTV.com

Shear Elegance Spa

shearelegancedayspas.com