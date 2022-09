Life.Style.Live!

Life. Style. Live! ‘Hot Links’ September 20, 2022

You can find more from all of today’s “Life.Style.Live!” guests at the links below:

Caplingers Fresh Catch Seafood Market

caplingersfreshcatch.com

Gadget Guy

GadgetGram.com

Indianapolis Fall Boat & RV Show

indyfallboatandrvshow.com

Travel Agent Katie Awwad

instagram.com/katieawwadmagnifiedvacations

Cabaret Concert & Comedy Jam

DjGeno.net

Over The Edge – Fundraiser

indyovertheedge.org

Home Fall Decor

TipsOnTV.com