Bitcoin Casino (2023) – Die besten deutschen Krypto Casinos im BTC Casino Test

Ein Bitcoin Casino gehört den Online Casinos an, die Ein- und Auszahlungen in Bitcoin und anderen Kryptowährungen akzeptieren sowie Promotionen in Kryptowährungen anbieten. Wir haben in diesem Test die besten Bitcoin Casinos unter die Lupe genommen und dabei konnte sich das Krypto Casino Seven.Casino den ersten Platz sichern.

In solchen Crypto Casinos bekommen Spieler die Gelegenheit, von hohen Bonusangeboten zu profitieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, komplett auf gewöhnliche Währungen zu verzichten und Zahlungen anonym und sicher zu verwalten.

Bitcoin Casinos ermöglichen Spielern oft hohe Einsätze zu tätigen und sind deswegen häufig bei High-Rollern sehr beliebt. Klingt das nicht gut? Lassen Sie uns keine Zeit verlieren und starten wir gleich in den Vergleich der besten Bitcoin Casinos.

Die besten Bitcoin Casino Anbieter im Überblick:

Seven.Casino: Das insgesamt beste Bitcoin Casino

Cloudbet: Der attraktivste Bitcoin Willkommensbonus

Skycrown: Die größte Auswahl an Live Dealer Spielen

Metaspins: Verfügt über eine lukrative Casino-Lotterie

Winstler: Das lukrativste Willkommenspaket in Fiat Währungen

MyStake: Die perfekte Mischung aus Live- und Casinospielen

Bitvegas: Die größte Auswahl an Jackpot Slots

Bets.io: Der beste wöchentliche Reload Bonus

7Bit: Der größte Bitcoin Willkommensbonus

Vave: Das hervorragende 6-stufige Treueprogramm

Wurde Ihr Interesse geweckt und Sie möchten noch mehr über die einzelnen Crypto Casinos erfahren, dann schauen Sie einfach in unseren Krypto Casino Vergleich und Sie werden hier die besten Krypto Casinos finden, die ein perfektes Verhältnis aus Spielspaß und Gewinnmöglichkeiten mit sich bringen.

1. Seven.Casino – Insgesamt beste Bitcoin Casino in Deutschland

Vorteile:

Mehr als 2.900 Casinospiele

RTP-Wert von über 97 %

Live Casino mit über 400 Live Spieltischen

500 € Willkommensbonus

7.500 € + 10 % Cashback Willkommenspaket

Niedrige Umsatzbedingungen

10 bekannte Zahlungsdienstleister

Lizenz aus Curacao

Nachteile:

Keine Demo-spiele verfügbar

Das Krypto Casino Seven.Casino verfügt über das beste Gesamtpaket in unserem Testbericht. Es gibt eine hohe Auszahlungsquote von über 97 %, mehr als 2.900 Casinospiele stehen zur Verfügung und das Live Casino ist am besten von allen Online Casinos bestückt.

Die Zahlungsmethoden: 5/5 Punkte

Wenn es um die Zahlungsmethoden geht, könnte die Auswahl fast nicht besser sein. Es stehen 10 renommierte Zahlungsdienstleister zur Verfügung, sodass Zahlungen mittels Kreditkarte (VISA/MasterCard), American Express, AstroPay, Skrill, NetEller, Bitcoin, Tether, Ethereum und Litecoin getätigt werden können.

Somit sind Spieler nicht nur auf Kryptowährungen angewiesen, sondern können Zahlungen auch per Fiat Währungen vornehmen. Das ist sehr wichtig, denn nicht immer hat man als Spieler die geforderte Kryptowährung parat.

Das Spielangebot: 4,9/5 Punkte

Die Spielauswahl im Seven.Casino richtet sich ausgewogener Maßen an alle Glücksspieler. Es gibt hier knapp 3.000 verschiedene Casinospiele, wovon ca. 2.000 Slots sind, die von mehr als 30 Providern stammen.

Neben den Slots stehen noch Tisch- und Kartenspiele zur Auswahl und das Ganze wird von einem Live Casino mit über 400 Spielen abgerundet. Wenn es um Slots geht, verfügen diese im Durchschnitt über eine Auszahlungsquote von über 97 Prozent. Das ist ein Wert, der sich in der Branche sehen lassen kann.

Die Bonusangebote: 5/5 Punkte

Im Bereich Bonusangebote kann sich der Anbieter Seven.Casino von den anderen Casinos deutlich abheben. Es werden zwei Formen von Neukundenboni angeboten. Auf die erste Einzahlung gibt es stolze 200 % bis zu 500 €. Der Bonus muss lediglich 10-fach umgesetzt werden.

Ferner steht ein Willkommenspaket zur Verfügung, der die erste Einzahlung mit weiteren drei Einzahlungen vereint und somit einen Gesamtbonus in Höhe von bis zu 7.500 € zur Verfügung stellt. Es gibt noch Freispiele, Cashback Bonus und Reload Boni, die jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag beansprucht werden können.

Gesamtbewertung: 4,9/5 Punkte

Aufgrund einer ausgewogenen und qualitativ hochwertigen Spielauswahl, eines hohen Willkommensbonus und zahlreicher Zahlungsdienstleister bekommt das Krypto Casino Seven.Casino eine starke 4,9/5 Punkte Gesamtbewertung.

2. Cloudbet – Das Krypto Casino mit dem stärksten BTC Casino Willkommensbonus

Vorteile:

Bis zu 5 Bitcoin Willkommensbonus

1.050 Casinospiele

Mehr als 50 Jackpot Slots

RTP-Wert liegt bei über 95 %

Live Casino mit über 52 Spieltischen

10 Krypto-Zahlungsmethoden

Lizenz aus Curacao

Nachteile:

Kein VIP-Programm

Das Krypto Casino Cloudbet überzeugte in unserem Testbericht vor allem mit seinem starken Bitcoin Willkommensbonus. Es handelt sich hierbei um maximal 5 Bitcoins als Einzahlungsbonus. Somit ist Cloudbet als Krypto Casino bestens für High-Roller geeignet.

Die Zahlungsmethoden: 4,9/5 Punkte

Die Auswahl an Zahlungsmethoden fällt mit 10 verschiedenen Zahlungsdienstleistern bedeutend groß aus. Jedoch handelt es sich um 10 verschiedene Kryptowährungen, die für Ein- und Auszahlungen angeboten werden. Es werden keine Fiat-Währungen akzeptiert.

Folglich lassen sich Ein- und Auszahlungen nur in Krypto vornehmen. Somit handelt es sich um ein reines Krypto Casino, welches unter den Online Casinos höchstwahrscheinlich nur für High-Roller und Krypto-Nutzer infrage kommen wird.

Es werden Zahlungen mittels Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether, Ripple und mehr akzeptiert.

Das Spielangebot: 4,7/5 Punkte

Unter den modernen Online Casinos, bei denen die Auswahl an Spielen im Bereich von mehreren Tausend Spieltiteln liegt, scheint das Cloudbet Krypto Casino nicht besonders gut ausgestattet zu sein.

Doch der erste Blick täuscht. Hier gibt es an die 1.000 Slots und dazu gibt es noch 50 Jackpot Slots, die nicht in jedem Online Casino zu finden sind.

Außerdem stehen im Live Casino über 52 Live Spieltische zur Auswahl, die Spiele wie Live Roulette, Live Blackjack, Live Baccarat, Live Poker und Live Shows bieten. Zudem handelt es sich im Durchschnitt um einen guten RTP-Wert von über 95 Prozent.

Die Bonusangebote: 4,9/5 Punkte

Es gibt verschiedene Bonusangebote wie ein Cashback Bonus, Reload Bonus und Bonus ohne Einzahlung, die in Form von Freispielen angeboten werden. Beim Willkommensbonus handelt es sich um einen reinen Einzahlungsbonus.

Dieser gewährt auf die erste Einzahlung 100 % Bonus bis zu maximal 5 Bitcoins. Angesichts der Tatsache, dass der Bitcoin oft über 20.000 € liegt, könnte der Wert je nach Zeitpunkt des Lesens dieses Artikels sogar über 100.000 € liegen.

Somit haben wir es mit einem echten High-Roller Bonus zu tun. Jedoch muss auch eine genauso hohe Einzahlung vorgenommen werden, um den Bonus zu erhalten.

Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte

Wir haben uns für eine sehr gute 4,8/5 Punkte Bewertung entschieden, weil das Bitcoin Casino Cloudbet über einen sehr hohen Willkommensbonus verfügt und mit reichlich Krypto-Zahlungsmethoden ausgestattet ist.

3. Skycrown – Das Bitcoin Casino mit besonders großer Auswahl an BTC Casino Spielen

Vorteile:

Über 6.000 Casinospiele

85 Softwareentwickler

Live Casino mit mehr als 480 Live Spielen

500 € + 225 Freispiele Willkommensbonus

14 verschiedene Promotionen

10-stufiges VIP-Programm

15 Zahlungsmethoden für Ein- und Auszahlungen

Lizenz aus Curacao

Nachteile:

Kein 24/7 Live Chat

Nicht alle Zahlungsmethoden werden für Boni akzeptiert

Die große Auswahl an Spielen ist im Skycrown Casino Bitcoin das Alleinstellungsmerkmal, welches an erster Stelle steht. Hier werden mehr als 6.000 Spiele angeboten, die von 85 Softwareentwicklern stammen. Die meisten Spiele stammen von namhaften Entwicklern und daher glänzen sie mit ihrer Qualität.

Die Zahlungsmethoden: 4,9/5 Punkte

Nach unseren Casino Erfahrungen hat Skycrown unter den Online Casinos seine Nase ganz vorne, wenn es um Zahlungsmethoden geht. Es werden hier sowohl für Ein- als auch für Auszahlungen 15 Zahlungsdienstleister angeboten. Hier sind Namen wie VISA/MasterCard, MiFinity, Sticpay und Sofortüberweisung für Fiat Währungen zu finden.

Wenn es um Ein- oder Auszahlungen in Krypto geht, handelt es sich um Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash, BNB, Cardano, Ripple, Tether und Tron. Somit wird fast jeder Spielertyp, die für sich passende Zahlungsmethode finden können.

Das Spielangebot: 5/5 Punkte

Die große Auswahl an Spielen hat uns im Skycrown Online Casino überzeugt. Hier werden über 6.000 Casinospiele angeboten, die aus Bereichen wie Slots, Jackpot Slots, Tischspiele und Drops & Wins stammen. Der größte Posten wurde mit virtuellen Spielautomaten besetzt, die von 85 Softwareentwicklern stammen.

Des Weiteren gibt es ein sehr gut ausgebautes Live Casino. Hier gibt es mehr als 480 verschiedene Live Spieltische zu entdecken, die von ca. 10 Softwareentwicklern stammen. Es handelt sich um verschiedene Varianten von Roulette, Poker, Blackjack, Baccarat und Show Games.

Die Bonusangebote: 4,6/5 Punkte

Die Auswahl an Promotionen fällt im Skycrown Krypto Casino positiv aus. Es gibt einen Willkommensbonus in Form von einem Einzahlungsbonus, der 500 € und 225 Freispiele zur Verfügung stellt. Jedoch handelt es sich um ein Willkommenspaket, das sich auf drei Einzahlungen verteilt.

Zudem stehen täglich ein Reload Bonus, Cashback Bonus und verschiedene Einzahlungsboni zur Verfügung. Es gibt auch ein gutes 10-stufiges VIP-Programm, welches treue Kunden für das Spielen mit tollen Gewinnen belohnt.

Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte

Wir haben uns aufgrund der riesengroßen Spielauswahl sowie einer großen Anzahl an renommierten Zahlungsdienstleistern für eine sehr gute Gesamtbewertung von 4,8/5 Punkte entschieden.

4. Metaspins – Das beste Bitcoin Casino mit eigener Krypto-Casino-Lotterie

Vorteile:

MetaLotto bietet 20.000 $ in Bitcoin

Mehr als 2.500 Casinospiele

30 namhafte Provider

100 Live Casino Spiele

1 Bitcoin Willkommensbonus

VIP-Programm

10 bekannte Zahlungsmethoden

Lizenz aus Curacao

Nachteile:

Kein deutscher Support

Keine Service-Hotline

Gibt es ein Best Bitcoin Casino? Möglicherweise könnte das Metaspins unter den Krypto Casinos für einige Glücksspieler die Nummer 1 sein. Schließlich gibt es hier eine eigene Krypto-Lotterie, die einen Gesamtgewinn von bis zu 20.000 US-Dollar in Bitcoin anbietet.

Die Zahlungsmethoden: 4,9/5 Punkte

Die Zahlungsmethoden von Metaspins bilden eine weitere Stärke dieses Online Casinos. Hier stehen 10 verschiedene und bekannte Zahlungsdienstleister für die Einzahlung zur Auswahl. Es handelt sich um Anbieter wie VISA/MasterCard, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Tether, Banküberweisung und noch einige andere.

Somit können Ein- und Auszahlungen direkt in Bitcoin und Ethereum (BTC, ETH) oder einer anderen Kryptowährung vorgenommen werden, ohne vorher das Fiat Geld in Krypto umwandeln zu müssen. Damit werden Ein- und Auszahlungen für Krypto Spieler erheblich erleichtert.

Das Spielangebot: 4,7/5 Punkte

Metaspins möchte in der Kategorie „Best Crypto Casino“ abräumen und präsentiert sich mit einem guten Spielangebot. Es gibt mehr als 2.500 verschiedene Casinospiele, wovon mehr als 2.000 virtuelle Spielautomaten sind. Diese weisen einen RTP-Wert von über 96 Prozent auf.

Ein Live Casino ist in der heutigen Gambling-Welt ein Muss und deswegen gibt es bei Metaspins ein gut ausgebautes Live Casino mit über 100 Table-Games. Bei den Spieltiteln handelt es sich um unterschiedliche Varianten von Roulette, Blackjack, Baccarat, Poker und Live Game Shows.

Die Bonusangebote: 4,7/5 Punkte

Die Neukunden des Metaspins Bitcoin Casinos werden mit einem Willkommensbonus in Höhe von 1 Bitcoin begrüßt. Hierbei handelt es sich um einen Einzahlungsbonus, der maximal 1 Bitcoin gutschreibt. Das heißt, wir haben es mit einer echten High-Roller Spielothek unter den Casinos zu tun.

Es gibt insgesamt 6 verschiedene Promotionen, die für Neu- und Bestandskunden angeboten werden. Das VIP-Programm ist ebenfalls erhältlich und dient dem Zweck, mehr langfristige Spieler zu gewinnen und diese an das Krypto Casino zu binden.

Der Spieler hat auch die Möglichkeit, Bitcoins und andere Kryptowährungen im Krypto Casino Metaspins via Google-Pay oder Apple-Pay zu kaufen, um verschiedene Boni freischalten zu können.

Gesamtbewertung: 4,7/5 Punkte

Wir haben das Bitcoin Casino Metaspins mit 4,7/5 Punkte bewertet. Dieses Krypto Casino hat uns aufgrund seiner großen Anzahl an namhaften Zahlungsmethoden, einer guten Auswahl an Spielautomaten und einer eigenen Lotterie überzeugt.

5. Winstler – Das beste Bitcoin Casino mit dem höchsten Fiat Willkommensbonus

Vorteile:

9.500 € Willkommenspaket

Über 4.000 Casinospiele

30+ bekannte Provider

RTP-Wert von über 96 %

Live Casino mit über 70 Spielen

7 Zahlungsmethoden

Lizenz aus Curacao

Nachteile:

Wenig Tischspiele

Kein VIP-Programm

Das BTC Casino Winstler bietet seinen Kunden einen unglaublichen Willkommensbonus an. Es handelt sich um ein Willkommenspaket in Höhe von maximal 9.500 €. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Willkommensbonus auf die erste Einzahlung in Höhe von 300 % bis zu 500 € zu erhalten.

Die Zahlungsmethoden: 4,7/5 Punkte

Im Krypto Casino Winstler stehen den Spielern 7 verschiedene Zahlungsmethoden zur Auswahl. Es handelt sich um bekannte Zahlungsdienstleister wie VISA/MasterCard, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, AstroPay und Tether. Folglich lassen sich Ein- und Auszahlungen direkt in Krypto vornehmen.

Leider wurden einige bekannte Kryptowährungen bislang nicht berücksichtigt, sodass sich der Glücksspielanbieter ausschließlich auf ein paar bekannte Kryptowährungen konzertiert. Dieser Punkt fällt zwar nicht störend aus, aber es könnten ein paar Kryptowährungen mehr enthalten sein.

Das Spielangebot: 4,7/5 Punkte

Das BTC Casino Winstler konzentriert sich bei seiner Spielauswahl vermehrt auf virtuelle Automatenspiele. Die Auswahl aus über 4.000 Krypto Casino Spielen besteht überwiegend aus Automatenspielen. Tischspiele sind kaum zu finden und auch Kartenspiele sind in einer geringen Anzahl verfügbar.

Das Live Casino fällt bei Winstler verhältnismäßig gut aus, wobei es auch Online Casinos gibt, die weit über 70 Live Casino Spiele anbieten. Allerdings werden die 70+ Spiele im Live Casino für Gelegenheitsspieler vollkommen ausreichend sein.

Die Bonusangebote: 4,5/5 Punkte

Der Willkommensbonus beträgt maximal 9.500 €. Das ist ein sehr hoher Bonus, der für High-Roller zum Spielen bestens geeignet sein wird. Jedoch handelt es sich um ein Willkommenspaket, welches auf 5 Einzahlungen verteilt ist. Außerdem muss der Bonus 45-fach freigespielt werden, was uns etwas hoch erscheint.

Zudem stehen noch „Wöchentliche Angebote“ zur Verfügung. Aktuell gibt es den Freitag Reload Bonus, der 100 % bis zu 2.500 € verspricht. Ein eigenes VIP-Programm fehlt leider.

Gesamtbewertung: 4,6/5 Punkte

Unsere Gesamtbewertung für das Winstler Krypto Casino fällt mit 4,6/5 Punkten positiv aus. Es gibt zwar Luft nach oben, doch im Großen und Ganzen handelt es sich um ein gutes Bitcoin Casino.

Die Runner-Ups aus den Bitcoin Casinos

Wir haben bereits die Top 5 der besten Krypto Casinos vorgestellt. In diesem Abschnitt möchten wir uns den Runner-Ups widmen, die als eine mögliche Alternative betrachtet werden können, falls Sie sich von keinem der Top 5 Bitcoin Casinos angesprochen fühlen.

MyStake – Bietet eine ausgewogene Auswahl an Live- und Casinospielen.

Bitvegas – Verfügt über die größte Auswahl an Jackpot Slots.

Bets.io – Die Nummer 1, wenn es um den wöchentlichen Reload Bonus geht.

7Bit – Der größte Bitcoin Willkommensbonus im Krypto Casino.

Vave – Beste Wahl für Stammspieler aufgrund eines guten Treueprogramms.

Beste Bitcoin Casinos 2023: Die Testkriterien der Krypto Casinos in Deutschland

Die Zahlungsmethoden

Das Vorhandensein von namhaften Zahlungsanbietern war uns in unserem Testbericht sehr wichtig. Aus diesem Grund haben wir uns darauf konzentriert, dass möglichst viele bekannte Zahlungsdienstleister wie Kreditkarte (VISA/MasterCard), Banküberweisung, Skrill, NetEller und Co. vorhanden sind.

Darüber hinaus haben wir bei den einzelnen Online Casinos berücksichtigt, welche Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Hierbei war es uns wichtig, dass die bekanntesten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Dogecoin und Bitcoin Cash angeboten werden.

Das Spielangebot

Beim Spielangebot haben wir uns vor allem auf die Vielfalt der Spiele konzentriert. Es ist wichtig, dass die Anzahl der Spiele stimmt und möglichst viele Spiele angeboten werden. Jedoch sollten in fast allen Bereichen des Bitcoin-Casinos viele Spiele zur Verfügung stehen.

Das heißt, im besten Fall sollten viele virtuelle Spielautomaten, Jackpot Slots, Tisch- und Kartenspiele sowie ein gut ausgebautes Live Casino vorhanden sein. Es kann auch nicht schaden, wenn sich die Spiele nach Softwareentwickler und nach den einzelnen Kategorien sortieren lassen, um einen besseren Überblick zu bekommen.

Die Bonusangebote

Meistens melden sich in Bitcoin Casinos und Krypto Casinos High-Roller und fortgeschrittene Spieler an, die sich bereits sehr gut mit Kryptowährungen und hohen Einsätzen auskennen. Folglich ist es wichtig, dass ein guter Casino Bitcoin Anbieter über möglichst viele Promotionen verfügt. Hierbei sollten auch die Umsatzbedingungen beachtet werden.

Die Umsatzbedingungen sollten das 40-fache beim Freispielen des Bonus nicht überschreiten. Außerdem sind ein großzügiger Willkommensbonus sowie das Vorhandensein eines VIP-Programms immer gern gesehen.

Warum ist Seven.Casino das beste Bitcoin Casino in Deutschland?

Als wir den Testsieger Seven.Casino zum Testsieger ernannt haben, war das kein Zufall, sondern eine logische Folge von positiven Eigenschaften, die das Krypto Casino mit sich bringt.

In diesem Abschnitt gehen wir etwas detaillierter auf die Gründe ein, warum Seven.Casino für uns ein klarer Testsieger unter den Bitcoin Casinos ist.

Die große Auswahl an Spielen

Im Seven.Casino zählen wir mehr als 2.900 verschiedene Casinospiele. Unter diesen befinden sind nicht nur virtuelle Spielautomaten, sondern auch Tisch- und Kartenspiele sowie Jackpot Slots. Auf diese Weise erhalten Glücksspieler die bestmögliche Abwechslung beim Spielen und Langeweile kommt definitiv nicht auf.

Zudem werden im Seven.Casino sehr viele bekannte Spieltitel wie Book of Dead, Madame Destiny Megaways und Big Bass Bonanza angeboten. Zum Beispiel verfügt der Jackpot Slot Madame Destiny Megaways über 200.704 Gewinnlinien, was unmittelbar zu häufigen Gewinnen führt.

Ein gut ausgebautes Live Casino

Unter den modernen Krypto Casinos sind Live Casinos nicht mehr wegzudenken. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ein Live Casino auf einem hohen Niveau gehalten wird. Das ist bei Seven.Casino der Fall, denn hier verfügt das Live Casino über mehr als 400 verschiedene Live Spiele.

Die Live Spiele bestehen bei Seven.Casino aus unterschiedlichen Varianten von Live Roulette, Live Blackjack, Live Poker, Live Baccarat und Live Game Shows. Somit gibt es in diesem Live Casino definitiv etwas zu entdecken und Live Spieler werden hier auf ihre Kosten kommen.

Der hohe RTP-Wert

Der RTP-Wert beschreibt die durchschnittliche Auszahlungsquote eines Online Casinos. Je höher der Wert ist, desto besser ist es für den Glücksspieler. In der Regel spricht man von einem guten RTP-Wert, wenn dieser 95 Prozent übersteigt.

Im Seven.Casino liegt die Auszahlungsquote bei mehr als 97 Prozent, sodass hier häufig Einsätze mit Gewinnen belohnt werden. Das macht nicht nur ein gutes Bitcoin Casino aus, sondern auch ein gutes Online Casino.

Der Willkommensbonus

Vor allem Neukunden benötigen einen guten Start in die Glücksspielwelt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass unser Testsieger über einen starken Willkommensbonus verfügt. Dieser liegt im Seven.Casino bei 200 Prozent auf bis zu 500 € und das ist noch nicht alles.

Die Umsatzbedingungen schreiben vor, dass der Bonus nur 10-fach freigespielt werden muss. Des Weiteren kann nach insgesamt vier Einzahlungen ein 7.500 € Willkommenspaket freigeschaltet werden, der noch mit 10 Prozent Cashback Bonus belohnt wird.

Die Sicherheit

Ein BTC Casino sollte immer transparent, vertrauenswürdig und sicher sein. Das alles trifft auf Seven.Casino zu, denn der Anbieter verfügt über eine Glücksspiellizenz aus Curacao. Somit entspricht der Glücksspielanbieter allen europäischen Sicherheitsstandards für das Online-Glücksspiel.

Doch mit einer Glücksspiellizenz ist es nicht getan, denn Seven.Casino setzt auf eine moderne SSL-Verschlüsselung. Diese verhindert effektiv, dass Kundendaten an Dritte weitergeleitet werden.

Warum sollten Sie ein Bitcoin Casino wählen?

In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen die Frage beantworten, warum sich viele Glücksspieler für ein modernes Krypto Casino entscheiden sollten. Schließlich gibt es viele gute Gründe dafür.

Das sind die wichtigsten Gründe:

Kryptowährungen als Zahlungsmittel: Kryptowährungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit und das ist nicht erfunden. Schließlich lassen sich die Transaktionen nicht zurückverfolgen.

Zudem sind Transaktionen via Krypto geschützt und diese werden zu 100 Prozent anonym ausgeführt. Das stellt für viele Glücksspieler die Grundlage, um in einem Krypto Casino zu spielen.

Die hohen Bonusangebote: Es ist bereits bekannt, wenn es um ein sog. „Best Crypto Casino“ geht, dass hier viele tolle Bonusangebote zu erwarten sind. Zum Beispiel bietet das Krypto Casino Cloudbet bis zu 5 Bitcoins auf eine Einzahlung.

Außerdem verfügen die meisten top Casinos über ein gutes Treueprogramm, welches treue Kunden mit tollen Angeboten und Gewinnen belohnt.

Oft keine Einzahlungsgrenze: Vor allem für High-Roller ist dieser Punkt interessant. Viele der besten Online Casinos ermöglichen nur begrenze Einzahlungen, sodass ebenfalls viel Geld nicht auf einmal gesetzt werden kann.

In einem Casino Bitcoin können Spieler mehrere Tausend Euro auf einmal einzahlen und setzen. Folglich erfreuen sich immer wieder High-Roller an Bitcoin Casinos.

Krypto Casino Vergleich: Häufig gestellte Fragen zu BTC Casinos

Gibt es Krypto Casinos mit deutscher Lizenz?

Nein, es gibt keine Krypto Casinos mit deutscher Lizenz. Hierfür gibt es einen einfachen Grund, denn in Deutschland erhalten Krypto Casinos eine deutsche Lizenz nur dann, wenn sie Einzahlungslimits und Einsatzlimits vorweisen können.

Können Spieler in Kryptocasinos auch Einzahlungen in Fiat Währung tätigen?

Ja, die Spieler können in den meisten Krypto Casinos Einzahlungen in Fiat Währung tätigen. Es gibt zwar Krypto Casinos, die ausschließlich mit Kryptowährungen arbeiten, doch es gibt auch mindestens genauso viele Anbieter, die neben Krypto auch Fiat als Zahlungsmittel akzeptieren.

Sind Krypto Casinos immer sicher?

Nein, Krypto Casinos sind nicht immer sicher. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Spieler vor der Registrierung immer auf das Vorhandensein einer Glücksspiellizenz achten.

Können Auszahlungen in Krypto Casinos in Fiat Währung beantragt werden?

Ja, Auszahlungen in Krypto Casinos können in Fiat Währung beantragt werden. Das ist häufig der Fall und es ist wichtig, dass Spieler vor der Registrierung darauf achten, ob Auszahlungen ebenfalls in Fiat Währung beantragt werden können.

Kann man in Krypto Casinos Kryptowährungen kaufen?

Ja, man kann in Krypto Casinos Kryptowährungen kaufen. Allerdings ist dies nicht in jedem Kryptowährungs-Casino der Fall.

Es ist wichtig, vor der Registrierung abzuklären, ob es wirklich möglich ist, Kryptowährungen wie BTC, ETH, Bitcoin Cash BCH oder USD Coin direkt im Zahlbereich des Kryptocasinos zu kaufen.

Krypto Casino Übersicht: Top-5 Bitcoin Casinos in Deutschland

Dieser Abschnitt dient einer erneuten Verdeutlichung, was die einzelnen top Casinos voneinander unterscheidet bzw. was sie so besonders macht. Schließlich verfügt jedes einzelne dieser Casinos über mindestens ein Alleinstellungsmerkmal.

Seven.Casino: Bietet mehr als 2.900 Casinospiele an, von denen mehr als 2.000 virtuelle Spielautomaten sind. Im Live Casino gibt es über 400 Spiele. Der Willkommensbonus liegt bei 200 Prozent auf bis zu 500 € oder Willkommenspaket von bis zu 7.500 € + 10 Prozent Cashback Bonus. Gesamtbewertung: 4,9/5 Punkte.

Cloudbet: Bietet mehr als 1.050 Casinospiele an, von denen mehr als 50 Jackpot Slots sind. Der RTP-Wert liegt bei mehr als 95 Prozent. Der Willkommensbonus liegt bei sagenhaften 5 Bitcoins. Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte.

Skycrown: Es werden mehr als 6.000 Casinospiele angeboten, die von 85 Providern stammen. Im Live Casino gibt es mehr als 480 Live Spiele zu entdecken. Der Willkommensbonus liegt bei 100 Prozent auf bis zu 500 € + 225 Freispiele. Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte.

Metaspins: Hier werden mehr als 2.500 Casinospiele angeboten. Das Live Casino zählt über 100 Live Casino Spiele. Der Willkommensbonus ist ein Einzahlungsbonus auf bis zu 1 Bitcoin. Gesamtbewertung: 4,7/5 Punkte.

Winstler: Verfügt über mehr als 4.000 Casinospiele, die von über 30 renommierten Providern stammen. Im Live Casino gibt es über 70 Spieltische. Das Willkommenspaket liegt bei maximal 9.500 € auf 5 Einzahlungen. Gesamtbewertung: 4,6/5 Punkte.

Wie können Sie sich im Krypto Casino Seven.Casino registrieren?

Die Registrierung stellt einen der wichtigsten Schritte dar. Hiermit möchten wir Ihnen eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie Sie sich bei unserem Testsieger Seven.Casino registrieren können.

Schritt 1: Das Registrierungsformular

Öffnen Sie die Homepage von Seven.Casino und klicken Sie auf den rosafarbenen Button „Registrieren“.

Füllen Sie das Registrierungsformular mit Ihren persönlichen Daten aus.

Schritt 2: Die Verifizierung

Im eigenen E-Mail-Postfach sollte sich die Mail von Seven.Casino befinden.

Die Mail öffnen und auf den Bestätigungslink klicken.

Schritt 3: Die Einzahlung

Loggen Sie sich bei Seven.Casino ein.

Klicken Sie auf den Button „Einzahlung“.

Wählen Sie die Zahlungsmethode aus und geben Sie den gewünschten Geldbetrag ein.

Fertig ist Ihre Einzahlung und Sie sind bereit zu spielen.

Bitcoin Casino: Tipps & Tricks zu den Krypto Casinos

Sollte die Entscheidung auf ein Krypto Casino gefallen sein, empfiehlt es sich, einige Tipps und Tricks zu befolgen. Wir möchten Ihnen nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben.

Eigenes Budget-Limit setzen : Es ist wichtig, dass Sie das eigene Budget nicht aus den Augen lassen. Setzen Sie sich einen finanziellen Rahmen fest, den Sie keinesfalls überschreiten.

: Es ist wichtig, dass Sie das eigene Budget nicht aus den Augen lassen. Setzen Sie sich einen finanziellen Rahmen fest, den Sie keinesfalls überschreiten. Bonusangebote annehmen : Achten Sie auf verschiedene Boni und Freispiele in einem Bitcoin Online Casino. Diese können Ihnen dabei helfen, Gewinnchancen zu steigern und dabei möglichst wenig Geld aufzuwenden.

: Achten Sie auf verschiedene Boni und Freispiele in einem Bitcoin Online Casino. Diese können Ihnen dabei helfen, Gewinnchancen zu steigern und dabei möglichst wenig Geld aufzuwenden. Verantwortungsvolles Spielen: Glücksspiel ist nur reine Unterhaltung. Aus diesem Grund sollten Sie keinesfalls Geld setzen, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

Glücksspiel ist nur reine Unterhaltung. Aus diesem Grund sollten Sie keinesfalls Geld setzen, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Zahlungsmethoden berücksichtigen: Nicht alle Casinos bieten Zahlungsdienstleister an, die Sie auch normalerweise für Zahlungen verwenden. Folglich sollten Sie bereits vor der Registrierung darauf achten, welche Zahlungsdienstleister beim ausgewählten Anbieter angeboten werden.

Bitcoin Casino: Das abschließende Krypto Casino Fazit

Wenn Sie sich von einem Krypto Casino angesprochen fühlen, empfiehlt es sich, unseren Testsieger Seven.Casino zu wählen und sich bei diesem Anbieter zu registrieren.

In unserem Casino Test konnten wir feststellen, dass die Auswahl an Spielen wirklich groß und abwechslungsreich ist, was auf jeden Fall keine Langeweile aufkommen lässt. Ein gut ausgebautes Live Casino sorgt dafür, dass die richtige Casino Atmosphäre in die eigenen vier Wände kommt. Außerdem gibt es ein gutes Bonusprogramm, welches die Gewinnchancen steigen lässt.

Sollten Sie sich von keinem der Top-5 Casinos angesprochen fühlen, können wir Ihnen anschließend unsere Runner-Ups ans Herz legen. Hierbei handelt es sich um eine alternative Möglichkeit, um das Krypto-Glücksspiel auszuprobieren.

Bei unseren Runner-Ups handelt es sich ebenfalls um Top-Anbieter, die das Online-Glücksspiel zu den bestmöglichen Konditionen anbieten. Berücksichtigen Sie auch unsere Tipps und Tricks, damit Sie das bestmögliche Glücksspiel im Internet erleben.

