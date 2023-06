Das beste Online Casino in Deutschland 2023 – Die top Online Casinos im Vergleich

Nur wenige Branchen haben in den vergangenen Jahren so viele Neulinge hervorgebracht wie die Casino-Industrie. Dank Casino-Streamern und Influencern ist das Spielen im Online Casino aktuell voll im Trend. Die Wahl eines geeigneten und seriösen Online Casinos sollte man dabei allerdings nicht dem Zufall überlassen, denn es gibt einige schwarze Schafe am Markt.

Wir haben uns der Sache angenommen und dir eine Auswahl der besten Online Casinos in Deutschland zusammengestellt. Dabei haben wir jedes Casino genauestens auf Kriterien wie die Auswahl an Spielen, die Sicherheit, die Bonusangebote und die Zahlungsmethoden getestet. Klingt das gut? Dann lass uns gleich starten!

Der Glücksspielanbieter Ricky Casino ist uns im Test der besten Online Casinos in Deutschland besonders positiv aufgefallen. Wir wurden in allen Kategorien des Tests überzeugt, dass in diesem Casino Glücksspielerlebnis der Spitzenklasse geboten wird. Besonders gut haben uns die 1.200 € + 120 Freispiele als Willkommensbonus gefallen.

Die besten Online Casinos in Deutschland im Überblick

Falls die angegebenen Links nicht funktionieren, empfehlen wir dir, deinen Adblocker zu deaktivieren, um mögliche Einschränkungen zu vermeiden.

Vorteile:

4600+ unglaublich gute Casino Spiele

Vollkommen sicher und lizenziert

Über 250 Live-Dealer-Spiele

1.200 € + 120 Freispiele als Willkommensbonus

10 Zahlungsmethoden

36 spitzen Spieleentwickler

Nachteile:

Noch unbekannt bei den meisten Spielern

Das Ricky Casino ist ein relativ neues Online Casino, das erst seit dem Jahr 2021 existiert. Der Eindruck? Sehr, sehr positiv! Auch wenn das Online Casino brandneu ist, hat sich Ricky Casino bereits einen Namen in der iGaming Branche gemacht.

Die Auswahl aus über 4600 verschiedenen Spielen, der attraktive Willkommensbonus und die angebotenen Zahlungsmethoden haben uns überzeugt, dass es sich bei Ricky Casino um das beste Online Casino handelt.

Lizenzen und Sicherheit: 4,8/5

Ricky Casino besitzt eine Glücksspiellizenz aus Curacao, die als die sicherste Glücksspiellizenz außerhalb der EU gilt. Das bedeutet nicht nur, dass das Ricky Casino sicher ist, sondern auch, dass es einige sehr interessante Features wie Kryptowährungen und spezielle Spiele anbieten kann.

Eine moderne SSL-Verschlüsselung und transparente Geschäftsbedingungen sind ein Beweis für die Professionalität des Anbieters. Du solltest dir also keine Sorgen um deine Sicherheit im Ricky Casino machen.

Außerdem arbeiten Ricky und sein Team mit Organisationen zusammen, die jedem Online Casino Spieler bei der Überwindung von Glücksspielproblemen helfen und ihm professionelle Hilfe anbieten.

Die Spielauswahl: 4,9/5

Obwohl die Spielauswahl beim Online Casino Anbieter Ricky Casino etwas geringer ausfällt als in anderen Online Casinos, erfüllt sie sowohl die Bedürfnisse der neuen als auch der erfahrenen Spieler. Es ist von allem etwas dabei, wobei die meisten Casino Spiele hochmoderne Video Spielautomaten sind.

Zusätzlich zu den über 4000 beliebten Spielautomaten bietet Ricky Casino traditionelle Casino Spiele wie Roulette und Blackjack. Darunter befinden sich auch mehr als 250 Live-Dealer-Spiele und zahlreiche andere Online Glücksspiele.

Andere deutsche Online Casinos haben, abgesehen von den bekannten Software Anbietern, keine so abwechslungsreiche Auswahl an Spielen wie das Ricky Casino. Dafür bekommt diese Seite fast die höchste Punktzahl in diesem Bereich!

Boni und Aktionen: 4,8/5

Wie die meisten anderen Online Casinos bietet auch Ricky Casino einen attraktiven Willkommensbonus. Der einzige Nachteil ist, dass der Willkommensbonus erst dann ausgezahlt werden kann, wenn er 50 Mal umgesetzt wurde.

Auf deine ersten sechs Einzahlungen kannst du bis zu 1.200 € und 120 Bonusspiele erhalten, was nicht nur am Anfang toll ist, sondern auch, wenn du länger bei Ricky Casino spielst.

Deutsche Spieler erhalten in der Online Spielothek Ricky Casino aber nicht nur einen Einzahlungsbonus, sondern auch wöchentliche Boni, die am Dienstag, Mittwoch und Freitag in Anspruch genommen werden können.

Des Weiteren erhalten treue Spieler auch noch VIP Boni und einen Geburtstagsbonus, wodurch sich die umfangreiche Auswahl an zusätzlichen Bonus Angeboten im Ricky Casino positiv bewerten lässt.

Der einzige Nachteil, den wir finden konnten, waren die 50x Umsatzbedingungen, die wir etwas überzogen fanden. Da der Willkommensbonus aber auf mehrere Einzahlungen aufgeteilt ist, ist das allerdings umsetzbar.

Zahlungsmethoden: 4,9/5

Im Ricky Casino gibt es mehrere schnelle und sichere Zahlungsoptionen für Ein- und Auszahlungen. Wir schätzen es, dass dieses Online Casino kostenlose Zahlungsoptionen für alle Wege anbietet.

Trotzdem sind wir der Meinung, dass Ricky Casino seine Mindesteinzahlungsanforderung von 20 € senken sollte. Dadurch verliert Ricky Casino einen kleinen Punkt.

Bei Ricky Casino können Einzahlungen mit Karten wie Visa, MasterCard und Maestro, Neosurf, ecoPayz, Paysafecard, Skrill und Neteller getätigt werden. Auszahlungen werden über Bitcoin, Kreditkarten wie Visa und MasterCard sowie ecoPayz, Neteller, Paysafecard oder Skrill akzeptiert.

Unsere Bewertung: 4.9/5

>>Ins Ricky Casino mit 1.200€ und 120 Freispielen!

Vorteile:

Über 8000 Casino Spiele

Bonus ohne Einzahlung mit 5 €

Mehr als 7000 Spielautomaten

Über 360 Live Spiele

Zahlungen mit Kryptowährungen

Nachteile:

Keine progressiven Jackpots

Winning.io ist ein Teil des renommierten Unternehmens Dama N.V. Es ist ihr erstes deutschsprachiges Online Casino.

Da die Dama N.V. Casinos in allen Bereichen des iGaming überragend sind, wie z. B. bei der Online Casino Auszahlungsquote, den Sicherheitsvorkehrungen, den Bonusangeboten und natürlich den erstklassigen Spielen, sind sie bei den Spielern sehr beliebt.

Die enorme Vielfalt von über 8000 Casinospielen hat uns sofort überzeugt! Bei all den verfügbaren Alternativen findest du sicher, was du suchst! Deshalb waren wir überzeugt, Winning.io zum derzeit zweitbesten Online Casino in Deutschland zu küren.

Lizenz und Sicherheit: 4,7/5

Manche Spieler schätzen Curacao Online Casinos nicht besonders hoch ein. Wir denken jedoch anders und deshalb prüfen wir die Lizenzen und die Sicherheit genauer.

In diesem Fall wollten wir sicherstellen, dass Winning.io wirklich alles einhält, was es in diesem Bereich verspricht. Das Ergebnis war viel besser, als wir erwartet hatten.

Winning.io erfüllt nicht nur alle Vorschriften von Curacao eGaming, sondern geht noch einen Schritt weiter und nutzt verschiedene Sicherheitsmaßnahmen. Ein Beispiel ist der Provably Fair Mechanismus, der sicherstellt, dass die Casino Spiele nicht beeinflusst werden können.

Und dann ist da noch die SSL-Verschlüsselung, die Winning.io verwendet, um die Daten aller registrierten Spieler zu schützen. Wenn du dann noch die Möglichkeit nutzt, mit Kryptowährungen zu spielen, dann kannst du vollkommen anonym spielen.

Die Spielsammlung: 4.9/5

Dieses Online Casino ist bekannt für seine gigantische Auswahl an Spielen. Winning.io bietet momentan mehr als 4.500 Casino Spiele von über 60 Software Anbietern. Das bedeutet, dass du wirklich alles auf der Seite finden wirst.

Es gibt Live Casino Spiele, traditionelle Tischspiele, beliebte Game Shows, Spiele mit enormen Jackpots und natürlich eine fantastische Auswahl an hochmodernen und auch klassischen Slots. Du kannst bei Winning.io auch Bitcoin Spiele probieren, denn es ist ja ein Krypto Casino.

Trotz dass eine große Auswahl an Spielen geboten wird, ist die Online Spielothek einfach zu bedienen und du kannst deine Lieblingsspiele jederzeit testen, sei es auf deinem Rechner oder Handy. Deshalb hat Winning.io in diesem Bereich am höchsten gepunktet.

Boni und Aktionen: 4.7/5

Es gibt bei Winning.io einen Bonus ohne Einzahlung, wenn du die Glücksspielseite erst einmal testen möchtest. Das bedeutet, dass du einen Bonus von 5 € erhältst, sobald du ein Konto bei Winning.io erstellst.

Für den Willkommensbonus in Höhe von 310 € ist hingegen eine Einzahlung von mindestens 20 € erforderlich. Obwohl die Bonusbedingungen ziemlich gut sind, ist dieses Angebot nicht so attraktiv, wie das des top Online Casinos von Ricky.

Wenn du mehr als 50 € einzahlst, werden dir bei diesem Willkommensbonus 150 Freispiele zum Bonusgeld hinzugefügt. Allerdings musst du immer einen Bonus Code verwenden, um den Willkommensbonus zu aktivieren. Aber keine Sorge, denn bei den Winning.io Promotions findest du die neuesten verfügbaren Codes.

Dann kannst du mit dem Aktionscode „LiveWinning” einen 30 € Bonus für alle beliebige Live-Dealer-Spiele erhalten. Donnerstags bekommst du noch weitere Freispiele. Es gibt 20, 60 oder sogar 130 Freispiele, die du dann beim wöchentlichen Slot verwenden kannst, wenn du bis zu 100 € einzahlst.

Zum Schluss hast du auch noch den Winning.io Club, der als Treueprogramm für alle bereits registrierten Spieler dient.

Zahlungsmethoden: 4.7/5

Bei Winning.io gibt es umfangreiche Zahlungsmöglichkeiten. Auch wenn die Auswahl nicht die größte ist, hast du trotzdem Banküberweisungen, Visa, MiFinity, ecoPayz, Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Tether oder Ethereum, CashtoCode oder MasterCard. Dies sind allesamt akzeptierte Zahlungsmethoden in diesem Online Casino.

Leider beträgt die Mindesteinzahlung bei Winning.io 20 €, was für manche Spieler schon etwas hoch ist. Die Auszahlung deiner Gewinne mit MiFinity, einer Banküberweisung, Bitcoin und anderen Methoden beginnt auch bei 20 €, was für manche zu hoch ist.

Unsere Bewertung: 4.8/5

>>Zu Winning.io und 310 € +150 Freispiele Bonus!

Vorteile:

Die besten Sicherheitsmaßnahmen

Bis zu 200 € Bonus + 100 Freispiele

Aktive und gültige Lizenz der Malta Gaming Authority

Empfehlenswertes VIP-Programm

Sehr gut als Desktop- und mobiles Casino

Nachteile:

Es gibt nur 1000 Casino Spiele

Wir freuen uns immer, sobald wir das Magic Red Casino testen. Die Gruppe Aspire arbeitet außerdem nur mit der Malta Gaming Authority in Deutschland zusammen, was dazu geführt hat, dass Magic Red sowohl bekannt als auch unglaublich zuverlässig ist.

Aber bei Magic Red handelt es sich nicht nur um die Zuverlässigkeit, sondern auch die modernen iGaming Features, wie ihr mobiles Casino. Da es aber auch Nachteile bei Magic Red gibt, konnten wir diesen Klassiker nur mit der Bronzemedaille bewerten. Trotzdem handelt es sich bei Magic Red um das sicherste der top Online Casinos.

Lizenz und Sicherheit: 4,7/5

Bei einem so großen Erfolg in der iGaming-Branche versteht man, dass Magic Red sich nur mit den zuverlässigsten Glücksspielbehörden umgibt.

Zum Beispiel hat Magic Red nicht nur eine Lizenz der Malta Gaming Authority, sondern auch eine der UK Gambling Commission, die für britische Spieler verfügbar ist.

In Deutschland reicht die MGA Lizenz jedoch völlig aus. Die EU Lizenz kümmert sich darum, dass Magic Red die neuesten Sicherheitsmaßnahmen wie SSL-Verschlüsselungen verwendet, sowie weitere Aspekte wie den besten Spielerschutz.

Die Spielsammlung: 4,6/5

Du wirst schnell merken, dass Magic Red nicht wie die brandneuen deutschen Echtgeld Casinos aussieht. Denn auch wenn es 1000 Spiele gibt, liegt diese Zahl weit hinter den 4600+ oder sogar 8000+ Spielen, wie bei den besten Online Casinos – Ricky Casino oder Winning.io. Im Live-Casino kannst du über 140 Casino Spiele spielen, die allesamt für Nervenkitzel sorgen.

Leider fehlten uns auch ein paar Features wie die Suchoptionen. Deshalb fiel es uns gelegentlich schwer, das Online Casino Spiele Angebot positiv zu bewerten. Falls du also die letzten Trends der Branche kennenlernen möchtest, empfehlen wir dir lieber unsere zwei Spitzenreiter.

Falls du aber gerne traditionelle Slots spielst und ganz genau weißt, was du willst, dann ist Magic Red das Richtige der top Online Casinos für dich. Immerhin spielen Tausende von Spieler täglich auf dieser Seite.

Boni und Aktionen: 4,6/5

Auch bei den Boni und Aktionen kann Magic Red nicht zu 100 % mit den anderen Online Casino Seiten mithalten. Der 100 % Bonus bis zu 200 € ist für neue Magic Red Spieler und unserer Meinung nach etwas gering. Dafür gibt es aber 100 Freispiele, die den Willkommensbonus schon gut machen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Echtgeld Casinos bietet Magic Red aber mit den 35x Umsatzbedingungen sehr faire Bonusbedingungen. Du hast sogar 21 Tage, um die Umsatzbedingungen zu erfüllen, was bei den meisten deutschen Online Casinos nicht der Fall ist.

Dann hast du auch noch den VIP-Club, wo du täglich neue Sonderangebote nutzen kannst. Je mehr du also bei Magic Red spielst, desto mehr Punkte kannst du dann in Prämien umwandeln. Die Tatsache, dass es auf jeder Stufe mehr Angebote gibt, ist schon klasse.

Zahlungsmethoden: 4.7/5

Im Bereich der Zahlungsmethoden macht Magic Red schon alles richtig. Deutsche Spieler können in diesem Online Casino praktisch alle Zahlungsmethoden nutzen, einschließlich hochmoderner E-Wallets.

Da die Mindesteinzahlung 10 € ist, sind wir hier vollkommen zufrieden. Außerdem verlangt Magic Red keinerlei Gebühren und die Zahlungen sind alle sicher.

Sowohl für Ein- als auch Auszahlungen hast du Giropay, MuchBetter, Neteller, Skrill, MasterCard, Visa, ecoPayz und Sofortüberweisungen. Sogar Paysafecard und Neosurf können für Einzahlungen genutzt werden.

Unsere Bewertung: 4.6/5

>>Zu Magic Red und 200 € + 100 Freispiele Bonus!

Vorteile:

Bis zu 4000 € Willkommensbonus

Eine gültige MGA Lizenz

63 Spieleentwickler

5200 Online Glücksspiele

Schnelle Auszahlungen

Nachteile:

Der Kundenservice könnte besser sein

Von der N1 Interactive geht mit dem N1 Casino ein weiteres Online Casino im Testbericht der besten deutschen Online Casinos an den Start. Und was soll man sagen? Hier stimmt so ziemlich alles! Auch wenn das Design des Online Echtgeld Casinos nicht jedermanns Geschmack sein wird, handelt es sich trotzdem um eine schnelle und übersichtliche Webseite.

Das ist auch notwendig, da dank 63 Providern nicht nur ein eigenes Live Casino zur Verfügung gestellt wird, sondern die Spielauswahl auch auf über 5200 Spielmöglichkeiten angewachsen ist. Im Test der besten deutschen Online Casinos hat uns der Willkommensbonus von bis zu 4.000 € besonders gut gefallen.

Lizenz und Sicherheit: 4,8/5

In Bezug auf die Sicherheit gibt es nicht viel zu sagen, außer dass sie fast perfekt ist. N1 Casino besitzt eine gültige Lizenz der Malta Gaming Authority. Diese Behörde ist Europas Lizenz Nummer eins für die Online Casino Seiten, da sie sich um sicheres und kontrolliertes Glücksspiel kümmert.

Da das N1 Casino zu der berühmten N1 Interactive Gruppe gehört, war es klar, dass die Glücksspielbehörde die Kontrolle der Sicherheitsmaßnahmen dieser Seite übernehmen wollte.

Wenn du außerdem mehr über N1 wissen willst, kannst du dich auch direkt an die Malta Gaming Authority wenden, denn auf deren Hauptseite kannst du alles über das Online Casino erfahren.

Die Spielauswahl: 4,6/5

N1 Casino bietet weniger Casino Spiele als unser zweitplatzierter Anbieter Winning.io und einige andere Casino Seiten an, trotzdem handelt es sich um eine top Spielauswahl. Mit 5200+ Casino Spielen von über 63 Softwareanbietern ist N1 Casino ziemlich gut positioniert unter den besten Casino Seiten vorn mit dabei.

Unsere Erfahrung mit der Benutzerfreundlichkeit war auch großartig. Mit nur ein paar Klicks kannst du auf alle Jackpot Slots, Tischspiele, Live Casino Spiele und natürlich die Spielautomaten zugreifen. Die Live-Dealer-Spiele haben uns besonders gut gefallen.

Was die Kategorien und die Qualität angeht, hat dieses Top 4 Casino wirklich alles auf Lager. Deshalb können wir das N1 Casino auch als ein Spitzenreiter in Sachen Games bewerten.

Boni und Aktionen: 4,8/5

Das N1 Casino bietet im Vergleich mit den anderen Internet Casinos einen besonders hohen Willkommensbonus. Beachte jedoch, dass der Willkommensbonus aus vier Einzahlungsboni in Höhe von insgesamt 4.000 € besteht. Bei deiner ersten und dritten Einzahlung erhältst du noch 200 Freispiele dazu.

Montags und freitags gibt es im N1 Casino Einzahlungsboni, mittwochs einen netten Cashback-Bonus für Live Casino Spiele, sowie weitere verlockende Überraschungen. Deutsche Spieler haben sogar Anspruch auf zusätzliche Lucky Spins und Mystery Drops.

Zahlungsmethoden: 4,4/5

Wer sein Echtgeld im N1 Casino ein- oder auszahlen lassen möchte, hat schon ziemlich viele Möglichkeiten.

Einzahlungen kannst du ganz einfach mit MasterCard, Visa, Neteller, Maestro, Paysafecard, Trustly, Neosurf oder ecoPayz tätigen. Auch Auszahlungen sind per Banküberweisung möglich; leider werden in diesem Bereich aber keine Prepaid Karten angeboten, da sie nur für Einzahlungen gelten.

N1 hat allerdings schon kleine Nachteile. Erstens muss man bedenken, dass alle Einzahlungen mindestens 20 € sein müssen, was schon hoch ist. Zudem wird kein Apple Pay angeboten. Abgesehen davon haben wir keine weiteren Probleme mit dieser Spielseite.

Unsere Bewertung: 4.6/5

>>Zum N1 Casino und 4.000 € Bonus!

Vorteile:

Zahlungen mit sieben Kryptowährungen

Knapp 4000 Spiele mit exklusiven Bitcoin Games

Verschiedene Krypto Boni und Aktionen

Zuverlässige Curacao eGaming Lizenz

116 Live-Dealer-Spiele

Nachteile:

Man kann nur mit Kryptowährungen zahlen

Seit 2014 kann man das im mBit Casino spielen. Damit ist es eines der ältesten Online Casinos, das immer noch zu den besten Glücksspiel-Seiten in Deutschland zählt und bei den Bitcoin-Zahlungen auf Platz 1 steht.

Die Langlebigkeit des Online Casinos, mit der es sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf in der Branche erarbeitet hat, ist ein Beweis für seine Vertrauenswürdigkeit. Im Vergleich mit den anderen Internet Casinos haben uns bei mBit die Zahlungen mit 7 Kryptowährungen besonders gut gefallen.

Lizenz und Sicherheit: 4,6/5

Deutschsprachige Casinos müssen seriös sein, vor allem, weil einige Spieler unbedingt mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen spielen möchten. Die gute Nachricht ist, dass das mBit Casino sich um alle Sicherheitsmaßnahmen kümmert.

Neben einer bekannten Lizenz aus Curacao, die die Seriosität der Internet Casinos garantiert, bietet mBit Casino auch klare Geschäfts- und Bonusbedingungen, einzigartige Erfahrungen und gute Bewertungen der Branche seit 2014.

Die Spielauswahl: 4,7/5

Die Spielsammlung im mBit Casino ist vergleichbar mit der des N1 Casinos. Knapp 4000 Spiele sind im Vergleich zu anderen Casinos in Deutschland 2023 eine echt respektable Zahl, und du wirst in dieser Spielsammlung mit Sicherheit leicht die Spielautomaten entdecken, die du suchst.

Wenn du die besten Slots spielen willst, aber mit Bitcoin statt mit Fiat-Währung, dann kannst du Book of Ra, Mega Fortune, Fire Joker, Starburst, Book of Dead und viele andere fantastische Spiele bei mBit ausprobieren.

Abgesehen von den Top Live Casino Spielen und Online Slots bietet das mBit Casino eine riesige Auswahl an alternativen Spielen, darunter Video Poker, Jackpot Spiele und traditionelle Tischspiele. Das macht ein gutes Online Casino aus.

Boni und Aktionen: 4,4/5

Der mBit Casino Bonus übertrifft die Konkurrenz, obwohl er nicht für jeden gemacht ist. Das große Problem, das wir hier merken, ist, dass das Bonusprogramm nur in Kryptowährungen verfügbar ist.

Auf deine ersten drei Einzahlungen erhältst du Boni von 75 %, 100 % und 125 %, jeweils bis zu einem Bitcoin. Je nach Wechselkurs kannst du auf diese Weise Tausende Euros zusätzlich sichern!

Zusammen mit deiner Ersteinzahlung erhältst du außerdem 300 Freispiele. Bei vielen Slots kannst du die Freispiele allerdings nicht nutzen. Dafür verliert der Anbieter in diesem Bereich schon mehrere Punkte.

Zahlungsmethoden: 4,4/5

Das mBit Online Casino ist eine gute Wahl für dich, wenn du selbst ein Krypto-Spieler bist. Da dieses Online Casino ausschließlich Bitcoin und Co. Zahlungen akzeptiert, ist das, was für viele deutsche Spieler ein großer Vorteil ist, für andere auch ein heftiger Nachteil.

Wenn du also alternative Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, Apple Pay oder E-Wallets nutzen möchtest, ist mBit Casino nicht für dich geeignet.

Die folgenden Kryptowährungen werden im mBit Casino sowohl für Einzahlungen als auch für Auszahlungen akzeptiert: Bitcoin, Litecoin, XRP, Dogecoin,Tether, Ethereum und Bitcoin Cash.

Unsere Bewertung: 4,5/5

>>Zu mBit und bis zu 1 BTC Bonus!

Die Runner-Ups der besten Casinos in Deutschland

Falls dir keines unserer Top 5 Casinos gefallen hat, hier nochmals unsere drei Runner-Ups als Alternative.

7Bit Casino – ist eine sehr moderne Online Spielhalle.

Lucky Dreams – bietet die beste Auswahl an Slots und Spielautomaten.

Vulkan Vegas – ist das beste Instant Play Casino für Deutschland.

Testkriterien für die besten Online Casinos in Deutschland

Natürlich wird man sich fragen, anhand welcher Kriterien die jeweiligen Online Casinos bewerten werden und warum die entsprechenden Kriterien überhaupt gewählt worden sind. Damit etwas mehr Licht auf die Testkriterien geworfen wird, folgen nun die fünf wichtigsten Merkmale der besten Casinos in Deutschland.

Sicherheit, Lizenz und Seriosität

Egal welche finanziellen Versprechungen ein Online Casino auch machen wird, die besten Online Casinos der Branche fokussieren sich zunächst auf ein seriöses Auftreten. Denn die Sicherheit der Kunden kommt immer an erster Stelle. Aus diesem Grund ist das erste wichtige Kriterium im Test immer ein Blick auf die Lizenzen der Casinos, als auch ein kurzer Backgroundcheck.

Jedes Online Casino hat einen bekannten Glücksspielanbieter im Rücken, welcher oftmals mit zig weiteren Online Casinos bereits einige Kundenbewertungen gesammelt hat. Erst dann traut man sich auf die Webseite des Online Casinos und schaut dort noch einmal ganz genau hin. Wichtig ist hierbei vor allem, was man in den Fußnoten des Casinos finden kann.

In den Fußnoten sollten Kunden erkennen können, wann das Online Casino gegründet worden ist und welche Lizenzen man überhaupt ausgestellt bekommen hat. Klar, die deutsche Lizenz oder das Siegel des TÜV-Rheinlands sollten bekannt sein, doch auch die Lizenzen der Glücksspielbehörden auf Curacao, Malta oder Großbritannien sind klare Merkmale von seriösen Online Casinos.

Spielauswahl

Auch an zweiter Stelle der Testkriterien ist noch nichts von einem möglichen Bonus zu lesen. Denn auf lange Sicht gesehen ist eine starke Spielauswahl um einiges mehr Wert als eine hohe Einmalzahlung. Die besten Online Casinos der Szene stellen sich hier sehr variabel auf und versuchen ihren Kunden ein möglichst breites Spielangebot bieten zu können.

Dazu nutzt man gleich mehr als 40 oder 50 Provider und stellt somit ein Spielangebot zusammen, welches nicht nur den Normalspieler ansprechen, sondern auch Highroller zu hohen Einsätzen verleiten kann. Generell ist hierbei keine genaue Spielanzahl vorzugeben. Mehr als 2.000 Spielmöglichkeiten sollten es dann aber doch schon sein. Bei der Spielauswahl ist des Weiteren auf zwei Dinge zu achten: Präsentation der Spiele und ein mögliches Live Casino.

Die Präsentation der Spiele ist enorm wichtig, da alle Kunden im Online Casino von einer schieren Anzahl an Symbolen, Daten und Texten erschlagen werden. Wird dies alles geordnet dargestellt, findet man sich deutlich schnell zurecht. Und damit Kunden ihre Spielrunden hin und wieder auflockern können, gehören auch die Klassiker, wie Blackjack, Roulette oder Baccarat im Live-Casino-Format in jedes Top-Casino ohne Lizenz aus Deutschland.

Bonusaktionen

Erst an dritter Stelle folgt nun ein Verweis auf die Bonusaktionen in einem Online Casino. Klar, jeder Kunde ist auf der Suche nach einem Online Casino, in dem er den meisten Profit aus seinen Einzahlungen ziehen kann. Nicht jeder Kunde hat dabei extrem viel Geld übrig und kann direkt mit mehreren Hundert Euro starten.

In diesem Fall wünscht man sich natürlich eine finanzielle Starthilfe im Wert von mehreren Hunderten Euro. Außerdem konkurrieren die Online Casinos extrem und sind stets auf der Suche nach neuen Kunden. Dies ist ein Umstand, den man sich einfach zum eigenen Nutzen machen muss. Zwei bekannte Fehler bei der Bewertung eines Bonusprogramms sind jedoch die im Bereich der Umsatzbedingungen und der fehlenden Weitsicht zu erkennen.

Ja, ein hoher Bonus ist wünschenswert, doch sollte man sich nicht lieber die Frage stellen, was ein Online Casino im Gegenzug verlangt? Die besten Casinos in Deutschland verzichten auf unfaire Bonus- und Umsatzbedingungen und geben ihren Kunden ausreichend Zeit für einen entsprechenden Umsatz. Ebenfalls sollte Wert darauf gelegt werden, dass auch im weiteren Verlauf stets ein entsprechender Bonus nutzbar ist.

Zahlungsarten

Warum stellen die Zahlungsarten ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung eines Online Casinos dar? Die Antwort auf diese Frage hat sich über die vergangenen Jahre aufgrund regulatorischer Änderungen in ganz Europa immer komplizierter dargestellt. Es mussten sich nicht die Online Casinos in Deutschland dem neuen deutschen staatlichen Glücksspielvertrag unterwerfen, auch hat sich international in den vergangenen Jahren extrem viel getan.

Vorbei sind die Zeiten, in denen lediglich Zahlungen mit der Bankkarte ausführbar waren oder mal kurz das eigene PayPal-Konto geöffnet wurde. Inzwischen sind mit diversen neuen E-Wallets internationale Konkurrenten zu PayPal, Neteller, Apple Pay oder Skrill aufgetreten, die im Online Casino nach reichlicher Überlegung sogar die bessere Alternative für Ein- und Auszahlungen darstellen.

Natürlich spielt der Bitcoin oder andere Kryptowährungen eine zentrale Rolle. Die Anforderungen sind demnach von Spieler zu Spieler unterschiedlich, weshalb vor jeder Kontoeröffnung geprüft werden sollte, welche Zahlungsarten in einem Casino überhaupt nutzbar sind. Auf eines kann man sich dabei aber einigen: etwaige Gebühren im Online Casino müssen der Vergangenheit angehören!

Auszahlungsquoten

Der letzte Punkt innerhalb des Bewertungssystems sind die Auszahlungsquoten der Online Casinos in Deutschland. Hier ist anzumerken, dass nur Online Casinos mit hohen Auszahlungsquoten wirklich Sinn ergeben, wenn man auf der Suche nach dem großen Gewinn ist. Gerade aufgrund der neuen Glücksspielsteuer in Deutschland und den verringerten Auszahlungsquoten an Slots in Casinos mit maltesischer Lizenz hat sich auf diesem Gebiet einiges getan.

Im Moment sind die besten Auszahlungsquoten nur in Online Casinos zu nutzen, welche weiterhin auf eine Lizenz des Karibikstaats auf Curacao nutzen. Des Weiteren muss auch angemerkt werden, dass die Online Casinos hierbei auch eine wichtige Rolle spielen und für euch die Sachlage vereinfachen können.

Generell ist es für unerfahrene Kunden einfach enorm schwer, um jegliche Änderungen im Bereich der Auszahlungsquoten und der RTP-Werte im Kopf zu haben. Demnach können sich die besten Casinos in Deutschland mit einer erstklassigen Transparenz auf diesem Gebiet auszeichnen. Jedes ambitionierte Casino sollte seinen Kunden demnach stets die aktuellen Testberichte der Glücksspielbehörden in den Fußnoten anmerken, als auch alle aktuellen RTP-Werte und Volatilitäten in den Slot-Spielbeschreibungen anzeigen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die besten Casinos in Deutschland

Damit man sich problemlos an die besten Casinos in Deutschland wenden kann, folgt nun eine kurze Anleitung, wie man schnellstmöglich eine Registrierung und Einzahlung durchführen kann.

Auswahl des besten Casinos

Den perfekten Start kann man im Online Casino nur hinlegen, wenn man sich bei dem richtigen Online Casino einfindet. Wenn man es einfach halten möchte, kann man sich einfach an die Liste der aktuell zehn besten Online Casinos halten und sich bei einem der genannten Online Casinos registrieren.

Dennoch sollte man selbst noch einmal genau prüfen, ob das Bonus- und Spielangebot wirklich zum eigenen Spielverhalten passen. Hier spielen nicht nur die verschiedenen Bonusarten, wie Freispiele oder ein Cashback eine Rolle, sondern auch die lizenzierten Provider und deren Spiele im Casino.

Registrierung beim besten Casino in Deutschland

Wenn wirklich alles noch einmal selbst geprüft worden ist, kann man sich nun endlich der Kontoeröffnung widmen. Diese sollte eigentlich vergleichsweise leicht ausfallen, dennoch sollten Kunden hier einigen Fettnäpfchen aus dem Weg gehen. Generell kann der Prozess zur Registrierung direkt über die Startseite des Online Casinos begonnen werden.

Dazu steht ein detailliertes Anmeldeformular zur Verfügung, welches Neukunden vollständig ausfüllen müssen. Dabei ist auf sämtliche Daten und Zahlen zu achten, sodass diese auch wirklich der Richtigkeit entsprechen. Bereits kleine Zahlendreher oder gar falsche Angaben können zu einem späteren Zeitpunkt verhängnisvoll werden.

Einzahlung im Online Casino

Nachdem das neue Konto eröffnet und das neue Konto im Anschluss dessen auch per Aktivierungslink aktiviert werden konnte, kann nun eine erste Einzahlung vorgenommen werden. Die Einzahlungsmöglichkeiten sind allerdings nicht mehr dieselben, wie sie einmal vor vielen Jahren waren.

Inzwischen werden Kunden von den besten Casinos in Deutschland enorm viele Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Es sollte jedoch nur ein Zahlungsmittel gewählt werden, welches nicht nur ohne Gebühren zu nutzen ist, sondern auch passende Limits aufweisen kann. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass im Idealfall mit dem Zahlungsmittel auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausgezahlt werden kann.

Bonus aktivieren in den besten Casinos

Zahlungsmittel gefunden und die Zahlung geplant? Dann kann es sich nun endlich um den Casino Bonus im besten Casino Deutschlands drehen. Bevor der Knopf zur Bestätigung der Einzahlung gedrückt wird, sollten sich Kunden vergewissern, dass nicht nur das Zahlungsmittel für das entsprechende Bonusangebot zulässig ist, sondern auch, dass die Einzahlungssumme den Bonus auslösen kann.

Natürlich müssen an dieser Stelle auch eventuelle Bonus Codes angemerkt werden. Denn nicht jeder Bonus wird automatisch aktiviert. Viele der besten Casinos setzen auch weiterhin auf die Nutzung diverser Bonus Codes. Diese müssen an der korrekten Stelle angegeben werden.

Konto verifizieren im besten Casino Deutschlands

Im besten Falle treten bei der Einzahlung und der Aktivierung des gewünschten Bonuses im Online Casino keine Komplikation auf und alle Zahlungen sind auf dem Konto sichtbar. Doch bevor sich nun in das Reich der Spielautomaten begeben wird, sollte noch ein wichtiger Punkt abgeschlossen werden, welcher vielen Kunden im Online Casino zu einem späteren Zeitpunkt große Kopfschmerzen bereitet.

Dabei handelt es sich um die Verifizierung des eigenen Kontos. Nur, wenn das eigene Konto verifiziert ist, kann einer Auszahlung stattgegeben werden. Wie man sich verifiziert? Indem man einfach eine Kopie seines Personalausweises Kundenservice übermittelt.

(Wenn dir der Artikel gefallen hat, empfehlen wir dir auch unseren anderen Artikeln über Bitcoin Casinos und Live Casinos zu lesen)

Beste Online Casino Anbieter in Deutschland: FAQ

Welches sind die besten Casinos in Deutschland?

Die besten Casinos in Deutschland sind N1 Casino und das Ricky Casino. Beide überzeugen durch tolle Gewinnmöglichkeiten, ein großes Spielangebot und ein seriöses Auftreten.

Unserer Meinung nach handelt es sich um die besten Casinos für deutsche Spieler und eine Anmeldung lohnt sich definitiv. Die abwechslungsreichen Casino Spiele sorgen für maximalen Spielspaß.

Was zeichnet ein gute deutsche Online Casinos aus?

Gute deutsche Online Casinos zeichnen sich durch ein klares Sicherheitskonzept, ein Bonusprogramm mit fairen Umsatzbedingungen und ein großes Spielangebot aus.

Die Kluft zwischen den besten Online Casinos in Deutschland und den durch- bis unterdurchschnittlichen Glücksspielanbietern ist groß. Deshalb empfehlen wir, eine der Online Spielbanken aus diesem Test zu wählen.

Muss ein Online Casino Anbieter von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder lizenziert sein?

Nein, ein Online Casino Anbieter muss nicht von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder lizenziert sein.

Die deutsche Glücksspiellizenz wird in der Szene eher als Gewinnbremse bezeichnet, da starke Verluste bei der Einzahlung und den Auszahlungsquoten gemacht werden müssen. Seriöse Casinos werden ebenso von den Behörden auf Malta und Curacao reguliert.

Welche Rolle spielt der Bonus bei den top Online Casinos?

Der Bonus spielt bei allen top Online Casinos eine zentrale Rolle, denn er kann ein hohes zusätzliches Spielguthaben einbringen.

Jeder Kunde möchte im Online Casino einen Gewinn erzielen, da hilft es natürlich, wenn das eigene finanzielle Budget durch einen Casino Bonus etwas aufgewertet wird. Bei der Bonusbewertung sollten die Umsatzbedingungen allerdings dringend beachtet werden.

Mit welcher Zahlungsmethode sollte man im Casino einzahlen?

Mit welcher Zahlungsmethode man in Casino einzahlen sollte, kann man so pauschal nicht beantworten, denn die Auswahl an Zahlungsmethoden ist in den besten Casinos der heutigen Zeit sehr umfangreich.

Neben klassischen Zahlungsmitteln, wie Bankkarten oder Banküberweisungen, gibt es schnelle E-Wallets und Anbieter wie Klarna, MuchBetter oder Paypal. Natürlich spielen der Bitcoin und andere Kryptos ebenfalls eine Rolle. Jeder Spieler sollte seine bevorzugte Zahlungsmethode wählen.

Das beste Online Casino in Deutschland: Unser Fazit

Nach all den Absätzen soll an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden, dass sich die Casino-Industrie trotz der vielen neuen Regularien und anstehenden Herausforderungen in einer Blütephase befindet. Zu keinem vorherigen Zeitpunkt war die Qualitätsdichte unter den Online Casinos derart hoch, weswegen man in einem Testbericht inzwischen etwas härter urteilen muss und bereits die kleinsten Mängel den Ausschlag geben.

Im Testbericht hat ein Online Casino besonders geglänzt. Dabei handelt es sich um das Ricky Casino. Das Online Casino, sowie Winning.io, konnte die steigenden Bedingungen erfüllen und bietet den Kunden eine erstklassige Glücksspiel Seite für seriöse und lukrative Spielrunden an.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden, und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen.

Während wir verschiedene Glücksspielseiten überprüfen, sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen in Ihrer Region vertraut machen, bevor Sie online spielen. Außerdem sind alle Glücksspielseiten und unsere Guides erst ab 18 Jahren verfügbar.