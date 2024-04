I migliori casinò online AAMS: Top siti casinò online in Italia con soldi veri

DISCLAIMER: This is paid content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WISH-TV. The content presented on this page has been created and provided entirely by the advertiser.

Cerchi i migliori casinò online in Italia? Ecco l’articolo che fa per te!

Abbiamo esaminato alcuni tra i più quotati casinò online AAMS con licenza italiana.

Valutandoli per bonus, selezione di giochi e reputazione, il miglior casino online italiano risulta essere Jackpot City.

Tuttavia, ogni top casino online di punta ha le sue peculiarità.

Scopriamo insieme i migliori casinò online in Italia!

Migliori casinò online AAMS

Jackpot City – Il migliore casino online italiano

NetBet – Il miglior palinsesto di giochi casinò

Bwin – Top promo slot machine online

PokerStars – Alto numero di slot machine

888 Casino – Vasta offerta di giochi di carte

Eurobet Casino – Il migliore bonus di benvenuto

Gioco Digitale – Giochi casino online in alta definizione

Leo Vegas – Le migliora varietà a tutto tondo

Ecco gli 8 migliori casino online in Italia, ma ora andremo alla scoperta dei 5 top casino online con delle recensioni più approfondite.

1. Jackpot City – Miglior Casino Online AAMS in Italia

Pro:

Top casinò online attivo dal 1998;

Palinsesto in crescita;

Ottimi provider come Pragmatic Play e Netent;

Fino a 1.200€ di bonus di benvenuto;

120 free spin.

Contro:

Troppe poche promo alternative;

Sezione FAQ troppo striminzita.

Jackpot City è un nome che potrebbe non suonare familiare ai giocatori in Italia, dato che è entrato nel nostro mercato solo nel 2022.

Eppure, a conti fatti, è uno dei migliori casino online AAMS attualmente sulla scena nel mercato italiano, per noi addirittura il numero uno.

Giochi casino online: 4.9/5

Questo operatore può contare su un catalogo in costante crescita, che oggi conta più di 600 slot machine, e oltre 100 giochi di casinò online, se mettiamo insieme i tavoli tradizionali e quelli di casinò live.

Potrai trovare i più popolari prodotti dei migliori software provider nel mercato, come NetEnt, Novomatic e Play’n Go. Troverai, infatti, le slot più amato in Italia, tra cui Gonzo’s Quest, Legacy of Dead e la serie di Book of Ra.

Tra i giochi da tavolo troverai tante versioni di blackjack e di roulette, così potrai divertirti allo stesso gioco in maniera diversa. Potrai giocare anche al live casino, sedendoti ad un vero e proprio tavolo da gioco.

Grande anche la possibilità di provare in versione demo tutti i prodotti presenti nel bouquet.

Bonus di benvenuto: 5/5

Se vorrai iscriverti a Jackpot City potrai anche trovare uno dei migliori bonus di benvenuto su piazza. Questo prevede:

il 100% del primo versamento fino a 400€ + 40 giri gratis;

il 100% del secondo deposito, fino a 400€ + 40 free spin;

il 100% della terza ricarica, fino a 400€ + 40 giri gratuiti.

In totale, quindi potrai avere fino a 1.200€ di bonus, in base a quanto depositi e 120 free spin fissi, indipendentemente da quanto ricarichi.

Tale promozione per il sito casino online ha un requisito di puntata di 35x.

Quando verifichi la tua identità, potrai avere anche altri 50 free spin.

Altre promo casinò online: 4.8/5

Potrai anche partecipare ad altre promozioni, una volta iscritto a Jackpot City. Ad esempio, grazie a “Free Spin Thursday” potrai ottenere fino a 100 free spin sui depositi di almeno 15€ effettuati di giovedì.

Ogni 15€ riceverai 50 giri gratis, perciò potrai utilizzarla su 2 depositi.

Potrai anche ottenere un bonus sui depositi del fine settimana, con “Weekend Promo”. Questa offerta ti concede il 50% di bonus sui depositi effettuati tra venerdì e domenica sera, fino a 200€.

Metodi di pagamento: 4.9/5

Per tutti i tuoi depositi su questo casinò online, potrai utilizzare:

Visa, Mastercard, e Postepay

Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard, OnShop

Bonifico bancario

Deposito minimo e prelievo minimo ammontano entrambi a 10€.

L’accredito ti arriverà in 24-72 ore lavorative, a seconda della metodologia di prelievo che hai scelto di usare.

Voto finale: 4.9/5

>> Scopri ora il bonus da 1.200€ (Jackpot City)

2. NetBet – Palinsesto Giochi al Top tra i Migliori Siti Casinò Online in Italia

Pro:

Grafica semplice che garantisce una facilità di utilizzo;

Ampia scelta di gioco al casinò;

Possibilità di usare PayPal e PostePay;

Bonus casinò online senza deposito;

Supporto qualificato e raggiungibile;

Contro:

Home page un po’ affollata;

Poche offerte aggiuntive.

Come suggerisce il nome, NetBet nasce come bookmaker per le scommesse online, sezione in cui spicca anche la possibilità di fare le proprie puntate anche su eventi live.

La sezione dedicata al casinò online, però, non si fa mancare proprio nulla, in una grafica sobria ed elegante possiamo infatti trovare tutti i giochi che più ci piacciono.

Ciò che lo porta in questa classifica è l’ottimo palinsesto, molto vario e completo.

Giochi casino online: 4.9/5

Tra le pagine del palinsesto di questo casino online potrai trovare un numero molto elevato di giochi, di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Avrai ampia scelta in fatto di slot machine, ben oltre le 1.000 unità, tutti giochi sviluppati da software provider di grido, come Book of Dead e Starburst, slot molto popolari in Italia.

Per quel che riguarda i tavoli da gioco, potrai provare una delle tante varianti di roulette, oppure il blackjack ed il baccarat.

Tutti questi giochi possono essere fatti anche nella versione del casinò live, in cui puoi sederti effettivamente ad un tavolo, ed essere assistito da un croupier in carne ed ossa.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Se vorrai iscriverti a questo miglior casinò online AAMS, potrai avere una promo di benvenuto davvero interessante.

In particolare, avrai:

10€ senza deposito se inserisci l’apposito codice bonus;

il 100% dei primi 3 depositi, fino a 600€ (max 200€ a deposito);

200 free spin quando convalidi il conto.

La parte monetaria, ovvero quella fino a 600€, ha un requisito di puntata di 40x, per ognuno dei 3 depositi.

I free spin, invece, che arriveranno in pacchetti da 20 per 10 giorni, sono validi per una singola slot al giorno. Troverai maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del bonus.

Altre promo casinò online: 4.5/5

Non ci sono molte altre promozioni tipiche per giocare al casino online, visto che la maggior parte sono tornei e competizioni.

Però, se ti piacciono i giochi del casinò live avrai a disposizione un bonus cashback. Questo prevede un rimborso del 25%, fino a 10€, delle perdite nette riportate nei giochi del casinò live.

Se invece punti un minimo di 10€ su una delle slot WMG, potrai riscattare un bonus di 5€.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Se vuoi movimentare il tuo conto di gioco, potrai scegliere tra:

Visa, Mastercard, e Postepay

Bonifici bancari

Paysafecard

Paypal, Skrill e Neteller

Il deposito minimo è di 10€, ed il prelievo minimo ha lo stesso limite inferiore.

Il tempo di accredito varia da 2 a 10 giorni lavorativi, in base al metodo che scegli per prelevare.

Voto finale: 4.8/5

>> Ottieni qui il bonus da 600€ (NetBet)

3. Bwin – Promo Slot al Top tra i Casino Migliori Online AAMS

Pro:

100% primo deposito fino a 200€;

Bonus con giri gratis;

Bonus cashback Monopoly Live;

Classifiche slot con 100,000€ in palio;

Slot con jackpot elevati.

Contro:

Colori troppo scuri della piattaforma;

Troppi pochi giochi di carte

Al terzo posto della nostra lista di migliori casino online italiani troviamo Bwin, un operatore austriaco nato nel 1997. Da tempo scalda il cuore dei giocatori, anche grazie alle partnership di alto livello nel mondo del calcio.

Entra in classifica per via delle sue ottime puntate minime, a portata di tutte le tasche.

Giochi casino online: 4.7/5

Se accederai al palinsesto di Bwin ti accorgerai presto che si basa su 2 pilastri, le slot machine ed i tavoli live.

Tra le pagine della slot machine migliori potrai scegliere tra tanti temi diversi, tra slot a 3 rulli, o a 5 rulli, oppure optare per le slot con jackpot. Ci sono slot online che hanno un montepremi che supera il mezzo milione di €!

Stona, poi, la presenza di una manciata di tavoli da gioco, ma ad ogni modo, potrai sederti ad un numero soddisfacente di varianti di roulette online, o di blackjack.

L’altro grande pilastro è rappresentato invece dal casinò live, dove potrai trovare tanti tavoli live, anche in lingua italiana, ovvero gestiti da vero croupier che parlano italiano.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Gli utenti che si iscrivono per la prima volta a Bwin potranno beneficiare di una offerta di benvenuto piuttosto classica.

Questa prevede una maggiorazione del 100% del primo deposito per il casinò AAMS online, fino ad un massimo di 200€. Potrai avere anche 50 free spin, da utilizzare su Book of Ra Deluxe, una delle slot machine più popolari del catalogo di Bwin.

Questo bonus ha un requisito di puntata di 35x, mentre le eventuali vincite derivate dai free spin hanno un rollover di 30x.

Altre promo casinò online: 4.7/5

Andando alla ricerca di altre promozioni casino online, troviamo l’offerta “Blackjack Bonus Card”: in ogni mazzo di carte del tavolo live “The Clubhouse Blackjack Italia” ci sono 3 carte bonus, dal valore di 5€ l’una.

La grande alternativa è rappresentata dalle Slot Races, dei tornei tra utenti in cui i partecipanti hanno a disposizione un numero fisso di spin. Più vincono alla slot su cui si svolge la race, più salgo in classifica.

Un certo numero di posizioni, in base alle regole della singola race, si dividono il montepremi, che può essere da 100, da 200 o da 500 free spin.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Se vuoi depositare o prelevare, potrai servirti di:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill

ePay, Paysafecard

Trustly, Apple Pay, PromoCode

Bonifico

Il minimo che puoi depositare è 10€, ed il minimo che puoi prelevare è la stessa identica cifra.

Il tempo di accredito varia tra i 3 ed i 5 giorni, a seconda dello strumento finanziario di cui fai uso.

Voto finale: 4.7/5

>> Prendi subito il bonus da 200€ (Bwin)

4. PokerStars – Top Selezione Slot tra i Migliori Casinò Online Italiani

Pro:

Circa 2.000 slot machine;

Bonus di benvenuto a base di free spin;

Jackpot milionari;

1,000,000 Free Spin Bonanza;

Tavoli di casinò live in italiano.

Contro:

Si concentra molto sul poker;

Pochi giochi da tavolo classici.

Malgrado il nome possa fuorviare, PokerStars è un casinò online in Italia con un palinsesto molto variegato ed esteso. L’operatore fu lanciato nel 2001 come poker room, e rapidamente incrementò la propria offerta di giochi.

Lo abbiamo inserito in questa lista di migliori casinò in Italia perché propone un catalogo di slot machine davvero importante, il più esteso di tutti.

Giochi casino online: 5/5

Come dicevamo, l’offerta di slot è la migliore di tutti, ed infatti ne mette a disposizione dei suoi utenti ben più di 1.500. Non potrai però provare le singole slot, dal momento che non è disponibile una versione demo dei giochi.

Potrai trovare i maggiori successi di questo settore, ovvero slot prodotte dai più grandi software developer sulla scena, come Playtech e Novomatic, tra gli altri.

Ad ogni modo, potrai anche trovare i classici giochi da tavolo di un casinò online, anche se non sono in gran numero, anzi, non superano le 20 unità. Ad ogni modo, ci sono alcune varianti di blackjack online, una roulette francese ed una roulette americana.

La pagina del casinò live, infine, è popolata da tante buone alternative di questa modalità, alcune delle quali anche in lingua italiana. Potrai così provare un’esperienza ancora più immersiva, comunicando nella tua lingua madre col croupier.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Prima di tutto, potrai avere 50 free spin senza deposito, nel momento in cui verifichi la tua identità.

Nel momento in cui andrai ad effettuare il tuo primo deposito, poi, avrai una quantità di free spin in base all’importo del versamento:

Con un deposito di 20€-29€, avrai 100 giri gratis;

Versando 30€-49€, otterrai 200 free spin;

Se ricarichi almeno 50€, riceverai 500 giri gratuiti.

Ogni free spin ha un valore di 0,10€, e potrai prelevare in seguito al completamento di un requisito di puntata. Dovrai ottenere 1 punto per ogni 1€ di bonus senza deposito ricevuto, e 1 punti per ogni 1€ di bonus di benvenuto ricevuto.

Altre promo casinò online: 4.5/5

Anche PokerStars è leggermente povero di promo alternative per il sito casino, ma propone delle Slot Races, i suoi premi però sono monetari.

Se volessi avere dei free spin, poi, puoi optare per l’offerta “Odissea Negli Spin”, attiva solo di domenica.

La promo per il sito casino prevede che per ogni 50€ giocati alle slot machine, otterrai 20 free spin, fino a 100 giri gratis ottenibili.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per tutti i depositi ed i prelievi, potrai utilizzare:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Ricarica Cash PokerStars.it

Rapid Transfer, bonifici

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Neosurf

Apple Pay

Sia i depositi che i prelievi hanno un minimo di 10€.

L’accredito delle somme prelevate avverrà in base allo strumento finanziario che utilizzi. Potranno volerci tra i 3 ed i 10 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.7/5

>> Sfrutta subito i 550 free spin di bonus (PokerStars)

5. 888 Casino – Miglior Casino Online AAMS per Giochi da Tavolo

Pro:

Giochi AAMS esclusivi;

Divertente casino live;

Bonus di benvenuto che arriva fino a 1.000€;

Pagamento con PayPal e Apple Pay;

Possibilità di provare il poker e anche le scommesse;

Contro:

Poche promo attive;

Tavoli live con puntate alte.

Grazie alla grafica pulita e ordinata, 888 Casino dà subito l’impressione di essere un portale serio dove è possibile divertirsi senza problematiche.

Tutte le sezioni sono facilmente raggiungibili direttamente dalla homepage, rendendo l’esperienza di gioco davvero semplice e assolutamente user friendly.

Giochi casino online: 4.7/5

A parte essere uno dei migliori siti scommesse, con i giochi di casinò online di 888 Casino potrai immergerti nelle oltre 1.000 slot machine. Potrai subito vedere quali sono le slot online della settimana, ovvero quelle più giocate della settimana.

La semplicità dell’interfaccia che porta 888 Casino in questa classifica, soprattutto tra i giochi da tavolo. Potrai trovare moltissime varianti di blackjack, come ad esempio il Lightning Blackjack, o il Multihand Blackjack.

Grande scelta anche per quel che riguarda le roulette, tra cui troverai le popolari French Roulette o American Roulette.

Tutti questi tavoli sono anche disponibili nel casinò live, in cui potrai facilmente vedere i limiti inferiori e superiori di puntata ed i posti disponibili in ogni tavolo live.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Per prima cosa, devi sapere che 888 Casino concede un bonus di 20€ senza deposito a tutti coloro che si iscrivono.

Poi, c’è un bonus di benvenuto per chi deposita un minimo di 10€ nel casino online italiano.

Potrai, infatti, avere un bonus del 100% del primo deposito, fino a 1.000€. Dovrai completare un requisito di puntata di 35x, in 30 giorni.

Se convalidi la tua identità entro 4 giorni dalla registrazione, poi, potrai avere anche 50 free spin. Tale omaggio ha un requisito di puntata di 35x da completare in 90 giorni.

Altre promo casinò online: 4.5/5

Se ti iscriverai ad 888 Casino, potrai anche accedere alla promozione “Buongiorno Lunedì”. Questa offerta ti mette a disposizione da 10 a 100 free spin se effettui un versamento di almeno 20€ di lunedì.

Su tutte le ricariche di almeno 20€, poi, potrai fare un giro della Ruota della Fortuna, che ti può dare grossi premi, fino ad un bonus dell’888%.

Metodi di deposito: 4.5/5

Se vorrai depositare o prelevare, potrai utilizzare.

Visa, Mastercard, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard

Apple Pay

Rapid Transfer

Il deposito minimo è di 10€, ma il prelievo minimo è di 15€.

L’accredito può richiedere 2-8 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.6/5

>> Scopri ora 20€ senza deposito (888 Casino)

Come scegliamo i migliori casinò online sicuri

Casino online migliori con sicurezza italiana

Tutti i casinò online sicuri in Italia che abbiamo preso in considerazione sono casino con licenza AAMS – L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Certifica la serietà del casino online e della sua proprietà, oltre a garantire un’esperienza sicura ad ogni giocatore.

Ampia scelta di giochi da casinò online

Per gli appassionati di baccarat, sarà inutile iscriversi in un casino online che non offre questo gioco nel palinsesto. Cerchiamo quindi sempre di passare in rassegna l’elenco di titoli proposti, così da assicurarci un’esperienza fatta su misura per noi.

D’altronde, l’idea di fondo è divertirsi con ciò che ci piace di più.

Bonus casinò online

C’è poco da fare, il biglietto da visita dei migliori casino online AAMS è costituito proprio dal bonus di benvenuto che propone ai suoi utenti. Dev’essere quindi ben studiato e capace di attirare i giocatori, con buone percentuali, e somme generose.

Attenzione però a leggere sempre con attenzione i termini e le condizioni di ognuno di questi siti di casinò AAMS online, dato che ovviamente non vengono propriamente regalati.

Metodi di pagamento italiani

La maggior parte dei migliori casino online italiani permette di fare movimenti tramite bonifico e tramite i circuiti più classici delle carte di credito, senza alcun problema.

Se invece vogliamo pagare con un portafoglio elettronico particolare, sia esso PayPal o Neteller, o usare una carta prepagata specifica, dovremo consultare il singolo sito casino e verificare che sia presente.

Perché Jackpot City è il migliore casinò online in Italia?

Abbiamo selezionato Jackpot City come miglior casinò online in Italia per dei buoni motivi.

Ecco i principali:

Offre un bonus di benvenuto casino davvero ottimo, da 1.200€ e 120 free spin su 3 depositi;

Il palinsesto di questo top casino online è in costante evoluzione, e ad oggi mette in campo più di 600 giochi casino, tra slot online, tavoli da gioco classici e tavoli live;

Ha stretto partnership solo coi software provider migliori, per cui il suo catalogo giochi è di alta qualità;

Accetta pagamenti effettuati tramite i principali strumenti finanziari vecchi e nuovi, come carte di credito, eWallet, e voucher elettronici.

Perché giocare ai migliori casino italiani online è meglio?

Se vuoi divertirti con il gioco d’azzardo, sarebbe meglio farlo esclusivamente online, e sui casinò che ti abbiamo raccomandato.

Vediamo perché:

Può giocare comodamente da casa, quando vuoi, perché, a differenza delle ricevitorie, i casinò online sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Offrono dei bonus molto corposi, a chi decidesse di iscriversi per la prima volta;

Sono casino online affidabili, dato che il gioco d’azzardo a distanza è regolato dall’ADM, che rilascia licenze solo dopo dei rigorosi controlli;

Hanno delle connessioni sicure, dato che una delle condizioni di rilascio di una licenza ADM (ex AAMS), è l’uso di un protocollo di crittografia, per rendere sicure le connessioni ai relativi siti casino online.

I tipi di bonus e promozioni nei migliori casino online AAMS

Nei migliori casinò online italiani, i bonus e le promozioni sono strumenti di marketing utilizzati per attrarre nuovi giocatori e mantenere quelli esistenti.

Queste offerte possono variare notevolmente tra i diversi casinò online, ma tendono a cadere in alcune categorie principali:

Bonus di Benvenuto : Questo tipo di bonus è offerto ai nuovi giocatori quando si registrano per la prima volta in un casinò online. Di solito corrisponde a una percentuale del primo deposito fino a un importo massimo. Ad esempio, il bonus di benvenuto di Jackpot City del 100% fino a 2000 euro.

: Questo tipo di bonus è offerto ai nuovi giocatori quando si registrano per la prima volta in un casinò online. Di solito corrisponde a una percentuale del primo deposito fino a un importo massimo. Ad esempio, il bonus di benvenuto di Jackpot City del 100% fino a 2000 euro. Giri Gratis (Free Spins) : I giri gratis sono spesso offerti come parte di un pacchetto di benvenuto o in promozioni periodiche. Consentono ai giocatori di utilizzare le slot senza utilizzare il proprio saldo, con la possibilità di vincere denaro reale.

: I giri gratis sono spesso offerti come parte di un pacchetto di benvenuto o in promozioni periodiche. Consentono ai giocatori di utilizzare le slot senza utilizzare il proprio saldo, con la possibilità di vincere denaro reale. Bonus Senza Deposito : Questo bonus è offerto ai nuovi giocatori semplicemente per la registrazione, senza la necessità di effettuare un deposito. Ad esempio, il bonus senza deposito di 20€ di 888 Casino.

: Questo bonus è offerto ai nuovi giocatori semplicemente per la registrazione, senza la necessità di effettuare un deposito. Ad esempio, il bonus senza deposito di 20€ di 888 Casino. Bonus Fedeltà e VIP : Molti casinò online hanno programmi di fedeltà o club VIP che ricompensano i giocatori regolari con bonus esclusivi, offerte speciali, giri gratis, e altro ancora. Più un giocatore scommette, più punti guadagna, che possono essere convertiti in bonus o premi.

: Molti casinò online hanno programmi di fedeltà o club VIP che ricompensano i giocatori regolari con bonus esclusivi, offerte speciali, giri gratis, e altro ancora. Più un giocatore scommette, più punti guadagna, che possono essere convertiti in bonus o premi. Cashback : Alcuni casinò offrono un bonus cashback, che restituisce ai giocatori una percentuale delle loro perdite durante un determinato periodo. Questo può offrire un po’ di consolazione per le perdite e incoraggiare ulteriori giocate.

: Alcuni casinò offrono un bonus cashback, che restituisce ai giocatori una percentuale delle loro perdite durante un determinato periodo. Questo può offrire un po’ di consolazione per le perdite e incoraggiare ulteriori giocate. Bonus di Ricarica : Questo bonus è simile al bonus di benvenuto ma è offerto ai giocatori esistenti quando effettuano ulteriori depositi. È spesso una percentuale del deposito fino a un certo importo. Ad esempio, i bonus giornalieri di Netbet.

: Questo bonus è simile al bonus di benvenuto ma è offerto ai giocatori esistenti quando effettuano ulteriori depositi. È spesso una percentuale del deposito fino a un certo importo. Ad esempio, i bonus giornalieri di Netbet. Promozioni Periodiche: I migliori casinò online AAMS spesso lanciano promozioni temporanee legate a eventi speciali, festività, o il lancio di nuovi giochi. Queste possono includere tornei di slot, sfide, estrazioni a sorte, e bonus su deposito.

Quando si accettano bonus e promozioni, è fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni.

Questi possono includere requisiti di scommessa (il numero di volte che devi giocare attraverso il bonus prima di poter prelevare i guadagni), limitazioni sui giochi dove il bonus può essere utilizzato, e limiti di tempo per l’uso del bonus.

Comprendere queste regole può aiutare a massimizzare il valore dei bonus e evitare delusioni.

I migliori siti casino online in Italia con mobile

Al giorno d’oggi, non sorprende che tutti i migliori casinò online AAMS siano compatibili con una vasta gamma di dispositivi

In generale, esistono due opzioni principali per giocare su siti di gioco online utilizzando dispositivi mobili:

Giocare direttamente tramite il browser dei nostri smartphone.

Scaricare una app dedicata ai vari giochi, prodotte direttamente dall’operatore.

In entrambi i casi, non è richiesto alcun pagamento extra, e spesso è possibile usufruire di entrambe le opzioni contemporaneamente.

Secondo la nostra opinione, Jackpot City è la migliore app per giocare ai casinò online, mentre Netbet offre la migliore versione del browser.

I casinò online italiani migliori: FAQ

Quali sono i migliori casinò online in Italia?

I migliori casinò online in Italia sono Jackpot City, NetBet, Bwin, PokerStars ed 888 Casino.

Ci sono casinò online con bonus senza deposito?

Certamente, ci sono molti casinò online con bonus senza deposito. Ad esempio, il migliore dei bonus senza deposito è quello di 888 Casino, che mette a disposizione degli utenti ben 20€ gratis.

PokerStars, poi, mette in campo 50 free spin, così come Jackpot City.

I casinò online sono sicuri?

Sì, i casinò online possono garantire sicurezza se si opta per una piattaforma regolamentata e autorizzata.

Questi casinò online legali adottano avanzate misure di crittografia per proteggere i dati dei giocatori e garantiscono giochi equi con esiti casuali.

È possibile vincere soldi veri sui casinò italiani online?

Sì, nei casinò online italiani si può vincere denaro reale giocando a slot, roulette, blackjack, poker e altri giochi.

Quali casino online pagano di più?

I casinò online che tendono a offrire pagamenti più elevati possono variare in base ai giochi e alle vincite dei giocatori.

Alcuni dei casinò noti per offrire pagamenti competitivi includono LeoVegas, Jackpot City e Bwin.

Ci sono casinò online affidabili in Italia?

Sì, ci sono casinò online affidabili in Italia con licenza AAMS come Jackpot City e Netbet.

Quali sono i giochi da casinò online più popolari in Italia?

I giochi da casinò online più popolari in Italia includono le slot machine, la roulette, il blackjack, e il poker.

Come si gioca ai casinò online?

Per iniziare a giocare su un casinò AAMS online, devi selezionare una piattaforma affidabile con una licenza valida, procedere con la registrazione creando un account utilizzando i tuoi dati personali.

Confronto tra i 5 migliori casinò online in Italia

Jackpot City: questo casinò AAMS mette in campo un bonus casino da 1.200€ e 120 giri gratis sui primi 3 depositi. Ha un palinsesto di qualità che sta crescendo a vista d’occhio. Il servizio clienti è efficiente e pone le sue basi su una live chat e 3 indirizzi e-mail.

NetBet: offre un welcome bonus casino del 100% del primo deposito, fino a 600€, più 200 giri gratuiti. Oltre a ciò puoi avere anche 10€ senza deposito. Nel palinsesto troverai circa 3000 giochi di tutti i tipi, tra i migliori slot online, tavoli e tavoli live.

Bwin: come pacchetto iniziale per i nuovi iscritti mette a disposizione il 100% in più sul primo deposito, fino a 200€ e 50 free spin per la popolare Book of Ra Deluxe di Novomatic. Nel catalogo potrai giocare a tante slot con jackpot elevati e giochi di alto livello.

PokerStars: offre un bonus di benvenuto perfetto per gli amanti delle slot machine. Infatti, registrandosi a PokerStars è possibile avere 50 giri gratis come bonus senza deposito quando si effettua la convalida del proprio conto di gioco. In base al primo versamente, poi, si possono ottenere fino a 500 giri gratuiti. Palinsesto da circa 4000 giochi.

888 Casino: questo casinò online arancione propone un bonus di 20€ senza deposito già al momento della registrazione. Dopo il primo deposito potrai ricevere il 100% in più fino a 1.000€ e 50 free spin. Potrai sfruttare questa promozione su un palinsesto molto vasto, con giochi esclusivi ed un casinò live molto divertente.

Registrarsi ai migliori casinò online italiani sul mercato

Dovrebbe essere chiaro, per giocare in uno di questi migliori casino online hai bisogno di creare un account e depositare delle somme.

Niente paura, ti aiutiamo noi, con una guida step by step. Abbiamo utilizzato, per semplicità, il form di registrazione della nostra numero uno, Jackpot City.

Step 1: Accesso al miglior casino online AAMS scelto

Entra sul portale di Jackpot City;

Clicca sul tasto giallo in alto a destra “Registrati”;

Inserisci il codice fiscale o lascia che sia il sistema a calcolarlo in seguito.

Step 2: Dati anagrafici e creazione account

Inserisci tutti i dati anagrafici richiesti, quindi nome, cognome, data e luogo di nascita;

Crea i dettagli del tuo conto di gioco, ovvero nome utente, password etc.;

Scrivi i dati di residenza e le informazioni di un documento d’identità;

Informati su contratto di gioco, termini e condizioni e rispetto della privacy etc.

Clicca su “Registrati”.

Step 3: Convalida e deposito

Accedi all’area della cassa e seleziona il metodo di deposito che vuoi;

Inserisci i dati del tuo strumento finanziario, digita l’importo da versare e conferma;

Inizia a divertirti su questo casinò AAMS!

Consigli per i giochi di casinò online AAMS

Andiamo ora a proporre alcuni consigli molto utili se vuoi giocare ai casinò online.

Assicurati di seguirli, e potrai massimizzare le tue possibilità di vincere:

Gestisci bene il tuo bankroll: non puntare mai tutto su una singola mano o su un singolo spin;

Scegli bene il gioco su cui focalizzarti: provane diversi, ma poi scegli i tuoi preferiti.

Consulta bene tabelle di pagamento, RTP delle slot e probabilità dei tavoli: potrai capire quali sono i giochi che pagano di più, o le combinazioni più frequenti;

Divertiti! Se giocando ti stai divertendo, significa che stai andando bene. Se senti che un gioco ti annoia, forse è il momento di cambiare.

I migliori casinò online nuovi in Italia

In teoria, i migliori casinò online nuovi in Italia sono le piattaforme di gioco d’azzardo online più recenti che hanno ottenuto licenze legali per operare nel paese.

Questi casinò online si distinguono per offrire una vasta gamma di giochi, bonus di benvenuto competitivi e servizi di alta qualità.

Tuttavia, la classifica esatta dei migliori casinò online nuovi in Italia può variare nel tempo a seconda delle valutazioni e delle preferenze degli utenti.

Secondo la nostra opinione, i migliori casino online nuovi sono Jackpot City e Gioco Digitale.

Quali metodi di pagamento puoi usare sui casinò online migliori?

Nei casinò online migliori AAMS, puoi usufruire di una varietà di metodi di pagamento per depositare fondi e prelevare le tue vincite.

Alcuni dei metodi di pagamento comuni includono carte di credito e debito come Visa e Mastercard, che sono ampiamente accettate.

Puoi anche utilizzare portafogli elettronici come PayPal, Skrill e Neteller, che offrono transazioni veloci e sicure.

Altri metodi di pagamento popolari includono bonifici bancari, che consentono di trasferire fondi direttamente dal tuo conto bancario al casinò online italiano, e carte prepagate come Paysafecard, che offrono un livello aggiuntivo di sicurezza e anonimato.

A volte, vedrai anche i crypto casino – che ti permettono di pagare tramite Bitcoin, Ethereum, e altre criptovalute ancora.

I migliori siti online casino e il gioco responsabile

Praticare il gioco responsabile è fondamentale per garantire che l’attività di gioco rimanga un divertimento e non diventi un problema.

Ecco alcuni consigli su come praticare il gioco responsabile:

Stabilisci Limiti di Tempo e di Denaro: Prima di iniziare a giocare, decidi quanto tempo e denaro sei disposto a spendere e attieniti a questi limiti. Non superare mai questi limiti, anche se pensi di essere in una serie vincente.

Non considerare il gioco come un modo per guadagnare: Il gioco d’azzardo dovrebbe essere visto come una forma di divertimento e non come un modo per fare soldi. Le probabilità sono sempre a favore della casa, quindi è importante giocare solo con denaro che sei disposto a perdere.

Non inseguire le perdite: Se hai perso dei soldi, resisti alla tentazione di giocare di più per cercare di recuperarli. Questo può portare a perdite ancora maggiori e potenzialmente a problemi di gioco d’azzardo.

Fai pause regolari: Fare pause regolari mentre giochi può aiutarti a mantenere il controllo e a riflettere sulla tua attività di gioco. È importante prendersi il tempo per valutare se stai ancora giocando responsabilmente.

Conosci i segnali di pericolo: Essere consapevoli dei segnali di pericolo del gioco d’azzardo problematico può aiutarti a riconoscere se tu o qualcuno che conosci sta iniziando a sviluppare un problema. Alcuni segnali includono spendere più denaro o tempo del previsto, nascondere l’attività di gioco, e giocare per sfuggire a problemi.

Cerca aiuto se necessario: Se pensi che il gioco d’azzardo stia diventando un problema per te o per qualcuno che conosci, è importante cercare aiuto. Esistono numerose organizzazioni che offrono supporto e consulenza per il gioco d’azzardo problematico.

Ricordati che il gioco responsabile è un modo per garantire che il gioco rimanga un’attività divertente e sicura.

Seguendo questi consigli, puoi aiutare a prevenire i problemi legati al gioco d’azzardo.

La sicurezza dei migliori siti di casinò online

Anche se alcuni casinò online non AAMS possono andare bene, la sicurezza dei casinò online con licenza in Italia è garantita da rigorosi standard e regolamenti imposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Questo è l’ente governativo responsabile del controllo e della regolamentazione del gioco d’azzardo nel paese.

Ecco alcuni aspetti chiave che assicurano la sicurezza nei casinò online licenziati in Italia:

Verifica dell’identità: Per prevenire frodi e garantire che solo maggiorenni possano giocare, i casinò online italiani richiedono una verifica dell’identità dei giocatori durante la registrazione.

Protezione dei dati personali: I casinò online migliori con licenza ADM devono adottare tecnologie avanzate di crittografia, come SSL (Secure Socket Layer), per proteggere i dati personali e finanziari dei giocatori.

Equità dei giochi: Tutti i giochi offerti devono essere certificati da enti indipendenti per garantire la casualità dei risultati e l’equità del gioco.

Limiti di gioco responsabile: Per promuovere il gioco responsabile, i casinò online offrono strumenti come limiti di deposito, autoesclusione e indicatori di tempo di gioco, aiutando i giocatori a gestire le proprie abitudini di gioco.

Transazioni sicure: Le operazioni di deposito e prelievo sono sottoposte a controlli di sicurezza per prevenire frodi e riciclaggio di denaro, garantendo transazioni sicure e protette.

Assistenza clienti: I migliori siti di casinò online licenziati devono fornire un efficace servizio di assistenza clienti per risolvere eventuali problemi relativi a sicurezza, gioco e transazioni.

Rispetto delle leggi italiane: Essendo regolamentati dall’ADM, i casinò online devono rispettare tutte le leggi italiane pertinenti, inclusi i regolamenti sul gioco d’azzardo, la protezione dei consumatori e la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Le conclusioni su i migliori casino online AAMS italiani

Secondo noi il migliore casinò AAMS è Jackpot City, che riesce ad offrire un welcome bonus eccellente ed un palinsesto davvero ottimo.

Anche tutti gli altri top casinò AAMS online per i giocatori italiani nominati hanno un che da offrire, per cui non perderli di vista.

Qualche che sia la tua scelta, ricordati di giocare in maniera consapevole e responsabile.

Solo in questo modo potrai continuare a divertirti ai migliori casinò online italiani per lungo tempo.

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza.