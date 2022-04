Life.Style.Live!

Life. Style. Live! ‘Hot Links’ April 29, 2022

You can find more from all of today’s “Life.Style.Live!” guests at the links below:

The Hulman at Hotel Indy

TheHulmanIndy.com

Saraga International Grocery Store

saragaindy.com

Carrie Petty – Master Gardener

facebook.com/CarriepettyMasterGardener

Earth Day Skin Care

sukiskincare.com

sunplusca.com

baesix.com

terrakaiskin.com

Mother’s Day – Kathy Buccio

KFC.com