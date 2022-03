Life.Style.Live!

Life. Style. Live! ‘Hot Links’ March 30, 2022

You can find more from all of today’s “Life.Style.Live!” guests at the links below:

Fuzzy’s Vodka

fuzzyvodka.com

Vitality Bowls

vitalitybowls.com/locations/carmel

Mean Girls – The Musical

Indianapolis.broadway.com/shows/mean-girls/?gclid=Cj0KCQjw3IqSBhCoARIsAMBkTb23HQcYjsoRhgiBUqnifSP8PP3BR5tPcMiiJD3Zyj6EvzUTok0jBSEaAg6WEALw_wcB&gclsrc=aw.ds